Esta semana tem vários aspectos positivos e um super pesado, que é a quadratura entre Sol e Saturno – que pode trazer peso, excesso de responsabilidades, pressão, preocupação, cansaço ou até alguns medos.

A parte positiva da semana é o início de Mercúrio e Vênus em Gêmeos. Porém, os dois planetas vão quadrar Júpiter, indicando disputa entre deveres e responsabilidades e dispersão. O risco pode ser descontar o estresse na comida ou em gastos.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Segunda-feira: Mercúrio muda de signo

Na segunda-feira (03), Mercúrio ingressa em Gêmeos, por onde transita até 11/07. Gêmeos é regido por Mercúrio, o que significa que o planeta fica muito à vontade quando passa neste signo e mostra muitos de seus melhores atributos. Entenda as previsões para Mercúrio em Gêmeos:

Mercúrio em Gêmeos é bom para pensar e analisar rápido, facilitando interações e até a tomada de decisões.

O plano mental também fica mais apto a lidar com múltiplas realidades, mas, claro, nesta semana você já tem o alerta para o excesso disso. Se possível, delicadamente, corte pessoas que estejam falando mais e possam te atrapalhar em um momento em que precisa se concentrar.

Humor e leveza em alta! Um clima mais leve permite brincar. E isto, vamos combinar, pode ser ótimo em uma semana com muitas responsabilidades.

Sua curiosidade e interesse por assuntos diversos podem disparar.

Pode haver mais flexibilidade nos diálogos e para tentar entender outros pontos de vista.

Quarta-feira: Vênus em tensão com Júpiter

Até quarta-feira (05), uma boa sinergia entre Vênus e Netuno, já vinda do final de semana, aumenta a empatia e compreensão, o que são sempre ótimas notícias.

E, atuando durante toda a semana, Vênus faz um belo trígono com Plutão, o que significa profundidade nas relações, como ter intimidade com pessoas importantes para você. No amor, é um dos aspectos ligados à química e sexualidade. E, nas finanças, ajuda a fazer negócios interessantes.

Vênus começa a quadratura Júpiter de quarta-feira (05) em diante, se estendendo até terça-feira que vem (11). O risco desta combinação é o excesso. Excesso de gasto, de comida, de festa, de qualquer coisa. Algumas compras que podem não ser tão úteis ou então se paga mais do que deveria por algo.

Pode haver até excesso de paquera (como administrar muitas conversas ao mesmo tempo no aplicativo?). Você também pode encontrar pessoas que buscam quantidade.

Pode ser um momento também com maior diversidade e dispersão, por isto saiba a hora de dar atenção para o seu par. Atenção com a empolgação, portanto.

Até quarta: Mercúrio em quadratura com Júpiter

Um aspecto que não vai ajudar muito: a quadratura entre Mercúrio e Júpiter. Esta quadratura parece multiplicar as tarefas diversas e a dispersão.

Algo do tipo cuidar da tarefa dos filhos, resolver um problema para os pais e, logo a seguir, ter duas reuniões de trabalho. Ufa! Como lidar com este aspecto? Tente não se espalhar demais. Uma das possibilidades desta combinação é o excesso de falatório, seja pessoalmente ou nos aplicativos de comunicação. Quando sentir que está voando e se espalhando em excesso, volte para o foco.

A quadratura também tende a fazer com que muitas pessoas fiquem mais opiniáticas ou assumam postura de dono da verdade. Vigie-se quanto a doses de intolerância e radicalismo.

Quinta: quadratura de Sol e Saturno

Até quinta-feira (06), se faz presente a quadratura de Sol e Saturno, que é um aspecto de grande responsabilidade e pressão. Não estranhe se tiver mais metas a cumprir, muitas tarefas e encargos.

Especialmente no início da semana, ainda vai estar reverberando a conjunção do Sol com Urano, presente na semana passada, que acelera, gerando-se, portanto, um misto de tarefas com grande agitação e dinamismo. Seguem algumas dicas para lidar melhor com esta configuração.

Se estiver sentindo muito cansaço, tente ver em que momento pode parar para ter fôlego para o dia seguinte. Mesmo na pressão, tente criar algum tipo de limite (já pensou em Reiki para lidar com essa sensação?)

Alguma preocupação? Analise a situação com calma e procure as vias mais realistas para resolver.

Saturno é o rei das exigências. Sim, é preciso fazer bem feito, mas tente perceber o que é perfeccionismo demais, pois pode travar você ou tornar tudo muito pesado.

Não se cobre o impossível ou padrões excessivamente altos.

Por estes dias, algumas pessoas podem sentir muito medo de não dar conta . Saiba que vai passar. (Dica do Personare: óleos essenciais para lidar com o medo )

. Saiba que vai passar. (Dica do Personare: ) Algumas pessoas também podem se sentir mais pesadas, desvitalizadas e baixa autoestima.

Tem gente que pode se criticar muito e sentir que a realidade vai pesar mais.

Quinta: Marte em bom aspecto com Urano

Se tem aspectos que atrapalham, tem outros que podem ser comemorados, como o sextil de Marte com Urano. Sabe quando está todo mundo com um problema e alguém tem uma boa ideia para resolver? É isto. Marte em sextil com Urano fomenta ações inventivas e soluções de improviso.

Também permite que você atue com uma certa independência mesmo que tenha que cumprir prazos e lidar com responsabilidades. (Dica: a terapia com cristais pode ser ótima para lidar com dependência e responsabilidade)

Esta maravilha de aspecto fica presente do dia 6 ao dia 17 de maio. Então ainda vamos falar muito dela nas próximas semanas.

Sábado: Vênus em Gêmeos

Vênus troca de signo a partir de sábado (08) e transita por Gêmeos (one fica até 02/06). No amor, este posicionamento aprecia a leveza. Ter atitudes possessivas e muita cobrança não é algo que pode cair bem.

A dica é: “deixe rolar” de forma mais despreocupada enquanto se investe em uma boa conversa. A sedução venusiana está nas palavras geminianas. Isso vale para quem está em um compromisso e para quem não está.

Criar um bom clima de troca e comunicação é a grande dica. Seja interessante!

Sobre compras, Vênus em Gêmeos é megacurioso, comprando desde coisas muito interessantes até, em especial nesta semana, bobagens e coisas que não precisa. Pode haver destaque, até 02/06, para compras de celulares, tablets, aparelhinhos e engenhocas diversas. Vênus em Gêmeos também ama gastar com cursos e entretenimento.

No domingo (09), começa o Sol em bom aspecto com Netuno, imprimindo mais leveza e contato com a própria intuição.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]