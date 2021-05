Com predominância de aspectos mais positivos, as previsões astrológicas de 10 a 16 de maio são uma espécie de “oásis astrológico”. Obviamente, é preciso levar em conta que estamos passando por uma difícil pandemia cuejas proproções são enormes.

Mas está é uma semana com vários aspectos positivos e com dois movimentos importantes: a Lua Nova, na terça, e Júpiter em Peixes, na quinta. Esse segundo trânsito, do gigante Júpiter pelo sensível Peixes é quem vai dar o tom de 2022.

Por quase todo o ano de 2021, Júpiter fica em Aquário e isso dá o tom ao ano atual (veja os detalhes aqui nas previsões para 2021), a excessão são estes dois meses, de maio a julho, quando Júpiter “dá uma passadinha” por Peixes – em 2022 Júpiter ficará em Peixes o ano todo. Por isso, esses dois meses agora podem trazer uma prévia do próximo ano.

Leia neste artigo os principais temas astrológicos dessa semana, que valem para o coletivo, porque são feitas com base no céu geral. Se você quiser ler as previsões para sua vida, em que o céu geral é relacionado ao seu mapa astral, veja gratuitamente o Horóscopo Personare.

Os aspectos astrológicos positivos da semana

Até domingo: Sol em sextil com Netuno

Até domingo (16), o Sol faz um contato harmonioso com Netuno, permitindo que as pessoas possam se ligar mais à intuição e que a vida flua com mais leveza. Este aspecto pode suavizar, trazer disposição mais benevolente e despertar a criatividade.

Para quem tem práticas medicativas ou espirituais, são dias de ótima conexão!

Sábado: Sol em harmonia com Plutão

Outra boa notícia ligada ao Sol é que, a partir de sábado (14), o astro inicia um trígono com Plutão, que é um aspecto de recuperação e força.

Para quem esteve abatido, este trânsito ajuda a levantar, renascer. Além de tudo, pode nos colocar mais em contato com as nossas motivações, trazendo mais garra.

Toda a semana: Mercúrio em trígono com Saturno traz organização mental

Outro ótimo aspecto é o de Mercúrio em trígono com Saturno, também permeando toda a semana. Assim, apesar da boa intuição geral, garantida pelo sextil do Sol com Netuno, Mercúrio em trígono com Saturno privilegia também o lado racional, com aumento do bom senso e da concentração.

Há uma tendência a avaliação de situações com mais realismo e cuidado, bem como no uso das palavras. Ótimo para comunicações com figuras de autoridade, em que se precise de articulação verbal, mas uma postura respeitosa.

Aproveite, também, que o plano mental também estará em condições de avaliar melhor situações profissionais e questões de longo prazo.

Semana muito boa para:

trabalhos intelectuais

busca de dados

solução de questões práticas

assinatura de contratos

Previsões astrológicas que podem ser desafiadores na semana

Até terça: quadratura de Vênus com Júpiter

Até terça-feira (11), está pressente a quadratura de Vênus com Júpiter, que vem desde a semana passada e tende a exageros, seja de gastos, comida ou até de expectativas. Tenha em mente esta tendência a empolgar em excesso.

E, como Vênus diz respeito a dinheiro, em relação a compras e investimentos, não é hora de excesso de arrojo e confiança e/ou de colocar todos os ovos em uma cesta só, em uma disposição de muito otimismo, apesar de a vontade ser esta.

Na semana toda tem Marte em bom aspecto com Urano

Mais um ótimo aspecto nesta semana, presente até 17/05, é o sextil entre Marte e Urano. Veja no que ele pode ajudar:

Reformulações, mudanças e modernizações.

Libertação. Dá muito mais coragem para isto.

Inovações e novos caminhos.

Criatividade e soluções de improviso, que trazem resultados positivos inesperados. Sabe quando há um problema e alguém saca uma boa e inovadora ideia para resolver? É isto.

Também permite que você atue com uma certa independência mesmo que tenha que cumprir prazos e lidar com responsabilidades. Apesar de tudo, as ações fluem.

Aproveite este bom aspecto, nesta e na próxima semana, para se libertar do que não serve e fazer mudanças com maior facilidade, pois aqui não há energia de bater de frente. Estas mudanças acabam saindo de forma natural, pois você se sente mais livre por dentro e sem tantas amarras. Além disso, externamente, as circunstâncias tendem a prendê-lo menos.

Os aspectos mais importantes da semana: 1) Júpiter em Peixes

Na quint-feira (13) começa Júpiter em Peixes. O planeta da expansão fica neste sensível signo até 28/07.

Para você entender a importância disso, Júpiter é considerado um planeta lento na Astrologia, que passa um ano em cada signo, trazendo previsões coletivas importantes, na qual todas as pessoas, de todos os signos e mapas, se inserem.

Júpiter entrou em Aquário no finalzinho de 2020, e, desde então, foi visível o desejo de avançar, modernizar e até a sede por grupos e trocas. Do lado negativo, ficou muito mais difícil na pandemia conter aglomerações, já que Aquário rege grupos e amigos. Júpiter volta para Aquário em 28/07 e transitar neste signo até 29/12 – que é quando muda para Peixes para ficar (e marcar) em 2022.

Júpiter em Peixes entre maio e julho de 2021 muda o tom coletivo de diversas formas. Veja algumas manifestações que podem ocorrer:

Aumento da emotividade é muito possível com Júpiter em Peixes. Com Júpiter em Aquário há aumento da racionalidade e do desapego, por isso a mudança do gigante planeta para o 12° signo do zodíaco pode trazer um tom coletivo bastante evidente e você pode perceber dentro de você esta mudança também.

Júpiter aumenta tudo o que toca , então vai amplificar o lado positivo e negativo de Peixes.

, então vai amplificar o lado positivo e negativo de Peixes. Desafios: inconsciência, irresponsabilidade, consumo de drogas e álcool , transtornos psíquicos, escapismos, ilusão, desorganização.

, transtornos psíquicos, escapismos, ilusão, desorganização. Oportunidade: ações solidárias, vontade de ajudar, inspiração, arte, musicalidade, criatividade, espiritualidade .

. Júpiter é regente de Peixes, junto com Netuno. Então, isso significa que Peixes entra no seu signo de domicílio e tende a aumentar o fluxo de esperança.

Peixes também rege vacinas , e a passagem de Júpiter em Peixes é um sinal importante para a situação de pandemia, como se marcasse o início efetivo da solução deste grande impasse mundial. Todavia, os reflexos mais importantes desta previsão podem aparecer só quando Júpiter voltar para Peixes, no finalzinho de 2021.

Os aspectos mais importantes da semana: 2) Lua Nova

E, finalmente, nesta semana temos Lua Nova na terça-feira (11). Isso significa que começa um novo mês lunar. As previsões são de renovação dos ânimos que podem propiciar um novo ciclo. Leia mais sobre a Lua Nova de maio aqui.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]