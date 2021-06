Numerologia e Aromaterapia para superar desafios no amor

Você alguma vez já se perguntou por que o amor é tão difícil? As pessoas comprometidas reclamam das divergências com o par e dos problemas que afetam a relação. Já as solteiras ficam insatisfeitas com a solidão e algumas vezes não conseguem reconhecer os receios e as dificuldades que possuem ao se entregar à alguém e demonstrar seus sentimentos.

Para viver o amor de um jeito mais satisfatório, nada melhor do que conhecer quais desafios você tende a enfrentar em sua vida amorosa e se dedicar a vencê-los, é aí que a Numerologia e a Aromaterapia podem te ajudar!

Os Números que ocupam essa posição em seu Mapa do Amor revelam os possíveis problemas que pode viver na esfera afetiva. Sim, todos temos mais de um Desafio Numerológico. Daí a importância de ter consciência de todos eles e de superar as dificuldades representadas por cada um.

Já a Aromaterapia lhe ajuda a harmonizar seus relacionamentos de forma equilibrada e transparente, trazendo discernimento, compreensão e flexibilidade nas questões afetivas.

Confira aqui gratuitamente a versão Mini de seu Mapa do Amor e descubra um de seus desafios, no capítulo “Seus problemas na vida amorosa”. Depois veja abaixo quais comportamentos negativos você tende a adotar no amor e aprenda a combatê-los.

Desafio do 1

Para pessoas comprometidas

Você pode ter problemas de autoridade com a pessoa parceira.

Por um lado quer mandar, se impor, tomar a frente das situações e decidir, sem ouvir o outro ou ponderar a opinião de quem ama. Por outro, pode não gostar de assumir riscos e nem de lidar com a insegurança de fazer escolhas.

Possivelmente se tornará dependente de um par que seja dinâmico, tenha a iniciativa e tome por você as decisões que envolvem a sua vida pessoal e amorosa.

O risco aqui é que tal par se torne muito mandão, autoritário e repressor, anulando a sua personalidade. Além disso, tome cuidado com a competitividade entre você e a pessoa parceira pois isso pode gerar brigas e conflitos constantes entre vocês.

Dica da Aromaterapia

Nesse caso é necessário desenvolver um pouco de flexibilidade na tomada de decisões e quebrar alguns padrões de comportamento.

Uma boa sinergia é utilizar diariamente óleo essencial de Capim Limão e Patchouli. Utilize 1 gotinha de cada um deles no aromatizador pessoal.

Se preferir, prepare uma mistura com 30g de creme neutro, 6 ml de óleo vegetal de semente de uva, 4 gotas de óleo essencial de capim Limão e 8 gotas de óleo essencial de Patchouli. Passe a mistura nos pés diariamente, após o banho.

Para pessoas solteiras

Pode ser que tenha dificuldades de se relacionar por não gostar de perder a sua independência. Por ser tão focado em seus projetos pessoais, acha difícil compartilhar a vida a dois.

Pode ser também que tenha medo de ser reprimido pela outra pessoa, sentindo-se impedido de se mostrar do jeito que é, e com receio de não poder manter sua individualidade e originalidade numa relação.

Dica da Aromaterapia

Nesse caso é bom trabalhar sua autoconfiança e autoestima com os óleos de Ylang Ylang e Jasmim.

Utilize diariamente 1 gotinha de cada um deles no aromatizador pessoal, ou faça um spray de ambientes e carregue com você para onde for. Em 60 ml de álcool de cereais, coloque 8 gotas de óleo essencial de Ylang Ylang e 4 gotas de óleo essencial de Jasmim e misture bem.

Desafio do 2

Para pessoas comprometidas

Uma de suas maiores dificuldades pode ser o grande apego que tende a desenvolver pela pessoa parceira.

Também existe propensão a ser muito carente, gostando de cuidar maternalmente do outro, ou, num outro extremo, de receber constantemente mimos da pessoa amada.

Quando não há essa mútua proteção numa intensidade e frequência significativas, pode emburrar e se distanciar emocionalmente do outro, como vingança e medo de rejeição.

Dica da Aromaterapia

Para trabalhar o desapego, utilize os óleo essenciais de Cipreste e Patchouli. Utilize diariamente 1 gotinha de cada um deles no aromatizador pessoal, ou faça um creme para passar todas as noites na sola dos pés.

Em 30g de creme neutro, coloque 7 gotas do óleo essencial de Cipreste e 5 gotas do óleo essencial de Patchouli. Já para trabalhar a carência afetiva, utilize em um aromatizador pessoal 2 gotas do óleo de Eucalipto Stageriana e 2 gotas do óleo essencial de Palmarosa.

Para pessoas solteiras

Pode ser que tenha medo de demonstrar suas emoções num relacionamento.

