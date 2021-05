Muitas vezes pensamos na gravidez como algo que acontece somente por força da natureza, ou como um evento divino. Mas muita gente com dificuldades para engravidar, ou que está atravessando um tratamento de fertilidade, se pergunta: será possível obter alguma dica da Astrologia quanto ao melhor momento? Existe época certa para engravidar e momentos desfavoráveis? Existe sim!

Como já sabemos, a Astrologia indica tendências e nada tem de determinista. Mas ao observar tendências, podemos decidir quando será a época certa para engravidar, quando o céu estará mais favorável ou quando os astros estarão dificultando um pouco as coisas.

Trânsitos de Júpiter sobre a Lua ou pela Casa 5 do Mapa Astral, por exemplo, costumam ser muito favoráveis. Júpiter é o senhor da abundância e aumenta, expande tudo que toca.

Assim sendo, em trânsitos de Júpiter pela Casa 5 (Casa dos filhos) ou quando a Lua natal (representante do nosso lado feminino, mulher e da nossa fertilidade) está recebendo aspectos de Júpiter, a fertilidade da mulher fica aumentada.

Mas algumas pessoas têm trânsitos de Júpiter pela Casa 5 e não engravidam. Por que isso ocorre? O Mapa precisa ser observado como um todo, pois Júpiter é apenas um trânsito de um planeta sobre um ponto ou luminar da carta astral. Mas como andam seus outros trânsitos?

Se Júpiter estiver em trânsito pela Casa dos filhos, por exemplo, e Saturno estiver em aspecto tenso com a Lua, a tendência é que haja um aumento no desejo de engravidar, e que nosso lado criativo fique mais aguçado na relação com crianças, sem que necessariamente ocorra uma gravidez.

Trânsito de Saturno sugere dificuldade para engravidar

Na antiguidade, Saturno, o grande maléfico, em trânsito pela Casa 5, podia até indicar a morte dos filhos. Imagina se durante este trânsito alguém poderia engravidar? De jeito nenhum! Mas hoje em dia, Saturno em trânsito pela Casa 5 torna uma gravidez – para aquele que a deseja – mais difícil de ser obtida. Porém, não a nega.

Provavelmente a pessoa terá que fazer um esforço concentrado no sentido de conseguir conceber um bebê, sendo indicado inclusive a busca por ajuda profissional. Mas negar, de jeito nenhum!

Aliás, eu fiquei grávida naturalmente com um trânsito de Saturno pela minha quinta Casa astrológica, depois de quatro anos tentando com ajuda profissional ter um bebê. Portanto, Saturno torna, sim, as coisas mais difíceis. Mas não as impede de jeito nenhum.

Outros trânsitos pela Casa 5 e sobre a Lua irão afetar a nossa fertilidade e as nossas possibilidades de ter um bebê em determinado momento de nossas vidas.

Urano pela Casa 5 ou em aspecto com a nossa Lua natal, por exemplo, fala de uma fertilidade e uma capacidade de conceber que, naquele momento, não está sob nosso controle. Pode acontecer ou não. Mas seja como for, será o que menos esperamos e quando menos esperamos, porque tudo com Urano é assim: totalmente inesperado.

NETUNO PODE ORIGINAR “GRAVIDEZ SILENCIOSA”

Trânsitos de Netuno sobre a nossa Lua natal ou através da Casa 5 podem indicar a gravidez e a maternidade como um sonho difícil de tomar forma e de se concretizar.

Pode indicar, também, que a dona do Mapa está atravessando um momento de idealização da maternidade, no qual a sua ideia tem pouco a ver com a realidade de ser mãe. Ou pode ser aquela gravidez que acontece totalmente a nossa revelia e da qual não nos damos conta até estarmos em estágio relativamente avançado da mesma.

Como Netuno fala daquilo que vai se infiltrando em nossas vidas e se desenvolvendo aos poucos – seja uma transformação, uma nova relação ou qualquer outra coisa – neste caso, ele pode falar de uma gravidez que acontece e que leva tempo para nos darmos conta de que existe, que se instala e vai crescendo silenciosamente.

Plutão em trânsito pela Casa 5 ou em aspecto com a nossa Lua também tem forte influência em nossa fertilidade e maternidade, mas não porque as promove. Pelo contrário, Plutão pode até negar uma gravidez.

Mas é muito comum vermos a presença de Plutão em aspecto com a Lua ou na Casa 5 em anos que nascem bebês, pois o planeta indica profundas transformações. E há algo mais transformador na vida de uma mulher do que dar à luz um bebê?

Portanto, é importante termos cuidado ao ler um trânsito de Plutão sobre a Lua ou através da Casa 5 e assumir que não há chance de gravidez nem maternidade. Pode haver sim, e esta poderá ter um efeito profundamente transformador na vida da pessoa que a viverá.

Na Revolução Solar, a presença do Sol na Casa 5 pode indicar nascimento de bebê, e a Lua na mesma Casa pode intensificar o desejo de ser mãe. Porém, estes indicadores isoladamente não são suficientemente fortes para corroborar a ocorrência do evento em si, e precisam estar respaldados por trânsitos que o confirmem.

Agora você já sabe: está desejando ser mãe ou com medo de uma gravidez indesejada? Dá uma olhadinha nos seus trânsitos porque eles podem indicar se há motivo para preocupação ou se você já pode começar a comemorar.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]