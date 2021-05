Óleos essenciais: o que são, como comprar e benefícios

Os óleos essenciais são extratos de plantas aromáticas e representam a forma mais concentrada da planta – é a sua energia vital. Eu sempre digo que o óleo essencial é a essência da planta cuidando da nossa essência.

Para a planta, o óleo é essencial: é a sua vida, pois ele a protege tanto contra o calor, quanto doenças e predadores, sendo responsável também pelo seu aroma.

Para nós, seres humanos, os óleos essenciais são um caminho, quem sabe, para buscarmos a nossa essencialidade e, como resultado, também podemos nos proteger e tratar doenças.

Neste artigo, falarei mais sobre o que são óleos essenciais, como comprar, o que é importante saber sobre a tabela de diluição de óleos essenciais e, principalmente, sobre o uso de óleos essenciais na Aromaterapia e seus benefícios para o corpo, a mente e o emocional.

O que são óleos essenciais

O óleo essencial é uma substância aromática que tem propriedades terapêuticas. É obtido por um processo de extração a partir das plantas, frutas, resinas, madeira, folhas e sementes.

A destilação a vapor é a forma mais comum, mas temos outras, como a prensagem a frio e a enfleurage (método de extração), dependendo da flor, planta ou fruta que estiver sendo usada como matéria-prima.

As propriedades terapêuticas estão relacionadas aos princípios ativos contidos na sua composição química. Não sendo necessárias grandes quantidades, pois apenas 1 gota é suficiente para a sua ação, já que nessa gota existem aproximadamente 200 componentes químicos diferentes, que são complexos e altamente concentrados.

O óleo essencial não se mistura à água, sendo necessário sempre a diluição em uma base carreadora, que pode ser creme, óleo vegetal, sais de banho, álcool de cereais, géis, entre outros.

É importante não confundir óleos essenciais com essências – óleos essenciais tem propriedades terapêuticas, já as essências, não.

Tabela de diluição de óleos essenciais

A diluição dos óleos essenciais em bases carreadoras deve ser feita por um aromaterapeuta, pois mesmo os óleos considerados seguros para aplicação pura, como lavanda ou melaleuca (tea tree), podem causar reações.

Gestantes, crianças e idosos, por exemplo, devem usar produtos com óleos essenciais em baixa concentração, de 0,5% a 1% de óleo essencial, dependendo da sinergia ou blend de óleos essenciais (falaremos mais disso adiante)..

Cada óleo essencial tem propriedades terapêuticas específicas e que funcionam melhor (ou pior) na associação com outros tipos. Por isso, simplesmente apresentar uma tabela de diluição de óleos essenciais é algo temerário.

Estamos falando de uma substância que funciona quase como um medicamento, pois alguns produtos podem interagir com as medicações de uso contínuo, por exemplo.

Portanto, divulgar uma tabela de diluição de óleos essenciais é o mesmo que prescrever um medicamento sem receita. Ou seja, procure um aromaterapeuta para ter todos os benefícios dos óleos essenciais de forma segura e correta.

Óleos essenciais e Aromaterapia

A Aromaterapia é uma terapia holística que proporciona sensação de bem-estar, tanto físico quanto psicológico, com uso de óleos essenciais. Ela mostra que há ligações entre o olfato e os sentimentos.

Ao inalar os aromas, os canais olfativos mandam a mensagem diretamente para o sistema límbico, a parte do sistema nervoso que é responsável pelas emoções.

Depois disso, o cérebro reage às propriedade aromáticas, modificando o humor ou o estado de espírito de alguém.

Cada óleo essencial pode ter propriedades terapêuticas bem específicas, veja algumas delas:

Analgésicos

Antifúngicos

Antibactericidas

Sedativos

Anti-inflamatórios

Antioxidantes

Mucolíticos

Antisépticos

Cicatrizantes

Benefícios dos óleos essenciais

Óleos essenciais e Aromaterapia podem ser utilizados todas as vezes que a pessoa sentir necessidade de buscar algum tipo de efeito terapêutico para sua vida. O ideal é lançar mão dos óleos que têm mais a ver com seu momento ou ambiente no qual se encontra.

