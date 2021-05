Feng Shui no quarto de casal e de solteiro

O quarto é o ambiente onde passamos a maior parte da nossa vida. Não importa se é só seu, se compartilha com a pessoa parceira ou amigos. Esse cômodo é um espaço que pode acumular muitas energias positivas e também negativas.

Para equilibrá-las e efetivamente fazer dele o lugar dos sonhos, do amor, do descanso e da intimidade, use técnicas de Feng Shui no quarto.

A seguir, veremos algumas dicas simples e gerais para Feng Shui no quarto casal e Feng Shui no quarto de solteiro. Para um estudo mais completo, é preciso fazer uma consultoria com um profissional qualificado.

Feng Shui no quarto de casal

O quarto de casal é um lugar que envolve momentos de intimidade e prazer, mas também de relaxamento e renovação de energias. Para deixar este ambiente harmonizado, procure seguir as seguintes dicas:

O quarto de casal deve, preferencialmente, ficar o mais distante possível da entrada de um imóvel , honrando assim a questão da privacidade e de um lugar mais reservado.

, honrando assim a questão da privacidade e de um lugar mais reservado. Deve ser o melhor lugar de uma casa, muito bem cuidado e decorado , pela sua importância e por ser um cômodo de alta permanência.

, pela sua importância e por ser um cômodo de alta permanência. Mesa de cabeceira dos dois lados da cama simboliza apoio e diálogo em sintonia.

A iluminação deve ser agradável e próxima da luza natural, ou seja, amarela e não branca. Abajures, pendentes, luminárias devem ser iguais e em pares, uma de cada lado da cama.

e próxima da luza natural, ou seja, amarela e não branca. Abajures, pendentes, luminárias devem ser iguais e em pares, uma de cada lado da cama. Faça deste ambiente um recanto especial, torne-o tão confortável quanto um quarto de hotel ou pousada, com tecidos confortáveis e bonitos nas roupas de cama, mantas, tapetes, cortinas, capas de almofadas.

ou pousada, com tecidos confortáveis e bonitos nas roupas de cama, mantas, tapetes, cortinas, capas de almofadas. Decore-o com fotos do casal em momentos felizes e românticos, quadros ou esculturas de casais e objetos aos pares como velas, quadros e vasos com flores naturais. Abuse das boas lembranças e de tudo o que significa e celebre o amor para o casal.

em momentos felizes e românticos, quadros ou esculturas de casais e objetos aos pares como velas, quadros e vasos com flores naturais. Abuse das boas lembranças e de tudo o que significa e celebre o amor para o casal. Evite material de trabalho e estudo , fotos da família, fotos de crianças, imagens agressivas, livros com temas tristes e, principalmente, qualquer item, foto, presente de ex.

, fotos da família, fotos de crianças, imagens agressivas, livros com temas tristes e, principalmente, qualquer item, foto, presente de ex. Não tenha computador , celulares, aparelho de som, televisão. Se não for possível se livrar dos eletrônicos, retire-os da tomada ou esconda-os com um tecido durante a noite e coloque uma pedra turmalina negra perto deles.

, celulares, aparelho de som, televisão. Se não for possível se livrar dos eletrônicos, retire-os da tomada ou esconda-os com um tecido durante a noite e coloque uma pedra turmalina negra perto deles. Não compartilhe o quarto, que é um refúgio, com visitantes que não sejam os moradores ou pessoas de relacionamentos próximos e íntimos.

Feng Shui no quarto de solteiro

O quarto de solteiro também é um lugar que serve tanto para relaxamento e renovação de energias, quanto para momentos de intimidade e prazer. Para harmonizá-lo e para aqueles que querem atrair amor e relacionamentos saudáveis para sua vida, as dicas são:

Evite muitos enfeites sobre a cama, como bichos de pelúcia, almofadas e travesseiros. Tudo isso transmite a sensação de lugar ocupado e sem espaço para o amor.

sobre a cama, como bichos de pelúcia, almofadas e travesseiros. Tudo isso transmite a sensação de lugar ocupado e sem espaço para o amor. Mantenha apenas uma dupla de travesseiros e uma dupla de almofadas.

Livre-se de objetos e presentes de relacionamentos antigos e sofridos. Não tenha de maneira alguma objetos solitários ou imagens e fotos de você ou pessoas sozinhas.

Prepare o seu quarto – e a sua vida – para o romance, criando um clima aconchegante e sensual com uma iluminação aconchegante, boas roupas de cama, cortinas bonitas, tapetes e roupas de cama de boa qualidade.

com uma iluminação aconchegante, boas roupas de cama, cortinas bonitas, tapetes e roupas de cama de boa qualidade. Se há desejo de atrair o amor, mantenha os objetos organizados aos pares , vasos com flores vermelhas, velas, imagens de romance.

