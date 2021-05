Tudo sobre Feng Shui: o que é, pra que serve e como usar na casa toda

O Feng Shui é uma antiga prática chinesa que envolve arte, técnica e sabedoria, e permite harmonizar casas e apartamentos. Além dos espaços residenciais, como salas, cozinhas, banheiros e quartos, o Feng Shui pode ser aplicado em empresas e espaços comerciais e em todo o tipo de imóvel e terreno.

Feng Shui é feito por meio da decoração, do design de interiores, do paisagismo, da arquitetura, de projetos, da disposição dos móveis, do uso de cores, da aplicação de materiais (vidro, cerâmica, madeira, metal), do uso de objetos, imagens, formas e elementos Feng Shui.

O que é Feng Shui

A base do Feng Shui é a energia vital, conhecida como “chi”, que está presente e circula nos imóveis e ambientes. Então, podemos dizer que esta técnica milenar chinesa age da mesma forma que um tratamento terapêutico: equilibrando a energia vital do ambiente.

Uma das prioridades do Feng Shui é aproximação com a natureza. Por isso, cristais, pedras, iluminação natural, circulação de ar, fontes com água, plantas e flores naturais são muito recomendados nos ambientes internos e externos.

O que significa Feng Shui? Não por acaso, o Feng Shui significa vento-água, na tradução literal do termo. Ou seja, o Feng Shui tem significado de duas manifestações da natureza e essenciais para todos os seres vivos.

Os antigos chineses acreditavam que se você escolhesse o local certo para morar, teria uma vida próspera e equilibrada. Há um provérbio chinês que define essa busca por uma moradia harmoniosa:

Onde o vento é suave e o sol quente, a água clara e a vegetação viçosa

Hoje, muitas pessoas não podem morar junto à natureza, mas podemos trazê-la para nossos lares por meio do Feng Shui.

Baguá no Feng Shui

O Baguá é uma espécie de mapa com formato octogonal – usado pela Escola do Chapéu Negro do Feng Shui – para identificar na planta baixa de um imóvel o que precisa ser harmonizado nos ambientes. Cada um dos cantos do Baguá é conhecido como guá e simboliza uma área da vida.

São elas: Trabalho, Amigos, Criatividade, Relacionamentos, Sucesso, Prosperidade, Família e Espiritualidade. Cada Guá do Baguá tem seu significado, sua cor, seu elemento e sua forma. Veremos com detalhe isso a seguir no artigo.

O mapa Baguá é aplicado sobre a planta baixa da casa, de um apartamento, de um imóvel considerando a porta de entrada para alinhamento e aplicação correta.

Há plantas baixas quadradas ou retangulares que são mais fáceis de fazer e visualizar a aplicação do Baguá. Mas existem imóveis com formatos (desenho) de plantas baixas irregulares e diferentes, por isso é importante fazer uma consultoria de Feng Shui para uma análise personalizada, sugestão de curas de Feng Shui e a aplicação correta do Baguá para o local.

Depois da aplicação do Baguá, você identificará em que cômodo está cada um dos guás. Outra maneira é aplicar o Baguá em apenas um cômodo da casa, como em um quarto, considerando a entrada para a base do mapa Baguá.

E para ativar cada um dos Guás decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos Feng Shui, confira a seguir:

GUÁ DO TRABALHO/CARREIRA

Cores : Preto e Azul-Escuro

: Preto e Azul-Escuro Forma : Sinuosa

: Sinuosa Elemento: Água

O movimento e a ideia de continuidade regem essa área, que está relacionada com a sua vida profissional e também com as rotinas diárias. Tudo vai bem em seu cotidiano e no ambiente de trabalho quando há harmonia neste guá.

GUÁ DA ESPIRITUALIDADE/SABEDORIA

Cores : Azul

: Azul Forma : Quadrada

: Quadrada Elemento: Terra

A ligação com o seu crescimento interior, seus valores, intuição, conexão, fé e suas crenças religiosas estão neste guá. E também o desenvolvimento intelectual que é a palavra-chave deste local, no qual são cultivado os estudos, a intuição, o autoconhecimento e a clareza mental.

GUÁ DA FAMÍLIA

Cores : Verde

: Verde Forma : Retangular

: Retangular Elemento: Madeira

É o local dos laços de família desde os ancestrais até os parentes mais próximos. Para superar os obstáculos e fases difíceis da vida, recorremos às nossas origens e raízes para encontrar essa força mágica e revigorante.

