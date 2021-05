Mês lunar começa em 11 de maio com Lua Nova em Touro

A Lua Nova de maio de 2021 começa no dia 11, às 16h de Brasília, no grau 21 de Touro. Ela dá início ao mês lunar que vai até 10/06.

A Lua Nova será em Touro e seu mapa tem destaque na casa 8. Isso significa que pode estar em evidência neste mês o desejo de cuidar bem do financeiro, bem como pensar em fontes de negócio e investimento. A relevância da Casa 8 mostra que o país ainda tem muitas crises para enfrentar, mas com alguns pontos a favor.

Neste artigo, você pode entender o que esperar da Lua Nova em Touro no coletivo e também analisando a casa em que a lua estará no seu mapa no dia que ela começar. Para ver a casa em que a Lua estará, acesse gratuitamente o seu Horóscopo Personalizado.

Vamos começar com um resumo do mês:

Pandemia: ainda estamos em um mês difícil, com muitas perdas, mas pode haver ações acertadas de algumas figuras de autoridade.

ainda estamos em um mês difícil, com muitas perdas, mas pode haver ações acertadas de algumas figuras de autoridade. Economia : fica em total destaque neste mês, precisando ser pensada, tanto coletiva como individualmente.

: fica em total destaque neste mês, precisando ser pensada, tanto coletiva como individualmente. Relacionamentos afetivos : pedem leveza e estímulo, com Vênus em Gêmeos.

: pedem leveza e estímulo, com Vênus em Gêmeos. Parcerias em geral : estamos em um mês muito afetivo e positivo

: estamos em um mês muito afetivo e positivo Espiritualidade : processos de cura e transformações internas estão favorecidas.

: processos de cura e transformações internas estão favorecidas. Negócios e comércio: podem melhorar em relação ao mês passado, mas de forma ainda tímida, com destaque para a serviços e mercadorias mais imediatos e baratos.

A Lua Nova e o seu mapa astral

No mês lunar que começa, você pode entrar em contato com atributos ligados a Touro, signo em que ocorre a Lua Nova. Touro aciona temáticas financeiras e também de prazer, gratificação e busca por estabilidade. O âmbito afetivo, seja para dar ou receber afeto, ou, ainda, desfrutar do amor romântico, também fica realçado por este signo, que é regido por Vênus.

Para ver as previsões para sua vida, olhe a casa em que a Lua estará no seu Horóscopo Personalizado. Aparecerá como na imagem ao lado. Veja que a pessoa está com a Lua na casa 6. Por isso, ela lerá as previsões para a Lua Nova na Casa 6.

Lua Nova na Casa 1: este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora.

este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza. Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si mesmo vai ser algo bem importante. Seu brilho pessoal também vai ficar maior. Um novo ânimo começa agora. Lua Nova na Casa 2: os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, vai focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa.

os assuntos práticos, financeiros, é que ficam realçados. Como ganhar e gastar dinheiro. Se você é autônomo e/ou depende de comissão, vai focar em como ter mais clientes. Se você tem um emprego, vai se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si mesmo e/ou para a empresa. Lua Nova na Casa 3: mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos.

mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas. Plano mental muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles. Importância também em temas ligados a vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos. Lua Nova na Casa 4: o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir.

o foco vai estar na sua família, vida pessoal, casa, lar, bem como ter um tempo para si mesmo e para os seus. Você vai curtir um pouco a sua privacidade. Assuntos emocionais e ligados a rever o passado vão emergir mais. Questões ligadas a bens imóveis podem surgir. Lua Nova na Casa 5: se você é pai/mãe, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

se você é pai/mãe, seus filhos vão estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade. Você vai se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer. Destaque para o amor, seja para solteiros ou comprometidos. A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo. Lua Nova na Casa 6: mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar. Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina. Lua Nova na Casa 7: a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para você. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

a área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações. Este é um mês bem relacional para você. Vai ser um assunto para se pensar e para agir. Para quem é comprometido, também pode haver fatos e projetos novos para o parceiro e/ou para a própria parceria. E novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras. Lua Nova na Casa 8: podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações.

podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro do outro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas. Além disso, temáticas ligadas a sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações. Lua Nova na Casa 9: tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês.

tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior. Ou então questões filosóficas e de ampliação de visão. Vai haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês. Lua Nova na Casa 10: total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação.

total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de destaque. Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação. Lua Nova na Casa 11: mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução.

mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo. Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução. Lua Nova na Casa 12: podem ser acionadas questões ligadas seu mundo psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes. Lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia. Gestar projetos e/ou ter ações de bastidores. Ajudar outras pessoas ou estar mais sensível e precisar de apoio também pode ocorrer. Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Previsões coletivas da Lua Nova em Touro

Destaque para parcerias e amor

No mapa da Lua Nova em Touro, Libra está no Ascendente. Touro e Libra são signos regidos por Vênus, e, por isso, há grande motivação por entendimento.

Tudo bem que há momentos que não são maravilhosos em qualquer parceria, mas a tendência neste mês vai ser a de evitar o acirramento de conflitos, com posturas mais conciliatórias e diplomáticas.

Além disso, Libra pode realçar as parcerias de todos os tipos e os relacionamentos afetivos e amorosos. Fala, portanto, de um mês muito bacana para se associar.

As motivações de uma lunação taurina

Touro é o signo ligado ao âmbito da matéria. Assim, estará em destaque neste mês o desejo de cuidar bem do financeiro e pensar em fontes de negócio e investimento. Touro também fala em desfrutar, sendo um signo tátil e ligado aos sentidos: comer bem, curtir, e, na medida do possível e se as vacinas permitirem, abraçar.

A dimensão afetiva é muito importante para Touro, que tende a desacelerar um pouco em relação ao da lunação anterior, que foi em Áries, sem, porém, deixar de cuidar do plano material. A grande motivação deste mês possivelmente será a de consolidar os novos caminhos que apontaram na Lua Nova de abril.

Brasil com crises para enfrentar, mas com alguns pontos a favor

Deve ser levado em conta a Casa em que a conjunção do Sol com Lua cai no mapa astral da Lua Nova em Touro para o Brasil. Ambos já estão muito próximo de entrar na Casa 8, sendo considerados, portanto, como estando nesta Casa.

Em contextos de crise, como o da pandemia, a Casa 8 ainda indica um elevado número de mortes, pois este é o setor astrológico rege óbitos. A Lua Nova de fevereiro deste ano teve o mesmo posicionamento, que foi quando a curva de mortes por Covid-19 começou a subir no Brasil, com a gravidade da situação instaurando-se a partir de março. Além disso, Sol e Lua estão próximos da estrela Algol, uma estrela difícil astrologicamente falando.

Porém, ajuda que Sol e Lua caminhem para um trígono com Plutão. Plutão ainda está na Casa 4 do mapa, que representa o país, em crise por causa da pandemia. Porém, este aspecto auxilia em algum tipo de ação determinada. Também mostra algumas figuras de autoridade (Sol) aptas de ter clareza em situações de crise, sabendo como conduzi-las. Um bom aspecto entre Sol/Lua e Netuno indica intuição correta sobre o que fazer.

O sextil com Netuno na Casa 6, da saúde, revela, apesar de tudo, a ajuda do processo de vacinação (Netuno), e de uma classe médica que muito tem se sacrificado para lidar com um contexto crítico. Touro rege aquele ditado de “água mole em pedra dura tanto bate até que fura” e por mais lenta que esteja a vacinação em comparação com o que gostaríamos que estivesse, vai ser assim que vamos avançar neste mês: devagar, mas sempre, e com melhoras progressivas.

Transformações pessoais

Na vida pessoal, estes fatores astrológicos auxiliam em transformações já pensadas no ciclo anterior. Por exemplo, alguém que iniciou uma separação consegue levar isto adiante com tranquilidade, certo do que está fazendo. Sol e Lua na Casa 8 dão clareza total do que precisa mudar.

