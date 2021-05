Você já parou para pensar no significado da palavra amor? “Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição.” Tem absolutamente tudo a ver com a visão que temos das mães, não é mesmo?

Fazendo uma analogia a esse sentimento encontramos na Aromaterapia um óleo que possui essas características do ponto de vista emocional: o óleo essencial de manjerona. Alguns estudiosos de Aromaterapia chamam a manjerona de “mãejerona”, ou a grande mãe, que dá colo, acolhe, nutre e protege seus filhos trazendo aconchego.

A manjerona também transmite a segurança e a alegria da mesma forma que a mãe passa isso a seus filhos. As mães podem se beneficiar dos efeitos deste óleo e cuidar da sua saúde emocional utilizando aromatizadores de ambiente, sabonetes líquidos, sais de banho, óleos de massagem e escalda-pés produzidos com manjerona.

Veja abaixo algumas sinergias utilizadas na confecção dos produtos com o óleo essencial de manjerona, que podem ser encontrados em lojas de produtos naturais. Identifique o que mais lhe ajudaria neste momento:

Manjerona + cenoura + erva doce – esses três óleos em parceria trabalham o sentimento de acolhida e aconchego. Manjerona + lavanda – lava e purifica as emoções, traz aconchego Manjerona + bergamota – indicado na depressão pós-parto Manjerona + cenoura – trabalha mágoas e ressentimentos Manjerona + gerânio – traz coragem nas tarefas maternas do dia-a-dia, para enfrentar os desafios no papel de mulher e mãe Manjerona + tangerina + vetiver – trabalha a autoconfiança Manjerona + cipreste – quem disse que mãe também não precisa de colo? Para trazer o conforto e o sentimento de acolhida

Através da Aromaterapia as mães podem obter resultados surpreendentes do ponto de vista emocional: as emoções afloram, elas passam a se valorizar como mulheres, cuidar mais de si mesmas, aumentando sua autoestima e amor próprio.

É sempre bom alertar sobre os cuidados com as futuras mamães, pois alguns óleos possuem contra indicações durante a gestação. Por isso, para utilizar dos benefícios dos óleos essenciais é sempre necessário consultar um profissional de Aromaterapia, que pode orientar a utilização de forma segura e correta.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]