Cada um oferece uma propriedade diferente e faz sentir várias sensações. Mas podemos citar como os principais benefícios dos óleos essenciais:

Traz equilíbrio emocional e sensação de bem-estar: ajuda nos estados de ansiedade, depressão e estresse.

Alivia sintomas de doenças: lembre-se que os óleos ajudam de forma integrativa no tratamento de doenças, ou seja, o ideal é aliá-los a outras técnicas.

Amenização de dores: alívio imediato de dores crônicas: melhora na qualidade do sono: os componentes químicos que causam calma e tranquilidade ajudam a ter uma boa noite de sono, como a lavanda.

Ajuda no sistema imunológico: o tea tree é um dos principais óleos que ajudam a fortalecer a imunidade.

Óleos essenciais: comprar

É importante saber algumas informações antes de comprar óleos essenciais. Veja as seguintes dicas:

Primeiro, consulte sempre um aromaterapeuta para indicação do óleo essencial de acordo com suas questões e individualidade, através de uma consulta/consultoria que o especialista pode te ajudar. Pesquise a marca do óleo essencial e fale com seu aromaterapeuta para verificar se é idônea, ou peça para o profissional indicação de marcas de confiança. Ao adquirir um óleo essencial, verifique se o produtor informa no rótulo:

Nome comum e nome científico

País de origem do produto

Parte da planta empregada na extração

Prazo de validade

Especificação de quimiotipo ou de teor em princípio ativo

Método de extração o óleo essencial

Óleos com valores muito baixos podem ser óleos adulterados, comprometendo o grau de pureza. Existem laudos técnicos que ajudam a identificar se é um óleo confiável. Novamente, o aromaterapeuta pode te ajudar.

Alguns aromaterapeutas manipulam os óleos nas bases carreadoras e desenvolvem os produtos prontos para uso.

Como armazenar óleos essenciais

A conservação dos óleos é uma questão muito importante. Deixe longe dos eletrônicos e celulares, e guarde em local escuro e longe do alcance das crianças.

Existem bolsas para óleos essenciais especiais para armazenamento, que são interessantes de se ter. Procure por bolsa para óleos essenciais em farmácias de manipulação ou em lojas de produtos naturais.

Como usar os óleos essenciais

A forma mais segura de utilizar os óleos essenciais é a inalação, através do olfato, e a absorção, através da pele. Ambas são muito eficientes e trazem resultados significativos. Meus clientes sempre trazem depoimentos sobre a eficácia dessas formas de uso.

A ingestão de óleos essenciais tem sido um assunto bem polêmico. Não sou contra a ingestão. Há pouquíssimas situações em que seria benéfico ingerir os óleos essenciais, com acompanhamento de profissional que sabe e entende da farmacologia dos óleos.

Isso porque alguns óleos podem interagir com medicamentos alopáticos, em vez de ajudar pode causar sérios danos à saúde. Por isso, não costumo indicá-la nos meus atendimentos.

Para fazer a inalação, forma mais comum, existem várias formas e equipamentos que podem ser usados para ter os benefícios dos óleos essenciais e da Aromaterapia. Umidificador, aromatizador de ar, difusor de óleos essenciais e colares aromáticos pessoais, entre outros.

Todos são eficientes, dependendo da situação, do objetivo e do gosto pessoal de cada um. A seguir, vamos entender melhor como fazer o uso dos óleos. Na foto, cada número representa um tipo de equipamento e a explicação está a seguir.

1) Umidificador (aromatizador de ar) e difusor de aromas ultrassônico

O umidificador e difusor de aromas possui tecnologia de difusão a frio, que não altera a fórmula do óleo essencial, preservando as propriedades terapêuticas dos óleos. A névoa produzida pelo difusor de aromas é composta por partículas de água e óleo essencial que também ajudam a umidificar o ambiente.

