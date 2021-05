Eclipse de 26 de maio de 2021: como vai repercutir no seu mapa

O primeiro dos quatro eclipses de 2021 ocorre no dia 26 de maio. O mapa deste eclipse lunar mostra que a situação tende a ser bastante crítica para a pandemia no Brasil, mas, por outro lado, fomenta o plano mental e a criatividade.

Neste artigo, você pode ver algumas dicas de como cada signo pode lidar melhor com este período e, ainda, de forma personalizada, compreender as áreas da sua vida que podem ser trabalhadas neste eclipse analisando a casa astrológica do seu Mapa em que o fenômeno ocorrerá. Aproveite!

O eclipse lunar de 26 de maio será total e visível no leste da Ásia, na Austrália, no Oceano Pacífico e no oeste América do Norte, ocorrendo no grau 5 do signo de Sagitário.

Como atua um eclipse

Algumas semanas antes de acontecer, já temos o “efeito eclipse” em nossas vidas, produzindo surpresas, reviravoltas, acontecimentos inesperados e um aumento de sensibilidade. Isto também perdura cerca de três semanas depois do eclipse!

Além disso, um eclipse tem vigência de seis meses, portanto, estas ativações ficam presentes na nossa vida e no âmbito coletivo por este tempo. Por isso, uma dica bem interessante é reler artigos dos eclipses passados depois de alguns meses e observar o que mudou.

No eclipse lunar, a Lua, que rege o passado, é que fica eclipsada, então, há emergência de coisas novas e inesperadas. Já está reparando isso na sua vida?

O eclipse de 26 de maio no seu Mapa

Como você já notou, o eclipse tem uma conotação geral, já definida pelo mapa dele.

No entanto, pode ser interessante ver em que Casa Astrológica no seu Mapa o eclipse de 26 de maio cai, e que assuntos ele tende a ativar e a mexer, trazendo questionamentos e/ou fatos novos para a sua vida.

Tecnicamente, o eclipse de 26 de maio ocorre a 5 graus de Sagitário, por isso você precisa ver, no seu mapa, em que Casa esse grau está.

Para isso, você precisa da hora e do local em que você nasceu. Então, siga esses passos:

1. Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare.

2. Veja qual é a casa astrológica pela qual o Sol transita durante o horário do eclipse. Ela estará destacada conforme a imagem abaixo.

3. Depois retorne a este artigo e leia o significado do eclipse na casa que aparece em destaque no seu Mapa do Céu.

ESSES SÃO OS ASSUNTOS QUE O ECLIPSE DE 26 DE MAIO PODE ATIVAR NO SEU MAPA:

Casa 1

você mesmo

começos e inícios

novas sementes na sua vida pessoal

novas atitudes e direções

talvez até algo novo na sua aparência

Casa 2

assuntos práticos e financeiros

como ganhar e gastar dinheiro

autoestima

autovalor

seus talentos

como transformar talentos em algo prático

Casa 3

comunicação

irmãos ou parentes

deslocamentos

papéis e documentos

forma de pensar

flexibilidade

Casa 4

esfera mais íntima

casa e família

assuntos imobiliários

questões de passado

questões emocionais

questões de infância ou até velhice

Casa 5

questões ligadas a amor

filhos

praze

gratificação

projetos pessoais

sua identidade

o que realmente te satisfaz e dá prazer

Casa 6

questões de saúde

hábitos e rotina

alimentação

trabalhos

organização

empregados

mundo prático

animais de estimação

Casa 7

reflexão

parcerias

relações

fatos e projetos novos para o parceiro

Casa 8

dinheiro do outro

dinheiro em sociedade

sexualidade

sentimentos profundos

cirurgias

finais de ciclo

renascimentos

crises e transformações

Casa 9

ensino à distância

especializações

estudos

filosofias

religiões

aspirações

viagens

contatos com o exterior

Casa 10

questões profissionais

visibilidade

objetivos maiores

realizações

vocação

acontecimentos com um dos pais

Casa 11

mobilizações

grupos, amigos e amizades

projetos para o futuro

participação em questões coletivas

Casa 12

questões internas

vulnerabilidade

mundo psíquico e espiritual

influências inconscientes

ações de bastidores

lidar com solidão ou a própria companhia

O momento coletivo de Gêmeos

Os eclipses sempre ficam cerca de um ano e meio a dois anos ocorrendo em um par de signos. Ocorreram no eixo Câncer-Capricórnio de meados de 2018 a meados de 2020. Nesse período, foi nítida uma valorização maior dos laços (Câncer) e uma tendência a se guiar por decisões mais conservadoras (Capricórnio).

A partir de meados de 2020 e até o final de 2021, os eclipses ocorrem no eixo Gêmeos-Sagitário, com destaque para Gêmeos, pois é onde se encontra o Nodo Lunar Norte.

Sagitário rege o exterior, e um dos fatos mais notáveis do advento da pandemia é que viagens internacionais se reduziram drasticamente, com fronteiras fechadas ou muitas restrições. Tivemos de circular mais no nosso próprio espaço e proximidade (Gêmeos), com o incentivo de viagens curtas, regidas por este signo.

Além disso, a restrição física da pandemia provocou uma intensa necessidade de trocas intelectuais, de ficarmos ligados em notícias e de aumentarmos o nosso conhecimento. Assim, lives, eventos e cursos virtuais, todos regidos por Gêmeos, vêm sendo intensos desde então.

Eclipse de 26 de maio não favorece pandemia

O eclipse lunar de 26 de maio vai ter, para o Brasil, o Sol na Casa 12, a Casa das internações, e a Lua na Casa oposta, a 6, que fala das questões de saúde. Ambos estarão tensionados com Júpiter na Casa 9. Estes não são posicionamentos auspiciosos para uma pandemia, pois são reforçadas as Casas ligadas à ela.

Além disso, este Júpiter na Casa 9 vai trazer um forte desejo de “sair da casca”, ir para o mundo. Como está em Peixes, é como se estivéssemos movidos pela esperança da vacina, contando que está tudo bem mesmo antes de estarmos vacinados.

Só que esta euforia de contar com algo que ainda não aconteceu para boa parte do povo já estava presente no mapa do último eclipse lunar de 30/11, e foi responsável pelo aumento do descuido da população, especialmente em feriados, gerando uma forte onda de contaminações e mortes no nosso país.

Portanto, esta difícil “quadratura em T”, como é chamada esta formação, sinaliza ainda um sério quadro de abarrotamento de hospitais.

Contudo, Júpiter está em seu domicílio, Peixes, de forma que a ciência vai continuar sendo um guia muito importante e destacado, que pode ajudar a ser um farol nesta situação. Júpiter na Casa 9 também remete à ajuda que vem de fora, sendo que o país depende da exportação de insumos e vacinas.

Fora do contexto da pandemia, esse posicionamento mostra um destaque para o Judiciário. No entanto, com Netuno também nesta Casa, é possível que se sinta que a justiça, de alguma forma, decepcione ou tenha rumos, em alguns casos, incertos.

Observe que, no mapa do eclipse solar de dezembro, esta mesma Casa 9, da justiça, estava destacada e, meses depois, houve um surpreendente (efeito de eclipse) movimento na Justiça brasileira em relação ao julgamento da operação Lava-Jato.

Não colabora, ainda, que, neste mapa, Marte esteja caminhando para uma oposição com Plutão: é a mostra de uma batalha ainda bastante acirrada contra o vírus, com um ainda muito elevado número de mortos entre a população não vacinada, além das consequências da pandemia, que adia e paralisa serviços comuns, levando a outros tipos de mortes por tabela.

Acontecimentos fortes tendem a acontecer no Brasil e no mundo nos próximos seis meses. Como a passagem de Marte em Câncer, que se refere a casa e abrigo, e pode levar a efeitos destruidores (Plutão) envolvendo casas, como tempestades e outros.