Existe o receio de revelar o quanto sente falta do outro ao seu lado e acabar ficando dependente da pessoa parceira. A fim de evitar um possível rompimento futuro, pode preferir não se comprometer afetivamente com uma pessoa.

Dica da Aromaterapia

Nesse caso, é preciso se permitir, experimentar emoções e sensações novas. As mulheres podem utilizar o óleo essencial de Pau Rosa para romper alguns medos, enquanto os homens podem se beneficiar com o óleo essencial de Cedro.

Utilize diariamente 2 gotinha de cada um deles no aromatizador pessoal, ou faça um óleo corporal para passar após o banho. Para 60 ml de óleo vegetal de semente de uva, misture 8 gotas do óleo essencial de Pau Rosa e 4 gotas do óleo essencial de Gerânio, para a mulher, ou 4 gotas do óleo essencial de Cedro, para o homem.

Desafio do 3

Para pessoas comprometidas

Por gostar de viver uma relação bastante intensa, com explícitas demonstrações de sentimento, não gosta de um relacionamento morno.

Por isso, o ciúme pode ser seu maior problema num relacionamento, porque quando não percebe o olhar apaixonado da pessoa parceira ou o romantismo presente no vínculo de vocês, já considera que o outro está muito distante.

Daí, sua poderosa imaginação entra em ação, levando você a temer que há um terceiro alguém influenciando seu par. Então pode ficar de mal-humor ou buscar meios indiretos para obter a atenção do outro, como através de suspiros, reclamações ou críticas.

A falta de diversão, de prazer ou de química sexual com o seu par também são fatores que podem atrapalhar a relação.

Dica da Aromaterapia

Para trabalhar a insegurança, a falta de autoconfiança que acaba gerando dúvidas no relacionamento e o ciúme, podemos utilizar o óleo essencial de Ylang Ylang, que além de tudo isso dinamiza a relação, trazendo prazer, diversão e química sexual.

Utilize diariamente 2 gotinhas do óleo no aromatizador pessoal, ou faça um óleo corporal para passar após o banho. Para 60 ml de óleo vegetal de Amêndoa Doce, pingue 12 gotas do óleo essencial de Ylang Ylang.

Para pessoas solteiras

Seu lado conquistador, que ama namorar bastante e sentir-se livre para se divertir sem comprometimento pode ser o maior obstáculo para estabelecer um laço amoroso.

Dica da Aromaterapia

Nesse caso, utilize o óleo essencial de Manjericão para trabalhar a maturidade e o de Sândalo para aceitar esse fato. Utilize diariamente 1 gota de cada óleo no aromatizador pessoal.

Desafio do 4

Para pessoas comprometidas

Seu lado sério, formal e muito voltado para o trabalho pode gerar problemas em seu relacionamento. Porque se a pessoa parceira quiser mais tempo para ela, com demonstrações mais emotivas de afeto, o risco de haver insatisfação e divergência na relação ocorre.

Daí a importância de falar para seu par que os presentes que oferece, bem como a preocupação com a família e os cuidados com a estabilidade da relação, são a sua forma de demonstrar seu amor.

Dica da Aromaterapia

Para deixar esse lado sério um pouco mais leve e solto, utilize um óleo cítrico, como os de Tangerina ou Mandarina, que trazem alegria, leveza e bem-estar.

Coloque diariamente 2 gotinhas do óleo no aromatizador pessoal ou utilize 6 gotas diluídas em um pouco de água, no difusor elétrico.

Para pessoas solteiras

O receio de se envolver num relacionamento sem antes ter inúmeras provas de que o outro tem condições de lhe oferecer segurança, inclusive material, pode ser o grande empecilho em sua vida amorosa.

Dica da Aromaterapia

O óleo essencial de Vetiver oferece estabilidade, estrutura e a segurança que essa pessoa precisa para assumir e se envolver nos relacionamentos. Uma boa combinação é utilizar esse óleo em sinergia com algum óleo cítrico (Tangerina, Laranja ou Limão).

Coloque diariamente 2 gotinhas de cada óleo no aromatizador pessoal ou 8 gotas (4 de cada um) em um pouco de água, no difusor elétrico.

Desafio do 5

Para pessoas comprometidas

O grande problema na sua vida afetiva pode ser a falta de liberdade num relacionamento. Você não gosta quando o outro não lhe permite autonomia e espaço para viajar, ler ou fazer cursos, exigindo constantemente satisfações sobre onde vai, com quem vai e o que está fazendo.

A instabilidade e o excesso de mudanças, como um novo emprego ou numa nova residência por exemplo, também tendem a prejudicar seu laço afetivo.

Além, claro, da falta de compatibilidade mental, intelectual e cultural entre você e seu par, pois você gosta de conversar bastante e trocar muitas ideias com quem ama.