GUÁ DA PROSPERIDADE

Cores : Roxo, Púrpura

: Roxo, Púrpura Forma : Retangular

: Retangular Elemento: Madeira

Essa é a área da riqueza e da prosperidade. Mas vale lembrar que também é a área da abundância em todas as áreas da vida como saúde, amigos e felicidade. Para ser próspero, é preciso saber agradecer e lidar com a energia do dinheiro de uma forma positiva e equilibrada.

GUÁ DO SUCESSO/FAMA

Cores : Vermelho

: Vermelho Forma : Triangular

: Triangular Elemento: Fogo

Sua reputação só depende de você. Por isso, cuide da integridade de sua imagem com sinceridade para que as pessoas possam reconhecer suas qualidades em todos os aspectos: profissional e pessoal. Assim, você se sentirá realizado e chegará ao sucesso.

GUÁ DOS RELACIONAMENTOS

Cores : Rosa, Branco

: Rosa, Branco Forma : Quadrada

: Quadrada Elemento: Terra

Esse é o guá do amor e do casamento. A felicidade e a harmonia dos relacionamentos só acontecem quando têm como base emoções verdadeiras. Aqui, é preciso cultivar a confiança, o romance, a sintonia e a receptividade entre os parceiros.

GUÁ DA CRIATIVIDADE

Cores : Branco e Pastel

: Branco e Pastel Forma : Redonda

: Redonda Elemento: Metal

O seu futuro é aqui. Neste guá nascem as suas ideias e projetos visionários para um futuro melhor, cheio de entusiasmo, inspiração e alegria. Esse guá também é relacionado aos filhos.

GUÁ DOS AMIGOS/BENFEITORES

Cores: Cinza

Cinza Forma : Redonda

: Redonda Elemento: Metal

Além do seu círculo de amizades, os amigos são todas as pessoas que lhe ajudam. Sabe aquele “anjo que cai do céu” quando você mais precisa? Pois é, ele realmente foi enviado para lhe ajudar. Portanto, os amigos são os seus benfeitores. Esse guá também está relacionado com viagens.

GUÁ DO CENTRO/SAÚDE

Cores: Amarelo, Laranja

Amarelo, Laranja Forma: Quadrada

Quadrada Elemento: Terra

É a conexão entre os oito guás. No centro do imóvel está a unidade de todas as coisas e o equilíbrio da energia e da saúde física do ambiente e de seus moradores.

Feng Shui: dicas para cômodos

Cada cômodo tem uma função, uma energia e faz parte da casa, assim como cada membro do corpo.

Um cômodo totalmente vazio, por exemplo, pode causar a sensação de falta de esperança na vida. Um quarto reservado, por outro lado, ao bebê que um dia chegará, mas que está lotado de objetos quebrados e inúteis, não permite que a energia flua para que o sonho se realize.

O famoso “quarto da bagunça” não deveria se chamar assim. Pode ser chamado de despensa, depósito ou quarto de guardar – desde que tudo ali tenha uso, função, esteja funcionando, organizado e fácil de ser encontrado.

Uma porta não deve ser obstruída e perder sua função. Janelas não podem estar emperradas. A energia vital (chi) deve fluir em todos os cômodos, em toda a casa. E um cômodo ou estrutura com “problema” (por exemplo, um cômodo ou um armário bagunçado) pode afetar a energia de toda a casa.

A dica de ouro do Feng Shui para sorte, prosperidade e boas energias é consertar vazamentos e itens de cada um dos cômodos, e manter todos os cômodos bem organizados e limpos.

Feng Shui no quarto

O quarto é um lugar reservado à intimidade e prazer, relaxamento e renovação de energias. Para aplicar Feng shui no quarto e deixá-lo harmonizado, este local deve ser mais preservado, por isso não deve ser compartilhado com visitantes que não sejam os moradores ou pessoas de relacionamentos próximos e íntimos.

Segundo o Feng Shui, quarto de casal ou de solteiro deve ser muito bem cuidado e decorado, pela sua importância e por ser um cômodo de alta permanência.

Trocar os travesseiros com regularidade; usar roupas de camas de algodão, de malha ou confortáveis; não usar cores fortes, como vermelho, amarelo, laranja; e desligar o celular são dicas básicas de Feng Shui para quarto que garantem boas energias para adultos, jovens e crianças.

A seguir, veja dicas de Feng Shui específicas para cada tipo de quarto.

