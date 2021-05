A sala geralmente é o primeiro cômodo visto a partir da porta de entrada de um imóvel e para o qual temos o costume de nos dirigir ao chegar em casa para descansar, ver televisão, ler um livro, conversar com quem mora junto, ficar de boa sozinho ou com os bichos de estimação.

Na visão do Feng Shui, a sala, mais do que um lugar de recepção, é o abraço da casa.

A sala recebe, acolhe e abraça as pessoas, suas emoções e palavras. Também é na sala que acontecem conversas, celebrações, festas, encontros e convívio social ao receber membros da família, visitas, vizinhos, companhias amorosas ou amizades.

Além disso, é onde os moradores dividem suas alegrias e tristezas, comemorações e aflições com outras pessoas ou mesmo em momentos solitários, com reflexões após ouvir música, ver um filme ou ler um livro.

Este ambiente promove a convivência, por isso promove uma grande circulação de energia, merecendo cuidados especiais. Confira a seguir as dicas de Feng Shui na sala.

Feng Shui na sala

A base do Feng Shui é a energia vital, conhecida como “chi”, que está presente e circula nos imóveis e ambientes. Então, podemos dizer que esta técnica milenar chinesa age da mesma forma que um tratamento terapêutico: equilibrando a energia vital do ambiente.

Especificamente na sala, é importante aplicar Feng Shui desde a porta de entrada, que tende a ser a mesma da casa, de forma a garantir que a energia do imóvel seja a melhor possível.

A seguir, veja algumas dicas simples que você pode aplicar na sua sala:

Espelho Feng Shui

Outro objeto que desperta muita curiosidade no Feng Shui é o espelho, pois é considerado um dos objetos de cura. Ao usá-lo na sala, é importante verificar se a imagem que será refletida no espelho é positiva, como uma vista bonita de um parque e suas árvores, por exemplo.

O espelho no Feng Shui pode ser grande, pois, além de ampliar o espaço, ajuda na hora de se auto-observar. Molduras douradas, prateadas, acobreadas, ajudam na energia de prosperidade.

Não use espelhos recortados que dividem a imagem nem pequenos, que “cortem” o reflexo da cabeça do maior morador da casa.

Sofás e poltronas

Devem ser posicionados de frente para a porta de entrada e, se possível, em formato “L”, “U” ou ferradura. Ou seja, recepcionando e abraçando quem entra na sala, sem causar bloqueios na circulação.

Decoração

Tapetes, cortinas, almofadas, mantas e pufes são opções que tornam a sala convidativa e aconchegante. Lembre de almofadas e pufes aos pares para favorecer relacionamentos. Mantas tornam a sala acolhedora no outono e no inverno. Cortinas e tapetes vestem a sala e deixam cheia de boas energias, aconchego e harmonia.

Mesas

As laterais e de centro devem ter tamanhos adequados, proporcionais aos sofás e ao tamanho da sala, para permitir uma boa circulação.

Quadros

Imagens alegres e coloridas, mesmo que abstratas, estimulam o alto astral. Temas de viagens na sala e mantém a esperança e o foco na realização de sonhos. Mandalas simbolizam a energia do universo e transmitem equilíbrio.

Posição dos móveis

Segundo o Feng Shui para sala, a posição dos móveis é essencial. Lembre da posição de comando para o sofá e as poltronas: sempre que possível, devem estar encostados ou próximos de uma parede cega (sem janela), com a visão da porta de entrada enxergando quem entra e quem sai do ambiente.

Um sofá de costas para a entrada causa bloqueios, causa a sensação de que a energia e as pessoas (mesmo os donos e moradores da casa) não são bem-vindas e não é recomendado pelo Feng Shui.

Além disso, verifique se há espaços livres entre os móveis e livre-se de excessos e itens no chão, como revistas, livros, caixas e outros objetos que se tornam obstáculos para que a energia flua.