Essa difusão ultrassônica adiciona íons negativos ao ar, que ajudam a eliminar bactérias, vírus, poluentes e microrganismos que você normalmente respira, aumentando a qualidade do ar. Os íons gerados pela difusão ultrassônica ainda aumentam o fluxo de oxigênio no ambiente, melhorando o bem-estar em geral.

Alguns modelos também possuem iluminação LED, com sete cores, trazendo o benefício também da Cromoterapia.

2) Colar aromático ou difusor pessoal

Existem vários tipos de difusores de aromas pessoais, chamados de colares aromáticos ou colares de Aromaterapia, que vão do crochê ao ródio negro. Os modelos mais baratos e simples geralmente têm uma durabilidade menor.

Os colares são a forma mais fácil de utilizar os óleos no cotidiano. Alguns modelos já têm o material (uma esponjinha, por exemplo) para ser inserido no colar, como os de prata e ouro.

Nesse caso, é só pingar as gotinhas do óleo essencial no material, encaixar na peça e colocar o pescoço, se beneficiando das propriedades terapêuticas ao longo do dia.

3) Pim aromático ou perfume terapêutico

Os Pins Aromáticos são pequenos frascos que podem ser utilizados na Aromaterapia e também como perfumes pessoais no dia a dia. Para usar, basta remover a tampa e passar o Pim Aromático nos pulsos. Depois, esfregue até sentir esquentar e faça algumas respirações para se beneficiar dos efeitos dos óleos.

O aroma ajuda em questões bem específicas, como dores de cabeça, má digestão, ansiedade, estresse, relaxamento, dentre outros.

Além disso, você poderá aplicar o produto com a ponta da haste em outras partes do corpo, como nas têmporas para ajudar a aliviar a dor de cabeça. O aromaterapeuta pode personalizar conforme as necessidades e questões específicas e dar as melhores indicações.

Já o perfume tem a mesma funcionalidade e geralmente é em formato de rollon.

4) Aromatizador de ambientes

São em formato aerosol ou home spray que podem ser usados nos ambientes, em volta do corpo ou no carro. É muito prático, pois pode ser levado na bolsa, deixado no carro ou no seu espaço de trabalho onde você desejar aplicar no dia dia.

5) Rechaud à vela

Bem parecido com o difusor elétrico, mas não precisa de eletricidade. O equipamento possui um espaço superior onde é colocado o óleo essencial misturado com água. Embaixo, há um espaço para acender uma vela, que aquece e libera o aroma.

Por ser à vela deixar em locais mais altos longe de crianças e animais e não esquecer de apagar a vela se sair de casa.

6) Inaladores nasais

O inalador formulado com óleos essenciais 100% puros pode ser utilizado em vários momentos do dia tanto para questões físicas, como descongestionante nasal e digestão, quanto emocionais, como ansiedade, estresse, insônia etc. É excelente usar antes da meditação ou de exercícios respiratórios.

Os inaladores também estão sendo utilizados com recurso para recuperação do olfato pós-Covid, com excelentes resultados. É uma técnica chamada de fisioterapia olfativa, que, através da inalação de diferentes óleos, ajuda a resgatar a memória olfativa do paciente, contribuindo para que o sentido seja recobrado.

7) Difusor elétrico para óleos essenciais

O difusor elétrico para óleos essenciais é um aparelho geralmente feito de porcelana, que, ao ser plugado na tomada, utiliza eletricidade para aromatizar o ambiente de forma quente. Além disso, precisa ser diluído em água.

O difusor elétrico atende um espaço de até 30m² e requer uma reposição de óleos a cada 2 horas.

Melhores óleos essenciais para Aromaterapia

Existem mais de 300 óleos essenciais diferentes. Cada um tem suas propriedades e benefícios. Os mais conhecidos são lavanda, hortelã, alecrim, capim-limão, laranja, tangerina, limão e vetiver. Não quer dizer que sejam os melhores óleos essenciais para Aromaterapia.

Não é possível fazer uma lista de óleos essenciais e estabelecer um ranking. Mas fato é que estes em específico se popularizaram pela disponibilidade e indústria, e fazem jus à sua fama.