Feng Shui: quarto de casal

Cortinas nas janelas: simbolizam carinho e diálogos mais respeitosos

simbolizam carinho e diálogos mais respeitosos Mesas de cabeceiras iguais: para apoio e estabilidade no relacionamento

para apoio e estabilidade no relacionamento Luminárias ou abajures iguais: para equilíbrio da relação

para equilíbrio da relação Tapetes: iguais e dos dois lados da cama, para segurança e conforto

iguais e dos dois lados da cama, para segurança e conforto Cabeceira na cama: para proteção e estabilidade

para proteção e estabilidade Almofadas e decoração aos pares: para parceria do casal

para parceria do casal Fotos de momentos felizes do casal: para aumentar a conexão.

Feng Shui no quarto solteiro

Evite muitos livros, material de trabalho e estudo ao lado da cama que podem causar ansiedade

Desligue o celular, o computador, a TV ou qualquer outro eletrônico, pois emitem ondas eletromagnéticas e ativam a mente, causando insônia

Se usar celular como despertador, deixe no modo avião ou desconecte os dados móveis e wi-fi

Coloque um quadro em frente à cama, que estimule energia de afeto

Flores em números pares (brancas ou rosas)

Decore com duplas de objetos para atrair ou melhorar o romance: almofadas, velas, vasos, quadros, esculturas

Use uma imagem ou escultura de casal se abraçando, dançando ou se beijando.

Feng Shui no quarto de criança

Evite posicionar a cama com os pés diretamente voltados para a porta

Não coloque prateleiras sobre berços ou camas

Coloque os quadros na altura dos olhos das crianças

Reserve uma parede para que as crianças possam rabiscar ou colar adesivos

Use caixas ou baús para organizar os brinquedos: uma caixa para carrinhos, outra para instrumentos musicais, outra para livros, outra para as bonecas, outra para bichinhos, outra para quebra-cabeças e brinquedos de montar

Decore com cores suaves: azul para tranquilidade, branco para limpeza, lilás para proteção, verde para harmonia e rosa para amor

Não use as cores vermelho, amarelo e laranja que são cores quentes e estimulantes e podem afetar o sono e deixar a criança irritada.

Feng Shui e plantas

O Feng Shui prioriza ter natureza perto das casas, por isso usa muitas plantas nos ambientes internos e externos para atrair sorte e prosperidade.

Além disso, ar mais puro e limpo, boas energias e motivação são alguns dos benefícios que as plantas trazem aos ambientes e para seus ocupantes.

Confira as dicas de plantas que são recomendadas pelo Feng Shui

Plantas Feng Shui para Prosperidade

Plantas que crescem rápido e para cima simbolizam incremento, como Ráfia (foto ao lado) e a Zamioculcas

(foto ao lado) e a Plantas frutíferas simbolizando fartura: romãzeira, laranjeira, jabuticabeira

Dinheiro em Penca (Callisia repens) com muitas folhas abundantes que se multiplicam com rapidez simbolizando fartura e riqueza

(Callisia repens) com muitas folhas abundantes que se multiplicam com rapidez simbolizando fartura e riqueza Girassol representa sucesso e prosperidade. Atrai bons fluidos para lares e é ótima para lojas e espaços comerciais. A flor que se conecta com o sol é capaz de afastar a tristeza e pode ser um presente para iluminar e alegrar.

Plantas “coringas” do Feng Shui para qualquer canto da casa

Lírio-da-paz: transmite serenidade, purifica o ar e o ambiente, renova as energias transmutando as negativas em positivas. Boa para entrada da casa e banheiros, mas pode ativar qualquer espaço da casa.

transmite serenidade, purifica o ar e o ambiente, renova as energias transmutando as negativas em positivas. Boa para entrada da casa e banheiros, mas pode ativar qualquer espaço da casa. Zamioculcas (foto ao lado): planta resistente que segue linda mesmo quando fica algum tempo sem adubo e água, sendo assim, pode-se dizer que tem uma energia de resistência e altivez, de vida longa e prosperidade. Pode ser usada em qualquer cômodo da casa, inclusive quartos.

(foto ao lado): planta resistente que segue linda mesmo quando fica algum tempo sem adubo e água, sendo assim, pode-se dizer que tem uma energia de resistência e altivez, de vida longa e prosperidade. Pode ser usada em qualquer cômodo da casa, inclusive quartos. Bambu da Sorte: conhecido como lucky bamboo. Simboliza a união dos elementos: a água e a madeira e favorece os guás do trabalho, prosperidade e família. Pode colocar perto da entrada da casa para atrair energias positivas. E também é um coringa, podendo ser usado em diferentes lugares da casa.

