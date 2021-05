Astrologia e amor: com quem você quer se relacionar?

No Mapa Sexual, a Casa 7, também conhecida como descendente, revela quais aspectos você admira e busca em outras pessoas. Abaixo, você encontra o significado de cada signo neste setor astral, a relação da astrologia e amor e pode compreender melhor por quais pessoas costuma sentir atração.

Mas vale reforçar que a Casa 7 vai além disso e também sugere como uma pessoa vivencia o sexo e de que forma gosta de apimentar a vida na cama. Para uma análise mais completa, também é preciso levar em consideração outros aspectos astrológicos, que podem ser encontrados na versão completa do Mapa Sexual.

Descubra gratuitamente aqui qual signo se encontra na sua Casa 7 (descendente). Depois, confira abaixo algumas interpretações para este posicionamento.

Áries na Casa 7

Você busca características como autoridade, coragem e determinação nas pessoas com as quais se relaciona. Alguém que expresse seus ideais com convicção e, às vezes, até de modo imperativo.

Por este motivo, tende a atrair pessoas com uma forte personalidade. É preferível que seu par tenha pique para conseguir acompanhar seu ritmo intenso e sua vida social agitada.

Touro na Casa 7

Você busca estabilidade nas suas relações, já que tende a agir de forma controladora e ciumenta quando se envolve.

Portanto, o ideal é que se relacione com uma pessoa com a qual se sinta confortável para passar bons momentos ao lado e possa evoluir para uma relação mais duradoura. Boa aparência e independência material também são características importantes em seu par.

Gêmeos na Casa 7

Você não gosta de mesmice na relação, por isso, busca alguém que se interesse por atividades sociais e intelectuais. Ter um par que lhe acompanhe aos museus, ao cinema e que aprecie encontrar com amigos e conversar é importante, já que valoriza a inteligência e a boa capacidade de se comunicar.

Busca alguém que sempre traga novidades para o relacionamento e que não faça uso de jogos emocionais. Pessoas muito ciumentas, tranquilas ou caseiras não lhe agradam muito, pois você gosta de movimento.

Câncer na Casa 7

Como possui um jeito aparentemente mais frio, tende a atrair pessoas carinhosas e que cuidem de você. Quando se relaciona, gosta de receber afeto de quem ama, mas algumas vezes não consegue retribuir a pessoa da mesma forma.

Por ser alguém mais caseiro, busca um par que lhe faça ter vontade de construir uma família. Em relações duradouras, tende a adotar uma postura mais prática, assumindo as responsabilidades da casa que vive com a cara-metade, por exemplo.

Leão na Casa 7

Você costuma sentir atração por pessoas em evidência no meio social e tende a estreitar laços de amizade com os amigos de seu par. Busca alguém amoroso, que transmita confiança e cumplicidade.

Pode ser que atraia pessoas autoritárias, apesar de não permitir que ninguém lhe domine. Sua postura amiga, às vezes, pode passar a impressão de frieza. Então, para você é importante que seu par seja bastante caloroso e possa sempre esquentar a relação.

Virgem na Casa 7

Você costuma se relacionar com pessoas que lhe ajudem a gerenciar sua vida, já que tende a viver com a cabeça “na lua”. Assim, espera que o par lhe ajude nas atividades da rotina, pois costuma projetar perfeccionismo, carência e disciplina em suas relações.

Como gosta de agradar o outro, pode acabar cobrando atenção em seus relacionamentos e até idealizando a pessoa parceira, desejando que ela atenda suas expectativas.

Libra na Casa 7

Você procura uma parceria na qual exista equilíbrio e troca de gentilezas. Para isso, precisa de alguém com atitudes mais diplomáticas, que equilibre seu jeito rude e impulsivo. Costuma sentir atração por pessoas socialmente ativas ou públicas e com muitos amigos.

Pode acabar atraindo gente indecisa, preocupada em lhe agradar. Como gosta de dominar a relação, seu par também pode ser mais passivo, possibilitando que você assuma o controle do relacionamento.

Escorpião na Casa 7

Sente atração por pessoas poderosas, muito emocionais, fortes e ciumentas, assim como você. Possivelmente, em sua vida, os relacionamentos costumam ser uma experiência transformadora, pois lhe tiram da zona de conforto para enxergar o mundo através de outra pessoa. Seu par costuma ser mais sensível e deve entender que é importante uma constante evolução e transformação na relação.

Sagitário na Casa 7

Você gosta de pessoas extrovertidas, alegres e aventureiras. Também busca alguém que lhe estimule intelectualmente, trazendo novos valores éticos e filosóficos para sua vida. Assim, existe uma tendência a se relacionar com gente envolvida no meio intelectual ou acadêmico, além de viajantes. Talvez um par que aceite ter um relacionamento aberto, pois você preza por sua liberdade. De todo modo, para você, a amizade é o mais importante em uma relação.

Capricórnio na Casa 7

Você busca alguém que lhe transmita segurança financeira e um bom posicionamento social. Por ser responsável e fiel, além de bastante romântico e cuidadoso, tende a cobrar que a pessoa parceira se disponha a fazer o mesmo.

Busca alguém que goste de atividades mais tranquilas, como encontrar os amigos ou a família, nutrindo relacionamento pacatos e duradouros.

Aquário na Casa 7

Você gosta de pessoas que lhe proporcionem liberdade, respeitem seu espaço e sejam inteligentes. Ao mesmo tempo, busca conhecer a fundo o par, o que ele faz e suas preferências.

Para você, a amizade com a pessoa amada é algo muito importante. Curiosamente tende a procurar pessoas parecidas com você, seja fisicamente ou intelectualmente.

Peixes na Casa 7

Você gosta de pessoas românticas, sonhadoras, carinhosas e compreensivas. Ao mesmo tempo, pode acabar atraindo gente carente e que cobra afeto constantemente, por conta do seu jeito mais racional e prático.

Em função disso, tende a assumir algumas responsabilidades do seu par. Deve tomar cuidado para não se sacrificar demais pelo outro. Para você, os relacionamentos podem abrir novas portas para o mundo.

