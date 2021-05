Consultoria de imagem e estilo: o que é e como funciona

Você sabe o que é uma consultoria de imagem e estilo? Muita gente pensa que é uma área ligada a moda mas, na verdade, a consultoria está muito mais ligada à comunicação.

A moda é uma ferramenta que a consultora lança mão para, através dela, aumentar o repertório da sua cliente, expandir sua zona de conforto, mas sempre adequando as suas vontades, necessidades e objetivos ao seu dia a dia.

Por onde começar a entender minha imagem e estilo?

Costumo dizer que a consultoria de imagem e estilo é uma jornada de autoconhecimento, onde a cliente precisa parar e olhar para si, perceber e identificar suas características, seus pontos fortes e como valorizá-los.

O objetivo da consultoria é trabalhar os três aspectos essenciais da construção da nossa imagem: a aparência, a comunicação e o comportamento.

Trata-se de um verdadeiro quebra-cabeça que a consultora monta junto com a cliente, onde cada peça encaixada precisa fazer sentido e estar alinhada com todas as demais informações que compõem esses aspectos, como o conjunto de estilos, tipo físico e a paleta de cores pessoais.

Tudo começa na aparência porque é o que primeiro atrai o nosso olhar, é o primeiro sentido que usamos, seja a aparência das pessoas ou do ambiente ao nosso redor.

A primeira impressão é a que fica?

Essa primeira impressão é formada em milissegundos e realmente tem o poder de permanência, mas não sejamos tão fatalistas, temos sim a chance de mudar a percepção de alguém sobre a nossa imagem num segundo momento.

Para isso, nós precisamos assumir o controle da imagem que desejamos comunicar, mas não de forma manipulativa e sim gerenciá-la de maneira a evidenciar aquilo que desejamos que seja visto pelo nosso interlocutor nesses milissegundos.

O segundo aspecto é o comportamento, quando eu falo em comportamento não me refiro apenas ao bater na porta antes de entrar, mas sim ao seu gestual, como você gesticula, se movimenta, suas expressões faciais.

E, por último, a comunicação. Aqui consideramos tudo que você fala: como se expressa, seu tom de voz, ritmo, vocabulário, se usa muita gíria, se fala o português correto.

Comunicação não verbal: aparência e comportamento

Em um mundo onde as pessoas valorizam muito a aparência, é fundamental expressarmos de forma clara e objetiva os nossos pontos fortes através da nossa imagem. A nossa imagem fala, e fala muito! Ela é nosso principal ativo, por isso se você tem clareza de quem você é e de como quer se colocar para o mundo, facilita muito a sua vida!

Até porque, todos os dias, faça chuva ou faça sol, estando em casa (em isolamento social) ou não, não importa, você vai precisar se vestir. Desde o momento em que você abre o armário, escolhe uma roupa e coloca sobre o corpo, já começou a se comunicar. Roupa é contexto, precisa estar adequada a um ambiente e a uma ocasião.

Portanto, não existe roupa neutra, comportamento neutro, gestual ou expressão facial que vá ser percebida como “não me disse nada”. Imagem é percepção!

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Danielle Olivieri

Consultora de imagem e estilo, especialista em comunicação visual através do vestir.

[email protected]