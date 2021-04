As pedras e cristais funcionam como amplificadores de energia: a sua força consiste na capacidade de ampliar e direcionar nossas próprias potências. Por isso, o mais importante na terapia com cristais é conseguir sintonizar nossas vibrações com as dessas pedras, melhorando e aprimorando as nossas energias.

Com um trabalho contínuo, trazemos para nosso benefício a prática de vibrar em ressonância as características frequenciais das pedras e cristais que estamos necessitando. Assim que tomamos conhecimento dos nossos processos internos, participamos mais conscientes e ativamente deles, alcançando mais equilíbrio, harmonia e realização interior. Neste artigo, você saberá mais sobre o uso de cristais para o dia a dia e seus benefícios.

Terapia com cristais: benefícios

Ao trabalhar os desequilíbrios e compreender a razão que nos levou a eles, podemos ficar mais alertas e conscientes quando esses processos se apresentarem novamente e, assim, escolher diferente e romper o padrão que os desencadeia.

Além de ajudar em situações cotidianas, a terapia com cristais e pedras é energética e focada em você, na harmonia e no equilíbrio. A diversidade de conflitos, desequilíbrios e situações problemáticas no nosso dia a dia é imensa.

Às vezes, a ajuda externa é o apoio que precisamos para transformar esse momento de crise em aprendizado e evolução. Essa é a ajuda que a Terapia Holística objetiva nos proporciona com a combinação de técnicas com as pedras e cristais energéticos .

Um caminho de equilíbrio entre nossa verdade interna, nossa essência e nossa personalidade e cotidiano.

Este tipo de terapia tem como meta a consciência do que é importante para nossa essência, a relação com o “Eu Superior”, a satisfação da alma, o que está ao nosso alcance e o que podemos fazer de melhor, além de nos ajudar a lidar com os conflitos ao redor, por exemplo, da própria família e no trabalho.

Também nos auxilia a eliminar e lidar com mágoas e raiva, amenizar momentos de insegurança, oferecer uma dose extra de amor próprio e autoconfiança, trazer mais tranquilidade mental e clareza de visão.

Terapias alternativas com cristais

Diversas técnicas de terapias alternativas com cristais são feitas a partir da junção de conhecimentos das pedras com práticas que ajudam a trabalhar questões profundas, delicadas e difíceis, como por exemplo: o Reiki (Reikristal), a Puntura (Cristalopuntura), a Massoterapia e a Harmonização Energética (pedras e cristais nos Chakras).

Cada uma dessas técnicas é especial e extremamente efetiva. A escolha da “melhor” técnica, para aquela pessoa específica e no momento de vida dela, é feita por meio de uma análise de um profissional, para identificar os desequilíbrios energéticos que estão atuando no momento e em quais campos (energético, emocional, mental e físico).

Depois disso, é decidida qual técnica atua de forma mais eficaz em determinada pessoa. Ou seja, há uma melhor técnica para uma pessoa em um determinado momento, mas não há uma técnica melhor que a outra.

Terapia com cristais para o dia a dia

As pedras e os cristais podem ser usados de várias formas no dia a dia. O tipo de uso depende da pessoa, mas a maneira mais fácil e efetiva de trabalhar com essa terapia é colocando as pedras e cristais nos Chakras.

Em ocasiões específicas, você também pode levar a pedra dentro do bolso ou bolsa, segurá-la quando sentir mais necessidade, tê-la próxima de onde você passa mais tempo (escritório, cabeceira da cama, etc.) ou usar algum acessório com a pedra.

Sendo assim, escolha a forma de utilização que você realmente colocará em prática e que mais lhe ajudará a conectar com a energia e a intenção necessárias.

Limpeza

No quesito limpeza, sempre é bom usar o bom senso. Se você achou, ganhou ou comprou uma pedra ou cristal, a primeira coisa a fazer é limpá-la!

Quando achamos esses presentes na natureza, certamente existem materiais grudados neles. Ao comprar ou ganhar uma pedra ou cristal, imagine por quantas mãos e lugares ela passou nos últimos milênios.

A limpeza “tradicional” de qualquer pedra sempre foi feita de forma bem simples pelas mais diversas culturas e povos. Ou seja, basta deixar as pedras expostas ao sol por algumas horas, seja para uma utilização pessoal ou profissional.

Para retirar a terra ou materiais grudados na pedra, use um pano de algodão ou escova de cerdas macias. A limpeza com água é recomendada para pedras e cristais com densidade maior, ou seja, os que não se dissolvem facilmente. Se este for o caso, utilize água corrente — quanto mais natural melhor.

Depois disso, faça a energização que mais se afina com sua pedra e você.

Energização

A energização das pedras e cristais pode ser feita pela luz do sol ou da lua, pelo fogo, terra, tempestade, chuva, cachoeira ou mar.

A melhor forma de energização dependerá do tipo de energia mais propícia às pedras e/ou ao trabalho que será desenvolvido com elas.

Por exemplo: para lidar com a apatia, seria adequado colocar a pedra a ser utilizada próxima ao fogo, ou, até mesmo, dependendo da pedra, queimá-la por alguns segundos. Se isso não for possível, deixe a pedra absorvendo a luz do sol por algumas horas.

Se a busca é por uma maior receptividade, o adequado é utilizar a luz da lua, um símbolo do feminino/receptivo. Se a procura é por ancoramento e segurança, nada melhor do que deixar a pedra em contato com a terra.

Usando dessas associações, juntamente com o conhecimento das pedras, o trabalho terapêutico com pedras e cristais torna-se mais eficiente e adequado às necessidades do momento. A visão holística e as relações entre os padrões energéticos com os emocionais e também cotidianos é algo a se buscar em um curso de terapia com cristais.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]