Dica da Aromaterapia

O óleo essencial de Canela vai ajudar nas mudanças que possam surgir nos relacionamentos, pois ajuda a aceitar as transformações e trazer mais segurança. Já o óleo essencial de Lavanda oferece mais equilíbrio. Utilize diariamente 1 gota de cada óleo no aromatizador pessoal.

Para pessoas solteiras

A crença de que um laço afetivo pode te prender tende a ser o grande desafio a superar, antes de estabelecer um compromisso amoroso.

Pessoas com o 5 nesta posição tendem a se envolver com gente casada, namoros virtuais, ou com alguém de outra cidade/cultura. Você precisa vencer o medo de maior proximidade e da natural rotina que existe num convívio a dois.

Dica da Aromaterapia

Nesse caso, o medo de criar vínculos, de se envolver, é a sensação mais forte para os desafios com o número 5. Para trabalhar medos e sentir mais proteção, utilize o óleo essencial de Gerânio.

Se o objetivo for quebrar padrões repetitivos de envolvimentos com pessoas comprometidas, utilize o óleo de Patchouli.

Faça uma sinergia em óleo de semente de uva (30 ml) e coloque 2 gotas do óleo essencial de Patchouli e 4 gotas do óleo essencial de Gerânio. Misture bem, pode ser utilizado como óleo corporal pós banho. Use essa mistura na pele, como hidratante corporal.

Desafio do 6

Para pessoas comprometidas

Seu lado muito exigente e perfeccionista, o qual leva você a considerar que não tem muitos defeitos e que sempre está com a razão, pode trazer problemas na relação. A pessoa parceira pode se sentir muito cobrada e na posição de quem não sabe o que é melhor para ela própria.

O medo de desencadear conflitos e gerar desarmonia e separação também pode fazer com que você evite enxergar os problemas que existem na união. Sendo assim, pode acabar não conversando com quem se relaciona contigo sobre o que está ruim e insatisfatório no vínculo de vocês.

Dica da Aromaterapia

Ser muito exigente e perfeccionista pode afetar os relacionamentos. Para trazer mais flexibilidade e quebrar padrões, utilize o óleo essencial de Patchouli, que também ajuda na falta de comunicação ou ao se abrir mais na relação.

Esse comportamento pode estar diretamente ligado à falta de autoconfiança e medos, para isso os óleo essenciais de Bergamota e Vetiver ajudam a ter mais confiança e determinação, além de romper barreiras do medo, trazendo mais coragem para enfrentar suas dificuldades.

Utilize 1 gota de cada um dos óleos citados acima no aromatizador pessoal, ou 5 gotas de Patchouli, 4 gotas de Bergamota e 1 gota de Vetiver no difusor elétrico.

Para pessoas solteiras

Suas elevadas expectativas em termos de romance, amor e um relacionamento maravilhoso podem fazer com que você fique à espera de uma pessoa perfeita para se relacionar.

E ao ver os naturais defeitos e as imperfeiçoes de alguém interessado em você, logo desanima e prefere manter-se sem ninguém, a fim de esperar pela pessoa que idealizou em sua mente.

Dica da Aromaterapia

Não existem pessoas perfeitas para se relacionar, não é mesmo? Todos temos defeitos e temos que conviver com eles.

Para ajudar nessas questões, o óleo essencial de Pau Rosa oferece mais aceitação e permite entender o outro, sendo ideal para que pessoas perfeccionistas, exigentes e controladoras se deem, permissão para novas conquistas e errar de vez em quando. Utilize diariamente 2 gotas do óleo no aromatizador pessoal.

Desafio do 7

Para pessoas comprometidas

O seu receio de uma traição ou abandono pode ser o grande problema em sua vida amorosa, pois isso lhe impede de se revelar ou demonstrar seus desejos e sentimentos. Dessa forma, não se entrega para valer à pessoa parceira.

Por conta desse medo de sofrer ao amar, pode manter uma distância emocional e até mesmo sexual do outro. A falta de afinidade mental, intelectual e cultural com quem está contigo também traz dificuldades, porque você gosta tanto de ensinar quanto de aprender com a pessoa parceira.

Dica da Aromaterapia

Para limpar sentimentos como mágoas e ressentimentos, provenientes de desilusões amorosas, utilize os óleos de Mandarina e Lavandim. Utilize diariamente 1 gota de cada óleo no aromatizador pessoal.

Para pessoas solteiras

Pode ser que o que lhe impede de se comprometer num vínculo afetivo seja o fato de testar demais quem pretende se relacionar com você.

Ou seja, você cria situações que são como provas para o outro demonstrar o quanto realmente tem interesse, tais como desmarcar um encontro na última hora e ver a reação da pessoa, ou não falar muito de si e deixar que o outro demonstre o que pensa, sente e quer contigo. Enfim, sua desconfiança é sua maior inimiga.