Plantas para proteção e para afastar energia negativa

Vaso com as sete ervas (arruda, guiné, manjericão, espada de São Jorge, pimenteira, alecrim e comigo ninguém pode): coloque o vaso perto da porta de entrada ou do portão – do lado de fora – para afastar e não deixar entrar nenhuma negatividade.

(arruda, guiné, manjericão, espada de São Jorge, pimenteira, alecrim e comigo ninguém pode): coloque o vaso perto da porta de entrada ou do portão – do lado de fora – para afastar e não deixar entrar nenhuma negatividade. Arruda: famosa pelo poder de afastar energia negativa, quebranto, mau-olhado. Muito usada por várias crenças e rituais. Pode ter em casa perto da entrada, na sala, no canto da espiritualidade, na varanda ou jardim para afastar más vibrações, inveja e olho gordo.

famosa pelo poder de afastar energia negativa, quebranto, mau-olhado. Muito usada por várias crenças e rituais. Pode ter em casa perto da entrada, na sala, no canto da espiritualidade, na varanda ou jardim para afastar más vibrações, inveja e olho gordo. Violeta (foto ao lado) : pequenina e notável gosta de luz indireta e terra úmida (não pode nunca molhar as folhas e as flores). Sua qualidade energética é proteção e conexão com a espiritualidade.

(foto ao lado) pequenina e notável gosta de luz indireta e terra úmida (não pode nunca molhar as folhas e as flores). Sua qualidade energética é proteção e conexão com a espiritualidade. Pimenteiras: afastam a negatividade e mau-olhado e trazem sorte e prosperidade para os ambientes.

Plantas para relacionamentos, amor e romance

Orquídeas (foto ao lado) : simbolizam beleza, feminilidade, doçura e fertilidade.

(foto ao lado) simbolizam beleza, feminilidade, doçura e fertilidade. Rosas em números pares: para sintonia.

para sintonia. Azaleias : delicada transmitem pureza de sentimento e alegria amorosa.

: delicada transmitem pureza de sentimento e alegria amorosa. Árvore da felicidade com o macho e fêmea no mesmo vaso: é ótima para o guá dos relacionamentos e para sala de estar simbolizando a união da energia masculina (yang) com a energia feminina (yin).

Plantas da sorte para casa

Trevo de Quatro Folhas: traz sorte e prosperidade em todas as áreas da vida. Dizem que cada folha tem um significado: esperança, amor, fé e sorte.

traz sorte e prosperidade em todas as áreas da vida. Dizem que cada folha tem um significado: esperança, amor, fé e sorte. Lavanda: acalma e ajuda a combater pesadelos, energias pesadas e pensamentos obsessivos. É uma planta que neutraliza e transmuta as energias dos ambientes.

acalma e ajuda a combater pesadelos, energias pesadas e pensamentos obsessivos. É uma planta que neutraliza e transmuta as energias dos ambientes. Bambu da Sorte: como diz o nome atrai bastante sorte para todos os cantos da casa.

Plantas para Porta de Entrada:

Lírio da Paz, Zamioculcas, Begônias, Violetas e Orquídeas: atraem boas energias e transmitem a mensagem de boas-vindas.

Plantas para Banheiros e Lavabos:

Zamioculcas, Lírio da Paz, Jiboia, Antúrio, Espada de São Jorge: ajudam a estabilizar a energia deste local.

Feng Shui: cores

No Feng Shui, a aplicação das cores pode acelerar, neutralizar, diminuir, melhorar, relaxar ou estimular a energia vital (chi) dos ambientes e das pessoas.

Vale lembrar que as paredes guardam as memórias da casa, por isso elas ficam marcadas pelas vivências de seus moradores.

Então, nada melhor do que renovar a energia da casa por meio de uma pintura nova com cores de acordo com os Guás do Baguá do Feng Shui ou com as cores ideais para cada cômodo, de acordo com sua função.

AMARELO: Guá do Centro/Saúde

O amarelo representa poder e riqueza, pois lembra o ouro. Cor da concentração e da comunicação, é muito associada à tolerância e à sabedoria vindas de experiências anteriores.

É a cor que representa o elemento terra e sua estabilidade. Acelera a energia, por isso é uma boa escolha para estimular a alegria e espontaneidade.

Transmite uma sensação de vivacidade. Boa cor para escritórios ou salas de estudo para obter concentração máxima em períodos específicos, como provas e desenvolvimento de projetos.

