Como usar pedras: benefícios dos cristais no dia a dia

O trabalho terapêutico com pedras e cristais é feito com o intuito de amenizar ou resolver desafios específicos. Mas muitas pessoas tem dúvidas sobre como usar pedras no dia a dia.

O mais interessante nesta terapia é conseguir sintonizar suas vibrações com as das pedras escolhidas, melhorando e aprimorando suas energias no cotidiano. Neste artigo, você vai entender como usar pedras em diferentes situações da sua vida.

Como usar pedras

O objetivo é relacionar o momento que a pessoa se encontra à pedra ou cristal que ressoa aquela característica necessária e em equilíbrio. Pode-se também fazer a junção com o Chakra correspondente à área que se quer trabalhar, para assim facilitar a modulação energética e frequencial em níveis mais harmoniosos.

Os objetivos podem ser muitos, amplos como ampliação do amor-próprio, e até específicos como, por exemplo, o de se expressar com clareza em uma conversa.

Como usar pedras na meditação

A pedra ou o cristal pode (e muito!) ser usado para meditação, com o intuito de ajudar a buscar clareza nos objetivos e passos, centramento e mais harmonia; ou para equilibrar alguma característica que você percebe que precisa.

Então, sugiro que medite com a pedra na mão e questione o que é prioridade para você. Também é importante sintonizar na frequência da pedra que escolheu.

Por exemplo: um dos principais objetivos do Quartzo Rosa é promover a abertura do Chakra Cardíaco, responsável pelas nossas emoções: em equilíbrio, traz estabilidade e sabedoria emocional. Neste caso, é importante que a pessoa se concentre nisso, no momento da meditação.

Depois disso, carregue a pedra com você no bolso/bolsa, em joias ou acessórios. Assim, ela funcionará como um lembrete dessa meditação e sintonização, além de te ajudar a ressoar na sua vida a frequência sintonizada.

Como usar pedras no bolso, na bolsa ou em acessórios

Você pode optar por ter a pedra sempre com você, seja no bolso ou na bolsa.

No entanto, não a jogue no meio da bagunça, junto com moedas, papeis ou chaves.

Leve-a separada ou envolta em algum tecido natural, especialmente se for um cristal com ponta, que pode quebrar caso se choque com outros objetos.

Outra opção é usar a pedra como joia, pendurada em uma corrente.

Vale lembrar que pedras e cristais basicamente ampliam e direcionam a própria energia da pessoa. Ou seja, não adianta colocar a pedra no bolso se você não se conectar a ela intencionalmente.

Para isso, pare alguns segundos do seu dia, pegue-a na mão, feche os olhos e inspire, concentrando-se na frequência daquilo que busca.

Por exemplo, no momento de inspirar, imagine que está inalando gratidão, paz, sabedoria ou luz, no geral.

Não é uma questão de autossugestão ou crença, mas de estar aberto e conectar o seu campo energético ao da pedra ou cristal. Afinal, sua intenção é a ligação que dará início ao processo que precisa ser trabalhado.

Como usar pedras na decoração de casa ou do trabalho

Podemos colocar a pedra ou o cristal na mesa de trabalho ou na gaveta do escritório, depois de limpá-la e energizá-la (veja abaixo como fazer).

Mas também é possível colocar a pedra como decoração da sala, por exemplo.

A energia da pedra e o “lembrete de intenção” cada vez que olhar para ela ajudarão a manter o foco em suas metas, buscar as características necessárias para alcançar tais objetivos e lidar com as diferenças e adequações que precisar.

Atenção

Não use muitas pedras ao mesmo tempo, pois não conseguirá se conectar com todas elas e a terapia não terá efeito desejado. O indicado é que se use, no máximo, 3 pedras ou cristais, como na mesa da foto acima, que conta com a Ametista, que fica de frente para a pessoa, ajudando-a a se conectar com ela e trabalhando a sabedoria, a lucidez e a serenidade.

Além disso, há a Pirita em cima do cartão de visitas, que ajuda a trazer mais prosperidade. Por último, o carvão mineral perto do computador, que isola as frequências eletromagnéticas do aparelho.

Cuidados necessários

Se vai deixar sua pedras em casa, na mesa de trabalho ou na gaveta, a mesma preocupação com bagunça e choques é necessária.

Além disso, evite deixar os cristais em lugares inadequados, como em cima ou próximo de aparelhos eletrônicos, como TV, geladeira, freezer, computador, aparelhos e caixas de som.

Afinal, o contato direto das pedras e cristais com os eletrônicos os carrega (negativamente) muito rápido.

Como limpar e energizar suas pedras e cristais

Lembre-se de limpar e energizar suas pedras e cristais. É sempre bom cuidar de quem cuida de você.

Faça uma limpeza física com bastante água (de preferência de fonte, mina, poço, lago, rio, chuva ou mar), escova de cerdas macias (de preferência naturais) para retirar os materiais presos e um pano de algodão.

A limpeza energética pode ser feita de várias maneiras: colocando as pedras em cima de uma druza, deixando-as na chuva, lavando-as em água corrente ou mesmo em água com sal grosso. A limpeza escolhida deve ser a que mais se afina com sua pedra e você.

A energização das pedras e cristais pode ser feita pela luz do sol ou lua, pelo fogo, pela terra, pela chuva ou tempestade, pela cachoeira ou pelo mar. Escolha a forma que tem mais a ver com sua pedra e você.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]