, vasos com flores vermelhas, velas, imagens de romance. Tenha quadros de lugares que você tem vontade de conhecer ou para onde já viajou, em vez de imagens de personalidades ou de carros.

Para o ambiente se tornar sensual, inclua na decoração alguns detalhes vermelhos ou esculturas de casais .

. Evite material de estudo , trabalho, aparelhos eletrônicos e de ginástica no seu quarto. Se não for possível, tente escondê-los com um biombo.

, trabalho, aparelhos eletrônicos e de ginástica no seu quarto. Se não for possível, tente escondê-los com um biombo. Lembre-se de que seu quarto deve ser organizado e com móveis bonitos e confortáveis.

Feng Shui no quarto: posição dos móveis e decoração

A posição dos móveis no quarto, pelo Feng Shui, deve obedecer a algumas orientações. Principalmente em casos de quarto pequeno, procure ter somente o essencial, lembrando que menos é mais em termos de energia nesse ambiente.

Feng Shui e a cama

A cama, item mais importante do quarto, deve ficar encostada numa parede cega e de frente para a porta de entrada . A ideia é que seja possível enxergar quem entra e sai do quarto – essa é a posição de comando, que favorece o gerenciamento da vida pessoal e profissional, aproveitando ao máximo as oportunidades.

. A ideia é que seja possível enxergar quem entra e sai do quarto – essa é a posição de comando, que favorece o gerenciamento da vida pessoal e profissional, aproveitando ao máximo as oportunidades. Não é indicado encostar a cama na parede que faz divisa com banheiro, pois isso pode influenciar a saúde e o sono negativamente.

Outra posição desfavorável é deixar a cabeceira embaixo da janela, com os pés voltados diretamente para a porta de um banheiro ou da porta de entrada do quarto – essas posições causam perda de energia, insegurança e instabilidade emocional e mental.

Quando não há alternativa para deixar a cama na posição favorável, coloque um cristal multifacetado no teto do centro do quarto (vai ficar bem perto da lâmpada ou do lustre mesmo) para amenizar os impactos negativos. O cristal ajuda a equilibrar e harmonizar as energias do quarto e das pessoas.

(vai ficar bem perto da lâmpada ou do lustre mesmo) para amenizar os impactos negativos. O cristal ajuda a equilibrar e harmonizar as energias do quarto e das pessoas. Não guarde objetos em cima de armários que fiquem expostos e desorganizados poluindo o visual do quarto.

E embaixo da cama não pode guardar coisas. Se tem camas com gaveteiros e realmente precisa usar esse espaço, guarde apenas roupas de cama, toalhas, casacos de inverno. Não guarde malas, bolsas, sapatos, documentos, contratos, livros, objetos cortantes, itens de metal, ferro, aço.

Espelho e Feng Shui

Elimine espelhos do quarto , pois causam insônia pela energia natural deles que é masculina, yang, portanto, de vitalidade e ação.

, pois causam insônia pela energia natural deles que é masculina, yang, portanto, de vitalidade e ação. Mas se você quiser ter espelho no quarto, lembre-se que pelo Feng Shui o espelho não deve refletir a cama, pois a imagem refletida no espelho pode levar à dificuldade de dormir e relaxar.

Caso não possa mudar a posição do espelho, cubra-o com um tecido durante a noite.

Posição do guarda-roupa no quarto e Feng Shui

Guarda-roupas e armários devem ser posicionados nas paredes laterais da cama quando possível, mas com cautela para que não formem quinas – que funcionam como setas que geram energias negativas – apontando para a cama.

quando possível, mas com cautela para que não formem quinas – que funcionam como setas que geram energias negativas – apontando para a cama. Evite guarda-roupas, armários e prateleiras posicionados sobre a cama, pois causam a sensação de “peso” e oprimem as energias.

As portas desses móveis não devem ter espelhos e se forem portas de correr precisam funcionar perfeitamente, sem ficarem presas e sem fazer ruídos. Isso vale para todos os tipos de portas e também para gavetas.

Plantas e cristais para quarto e Feng Shui

Inclua no quarto plantas naturais em vaso com terra , como lírio da paz, ciclame ou zamioculca (foto ao lado). São plantas que purificam o ar e renovam as energias.

, como lírio da paz, ciclame ou (foto ao lado). São plantas que purificam o ar e renovam as energias. Se não for possível colocar uma planta no quarto, coloque uma pedra ametista que tranquiliza e desenvolve a intuição e ajuda a dormir melhor.