AZUL: Guá da Espiritualidade

Em sua mais profunda essência, o azul transmite tranquilidade, harmonia e paz.

O azul escuro simboliza as profundezas das águas do mar, a sabedoria, o poder da intuição e do inconsciente. O azul claro simboliza paz e espiritualidade angelical. E o azul esverdeado é associado à natureza e representa juventude e desenvolvimento.

É uma boa cor para sala de TV, quarto de criança, biblioteca, sala de estudo e espaço de meditação.

VERDE: Guá da Família

Em todos os seus tons, o verde é a cor do guá da família e representa o elemento madeira que se expande e leva as sementes de seus frutos e flores de um lado para outro, fazendo florescer projetos, realizar sonhos, conquistar objetivos, nascer inspirações, iniciar etapas.

E, assim, criar e recriar para que a casa e todas as demais áreas da vida fiquem mais harmoniosas e equilibradas.

O verde claro é ótimo para quartos – principalmente de criança. Uma boa cor para renovar as energias e marcar um novo ciclo como, por exemplo, um novo lar.

ROXO: Guá da Prosperidade

A mistura de vermelho e azul sugere equilíbrio entre amor e sabedoria, paixão e razão, mente e espírito. Roxo é a cor conectada às energias da compaixão e das boas ações.

Também é a cor de grandes ideais e das pessoas de sorte. Inspira dignidade, autoridade e respeito.

O roxo tem conotação espiritual muito forte e representa a profundeza das meditações e o silêncio das preces.

VERMELHO: Guá do Sucesso e da Fama

Força, vigor, energia, paixão, ação, calor, verão. Vermelho traz vitalidade e eleva a autoestima das pessoas e dos ambientes.

Desde os tons mais vibrantes até os mais escuros ou queimados, o vermelho é uma cor poderosa. E também sugere proteção divina e psíquica, representando luz, fogo e poder.

Nos quartos não é bom, pois é uma cor muito energética e pode causar insônia e irritabilidade. Outros ambientes podem conter a cor vermelha nos detalhes.

O ideal é conhecer o baguá da casa para aplicar o vermelho nos lugares certos. Se não souber, use o vermelho apenas nos detalhes.

ROSA: Guá dos Relacionamentos

Rosa é a cor do amor, da felicidade, do romance e representa intenções puras.

O rosa é a mistura do vermelho com o branco, representando a união da terra e do céu, do material e do espiritual. A cor também é considerada uma variação do vermelho, contendo uma forma suave de energia yang (masculina) e expressando alegria e jovialidade.

Nos ambientes, rosa é uma boa cor para corredores de entrada, dormitórios e salas de estudo.

CINZA: Guá dos Amigos

O equilíbrio dos opostos: preto e branco se misturam para criar essa cor que pode ser um símbolo de equilíbrio e solução de conflitos.

Por um lado, o cinza pode parecer simples, triste, sóbrio ou neutro demais. E por outro pode ser uma cor moderna, harmoniosa, chique e marcante.

Os tons podem variar entre o grafite, o metalizado, o prateado, o opaco, o gelo e o claro. Independente do tom, nos ambientes internos vale mesclar o cinza com detalhes coloridos ou objetos que se destaquem.

PRETO: Guá do trabalho

Preto é a cor do elemento água e representa sabedoria, profundidade intelectual, despertar de insights e forte conexão espiritual.

Nos ambientes – tanto em perspectiva quanto em disposição, preto é uma cor que indica sensação de profundidade. O preto pode ser muito elegante e sofisticado.

No entanto, se for usado em excesso pode ser uma cor que torna as pessoas sombrias, deprimidas e pessimistas. Por isso, cuidado com o uso do preto nos ambientes.

O ideal é combiná-lo com cores neutras ou com o clássico e belo branco nos móveis, nos detalhes ou para destacar cores fortes.

O preto pode ser usado em bibliotecas, salas de estudo e estúdios artísticos.

BRANCO: Guá da Criatividade

O branco representa o elemento metal e o ar. É muito bom para o guá da criatividade. Boa cor para a cozinha, área de serviço, lavabo e banheiro.

A cor da paz, da pureza, da purificação, da espiritualidade, da limpeza. Mas é bom ter cuidado, pois ambientes predominantemente brancos podem acelerar o chi (energia vital) e causar muita ansiedade.

O branco é bom para portas, janelas e molduras. Espaços pequenos tornam-se mais amplos com o branco em suas paredes e tetos.

Vale usar essa cor para destacar objetos e quadros coloridos.

