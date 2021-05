Mercúrio está retrógrado desde o sábado (29) e vai valer a pena entender as oportunidades, mas também obstáculos que este movimento do planeta traz. Mercúrio retrógrado “traz o passado de volta”, na forma de retorno de antigos contatos, mas é sabido, também, que pode deixar o dia a dia mais atrapalhado. Pronta (o) para ter mais paciência?

Acompanhe aqui tudo sobre as previsões astrológicas de 31 de maio a 6 de junho de 2021, começando com um resumo e, na sequência, uma análise mais profunda.

Mercúrio já está em um quadratura com Netuno . O aspecto vai até 11/06 e vai ser preciso muito esforço para se ter mais clareza.

. O aspecto vai até 11/06 e vai ser preciso muito esforço para se ter mais clareza. Por sorte, o Sol faz um trígono com Saturno nesta semana . Se você souber estabelecer prioridades vai ser mais fácil navegar no terreno escorregadio de Mercúrio/Urano e até ter um bom rendimento, cumprindo suas metas.

. Se você souber estabelecer prioridades vai ser mais fácil navegar no terreno escorregadio de Mercúrio/Urano e até ter um bom rendimento, cumprindo suas metas. Vênus ingressa em Câncer na quarta-feira (02), fechando um belo aspecto com Júpiter, tornando as relações mais próximas e calorosas!

na quarta-feira (02), fechando um belo aspecto com Júpiter, tornando as relações mais próximas e calorosas! Mas o momento é de cuidado. Marte já vinha se aproximando de uma oposição com Plutão, e nesta semana a oposição se aperta, com efeitos bem visíveis até 10 de junho. Em se tratando de Covid-19, é um aspecto bem perigoso, não se exponha a contrair o vírus. Lembrando que não raro a pessoa fica bem, mas pode contaminar alguém próximo, cujo organismo pode reagir muito mal e você não vai querer isto para um ente querido, certo?

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Primeira semana com Mercúrio retrógrado

Mercúrio está retrógrado desde sábado (29), e vai ficar assim até 22/06. A retrogradação de Mercúrio é ótima para rever e retomar assuntos. Assim, se você tem algo para revisar ou revisitar, a hora é agora! Vale até acionar contatos e amigos que já não vê há algum tempo.

Fora este lado super bacana, Mercúrio retrógrado costuma dar mais trabalho no dia a dia. Há mais propensão a distrações, ter de refazer trabalhos por qualquer motivo, alterações na agenda, falhas em equipamentos, sistemas, Internet e até no trânsito. Ufa!

Greves também costumam ocorrer por esta época. Por isto, muna-se de paciência para os próximos 20 dias.

Não é o período mais aconselhável para compras, por isto deixe para comprar aquele celular novo almejado depois da retrogradação, a menos que o seu pife e você urgentemente precise de um novo.

Sobre contratos, é melhor não assinar neste momento. Se for inevitável, saiba que há grande possibilidade de algum detalhe passar despercebido e ter de ser revisto depois. E marque na agenda: próximo Mercúrio retrógrado ocorre em setembro.

Mercúrio em quadratura com Netuno: distração e imprecisão

Acontecendo desde 18/05, e com efeitos até 11/06, Mercúrio, o planeta do plano mental, faz aspecto de tensão com Netuno, o que pode trazer fantasia e nebulosidade.

Todos nós ficamos mais propensos a fantasias. Nem tudo vai estar tão claro.

Todos nós ficamos mais propensos a fantasias. Nem tudo vai estar tão claro. Evite acreditar 100% no que ler ou ouvir sem antes de checar.

Enganos estão em alta. Vai ser mais fácil cair “no conto do vigário”, como se diz por aí. Cuidado ao baixar aplicativos estranhos para o seu celular ou computador, por exemplo.

Já deu para sacar que você vai ter que ter mais atenção com informações, não é mesmo? Por isto, em assuntos sérios, como tratamentos médicos, investimentos, etc, procure por mais de uma fonte e tenha mais cautela.

Vai ser melhor tomar decisões importantes depois que Mercúrio ficar direto, a partir de 22/06.

Potencial de mal-entendidos, como uma pessoa falar “A” e a outra entender “B”. Faça esforço maior para ter bastante clareza na comunicação.