Para estimular os relacionamentos, coloque um quartzo rosa (amor com o outro) e um quartzo verde (amor-próprio) e que tenham aproximadamente o mesmo tamanho e formato. Esses cristais devem ficar juntos ao lado da cama para harmonizar o coração e a mente, favorecendo a energia de afeto.

As plantas naturais, uma pedra turmalina negra, um cristal de quartzo branco em forma de drusa ou uma placa de cobre André Phillipe perto dos eletrônicos amenizam os efeitos das ondas eletromagnéticas.

Feng Shui: cores para quarto de casal e solteiro

No Feng Shui, as cores para quarto de casal e de solteiro podem ser usadas para neutralizar, diminuir, melhorar, relaxar ou estimular a energia vital (chi) dos ambientes e das pessoas.

Vale lembrar que as paredes guardam as memórias da casa, por isso elas ficam marcadas pelas vivências de seus moradores.

Então, nada melhor do que renovar a energia da casa por meio de uma pintura nova, com cores de acordo com os Guás do Baguá do Feng Shui ou com as cores ideais para o quarto, focando no que você quer atrair – pode ser mais amor, ou mais relaxamento, por exemplo.

Cores indicadas pelo Feng Shui no quarto

Verde em todos os tons ajuda na energia de renovação e equilíbrio. Indicada para recomeços e novos ciclos da vida amorosa. Acalma a mente e o coração.

ajuda na energia de renovação e equilíbrio. Indicada para recomeços e novos ciclos da vida amorosa. Acalma a mente e o coração. Tons neutros e pasteis são suaves e podem ser combinados com alguns detalhes coloridos: laranja, verde escuro, rosa .

são suaves e podem ser combinados com alguns detalhes coloridos: . Lilás é recomendado para quem deseja melhorar o sono, mas vale colocar em detalhes roupa de cama ou uma única parede.

é recomendado para quem deseja melhorar o sono, mas vale colocar em detalhes roupa de cama ou uma única parede. Rosa é a cor do amor e estimula a afetividade nos relacionamentos.

Cores não indicadas pelo Feng Shui no quarto

Vermelho, amarelo e laranja, que são muito ativas e estimulantes, não são indicadas, pois podem causar insônia e irritabilidade. Ação, fogo e vitalidade são as energias essenciais dessas cores fortes e vibrantes que podem ser usadas nos detalhes para estimular a atitude e paixão em noites especiais.

que são muito ativas e estimulantes, não são indicadas, pois podem causar insônia e irritabilidade. Ação, fogo e vitalidade são as energias essenciais dessas cores fortes e vibrantes que podem ser usadas nos detalhes para estimular a atitude e paixão em noites especiais. Azul é calmante e bom para pessoas muito agitadas, podendo ser usado em uma parede ou na roupa de cama e cortinas. Em excesso (todas as paredes e móveis, por exemplo) ou em um tom muito escuro pode gerar uma certa melancolia em um quarto de casal ou solteiro.

é calmante e bom para pessoas muito agitadas, podendo ser usado em uma parede ou na roupa de cama e cortinas. Em excesso (todas as paredes e móveis, por exemplo) ou em um tom muito escuro pode gerar uma certa melancolia em um quarto de casal ou solteiro. Salmão não deve ser usada, pois é uma cor “traiçoeira” que tem uma simbologia de atração. E atrai mesmo muitas energias, principalmente de oportunistas e não é boa para relacionamentos em geral.

Dedique-se ao quarto

Como disse lá no início, o quarto é o ambiente onde passamos a maior parte da nossa vida. Por isso, ele merece, sim, toda nossa dedicação e esforço. Não apenas na escolha da cor das paredes e da posição dos móveis, mas também na organização do cômodo no dia a dia.

O simples fato de arrumar a cama todos os dias já ajuda muito. Abra a janela, deixe o ar. Ao arrumar a cama você pode sacudir os travesseiros, almofadas, lençóis, mantas, cobertores, como se sacudisse preocupações, negatividades, sonhos ruins.

Em seguida, coloque os travesseiros, estique o lençol, a manta e vai mentalizando ou dizendo em voz alta frases positivas como: amor e gratidão, bom dia casa, bom dia vida, que tudo seja auspicioso no dia de hoje – já ajuda muito.

Coloque sua energia na solução e não nos problemas. Um quarto com a cama arrumada, um aroma de lavanda, planta, cristais, velas, uma imagem que você gosta e objetos aos pares – já faz toda a diferença. Experimente.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]