Destaque-se que, no mapa para o Brasil, Plutão já adentra a Casa 8, indicando as perdas econômicas da pandemia, que também são bastante difíceis, com fechamento de empresas, desemprego e aumento do empobrecimento. Mas saber disso é saber que se precisa enfrentar a crise.

E, finalmente, um terceiro aspecto nada auspicioso é uma quadratura entre Vênus e Mercúrio em Gêmeos, signo que rege a circulação, e Netuno em Peixes, que rege ação viral. As contaminações vão continuar acontecendo em paralelo à vacinação, que, por este mapa, tende a continuar desorganizada, como é o caso até agora, em que eventualmente faltam vacinas e temos de aguardar que sejam reabastecidas.

Como o mapa assinala ainda meses difíceis para a pandemia no Brasil, quais seriam, então, as boas notícias ou como lidar melhor com este contexto? Veja a seguir.

6 dicas para fazer a partir do eclipse lunar

Nos próximos seis meses, devido aos efeitos prolongados do eclipse, sugiro algumas ações:

A primeira coisa evidente é se cuidar. A ideia de que a Covid-19 era coisa de pessoas idosas já caiu por terra há muito tempo, e como este é o público que vem sendo priorizado pela vacina, que pode acabar na UTI são outras faixas etárias.

Além disso, todo o destaque para Gêmeos neste mapa, um signo ligado a pessoas mais jovens, mostra o perigo deste tipo de conceito.

Ressalte-se que Gêmeos rege o sistema respiratório, justamente o mais afetado pelo coronavírus. São vários os sinais, portanto, de uma situação ainda bastante complicada. Uma das facetas positivas deste mapa é que ele fomenta o interesse em aprender, trocar e se comunicar, algo bem afeito a um Sol, Ascendente, Vênus e Mercúrio em Gêmeos. Aproveite!

Só um adendo importante: veja bem onde vai mirar, pois a quadratura entre Vênus e Mercúrio com Netuno pode levar a se perder um pouco nisso. Netuno traz potencial de enganos e/ou dispersão.

Este mapa astral também indica uma situação ainda bastante difícil para instituições superiores de ensino, que devem contar com poucos recursos, certa lentidão e/ou paralisia, mas também, por outro lado, com boas iniciativas de pessoas de boa vontade, como professores e profissionais envolvidos. A quadratura de Vênus e Mercúrio com Netuno também alerta em relação a notícias falsas e uma grande incidência de golpes virtuais. Assim, redobre a atenção com informações e interações, pois a mentira vai estar facilmente circulando. Quem for ingênuo ou se autoiludir pode pagar um preço caro por isto. Apesar da batalha dura, vamos continuar vendo pessoas corajosas fazendo a sua parte, com um aspecto harmonioso entre Marte, ação, e o abnegado Netuno.

Este trígono também move, na vida pessoal, a alçar novos voos e expansão. Só lembrando o que foi dito no item anterior: cuide com ilusões.

Porém, muitos vão ter uma ação inspirada, indo na direção certa que pode ajudá-los a crescer ou a sentirem que estão no rumo correto. Use a sua força emocional (Marte em Câncer) para isso! A crise econômica não vem sendo fácil, mas vai continuar instigando muitas pessoas a terem mais criatividade e a pensarem em novas alternativas de negócios, que poderão dar bons frutos no futuro imediato e/ou de longo prazo.

Apesar de não serem agradáveis, todas as grandes crises mundiais levaram grande desenvolvimento depois que elas terminaram, e a crise gigantesca da pandemia também vai desembocar nisso. Este mapa destaca como ponto forte o plano das ideias e o desenvolvimento mental. Com tantos signos mutáveis, também inspira a tentarmos ser mais flexíveis e nos abrirmos a aprendermos ou tentarmos outras coisas.