Como a Aromaterapia é um tratamento individual e personalizado, não dá para categorizar quais são os melhores óleos essenciais, sendo que os componentes químicos podem se repetir em maior ou menor quantidade em determinado óleo, e os óleos podem ter contraindicações.

O que podemos falar é de quais são os melhores óleos essenciais para situações e doenças específicas. A seguir, vamos citar alguns exemplos:

Óleos essenciais antivirais: tea tree (melaleuca), porque possui excelentes propriedades antivirais e germicidas são úteis no tratamento de infecções repetitivas e da fraqueza decorrente de viroses e ajuda no sistema imunológico. Óleos essenciais com potencial anti-inflamatório: copaíba têm efeitos anti-inflamatórios, sendo indicados no tratamento de artrites, artroses, dores musculares e dermatites, entre outros benefícios. Óleos essenciais para o cabelo: cedro, pois ajuda a regular o couro cabeludo quando este é muito seco ou muito oleoso equilibrando seu pH. Óleos essenciais para vias respiratórias: eucalipto, hortelã-pimenta, tea tree (melaleuca) e cipreste são indicados tanto para prevenção quanto tratamento, para amenizar doenças respiratórias, aliviando sintomas de rinites, sinusites, bronquite, asmas e resfriados. Óleos essenciais para celulite e gordura localizada: grapefruit é excelente para amenizar as gorduras localizadas e a celulite, pois age no sistema linfático, eliminando as toxinas do corpo, e funcho doce ou erva-doce ajuda na má circulação, combatendo a celulite. Lembrando que o grapefruit é fotossensível (não se deve expor ao sol) e o funcho ou erva doce tem contraindicações por ser um fito hormônio. Óleos essenciais para curar o câncer: não existe óleo para curar nenhuma doença, existe tratamento integrativo que auxilia no processo da doença, nos efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia, como tratamento complementar, amenizando e aliviando os sintomas das medicações. Quais os óleos essenciais afrodisíacos: ylang ylang, além de aumentar a libido, o óleo de estimula a imaginação e oferece mais autoestima na hora do sexo. Óleos essenciais para equilibrar os chakras: lavanda tem o poder de equilibrar todos os chakras, sem contar que é excelente antidepressivo, tem o poder de relaxar, acalmar e diminuir a ansiedade.

O que é sinergia ou blend de óleos essenciais

Falamos muitos dos óleos essenciais, para que servem e benefícios específicos. Mas eles não precisam ser utilizados de forma individual. Aí é que entram as sinergias ou blends de óleos essenciais.

Criar sinergias é combinar óleos essenciais, possibilitando tratamentos adequados e personalizados, mas também não deixa de ser uma arte na hora de criar esses blends. Alguns óleos têm o poder de se acentuar mutuamente, enquanto outros podem se inibir.

Por isso, a importância de entender as propriedades de cada óleo essencial para formar blends.

As sinergias podem ser usadas em difusores, cosméticos, hidratantes, massagens, perfumes e muitos outros produtos e formas.

O poder dos óleos essenciais em seu dia a dia

O óleo essencial não é só um “cheirinho bom”. O óleo essencial faz um trabalho terapêutico incrível e pode nos ajudar muito, pois são uma grande ferramenta de autoconhecimento para trabalhar nossas emoções e nosso equilíbrio. Use em difusores pessoais, aromatizadores, difusor elétrico ou como se sentir confortável.

A questão é que os óleos também podem nos prejudicar, porque, além de se serem altamente concentrados, podem causar manchas se usados sobre a pele e expostos ao sol, caso dos cítricos.

Por isso, é preciso ter o cuidado de usá-los apenas diluídos em óleos vegetais, bases neutras de creme hidratante ou álcool de cereais, sais de banho, etc.

Antes de usar, busque informações, tire todas as suas dúvidas e use da maneira correta e segura. O aromaterapeuta é o profissional qualificado para te ajudar com suas questões e o momento de vida, e pode te indicar os melhores óleos essenciais e tratamentos para seu momento atual.