Feng Shui: decoração

Na decoração, o Feng Shui pode ser usado para harmonizar a casa. Confira algumas dicas:

E, atenção, evite esses itens que são negativos e causam estagnação de energia na casa, como por exemplo:

Imagens em fotos ou quadros de pessoas tristes e sozinhas

Objetos de decoração como facas, espadas, armas de fogo ou de lutas.

Relógios de qualquer tipo que não funcionam.

Objetos quebrados ou sem utilidade, que não são usados.

Não use imagens noturnas ou com o pôr do sol.

Plantas ou flores artificiais.

Uma única cor em excesso.

Feng Shui: mesa de trabalho

Harmonizar e organizar a sua mesa de trabalho na empresa e no home-office melhora a produtividade, oferece clareza mental, estimula a criatividade e a energia da vida profissional flui com mais sorte e prosperidade quando você cuida do espaço em que você vive boa parte do seu tempo.

Siga essas dicas de Feng Shui para a mesa de trabalho:

O lugar ideal para o computador é o centro da mesa, independente do seu formato, pois esse é o canto da carreira e nada melhor do que a sua principal ferramenta de trabalho nesse local.

O canto central superior simboliza o sucesso e o reconhecimento. Coloque um objeto vermelho sobre o computador ou uma luminária atrás dele.

Do lado direito fica o canto dos relacionamentos, por isso coloque um belo porta-retrato com a foto do casal ou coloque dois objetos que formem um par.

Em seguida coloque o celular ou telefone fixo também do lado direito mais na ponta da mesa para atrair clientes.

Na sequência, coloque um objeto multicolorido para inspirar a criatividade.

A prosperidade fica do lado esquerdo da mesa e essa é a energia do dinheiro. Para ativá-la coloque um cristal multifacetado e os projetos em andamento.

No canto esquerdo central fica o canto da família, ótimo local para uma planta ou vaso com flores.

Na sequência, fica o canto da sabedoria, lugar ideal para livros sobre a sua carreira.

Evite objetos cortantes como tesouras e abridor de cartas sobre a mesa, pois eles cortam as energias.

Também evite colocar a lixeira no canto esquerdo, que é justamente a prosperidade.

Símbolos do Feng Shui

No Feng Shui do Chapéu Negro, o uso dos símbolos é direcionado para levar harmonia e positividade na decoração de interiores, principalmente com o uso de objetos e imagens que, elaborados com formas, cores e simbologias auspiciosas, podem atrair sorte, prosperidade, saúde, proteção, amor, sucesso, criatividade.

Como o visual dos ambientes das casas é algo em que muitas pessoas costumam investir, decorar com objetos e símbolos do Feng Shui é uma forma de ativar diariamente a energia das intenções de objetivos, desejos, metas e mudanças para que aconteçam com mais facilidade.

Confira alguns símbolos que possuem boas energias e como usá-los na sua casa:

Baguá: seu formato é octogonal ( ba = 8 e guá = lados), cercado por oito trigramas do I Ching e um espelho no centro que repele energias negativas. O espelho Feng Shui tem a função de proteção e é indicado para ser usado acima da porta de entrada de uma casa, apartamento, empresa ou espaço comercial.

seu formato é octogonal ( = 8 e = lados), cercado por oito trigramas do I Ching e um espelho no centro que repele energias negativas. O espelho Feng Shui tem a função de proteção e é indicado para ser usado acima da porta de entrada de uma casa, apartamento, empresa ou espaço comercial. Bambu : suas características são a força que aumenta com o passar do tempo, a resistência e a durabilidade. Por isso, o bambu tem o simbolismo de vida longa, flexibilidade, prosperidade e saúde. Indicado para guás da família, sabedoria, prosperidade e muito bom para qualquer cômodo da casa e varandas.

: suas características são a força que aumenta com o passar do tempo, a resistência e a durabilidade. Por isso, o bambu tem o simbolismo de vida longa, flexibilidade, prosperidade e saúde. Indicado para guás da família, sabedoria, prosperidade e muito bom para qualquer cômodo da casa e varandas. Buda Sorridente : chamado também de Buda da Felicidade, pois ele absorve as preocupações, as infelicidades e os problemas dos seres humanos com a missão de transformar infelicidade em felicidade. Símbolo de prosperidade e sorte, principalmente para o sucesso dos negócios e carreira. Pode ser colocado na sala de estar voltado para a porta de entrada, no hall de entrada ou perto da porta de entrada.