O bom aspecto entre Sol/Lua e Plutão também favorece as pessoas que são honestas em relação aos seus problemas, e não têm medo de colocar o dedo na ferida. Este é um mês bom para isto, e, de forma taurina, ou seja, firme, mas sem o afã de querer resolver tudo em dois dias.

Mercúrio também na Casa 8, super enfatizada neste mapa, sendo, portanto, um mês de profundidade, pode nos fazer pensar em assuntos mais densos, mas, como está em Gêmeos, ainda assim com certa leveza. Pode-se aprender muito sobre si mesmo e assuntos mais profundos da vida neste mês.

Um ótimo aspecto de Mercúrio com Saturno pontua a mente com pensamentos mesclados com maior bom senso e saber buscar e ouvir fontes seguras, seja para realizar cirurgias, transformações necessárias ou lidar com assuntos financeiros (Casa 8).

Aliás, no âmbito financeiro, coletivo e pessoal, indica estratégias bem pensadas para finanças e negócios, ainda que em muitos casos se trate de gerir crise.

A Casa 8 faz sobressair assuntos financeiros pessoais e do país, com uma tendência ao lançamento de medidas saneadoras e de recuperação.

E uma outra dimensão da Casa 8 é o sexo, mas sobre ela vamos falar no tópico a seguir!

Sexo e intensidade

Vênus está em Gêmeos, o signo da paquera. Então, para solteiras e solteiros, a mensagem é muito clara sobre o aumento de paquera em aplicativos e até redes sociais (atenção que estamos ainda em tempos de pandemia, muito cuidado, portanto!).

Para pessoas comprometidas, Vênus em Gêmeos diz respeito a colocar um pouco de novidade, leveza, esperteza e um toque picante, pois estamos falando também de Casa 8, que rege sexo (que tal conhecer alguns óleos essenciais que são afrodisíacos).

Urano na Casa 7 indica parcerias surpreendentes, renovadoras e interessantes neste mês. E o Sol/Lua em bom aspecto com Plutão revelam algo positivo sendo construído a longo prazo, que causa transformações boas para ambas as partes, sejam parcerias ou relacionamentos afetivos. Só lembre de começar tudo com muita leveza e diálogo, que é o que pede Vênus em Gêmeos.

Comércio pode melhorar um pouco

Saindo do terreno pessoal, Vênus está em melhor situação agora do que na Lua Nova de 11/04, contudo, ainda não muito forte. Vendas, negócios e muitos serviços não estiveram em boa forma na última Lua Nova, e, nesta, podem melhorar um pouco, embora ainda não de forma expressiva. Contudo, produtos e serviços mais em conta e que atraiam a curiosidade (Gêmeos) tendem a um aquecimento.

Motivação por estudos

Marte aponta na Casa 9, a da elevação e estudos, e faz ótimo aspecto com Urano, na Casa 7. De meados de maio a meados de junho teremos um ótimo tempo para aprender com o outro (Casa 7), tirando muito proveito de cursos em que haja troca, com um fluxo de informações inovadoras e surpreendentes. Marte em Câncer na Casa 9 indica cursos que puxam o nosso emocional para uma nova direção de vida.

Sem querer puxar brasa para a própria sardinha, a autora preparou um curso junto com o Personare que se encaixa nisso, de Astrologia e emagrecimento, com lançamento em maio, fique ligado!

Um toque sobre filhos: mais dóceis para a disciplina, desde que gastem energia

Saturno e Júpiter ocupam a Casa 5, do amor, criatividade e filhos. Para quem andava com os filhos mais indisciplinados, Saturno nesta Casa ajuda a colocá-los em uma rota melhor de estudos e produtividade, embora Júpiter aqui vá indicar a tentação de se dispersar.

Para suprir melhor a necessidade deste segundo planeta, leve os pequenos para passear ao ar livre com máscaras, e, assim, viverem um pouco da empolgação e espaço que Júpiter tanto necessita!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]