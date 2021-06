Cada pessoa tem um um ritmo sexual, preferências especiais no sexo. Na Astrologia, o que cada signo gosta no sexo está presente no mapa. O signo em que Marte estava quando você nasceu revela ao que cada pessoa pode gostar de fazer no sexo. Esse planeta trata do nosso lado mais instintivo, que busca realizar um pouco mais impulsivamente.

Para entender o que a pessoa de cada signo gosta no sexo é preciso uma análise bem mais profunda, que levam em conta aspectos como:

Para saber quais são os signos que você tem em Marte e e outros posicionamentos astrológicos importantes, veja aqui o seu Mapa Sexual

Confira o que cada signo gosta no sexo

Marte em Áries

É intensa e entusiasmada.

Gosta de realizar seus desejos sexuais com urgência.

Tende a estimular a pessoa parceira e gostar do ritmo sexual mais vigoroso, para esbanjar sua alta disposição.

Movimentos fortes num ritmo acelerado são prazerosos, bem como posições em que você esteja no controle, por conta de sua grande iniciativa e preferência em dominar.

Detesta rotina na cama.

Marte em Touro

Precisa de afeto, toque e carinho na hora do sexo.

Tende a não se incomodar com rotina na cama.

Costuma ter boa performance, sem precisar fazer esforço. Prefere fazer amor em lugares confortáveis e bonitos.

Pode ser muito possessivo em relação à pessoa parceira.

Prefere movimentos densos e constantes, com pegada intensa, mas sem grande velocidade. As posições sexuais mais favoráveis são aquelas que não exigem muitas habilidades físicas.

Marte em Gêmeos

É do tipo que se excita com palavras ditas ao pé do ouvido na hora “h”.

Hábil com as mãos, pode gostar de fazer massagens no outro, como forma de oferecer prazer para ambos.

As posições mais indicadas na hora do sexo são aquelas que deixem suas mãos livres, para explorar o próprio corpo ou o da pessoa parceira. Alias, aqui vai um manual sobre masturbação feminina que você pode gostar.

Entusiasmado e espontâneo no sexo.

Gosta de viver aventuras e novidades na cama.

Marte em Câncer

Tem personalidade profunda e os sentimentos que nutre pela pessoa parceira influenciam sua performance e ritmo sexual.

Gosta de intimidade na hora “h” (vem ver aqui nosso especial sobre libido)

Se beneficia mais quando há ritmo sexual com alguém que proporciona segurança emocional.

Quanto mais se sentir protegido, cuidado e entregue, mais excitação sentirá.

Pode gostar mais de posições românticas e tradicionais combinadas com palavras sensíveis e gentis.

Marte em Leão

É amante sensual e caloroso.

Costuma ter personalidade magnética, que fascina as pessoas.

Gosta de se divertir no sexo.

Um pouco exibicionista, sente atração por pessoas belas e tende a gostar de fazer sexo em locais com espelhos, em posições nas quais a visão da cena e o ritmo sexual dos corpos estejam privilegiados.

Como é muito expressivo e passional, possivelmente gosta e sabe fazer sexo que surpreende.

Marte em Virgem

Costuma ser do tipo extremamente crítico, que valoriza higiene, estética e detalhes.

Gosta de fazer sexo em lugares acolhedores e limpos, além de desejar tratamento especial.

Não costuma ter muita paciência para amores platônicos, pois acredita no que é experimentado na prática.

Quando sente confiança, entrega-se profundamente e revela toda sua intensa na sexualidade.

As preliminares são importantes, assim como as posições sexuais em que sente que está sendo valorizado.

Marte em Libra

Detesta solidão.

Exerce o poder de atração usando seu charme e sedução.

Gosta de sexo feito com algumas doses de refinamento e elegância, por isso pode se retrair se a pessoa parceira falar vulgaridades.

Preliminares devem envolver boa música, um jantar à luz de velas ou uma conversa inteligente.

Gosta de dar prazer na cama, mas também quer ter seus desejos satisfeitos. Prefere posições sexuais que façam se sentir admirada e desejada.

Marte em Escorpião

Quem tem Marte em Escorpião é sensual, insaciável e reservado, por isso não expõe seus desejos para qualquer pessoa, o que pode fazer com quem reprima – durante um tempo – sua forte sexualidade.

Com o objetivo de excitar o outro, usa de muitas artimanhas para seduzir quem deseja, só precisa tomar cuidado com o instinto de posse.

Apesar da tendência em ser fiel, pode gostar de testar seu poder de sedução flertando com outras pessoas. Tabus, fetiches, fantasias e tudo o que é proibido tendem a lhe instigar.

As posições sexuais menos tradicionais são as que oferecem mais prazer.

Marte em Sagitário

De natureza sedutora, sabe conquistar com seu brilho, lábia e otimismo. Detesta rotina e por isso está sempre em busca de experiências diferentes e novidades.

Sente atração por pessoas inteligentes e tende a tomar iniciativa na conquista, com seu jeito vibrante.

Pode ser que goste de dançar e tenha bom senso de ritmo, o que contribui para um sexo gostoso, com harmonia e movimento.

Sente excitação ao transar em lugares inusitados e com parceiros diferentes.

As posições sexuais mais indicadas são as criativas e aquelas nas quais você não permanece da mesma forma por muito tempo.

Marte em Capricórnio

Não é do tipo que seduz qualquer pessoa que encontra pela frente.

Geralmente, só consegue se entregar se sentir segurança.

É possível que o ritmo sexual melhore com o tempo.

Apesar de aparentar frieza, tem forte sensibilidade corporal e sexo tem grande importância na sua vida.

Como tende a sentir insegurança, precisa de muitos carinhos para ter certeza que é desejada. As posições mais favoráveis são as que permitem trocas de carícias, além da penetração.

Marte em Aquário

Preza pela inovação, liberdade e quebra de tabus.

Pode gostar de experimentar.

Aprecia novidades e pode não se contentar com uma pessoa só, a não ser que haja extremo respeito à individualidade.

Deseja que a pessoa parceira seja diferente, independente e, acima de tudo, sua amiga.

As posições sexuais mais favoráveis são as que possibilitam experimentações exóticas e não convencionais.

Marte em Peixes

Pode ter apego e carência, do tipo que deseja possuir a pessoa parceira.

Sexualidade é sutil, sensível, delicada e romântica.

A libido costuma ser estimulada por meio de trocas de poesias, músicas e mensagens.

Costuma abusar das preliminares, com toques suaves e frases doces. É sensual, sem ser picante.

Sexo é mais transcendente e espiritual que carnal.

Clarissa De Franco

Clarissa De Franco é psicóloga, com Doutorado em Ciência das religiões e Pós-Doutorado em Estudos de Gênero. Atua com Direitos Humanos, Gênero e Religião, além de ser terapeuta, taróloga, astróloga e analista de sonhos.

[email protected]