: chamado também de Buda da Felicidade, pois ele absorve as preocupações, as infelicidades e os problemas dos seres humanos com a missão de transformar infelicidade em felicidade. Símbolo de prosperidade e sorte, principalmente para o sucesso dos negócios e carreira. Pode ser colocado na sala de estar voltado para a porta de entrada, no hall de entrada ou perto da porta de entrada. Cristal Multifacetado: esse cristal em forma de esfera reproduz as cores do arco-íris e funciona como um dos mais importantes objetos de cura no Feng Shui. Serve para melhorar, conduzir, corrigir ou ativar o chi (energia vital) dos ambientes. Use esferas a partir de 40mm de circunferência. Pode ser pendurado no teto no centro da casa ou de um cômodo, perto de janelas, varandas ou debaixo do batente de portas. Foto: Fernando Gardinali

esse cristal em forma de esfera reproduz as cores do arco-íris e funciona como um dos mais importantes objetos de cura no Feng Shui. Serve para melhorar, conduzir, corrigir ou ativar o chi (energia vital) dos ambientes. Use esferas a partir de 40mm de circunferência. Pode ser pendurado no teto no centro da casa ou de um cômodo, perto de janelas, varandas ou debaixo do batente de portas. Foto: Fernando Gardinali Fonte: o movimento e o som da água estimulam o chi (energia vital) ativando a vibração de sorte e prosperidade. Pode ser instalada na entrada da casa, de uma empresa ou espaço comercial ou no guá do trabalho. A fonte simboliza e estimula o movimento do cotidiano e o fluxo da vida. O ambiente fica calmo e renovado.

o movimento e o som da água estimulam o chi (energia vital) ativando a vibração de sorte e prosperidade. Pode ser instalada na entrada da casa, de uma empresa ou espaço comercial ou no guá do trabalho. A fonte simboliza e estimula o movimento do cotidiano e o fluxo da vida. O ambiente fica calmo e renovado. Móbile: vibra com o ar do ambiente, estimula a circulação da energia vital (chi) e fortalece a energia fraca dos lugares. Os móbiles são muito indicados para energizar halls de entrada estreitos, cantos vazios, corredores muito longos com a função de conduzir a energia (chi) por toda a sua extensão. Pode ser usado em janelas e varandas para atrair bons ventos e sorte.

vibra com o ar do ambiente, estimula a circulação da energia vital (chi) e fortalece a energia fraca dos lugares. Os móbiles são muito indicados para energizar halls de entrada estreitos, cantos vazios, corredores muito longos com a função de conduzir a energia (chi) por toda a sua extensão. Pode ser usado em janelas e varandas para atrair bons ventos e sorte. Moeda Chinesa: representa a união da energia do céu (na forma redonda) e da energia da terra (no formato quadrado). O fio vermelho acrescenta a ação da força Yang. E por isso é símbolo de prosperidade, riqueza e sorte, indicado para o canto da prosperidade e para os halls de entrada para atrair fartura.

representa a união da energia do céu (na forma redonda) e da energia da terra (no formato quadrado). O fio vermelho acrescenta a ação da força Yang. E por isso é símbolo de prosperidade, riqueza e sorte, indicado para o canto da prosperidade e para os halls de entrada para atrair fartura. Nó Infinito : é um símbolo auspicioso do budismo tibetano que reflete a sabedoria e compaixão lembrando a interdependência, os ciclos de nascimento e renascimento e o entrelaçamento dos seres por meio do amor e uma longa vida. É um ótimo símbolo para o canto dos relacionamentos para ter sorte no amor e também pode passear pela casa e mudar de lugar, segundo a sua intuição.

: é um símbolo auspicioso do budismo tibetano que reflete a sabedoria e compaixão lembrando a interdependência, os ciclos de nascimento e renascimento e o entrelaçamento dos seres por meio do amor e uma longa vida. É um ótimo símbolo para o canto dos relacionamentos para ter sorte no amor e também pode passear pela casa e mudar de lugar, segundo a sua intuição. Olho Grego : é um forte talismã de proteção. Pode ser usado na porta de entrada pendurado na maçaneta como um pingente ou se for de um tamanho razoável pode ser colocado numa parede próxima da entrada da casa, no hall, ou acima da porta ou na própria porta do lado de fora.

: é um forte talismã de proteção. Pode ser usado na porta de entrada pendurado na maçaneta como um pingente ou se for de um tamanho razoável pode ser colocado numa parede próxima da entrada da casa, no hall, ou acima da porta ou na própria porta do lado de fora. Peixes Duplos : é um símbolo muito auspicioso e sua escultura ou imagem transmite energia espiritual, intuição, renovação, sorte, prosperidade e sucesso. Também simboliza bênçãos e harmonia no casamento estimulando a fertilidade.