Tanto Mercúrio/Netuno como Mercúrio retrógrado vão requerer paciência.

Cabeça pode ficar mais distraída. Vale conferir dados e detalhes.

Sensação de embaralhamento mental em alguns momentos, exigindo esforço para você se organizar.

Sol em trígono com Saturno: eficiência e direcionamento

Este aspecto vai ajudar a lidar com o anterior. Podemos estar mais responsáveis e desejosos por um bom rendimento nesta semana.

Sol em trígono com Saturno aciona o administrador dentro de nós e também auxilia em direcionamentos mais maduros e ponderados para nossas ações, o que é ótimo, não? Pode ajudar na relação com figuras de autoridade, seja para interagirmos melhor com elas ou para termos pedidos e demandas atendidos.

Dica: busque o centramento e, na medida do possível, estabeleça prioridades nesta semana, a fim de realizar o que se propôs.

Vênus em trígono com Júpiter: expansividade nas relações

Um ótimo aspecto entre Vênus e Júpiter ajuda nas relações, que ganham tom expansivo nesta semana. Vendas e comércio podem se aquecer. As pessoas podem ficar mais afetivas, especialmente a partir da quarta-feira (02), em que Vênus ingressa em Câncer.

Vênus tem também a ver com benefícios, e esta é uma semana de sorte, com:

mais chance de presentes ou coisas boas

boa resposta em interações

tom tão animado

Vale dar um alô para quem se gosta e também ser mais generosa (o). No amor, há mais possibilidade de se conhecer alguém interessante nos aplicativos de paquera.

Vênus em Câncer e o coração mais emotivo

Vênus esteve em Gêmeos em boa parte de maio, trazendo muita comunicabilidade e leveza para as relações em geral. Mas é com Vênus em Câncer, a partir de quarta-feira (02), e até 27 de junho, que as relações ficam mais íntimas e próximas, pois este é o signo da proximidade.

Então, no amor, é tempo de demonstrar mais os sentimentos com quem se ama. E para solteiras (os), também vai ser um jeito mais carinhoso que vai conquistar.

A família – assunto canceriano – ganha destaque, bem como velhos amigos. Vênus também tem a ver com compra e venda e o interesse por itens de casa, cozinha, alimentos, decoração e bem estar, todos ligados ao quarto signo do zodíaco, podem crescer. (Nosso guia sobre Feng Shui pode te ajudar a harmonizar seu lar).

Um período mais difícil está previsto entre 21 e 26/06, com a oposição de Vênus com Plutão, mas até lá desfrute desta Vênus afetiva!

Marte oposto a Plutão: riscos e ameaças

Se o Céu tem aspectos “fofos”, com o ingresso de Vênus em Câncer e a boa interação deste astro com Júpiter, tem também um difícil: a oposição de Marte em Câncer com Plutão em Capricórnio. Aqui vão algumas dicas para lidar com esse movimento astrológico:

Nada de correr riscos nesta semana, pois é um aspecto bastante perigoso .

. Ataques podem acontecer, inclusive virtuais.

podem acontecer, inclusive virtuais. Poderá haver conflitos em várias partes do mundo , como os que já vêm acontecendo entre Irã e Israel. Acirramento de diferenças culturais e questões envolvendo pátria. Possibilidade de acontecimentos violentos em vários lugares.

, como os que já vêm acontecendo entre Irã e Israel. Acirramento de diferenças culturais e questões envolvendo pátria. Possibilidade de acontecimentos violentos em vários lugares. Evite confrontos desnecessárias , pois, como é um aspecto violento, a parte mais fraca sai perdendo.

, pois, como é um aspecto violento, a parte mais fraca sai perdendo. Não é momento para embates de poder, que poderão ser bastante incisivos. Assim, por exemplo, discussões em redes sociais podem ficar bem inflamadas e agressivas .

. Potencial de eventos climáticos extremos em vários lugares do mundo, como fortes chuvas, com desabamentos, frio intenso, etc.

em vários lugares do mundo, como fortes chuvas, com desabamentos, frio intenso, etc. Pode haver certo desgaste energético. Encontre meios de descansar e repor a sua energia (aqui uma meditação de limpeza energética para você)

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]