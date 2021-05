Astrologia indica que fakes news podem aumentar na semana

A semana que vai de 17 a 23 de maio de 2021 começa com aspectos astrológicos positivos, mas termina com Mercúrio em quadratura com Netuno, trânsito que pode nos deixar mais distraídos e suscetíveis de acreditar em fantasias – e até cair em golpes virtuais. Neste artigo você vai ter todas as dicas para lidar com as armadilhas e atrapalhos desta quadratura.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Até quinta-feira: Sol em trígono com Plutão suscita transformações positivas

Até quinta-feira (20), ocorre o trígono do Sol com Plutão, que começou no sábado passado (17). Sentimos revigoramento de ânimo e de propósito, é um aspecto de recuperação e força. Para quem esteve abatido, ajuda a levantar e renascer, o que tanto pode acontecer psicologicamente como na vitalidade ou saúde.

Além de tudo, faz com que fiquem mais claras as transformações que precisamos realizar, como, por exemplo, dar continuidade a uma decisão ou modificar hábitos. Inspira para sermos mais determinados.

Ao longo da semana: Sol em quadratura com Júpiter pode trazer hiperconfiança

Ao longo de toda a semana, ocorre a quadratura do Sol com Júpiter, aspecto que não é pesado, mas pode prejudicar um pouco porque gera hiperconfiança. Sabe, por exemplo, quando você está firme em uma reprogramação alimentar, mas fica confiante que pode sair um pouco do que se determinou e depois acaba desandando? Este é o perigo deste aspecto, que traz certo exagero, uma avaliação mais indulgente das coisas, e, para algumas pessoas, até toques de arrogância.

Observe, então, onde você vai “sair fora da caixinha” nesta semana, ficando mais propenso a excessos. Porém, se não for algo que realmente o desequilibre, tudo bem, vai ser só uma fase de maior empolgação e desejo de curtir a vida, reduzindo um pouco a disciplina.

Trígono entre Vênus e Saturno: mais estabilidade nas relações

Um ótimo contato, que também vai durar a semana toda, é o trígono entre Vênus e Saturno. Veja as boas novas deste aspecto.

Previsibilidade nos negócios e investimentos. Negócios que tendem a ser celebrados, ao invés de surgir algo que os interrompa. Bons dias para investimentos e compras, com escolhas mais sensatas. Chance, inclusive, de encontrar bons preços. Só repare que, por causa do aspecto anteriormente descrito, talvez você compre um pouco mais do que precisa.

Bom senso nas relações em geral. Ao invés de partir para um conflito, há uma tendência a avaliar melhor situações e buscar vias mais maduras. A vontade aqui vai ser a de preservar.

Reforço de afetos com pessoas conhecidas. Aproveite para dar um alô para quem você gosta!

No amor, para solteiros, tendência a encontrar pessoas mais estáveis ou que deixam tudo mais às claras. Além disso, um romance recente também pode se estabilizar e dar continuidade.

Para comprometidos, bom para acertar os ponteiros e ser mais presente e consistente com o seu par, ou cobrar isto.

Marte em bom aspecto com Urano: libertação e inovação

No início da semana, ainda tem um ótimo aspecto que fez parte da Lua Nova de 11/05, deixando marcas, portanto, por mês, tempo de uma lunação. O sextil entre Marte e Urano ajuda em tudo o que vai ser listado a seguir.

Reformulações, mudanças e modernizações.

Libertação. Dá muito mais coragem para isto.

Inovações e novos caminhos.

Criatividade e soluções de improviso, que trazem resultados positivos inesperados. Sabe quando há um problema e alguém saca uma boa e inovadora ideia para resolver? É isto.

Também permite que você atue com uma certa independência mesmo que tenha que cumprir prazos e lidar com responsabilidades. Apesar de tudo, as ações fluem.

A partir da metade da semana, este aspecto começa a se dissolver, mas veja o quanto pode ter te deixado mais inovador desde o início de maio!

Na quinta, o Sol ingressa em Gêmeos

Na quinta-feira (20), o astro rei ingressa em Gêmeos, para ficar neste signo até 21/06. Na fase taurina, prezamos pelo afeto, continuidade e por cuidar bem dos nossos assuntos práticos. Na fase geminiana, ficamos mais brincalhões, festivos e esfuziantes. É tempo de contatos, conversa, diversidade, leveza. Interações também podem acontecer com pessoas de fora do círculo habitual, pois Gêmeos adora circular.

Além disso, a passagem do Sol por Gêmeos abre a nossa curiosidade para aprender ou saber de vários assuntos novos. Aproveite, assim, a maior flexibilidade e versatilidade deste período!

Mercúrio em quadratura com Netuno: fake news e golpes

Habitualmente, os aspectos de Mercúrio duram poucos dias, mas por causa da retrogradação de 29/05 a 22/06, este planeta vai fazer um aspecto que vai durar de 18/05 a 11/06 e que volta novamente de 02 a 08/07: uma tensão com Netuno. Em se tratando do encantador, mas nebuloso planeta azul, Netuno, é sempre bom saber os efeitos negativos do que não saber, já que seu efeito, é, justamente, lançar uma nuvem de fumaça que reduz a clareza, então aqui vão as recomendações para este longo período.

Todos nós vamos ficar mais propensos a fantasias. E quando é que se vai perceber isto? Possivelmente, quando o aspecto se afastar. Portanto, leve em conta isto, sabendo que vai ter um discernimento maior somente a partir de meados de julho.

A mesma coisa vai acontecer no item “impressionabilidade”. Vamos ficar mais sensíveis e impressionáveis com notícias e informações, e mais facilmente enganáveis, podendo cair “no conto do vigário”, como se diz por aí. Mas se você tem a sorte de seguir o Personare, já vai saber disso, ficando mais ligado e menos ingênuo.

Já deu para sacar que você vai ter que ter mais cuidado com informações, não é mesmo? Por isto, em assuntos sérios, como tratamentos médicos, investimentos, etc, procure por mais de uma fonte.

Aumento expressivo de golpes virtuais e potencial de vazamento de dados. Observe, assim, mais as suas transações pela Internet, celulares, operações com cartão de crédito e também os tipos de aplicativos que você baixa.

Incremento geral de fake news. Sabendo disso, evite repassar notícias estranhas ou bombásticas sem checar a fonte.

Chance de surgirem notícias nebulosas no âmbito coletivo, em que não se sabe quem está falando a verdade.

Mais confusão e lentidão com Internet e sistema. Em especial, como você, leitor fiel do Personare já sabe, durante a retrogradação de Mercúrio.

Mais atrapalho e distração no dia a dia, por isto faça mais cópias de segurança e tente se organizar melhor, pois algo vai puxar para se perder e se distrair. Você tende a estar mais distraído inclusive para escrever e-mails e mandar mensagens.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológico-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]