: é um símbolo muito auspicioso e sua escultura ou imagem transmite energia espiritual, intuição, renovação, sorte, prosperidade e sucesso. Também simboliza bênçãos e harmonia no casamento estimulando a fertilidade. Sino dos Ventos : também conhecido como Mensageiro dos Ventos é usado para elevar o chi (energia vital) dos ambientes e dispersar energias negativas. Pode ser colocado em corredores, janelas e halls de entrada. O uso em jardins, quintais, varandas serve para atrair boas energias.

: também conhecido como Mensageiro dos Ventos é usado para elevar o chi (energia vital) dos ambientes e dispersar energias negativas. Pode ser colocado em corredores, janelas e halls de entrada. O uso em jardins, quintais, varandas serve para atrair boas energias. Elefantes : representa gratidão, sabedoria, vitalidade, paciência, energia, força e mãe-terra. Bom para Guá da Família e Guá da Espiritualidade/Sabedoria. Pode ficar perto da entrada da casa ou na sala. Recomenda-se que use as imagens ou esculturas aos pares.

: representa gratidão, sabedoria, vitalidade, paciência, energia, força e mãe-terra. Bom para Guá da Família e Guá da Espiritualidade/Sabedoria. Pode ficar perto da entrada da casa ou na sala. Recomenda-se que use as imagens ou esculturas aos pares. Mandala Feng Shui: significa a roda ou o círculo mágico e representa a relação de equilíbrio entre o centro aquilo que circunda esse centro. Simboliza a relação entre o homem e o cosmo, o eu inteiro e todo o universo, a integração e a totalidade, integração, transformação, harmonia, movimento, equilíbrio e proteção. Dentro de casa simbolizam energia de totalidade e integração e também o alinhamento interior e podem ser usadas no Hall de Entrada, na Sala de estar, no home-office, no Guá da Criatividade, no Guá do Centro.

Consultoria de Feng Shui

O objetivo da consultoria de Feng Shui é melhorar a energia vital (chi) presente em todos os seres vivos e nos ambientes. A consultoria consiste em identificar os fluxos de energia estagnados ou acelerados do imóvel para indicar curas e recomendações que fortalecerão o chi do ambiente, trazendo benefícios aos seus ocupantes.

A Escola de Feng Shui do Chapéu Negro utiliza o Baguá, que é aplicado sobre a planta baixa do imóvel (como na foto ao lado), para localizar os guás que são áreas que regem a vida: trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamentos, criatividade, amigos e saúde.

Cada casa é um caso, cada imóvel residencial ou comercial tem um tipo de energia que pode estar estagnada ou acelerada que influencia diretamente a energia vital (chi) dos moradores e ocupantes desse espaço.

Por isso, a consultoria de Feng Shui personalizada, que vai muito além da aplicação do Baguá, pode ajudar com mais assertividade, pois permite perceber o ambiente de forma intuitiva e ao mesmo tempo prática, analisando a energia e estudando tudo o que existe na casa e que reflete a vida de seus moradores para, assim, harmonizar com cuidado, amor, saúde e proteção transformando as energias e trazendo bem-estar a todos.

Feng Shui: a casa exterior reflete a casa interior

A casa funciona como um espelho de seus moradores refletindo as intenções, desejos, sonhos, paixões, memórias, projetos, sentimentos e todo o universo do passado, presente e futuro.

A decoração, as cores, os objetos, as imagens, os móveis, os eletrônicos, os eletrodomésticos, as luzes, a estrutura física, as plantas, as portas, as janelas, cada um dos cômodos, cada uma das paredes, o piso e cada detalhe da casa mostram que os ambientes acolhem para acolher o seu jeito de ser, que a casa é seu porto-seguro.

E se as sensações e energias transmitidas aos moradores estão de uma forma mais acelerada, neutra ou estagnada o Feng Shui existe para ajudar a mudar essas energias tornando o ambiente saudável, ajudando a superar questões, atraindo soluções para diferentes áreas da vida como, por exemplo, trabalho, amigos, criatividade, relacionamentos, sucesso, prosperidade, família, espiritualidade e saúde.

E, assim, a casa muda, a energia muda e reflete no exterior e no interior da mente dos moradores as boas intenções para uma vida mais equilibrada, próspera, saudável no caminho do bem-viver.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]