Dica da Aromaterapia

Testar o parceiro o tempo todo pode ser sinal de insegurança e baixo autoestima. Para amenizar essa característica, faça um spray de ambiente com 50 ml de álcool de cereais, 10 ml de água deionizada, 4 gotas do óleo essencial de Vetiver e 8 gotas do Ylang Ylang. Misture bem e borrife no ambiente duas vezes ao dia.

Desafio do 8

Para pessoas comprometidas

O que mais pode atrapalhar sua vida amorosa é o excesso de ambição: de sua parte ou da pessoa parceira. Se vocês exagerarem na dedicação à conquista da estabilidade profissional e de status, poderão estar deixando de lado os assuntos afetivos da relação.

Além disso, o desrespeito ao outro, com uma pessoa ou ambas usando de uma autoridade excessiva para controlar, dominar e mandar na relação, também tende a ser um problema no relacionamento.

Dica da Aromaterapia

Pessoas com o desafio 8 podem estar mais ligadas ao material e é interessante despertar o lado mais espiritual. Para isso, utilize os óleos considerados sagrados como o de Mirra, Nardo ou Olíbano. Utilize um dos três óleos para se conectar mais com o espiritual e desapegar-se do material, pingando diariamente 2 gotas de um deles no aromatizador pessoal.

Para pessoas solteiras

Você pode preferir se unir a pessoas que têm dinheiro, poder, sucesso, fama ou alguém de uma família respeitada e bem estruturada. Enfim, uma pessoa que possa lhe proporcionar segurança e estabilidade. Se não encontra, prefere se dedicar à sua carreira a se relacionar.

Dica da Aromaterapia

Para se desapegar do lado material e se conectar mais com as questões espirituais, utilize os óleos sagrados como Mirra, Nardo ou Olíbano. A Mirra faz uma ponte entre o material e o espiritual.

Já o Nardo simboliza a proteção divina, enquanto o óleo de Olíbano significa proteção. Utilize um dos três óleos para se conectar mais com o espiritual e desapegar-se do material, pingando diariamente 2 gotas no aromatizador pessoal.

Desafio do 9

Para pessoas comprometidas

Um dos grandes problemas na sua área amorosa pode ser a tendência a se envolver em jogos de vítima-salvador com a pessoa parceira.

Ou seja, considerar que salvará o outro, se colocando em uma posição superior, de que você sabe tudo e pode oferecer os conselhos e as saídas para seu par ser uma pessoa melhor, mais evoluída e madura.

Em outro extremo, você pode ser a vítima da relação, preferindo ficar numa cômoda e passiva postura de dependência do outro. Ele que resolva seus problemas, enfrente as durezas da vida e lide com as questões materiais enquanto você se dedica à espiritualidade, à arte e à fantasia.

Dica da Aromaterapia

Para trabalhar a flexibilidade, utilize diariamente 2 gotas do óleo de Camomila Romana, no aromatizador pessoal.

Já onde há a dependência, passividade e falta de postura com relação ao outro, a pessoa precisa de um óleo que traga ação e movimento. Nesse caso, utilize os óleos de Laranja Doce com o de Hortelã Pimenta.

Se preferir, prepare uma mistura com 30g de creme neutro e coloque 5 gotas de Laranja Doce e 1 gota de Hortelã Pimenta. Depois misture bem e use toda noite na sola dos pés.

Vale lembrar que o óleo de Laranja é fotossensível, ou seja, pode queimar a pele na exposição solar. Sendo assim, não deixe os pés expostos ao sol depois de passar a mistura.

Para pessoas solteiras

Pode ser que o medo da necessidade de se sacrificar em excesso, em prol de uma pessoa e da relação, lhe impeça de se dedicar às causas humanitárias e sociais que tanto almeja desenvolver e viver.

O fato também de não encontrar uma pessoa à sua altura, que corresponda aos seus elevados ideais, também pode levar você a preferir viver livremente.

Dica da Aromaterapia

Se acha difícil encontrar uma pessoa a sua altura, pode usar o óleo essencial de Rosas para aprender a amar.

Já o óleo de Cedro ajuda a se centrar mais na relação, enquanto o de Gerânio oferece mais coragem. Utilize diariamente no aromatizador pessoal 1 gota de Cedro ou Gerânio e 1 gota de Rosas.

Em todas as sinergias você pode acrescentar 2 gotinhas do óleo essencial de Lavanda para equilibrar as emoções. E lembre-se: consulte sempre um aromaterapeuta, que é o profissional capacitado para orientar o uso correto dos óleos essenciais.

* Com a colaboração da aromaterapeuta Satye Yada e do numerólogo Yubertson Miranda.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]