Horóscopo de Junho de 2021: as previsões para os signos

Junho chegou e é hora de ver as dicas da Astrologia para o sexto mês do ano. Nesta análise, você vê previsões gerais para cada signo solar, mas vale dar atenção especial também ao seu Ascendente (confirme seu signo ascendente gratuitamente aqui).

Neste mês temos Vênus entrando em Câncer, Marte chegando em Leão (leoninas e leoninos vão curtir as previsões!), e mais uma vez ocorre o aspecto exato da temida quadratura entre Saturno e Urano.

Você pode ainda ter previsões personalizadas para sua vida. É só olhar seu Horóscopo Personalizado, que analisa seu mapa astral e o mapa do céu de hoje e traz as tendências que vão funcionar com o seu momento atual.

ÁRIES

O final do primeiro semestre de 2021 chegou com um desafio importante para quem é de Áries: repensar com carinho as próprias opiniões. Em junho, há risco real de erros graves de julgamento. Tenha atenção especial até o dia 22/06, com destaque para os dias 10 e 11. Também não é um bom momento para passeios e viagens, pela pandemia e por motivos astrológicos. As chances de que as coisas saiam do planejado são grandes. De 3 a 27 de junho, Vênus favorece reformas domésticas e reorganização da casa. A partir do dia 12, Marte passa a estimular a sexualidade ariana. Só segure a onda que não é hora de festividades e aventuras.

TOURO

Se você tem Sol ou Ascendente em Touro tenha cuidado com seu dinheiro. Não é hora de fazer investimentos de risco. Evite qualquer ideia de que possa parecer de dinheiro fácil e, se possível, evite comprar e vender coisas importantes, pelo menos até o dia 22 (que é quando termina Mercúrio retrógrado). Dia 10 começa a Lua Nova que pode abrir as portas para você aprender melhor sobre como lidar com dinheiro. A partir do dia 3, o trânsito de Vênus, favorece iniciar ou aprofundar o estudo de um idioma. A partir do dia 12 (com destaque para 14 e 15 de junho), podem ocorrer mais embates e chateações envolvendo seu lar e família.

GÊMEOS

Se você nasceu em junho, lembre-se de ver qual é o signo que rege o ano que começa no dia do seu aniversário aqui no mapa da Revolução Solar. Como Mercúrio está retrógrado até o dia 22, os riscos de mal entendidos estão super altos (atenção para os dias 9, 10 e 11). A partir do dia 12, Marte indica chance de conflitos com irmãos, primos, vizinhos ou colegas de trabalho. Tente evitar isso, agora que você já sabe. Nos dias 14, 15 e 16 há chance de você se envolver em polêmicas. Por outro lado e de forma positiva, Júpiter indica, para quem é de Gêmeos, oportunidades bacanas no âmbito profissional. Dê vazão às suas ambições. Prestar atenção aos contatos que surgirem, principalmente nos dias 1, 2, 3, 29 e 30. Porém tensões profissionais podem ocorrer nos dias 8, 9, 16, 22 e 23.

CÂNCER

Vênus vai entrar justamente no Signo de Câncer no dia 3 e isso é especialmente bom para você: nas relações afetivas, junho vem com possibilidades significativas – seja para quem está e para quem não está em um relacionamento. O poder de sedução fica em alta e este é um bom mês para trabalhar a aparência. Os dias 12 e 13 favorecem especialmente tudo o que diz respeito à beleza e relacionamentos. Só não esqueça da pandemia! Tome cuidado. Depois do dia 12 podem ocorrer conflitos por conta de dinheiro. Evite emprestar, pedir emprestado e, se houver algum problema a ser resolvido envolvendo bens materiais, tente solucionar isso mantendo a calma. Os dias 14 e 15 de junho tendem a ser mais perigosos nesse sentido.Neste ano, o Sol entra em Câncer às 00h32 do dia 21 de junho. Se você faz aniversário neste mês, veja qual é o signo que rege seu ano aqui no seu mapa da Revolução Solar .

LEÃO

Junho é um dos meses mais importantes para quem é de Leão por conta dos movimentos do planeta Marte entre 12/06 até 29/07. Como isso acontece em dois anos e meio, aproximadamente, se trata de um ciclo planetário especial. Nessa fase, obstáculos que pareciam impossíveis passam a ser superáveis – não é que as coisas vão ficar mais fáceis, é você que ganha força extra. Junho é ótimo para realizar tarefas difíceis, resolver problemas e iniciativas que exigem coragem e ousadia. A prática de esportes também está favorecida. Cuide para não acumular energia agressiva e brigar com as pessoas. Tome cuidado especial com os dias 14 e 15, quando a Lua se alinha com Marte, sugerindo explosões emocionais e hiper-reatividade. Os últimos quatro dias de junho tendem a ser bastante estressantes, pois Marte fará oposição a Saturno e quadratura a Urano.

VIRGEM

Com a entrada do planeta Júpiter em Peixes, quem é de Virgem pode ter um mês com ótimas aberturas sociais. Isso se reflete em

novas possibilidades afetivas e excelentes contatos com pessoas importantes. É importante olhar com atenção aos contatos que surgirem nos dias 2, 3, 29 e 30 de junho. Quem nasceu no final de agosto de qualquer ano precisa tomar cuidado com excessos. Evite comer mais do que deve ou comprar mais do que o necessário. A partir do dia 12, todas as pessoas de Virgem precisam tomar cuidado com inflamações e pequenos incidentes que envolvam cortes e queimaduras. O período de Mercúrio retrógrado – que vai o dia 22/06 é muito bom para fazer pequenas reformas em casa e para rever a forma como você cuida de seu lar.

