Mãe é nosso portal para chegarmos aqui neste planeta, é com ela a nossa primeira experiência de amor e é ela quem nos traz grandes aprendizados também. De um jeito ou de outro, mais fácil ou mais difícil, sempre teremos algo muito importante para aprender com ela, senão não a teríamos escolhido para ser nossa mãe. Neste artigo, você pode ler sobre alguns mantras para as mães e, se quiser, poderá relacionar com Astrologia.

Mantras são frases que contêm uma sabedoria profunda e que criam poder muito grande com a sua repetição. Eles nos lembram, conectam, abrem novos caminhos dentro de nós, sobre elementos que se desenvolvidos, temos uma vida mais plena.

Eles nos desvelam conhecimentos internos que naturalmente fazem o amor crescer dentro de nós, seja o amor-próprio ou pelos outros e também tornam-nos mais sensíveis, aumentam nossa compaixão, contemplação e bem estar.

Mãe na Constelação Familiar

Segundo o conhecimento da Constelação Familiar, se queremos ter uma vida em abundância, precisamos receber completamente o amor da nossa mãe, do jeito que ela é e como ela dá, sem julgamentos. E às vezes isso não é tão simples, pois talvez a mãe não saiba dar este amor ou o filho não saiba receber.

E quando a gente recebe integralmente esse amor… Ah! A vida ganha música, colorido, sabor, cheiro e abraço! Tornamos satisfeitos, preenchidos, fortes e leves ao mesmo tempo. Transbordamos, podemos ir ao encontro do sucesso e realização em nossas vidas.

E pensando nessa enorme importância, criamos aqui para você uma série de mantras para você encontrar um e chamar de seu e, através dele, curar e estreitar os laços com sua mãe e também com seus filhos, caso você seja mãe.

Mantras para as mães e os signos

Logo a seguir, você encontrará a lista de mantras para as mães. Não se prenda aos signos na hora de escolher o seu mantra, permita-se conectar com aquele que faz mais sentido para você porque talvez, neste momento, algum em específico escolhido intuitivamente pode trazer uma cura muito maior do que se for racionalizado.

A primeira frase traz o positivo que a mãe pode naturalmente ensinar ao seu filho. A segunda é caso você sinta necessidade de perdoar sua mãe por algo que tenha te machucado.

Aprender a perdoar a nossa mãe é talvez a maior tarefa que temos na vida e ao conseguir fazê-lo é como virar uma grande chave na nossa experiência. A frase do perdão traz três palavras chaves para cada signo e talvez apenas uma ou duas corresponda com seus sentimentos. Ou você ainda pode querer usar outra palavra bem diferente das sugeridas. Formule o mantra de acordo com o que ressoa verdadeiramente com você.

Para escolher o mantra para as mãdes segundo o conhecimento da Astrologia é um pouco complexo mas completamente possível de você acompanhar. Siga aqui comigo que te explico! Senão, vá direto para os mantras e escolha aquele que fala em seu coração.

Para saber qual é o melhor mantra para você recitar para sua mãe, descubra qual signo está na casa 5 do mapa natal dela. Essa é a casa da criatividade, de tudo que parte da nossa própria criação para o mundo, inclusive os filhos! Aqui vai o passo a passo para você encontrar:

Você vai precisar do dia, da hora e local de nascimento da sua mãe para fazer o mapa astral dela aqui. Veja que a mandala do mapa astral da sua mãe está dividida em 12 partes. Uma linha separada cada parte. Essa linha é a cúspide e cada número é uma casa astrológica. Procure a linha que começa a casa 5. Veja que essa linha começa em um signo. A casa 5 pode até estar entre dois signos, mas ela começa apenas em um. É o signo que ela começa que vale aqui. No exemplo ao lado, perceba que a casa 5 começa no signo de Aquário. Portanto, essa mãe tem Aquário na casa 5. O signo que está nessa casa mostrará como sua mãe experimenta a maternidade. Se você é mãe e quer recitar o mantra para seus filhos, faça isso! Basta que você veja qual signo está na cúspide da casa 5 no seu mapa astral.

Outra opção é olharmos para o signo onde está a lua em nosso próprio mapa natal, pois esse astro fala muito da nossa relação com a mãe e este caminho também é possível.

Como recitar o mantra

Crédito: BigStock

A melhor forma de recitar mantras é com o auxílio de um Japamala. Ele é um instrumento indiano que possui 108 contas mais uma que simboliza o professor ou mestre que te orienta. Este número 108 é sagrado e segundo as tradições, repetir um mantra por 108 vezes te conduz a um estado de graça.

Você pode falar a frase normalmente ou pode criar uma melodia para ela. Experimente dar entonações até que você encontre a que mais lhe agrade. Uma outra experiência é repetir a frase rapidamente. A pronúncia acelerada também pode te induzir a um estado alterado de consciência que te trará insights e curas.

Mantras e os signos das mães

Observe qual signo onde está na casa 5 do mapa natal de sua mãe ou a lua de seu próprio mapa natal.

Casa 5 ou lua em Áries

Querida mamãe, você me encoraja a seguir o meu próprio caminho e cabe a mim aprender a criar relações saudáveis ao longo da minha jornada. Eu te perdoo pela impaciência, agressividade e impulsividade. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Touro

Querida mamãe, você me mostra o valor das conquistas e cabe a mim transformar meus próprios valores. Eu te perdoo pela possessividade, pelo medo de perder e pela rigidez. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Gêmeos

Querida mamãe, você me ensina a me comunicar e cabe a mim encontrar um sentido maior para as coisas. Eu te perdoo pela dispersão, inconstância e dissimulação. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Câncer

Querida mamãe, o seu amor me nutre completamente e cabe a mim crescer e me tornar um adulto responsável pela minha vida. Eu te perdoo pela instabilidade, mau humor e cuidado excessivo. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Leão

Querida mamãe, a sua vitalidade me inspira e cabe a mim conquistar a minha independência. Eu te perdoo pela necessidade de controle, orgulho e arrogância. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Virgem

Querida mamãe, com você eu aprendo a me organizar e cabe a mim me autoconhecer. Eu te perdoo por suas cobranças, críticas e detalhismos. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Libra

Querida mamãe, a sua harmonia torna o meu mundo mais belo e cabe a mim trilhar o meu caminho com graça e entusiasmo. Eu te perdoo por sua dependência, indecisão e superficialidade. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Escorpião

Querida mamãe, a sua intensidade me abre novas portas e cabe a mim atravessá-las para encontrar a minha estabilidade. Eu te perdoo pelo seu nervosismo, necessidade de controle e punições. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Sagitário

Querida mamãe, o seu otimismo me contagia e cabe a mim aprender a diversidade da vida. Eu te perdoo por querer ser a dona da verdade, a falta de tato e hipocrisia. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Capricórnio

Querida mamãe, a sua perseverança me dá estrutura e cabe a mim encontrar mais leveza no meu caminhar. Eu perdoo sua rigidez, as preocupações excessivas e o medo das coisas darem errado. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Aquário

Querida mamãe, seus ideais expandem o meu mundo, cabe a mim criar a minha realidade. Eu perdoo a sua ausência, intolerância e rebeldia. Você também está aprendendo.

Casa 5 ou lua em Peixes

Querida mamãe, a sua compreensão permite ser quem eu sou, cabe a mim colocar em prática o que acredito. Eu perdoo sua confusão, instabilidade e fugas da realidade. Você também está aprendendo.

Isabela Borges

Terapeuta especializada em terapias transpessoais e constelações sistêmicas. Trabalha com Astrologia, Tarot, Reiki e Forais Joel Aleixo em seus atendimentos para promover o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

