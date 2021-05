Feng Shui: plantas e flores para todos os ambientes

Plantas e flores são fontes de energia benéfica, conhecida no Feng Shui como Elas trazem para nossa casa as boas vibrações da natureza. Podemos escolher quais, com base no Feng Shui, plantas e flores são mais favoráveis a cada ambiente, assim como fazemos com os demais objetos decorativos.

Segundo a técnica milenar chinesa, podemos analisar as características das plantas conforme sua polaridade Yin (repouso) ou Yang (movimento). Avaliamos também suas formas e cores para classificá-las em um dos Cinco Elementos Chineses (Árvore, Fogo, Terra, Metal e Água).

Todo esse trabalho de harmonização gera muitas curiosidades e dúvidas, tais como:

Quais tipos são classificados pelo Feng Shui como plantas positivas?

O Feng Shui também fala de plantas negativas?

Onde colocar a pelo Feng Shui?

E sobre a árvore da felicidade, o que diz o Feng Shui?

Traz mesmo abundância a planta dinheiro em penca com Feng Shui?

Antúrio: qual significado segundo o Feng Shui?

A seguir, tentaremos responder a questões como essas para quem quer equilibrar as energias de sua casa ou local de trabalho.

Plantas para dentro de casa pelo Feng Shui

De acordo com o Feng Shui, não existem plantas boas ou más. Mas existem aquelas que são adequadas ou inadequadas para um cômodo ou outro. Por exemplo, uma planta favorável na sala de estar ou no hall de entrada pode ser prejudicial no quarto do casal.

Devemos, então, saber identificar as plantas para dentro de casas pelo Feng Shui sabendo quais colaboram para a harmonia de cada ambiente.

Vejamos agora quais são os tipos mais adequadas para cada cômodo da casa segundo o Feng Shui.

Plantas para banheiro pelo Feng Shui

Segundo o Feng Shui, banheiros são locais que drenam a boa energia da casa. As plantas usadas ali precisam ser bastante resistentes. Se o seu banheiro possui pouca iluminação natural, fique atento e escolha plantas que se adaptem bem a essa condição.

As plantas para banheiro no Feng Shui ajudam a melhorar a energia do ambiente, além de purificarem o ar. Mas elas precisam estar sempre saudáveis. Se necessário, faça um rodízio de vasos, trocando a cada duas semanas, para que as plantas se recuperem em um local com mais luz e ventilação.

Espécies como jiboia (foto), avenca, lírio da paz e zamioculca se adaptam muito bem ao banheiro, pois precisam de pouca luz e gostam de umidade. Se o seu banheiro for bem iluminado, você também pode ter suculentas, cactos, babosa e violetas no local.

Plantas para sala, cozinha e escritório

Ambientes como sala, cozinha e escritório pedem um leve predomínio da polaridade yang-dinâmica, refletida por mais espaços vazios, móveis leves, atividades mais agitadas e cores vivas.

Por isso, são recomendadas as espécies de plantas com muitas folhas, estreitas ou pequenas, em vasos de proporção vertical. Estas plantas favorecem aspectos yang dos ambientes, sendo adequadas para salas e varandas.

Nessa categoria, está a Lança de São Jorge, bem como a Espada São Jorge e a Espada de Santa Bárbara (foto), espécies semelhantes e conhecidas por protegerem a casa das más vibrações.

Elas ficam bem especialmente do lado de fora da porta de entrada, filtrando as energias que chegam. Se você tem uma dessas três plantas dentro de casa e os membros da família andam discutindo muito, experimente transferi-la para a varanda ou para o hall externo.

A Árvore da Felicidade, além de trazer dinamismo, prosperidade e alegria, também colabora para a união da família, sendo uma excelente opção para salas e varandas.

Não tenha vasos com espécies venenosas ou tóxicas na cozinha, para evitar acidentes. Uma boa opção nesse local é plantar ervas que serão aproveitadas no preparo da comida, como alecrim, manjericão e pimenta.

Para o Feng Shui, a cozinha está associada à abundância, fartura e riqueza. Por isso, o dinheiro em penca é uma excelente planta para se ter neste ambiente, além de aguentar a umidade e a temperatura mais elevada.

No escritório ou home office, para favorecer os negócios, aposte no bambu da sorte, que traz prosperidade, energia e protege contra inveja. Pode usar também a zamioculca, conhecida como planta da fortuna.

Plantas para ter no quarto segundo o Feng Shui

Já ambientes como quartos (e também consultórios para quem está fazendo atendimentos em casa) pedem predomínio da polaridade yin-receptiva, representada por móveis maiores e mais pesados, atividades tranquilas e cores suaves.

Dessa forma, plantas para ter no quarto pelo Feng Shui são as espécies com folhas grandes, plantadas em vasos pesados, de proporção equilibrada (altura semelhante à largura, como na foto), que favorecem os aspectos yin dos ambientes.

Para quartos e salas íntimas, são adequadas plantas como o antúrio, o jasmim, a gardênia e a violeta. Também são permitidas as suculentas de folhas arredondadas e a zamioculca.

Evite no quarto plantas pontiagudas como a espada de São Jorge, a bromélia, a babosa e alguns tipos de palmeiras. Elas estimulam atitudes mais incisivas e impulsivas, e quando usadas no quarto podem desencadear desentendimentos e discussões.