LIBRA

O mês de junho tem impacto intelectual poderoso na vida de quem é de Libra. Até o dia 22/06, com Mercúrio retrógrado, vale fazer uma profunda revisão espiritual e filosófica, questionar convicções e certezas. Isso é ótimo para novas formas de ver o mundo e de entender sua existência. Os dias 10 e 11 tendem a ser os mais poderosos nesse sentido. Especificamente para quem segue carreira acadêmica, o mês tende a ser um mês de muitos questionamentos do tipo: “estou no curso certo?”, ou mesmo “que coisas preciso rever em meus estudos para ir além do eu tinha imaginado quando comecei?”. Viagens são totalmente desaconselhadas em junho, sejam elas curtas ou longas, e não apenas por conta da pandemia, mas por razões astrológicas. A partir do dia 3, o trânsito de Vênus favorece harmonia no trabalho e boas

interações sociais que conduzem a oportunidades profissionais interessantes. A partir do dia 12, o trânsito de Marte sugere aproximação com pessoas que podem lhe ajudar a conquistar objetivos difíceis.

ESCORPIÃO

Junho pode ser um mês esquisito para pessoas do Signo de Escorpião. Aquela sensação de insatisfação constante pode ficar forte. Junho também pode ser um mês excelente para investigações psicológicas, análise e terapias por conta de Mercúrio retrógrado. A partir do dia 12, o trânsito de Marte pode intensificar seu lado competitivo no trabalho. Isso pode ser bom ou ruim, a depender de como você expressa sua

competitividade. Melhor seria fortalecer o ânimo das pessoas com o qual você trabalha. O lado perigoso desse trânsito é a tendência a agir de modo indevidamente agressivo com pessoas do seu trabalho.

SAGITÁRIO

Para quem é de Sagitário, junho tende a ser o mês das infinitas discussões de relacionamento que não levam a lugar algum. Se você não tomar cuidado, pode esgotar a paciência das pessoas com a tendência a querer conversar sobre algo que já foi conversado mil vezes. Isso é bom caso você possa reencontrar alguém com quem tem “pontas soltas”. Tente respeitar limites e entender que as conversas demandam esforço para serem objetivas e evite ficar se repetindo e voltando aos mesmos assuntos. Os dias mais marcantes neste sentido serão 9, 10 e 11, quando há risco de você se prender em um labirinto de discussões intermináveis. A partir do dia 12, por conta do trânsito de Marte, surge outro risco: o de brigas complicadas envolvendo filosofia, política e religião. Tome cuidado especial com os dias 14 e 15. Viagens são totalmente desaconselhadas, e não apenas por conta da Pandemia. Marte não favorece que você viaje agora. De 3 a 27, Vênus

favorece toda e qualquer atividade que intensifique o seu autoconhecimento, aprofundamento psicológico e terapias em geral.

CAPRICÓRNIO

Até o dia 11, quem é de Capricórnio precisa tomar cuidado com brigas conjugais ou com sócios. O dia 5 é especialmente perigoso. Junho é interessante para Capricórnio porque mostra duas energias tão diferentes agindo sobre o setor do amor: até o dia 11, bastante difícil; depois do dia 12, bastante favorável. Destaque positivo para os dias 12 e 13. Depois do dia 12, a capacidade de realizar mudanças ou executar novos projetos está em alta. A tendência é de que junho seja especialmente transformador para capricornianas e capricornianos. No que diz respeito à saúde, é desaconselhável fazer procedimentos, a não ser que sejam urgentes e inevitáveis.

AQUÁRIO

Junho está bem favorável para quem é do Signo de Aquário, principalmente para ganhar dinheiro e mexer com finanças. Convém mexer isso até o dia 20, pois a partir daí Júpiter entra em estado retrógrado, e as coisas podem ficar temporariamente confusas. A partir do dia 12, o trânsito de Marte sugere risco de conflitos com a pessoa amada ou com associados. Um comportamento competitivo incomum ao signo de Aquário pode se manifestar temporariamente. A última semana de junho pode ser a mais perigosa nesse sentido, por conta da oposição Marte-Saturno acrescida da quadratura de ambos com o planeta Urano. Essas inclinações astrológicas podem – e devem – ser perfeitamente evitadas a partir de uma postura minimamente atenta. Quanto mais controle você tiver de sua própria impaciência – tanto melhor será o seu mês. O trânsito de Vênus entre 3 e 27 desse mês favorece mudanças de hábito, atividades física e, alimentação correta. E, para aqueles que desejarem, junho é um mês ótimo para adotar um animal de estimação.

PEIXES

Com a entrada (ainda que temporária) de Júpiter no Signo de Peixes, piscianas e piscianos tendem a vivenciar um mês de junho recheado de esperanças e boas perspectivas. O entusiasmo pode sofrer alguns revezes a partir do dia 20, quando Júpiter fica retrógrado, mas não é nada demais. Apenas um recuo necessário para que os projetos empolgantes se fortaleçam no segundo semestre deste ano. Entre os dias 3 e 7, o trígono Vênus-Júpiter será bastante favorável aos romances e para a relação com os filhos. Tome cuidado com os dias 3 e 30 porque o alinhamento da Lua com Netuno em seu signo pode prejudicar sua clareza de raciocínio. Em casa, as coisas podem ficar um tanto bagunçadas por conta de Mercúrio retrógrado – que termina no dia 22/06. Mercúrio retrógrado também pode se manifestar como problemas envolvendo a família – coisas que pareciam solucionadas e voltam a incomodar.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]