Cantos

Não deixe cantos da sala vazios, para evitar estagnação de energia. Decore esses espaços com plantas, luminárias, objetos, livros, flores, esculturas. Ao escolher um desses itens, lembre-se da história desse objeto e perceba sua sensação.

Feng Shui: plantas para sala

Coloque uma planta grande na sala, que pode ficar perto de portas de varandas de apartamentos ou portas que vão para espaços externos de casas. Boas opções são:

Árvore da Felicidade

Ráfia (Ráfis)

Zamioculcas

Orquídeas

Lírio da Paz

Begônias

Plantas para entrada

Segundo o Feng Shui, plantas para entrada da sala também são recomendadas para transmitir boas-vindas. O Lírio da Paz harmoniza, o Bambu da Sorte convida as boas energias para a casa e o Antúrio emana sucesso.

Flores

Decore a sala com arranjos de flores coloridas, como as flores-do-campo, ou brancas, que podem ser misturadas com ervas como arruda, manjericão e/ou alecrim.

Esse arranjo é bom para proteger a sala em dias de festas ou quando receber muitas pessoas. Outra dica importante são flores vermelhas para proteção.

Aromas

Incensos, óleos essenciais em difusores ou aromatizadores em spray são indicados para alegrar o ambiente e remover energias negativas.

Sobre incensos, prefira os mais naturais e artesanais que, em geral, são aqueles incensos mais grossos com mais qualidade. Outra dica é escolher pela origem: incensos tibetanos, japoneses, indianos, geralmente, são bons.

Se optar pelo óleo essencial, saiba que o de lavanda relaxa, o de capim-limão (lemongrass) estimula a criatividade, o alecrim transmite alegria e o de canela promove sociabilidade.

Feng Shui: sala e cores

Você pode seguir as indicações a seguir, escolhendo a cor com base nas intenções que têm para cada cômodo. Ou, então, outra dica é escolher a cor da sala de acordo com Guá do Baguá em que a sala se localiza.

A cor pode ser usada nas paredes, em uma única parede, em quadros e imagens, nas cortinas, tapetes, almofadas, móveis e outros acessórios de decoração.

Laranja: estimula ainda mais o convívio e a interatividade da sala com muito alto astral.

estimula ainda mais o convívio e a interatividade da sala com muito alto astral. Amarelo: traz a vibração do sol alegrando o ambiente mesmo em dias cinzentos e nublados. Estimula a conversação e a concentração.

traz a vibração do sol alegrando o ambiente mesmo em dias cinzentos e nublados. Estimula a conversação e a concentração. Vermelho: aquece a sala e proporciona mais vitalidade e momentos de paixão.

aquece a sala e proporciona mais vitalidade e momentos de paixão. Tons neutros (bege, branco, cinza-claro, areia) : são mais suaves e podem ganhar mais energia com a presença de cores mais alegres, como as citadas antes, em detalhes da decoração.

: são mais suaves e podem ganhar mais energia com a presença de cores mais alegres, como as citadas antes, em detalhes da decoração. Azul: tranquiliza e acalma, deixando a energia mais suave e incentivando a sabedoria e o descanso, os estudos, as leituras, os pensamentos reflexivos.

tranquiliza e acalma, deixando a energia mais suave e incentivando a sabedoria e o descanso, os estudos, as leituras, os pensamentos reflexivos. Verde: renova as energias e transmite equilíbrio, bem-estar, frescor, esperança, saúde, expansão e longevidade. Em qualquer tom, o verde nos aproxima da natureza é uma boa opção.

Dica importante

Para um bom Feng Shui na sala tenha em mente que esse ambiente é o que recebe você e as pessoas, portanto, é o cartão de vista, a recepção, o abraço, por isso a sensação deve ser de afeto e acolhimento.

Quanto à posição dos móveis da sala, a posição de comando para o sofá é muito importante, se você puder invista nessa dica e você perceberá que a energia vai mudar para melhor.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]