A ideia de que as plantas roubam o oxigênio do quarto durante a noite é um mito. A quantidade de gás carbônico liberada por uma planta à noite é mínima quando comparada a um ser humano, e é ainda menor do que a de um cachorro, por exemplo. Pode dormir tranquilo com suas plantas!

Feng Shui e plantas: como escolher formas e cores

As folhas arredondadas trazem para o ambiente uma energia suave e estável, que beneficia os relacionamentos, propiciando mais carinho e serenidade. Elas ajudam a acalmar pessoas muito agitadas ou agressivas.

Por outro lado, folhas pontiagudas favorecem a ação e as decisões rápidas, sendo benéficas em locais de trabalho. Elas estimulam aquelas pessoas naturalmente inseguras ou indecisas.

Ao associar as plantas aos Cinco Elementos, com base em seu formato e cor, podemos eleger aquelas que mais atendem aos nossos desejos e necessidades em cada ambiente.

Escolhas de plantas conforme os Cinco Elementos do Feng Shui

Árvore

Favorece a assertividade e a ação suave, dinâmica e generosa com os outros sem perder de vista seus próprios objetivos.

Características: formato vertical ou colunas; todos os tons de verde, azul piscina, turquesa

formato vertical ou colunas; todos os tons de verde, azul piscina, turquesa Vasos: de proporção vertical, retangulares ou cilíndricos, de cor verde

de proporção vertical, retangulares ou cilíndricos, de cor verde Plantas: bambus, palmeiras, fícus, lírios, coqueiros, plantas com folhas alongadas e caules compridos. A Árvore da Felicidade (foto ao lado) e o bambu da sorte se incluem nessa categoria. Também a Espada e a Lança de São Jorge e a Espada de Santa Bárbara.

Fogo

Estimula a ação e a socialização, impulsiona e agiliza qualquer iniciativa, favorece a fama e as comemorações.

Características: formato triangular, pontiagudo, pirâmides e estrelas; tons quentes como vermelho, rosa, laranja, púrpura e violeta

formato triangular, pontiagudo, pirâmides e estrelas; tons quentes como vermelho, rosa, laranja, púrpura e violeta Vasos: em formato trapezoidal, com relevos diagonais e cores quentes

em formato trapezoidal, com relevos diagonais e cores quentes Plantas: bromélia (foto ao lado), pimenteira, poinsétia (Flor de Natal), helicônia, pinheiros. Todas as plantas com folhas e flores em tom de vermelho, rosa, laranja e púrpura.

Terra

Traz equilíbrio, estabilidade, cautela, introspecção, ajuda a economizar dinheiro e adquirir bens.

Características: formato quadrado, horizontal; tons de terra, amarelo, marrom, ocre, bege

formato quadrado, horizontal; tons de terra, amarelo, marrom, ocre, bege Vasos: quadrados e floreiras horizontais, de barro ou pedra

quadrados e floreiras horizontais, de barro ou pedra Plantas: cactos, girassol (foto ao lado), margarida amarela, crisântemo amarelo

Metal

Favorece a concentração e o planejamento, direciona a ação para alcançar metas, estimula o crescimento profissional e o marketing bem direcionado.

Características: formato redondo, arcos e esferas; tons metálicos, como dourado e prateado, branco e cinza

formato redondo, arcos e esferas; tons metálicos, como dourado e prateado, branco e cinza Vasos: cachepôs redondos ou cônicos, de metal ou na cor branca e cinza

cachepôs redondos ou cônicos, de metal ou na cor branca e cinza Plantas: margarida, begônia branca (foto ao lado), vinca, antúrio branco, plumeria, crisântemo branco, jasmim

Água

Traz flexibilidade e fluidez, boa comunicação, sabedoria e inteligência, profundidade e seriedade.

Características: formato sinuoso, irregular, ondulado; cores preta e azul marinho

formato sinuoso, irregular, ondulado; cores preta e azul marinho Vasos: sinuosos, de cor preta ou azul marinho, decorados com arabescos, vasos ou jarros de vidro, com água

sinuosos, de cor preta ou azul marinho, decorados com arabescos, vasos ou jarros de vidro, com água Plantas: suculentas, samambaias, avenca (foto ao lado), orquídeas, plantas aquáticas. O dinheiro em penca e a costela de adão também podem ser incluídos na categoria Água.

Existem plantas que não se deve ter em casa?

Plantas de qualquer formato ou cor são sempre bem-vindas, pois ajudam a revitalizar o ambiente e purificar o ar, removendo diversos poluentes.

No Feng Shui, plantas e flores são consideradas fontes de vida, trazendo para dentro de casa um pouco da natureza. A simples visão das formas naturalmente harmônicas das plantas ajuda a acalmar o pensamento e equilibrar as emoções.

Não acredite em quem diz que alguma planta é nociva e não deve estar presente nas residências. Use a sua intuição e procure sentir o efeito de cada planta sobre você, sem preconceitos. E mantenha o equilíbrio, sem excessos em nenhum ambiente.

Para serem de fato favoráveis aos ambientes e às pessoas, as plantas precisam receber luz, ventilação e água na proporção necessária para se manterem saudáveis. Seja amoroso com suas plantas e cuide delas com carinho. Você receberá todo esse amor de volta multiplicado!

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui – Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

Acesse seu YouTube: https://www.youtube.com/alinemendesbr

[email protected]