Suco detox: o que é e como fazer

O suco detox ou suco verde é uma estratégia para colocar na sua rotina que ajudará muito na melhora da sua imunidade, já que ele fornece um conjunto de vitaminas, minerais e compostos bioativos antioxidantes que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico potencializando o processo de destoxificação do organismo!

Como o suco detox pode ajudar a imunidade

Existe um mecanismo natural do nosso organismo de destoxificação feito pelo nosso fígado principalmente, que depende de outros fatores e cofatores que são os nutrientes. Ou seja, tem alguns nutrientes que vão ajudar e possibilitar que esse mecanismo natural do nosso organismo de detoxificação funcione mais efetivamente! Mas não é tomando um suco que fará com que esse sistema todo seja acionado.

Só o suco verde tem potencial para imunidade?

Existem outros inúmeros fatores que também favorecem esse sistema, como dormir bem, não ter estresse, se alimentar de forma saudável (por isso, não adianta tomar um suco verde e comer hambúrguer, batata frita, cachorro quente todo dia que vai ficar tudo bem).

Por que a destoxificação é tão importante?

Quando a gente dorme mal, fica estressado, não se alimenta direito, muitas toxinas ficam circulantes no nosso organismo, fazendo com que o corpo tenha que ficar ocupado tentando se livrar disso para que ele entre em homeostase, ou seja, em equilíbrio.

A gente causa um desgaste ao nosso organismo gastando enzimas, hormônios e até mesmo nutrientes com essas toxinas e isso faz com que nosso sistema imunológico fique mais fraco, mais defasado porque o nosso corpo é um conjunto, não tem como separar. E quanto mais você já deixa o seu organismo em equilíbrio, o seu sistema imunológico vai conseguir trabalhar de uma forma mais eficaz.

Como eu posso preparar o suco detox e consumi-lo?

Existem muitas formas de preparar o suco verde e cada um costuma fazer de um jeito, mas para potencializar os efeitos dessa bebida maravilhosa que tanto agrega a nossa saúde é necessário investir em ingredientes in natura como frutas, legumes, verduras, ervas e água de coco natural. Coloque os alimentos que você tem na sua região no liquidificador e bata até triturar bem. Coe em uma peneira ou saquinho de voal e beba!

Quando tomar o suco verde?

Tome seu suco verde em jejum! Porque desta maneira esses nutrientes chegarão no intestino intactos, pois não haverá nenhum outro alimento ou nutriente para atrapalhar a absorção de todos esses nutrientes antioxidantes e compostos bioquímicos presentes nesta bebida maravilhosa. E não se esqueça de esperar de 10 a 15 minutos para tomar seu café da manhã. Espero que tenha gostado… Faça seu suco e seja mais saudável!

Carina Muller

Nutricionista, desenvolve um trabalho de conscientização e reeducação alimentar, unindo conhecimentos da nutrição funcional, medicina tradicional chinesa e técnicas gastronômicas. Ministra cursos online, palestras e realiza atendimentos em SP e RJ

[email protected]