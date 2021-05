Covid-19 e Alimentação: o que ajuda na recuperação?

Pesquisas apontam que 80% dos recuperados de Covid podem ter alguma sequela até quatro meses depois da doença. De maneira geral, as principais manifestações do pós-Covid relatados até agora são:

Fadiga

Falta de ar

Dores de cabeça

Dores musculares

Queda de cabelo

Perda de paladar e olfato

Para ajudar na recuperação do Covid-19, a alimentação é fundamental. Conheça alguns e saiba como usar no seu dia a dia.

Covid-19 e Alimentação: alimentos para recuperação

Não é preciso comprar nada caro ou fora da realidade. Alimentos facilmente encontrados no mercado e na feira podem ir para sua lista e ajudar na recuperação do Covid.

Agrião para cuidar do pulmão

Existem alimentos importantes que podem ajudar na recuperação do pulmão. Um dos mais importantes são as folhas verde-escuras, principalmente o agrião.

Você pode incluir o agrião em saladas, refogados, em pratos de massas e até mesmo fazer o famoso “suco verde” (veja receita no final deste artigo).

Gengibre ajuda na recuperação do Covid-19

Outro alimento importante na recuperação da imunidade é o gengibre!

Você pode acrescentar gengibre no suco verde, em sopas E pode até trocar os famosos alho e cebola por gengibre picadinho no tempero do arroz.

Fiica delicioso!

Inhame fortalece a imunidade

O inhame ajuda e restabelecer as plaquetas e o sistema imune, além de ser rico em minerais e vitaminas do complexo B.

Pode colocar cru no suco (para isso precisa deixar de molho em água, descascado por pelo menos quatro horas) ou cozido.

Gosto muito de inhame em sucos, em purê misto de batata ou com leite de coco e até em picadinhos e ensopados!

Alimentação Pós-covid e mel

Produtos apícolas como mel, geléia real e própolis contribuem imensamente com o sistema imunológico!

Geleia real deve ser consumida em jejum

Propólis em jejum ou antes de dormir

É importante comprar mel de boa qualidade

B12, ômega 3, Vitamina D e Covid-19

Algumas vitaminas que podem ser dosadas em exames de sangue e é fundamental que estejam com seus valores adequados para que você esteja mais protegido. Veja quais:

Vitamina B12 – a deficiência causa cansaço excessivo e perda de memória

Ômega 3 – em baix, pode aumentar as dores em geral

Vitamina D – com o confinamento e a baixa de sol, muitas pessoas estão com valores em baixa

Vitamina C – tem papel importante na recuperação do Covid! Ela está presente em alimentos crus, como saladas e folhas, e em frutas como laranja, limão, kiwi, goiaba, abacaxi

Zinco – em baixa pode piorar a perda do paladar, diminuir o sistema imune e aumentar a queda de cabelo. Boas fontes de Zinco são as castanhas em geral – como amêndoas e nozes – e os feijões.

Covid-19 e Alimentação: cuidados

Alimentos com corantes, conservantes, embutidos e industrializados atrapalham na recuperação do Covid-19. São alimentos que desgastam o corpo e trazem malefícios para a saúde! Invista em fazer feira, hortifruti e a cozinhar!

As vitaminas também podem ter efeitos adversos. Por isso, não tome vitaminas por conta própria, converse com o seu médico ou nutricionista.

Se precisar, não hesite, peça ajuda especializada! Fique atento com os seus sintomas! Um abraço.

Receita do suco verde para recuperação do Covid

1 inhame descascado e picado (deixar de molho por 4 horas ou até de um dia para o outro)

gotas de limão

folhas de agrião e couve

1 pedaço pequeno de gengibre

1 copo de água ou de água de coco (fica mais doce)

Bata tudo no liquidificador e depois peneire.

Pode acrescentar um pouco de mel!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

[email protected]