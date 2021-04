Neste ano universal 5 (2+0+2+1), Maio chega como o mês universal 1. O cálculo para o coletivo é feito assim: 2+0+2+1 (do ano) + 5 (quinto mês do ano) = 10 = 1+0 = 1.

No coletivo, a união do número 5 do ano e 1 do mês significa a tendência de um mês repleto de novidades, surpresas, imprevistos e mudanças súbitas ou até mesmo surpreendentes em termos pessoais e coletivos.

Podemos sentir maio de 2021 como um período é de muita pressa, urgência, ansiedade, de movimentação e necessidade para se renovar, buscar novos projetos, se abrir ao novo e encontrar soluções inventivas para problemas emergenciais.

Uma dica: cuidado para não se afobar e correr o risco de se acidentar, se cortar ou tomar decisões precipitadas. Não confunda pressa com dinamismo. Ouse, se abra ao novo, experimente, recicle-se.

Calcule seu mês pessoal e veja suas previsões para Maio de 2021

Agora, vamos às suas previsões. Neste artigo, você tem uma ideia geral de como as previsões para Maio de 2021 poderão ser na sua vida. Para isso, você precisa saber qual o número do seu mês pessoal (veja gratuitamente aqui).

MÊS PESSOAL 1

Você provavelmente estará a mil por hora, com vários projetos e ideias. Pode haver maior desejo de se envolver em novas experiências. Mas essa energia toda também pode se manifestar na forma de insatisfação, tanto na área afetiva quando em outras áreas da vida.

Há possibilidade de começar um relacionamento com alguém mais jovem ou que você acabou de conhecer (ou vai conhecer em maio mesmo).

Se você precisava de coragem para tomar a iniciativa de conquistar alguém, as previsões para maio de 2021 tem esse potencial ao seu dispor.

Aproveite e se jogue no amor, nem que tenha de passar por algumas experimentações ou aventuras românticas até encontrar a pessoa que mais vai mexer com você (mas lembre-se de que estamos em plena pandemia do Covid-19 e não convém se expor ao vírus em situações que você pode evitar).

Se você está em um relacionamento, pode ser importante apresentar ideias e soluções inventivas para seu par e, assim, vocês podem se envolverem experiências diferentes, inéditas e estimulantes.

MÊS PESSOAL 2

Você pode se perceber mais carente em maio. Se você se dispuser, gradualmente, a vencer o medo de se entregar e sofrer, você terá melhores condições de ir criando um laço profundo com alguém.

Pode ser que você se veja voltando mais ao passado. Tente extrair dessas memórias lições valiosas para aprimorar sua forma de amar.

Se você está em um relacionamento, esse pode ser um período de mais ajustes entre você e seu par através de muito diálogo. Algumas divergências podem ficar mais desconfortáveis e demandar paciência para aparar as arestas.

Ciúmes, desconfiança e medo de perder alguém podem se fazer presentes nesse mês na sua vida. Busque apoio emocional se precisar.

Cuidado para não guardar seus desejos, mágoas e ressentimentos. Se precisar de um processo terapêutico para compreender tudo isso, valerá a pena.

MÊS PESSOAL 3

Tem um lado seu que pode ficar bastante romântico e desejando que a vida afetiva fique mais intensa, romântica e prazerosa.

E tem outro lado seu que pode preferir evitar qualquer contato mais íntimo.

Você pode estar sentindo medo de confiar e sofrer, sofrer com traição ou abandono? Vale a pena mergulhar profundamente num processo terapêutico-reflexivo para entender quais as barreiras impedem você de amar intensamente.

Busque expressar seus sentimentos e desejos.

Se puder descansar, tirar férias ou passar os finais de semana dentro de um clima mais romântico neste mês, melhor.

MÊS PESSOAL 4

Este é um mês muito apropriado para formalizar um laço afetivo. Desde iniciar um relacionamento sério até casamento.

Mas pode ser que você sinta que só vale se abrir para alguém que persistir e mostrar de forma prática o quanto almeja construir um laço duradouro com você.

O período pode ser ótimo para ter filhos e constituir família.

Maio também é perfeito para você reformar o lar, construir ou adquirir um imóvel.

Possivelmente, as responsabilidades familiares fiquem maiores.

MÊS PESSOAL 5

A tendência é de que o desejo por uma vida afetiva nova, com alguém diferente ou recomeçando sob novas bases um vínculo que é retomado com alguém do passado fiquem em alta em maio.

Lembre de aprender com o passado e agir de modo diferente, mais leve e ,ao mesmo tempo, seguro num vínculo a dois.

Saiba preservar seu espaço de autonomia sem que isso represente falta de comprometimento.

Uma certa crise pode demandar reestruturação na rotina da família e do seu lar. Tenha abertura para mudar hábitos e resolver pendências.

Se estiver em um relacionamento, há chances de realizar alguma mudança ou alcançar um objetivo que vocês desejam há muito tempo e que pode representar renovação entre vocês.

MÊS PESSOAL 6

Maio é um mês super favorável para iniciar um relacionamento. Pode valer a pena você tomar a iniciativa de ir em direção a alguém por quem você tem interesse.

Se você está em um relacionamento e estava desejando iniciar uma nova fase com a pessoa amada, como ir morar juntos, noivar, se casar ou mesmo começar uma família, esse momento chegou.

O maior desafio talvez seja superar a tendência de criar expectativas irrealistas a respeito da perfeição de outra pessoa ou de uma relação e desanimar rápido demais por deparar com uma realidade que não tem como ser perfeita.

Tente diminuir as expectativas e coloque os pés no chão.

Você também pode sentir a impaciência em alta, provavelmente por causa daquelas expectativas exageradas.

MÊS PESSOAL 7

A reserva e a desconfiança poderão prevalecer neste mês na sua vida, gerando resistência quanto a se envolver afetivamente.

Lembranças fortes de relações passadas poderão ser coloridas por mágoas, ressentimentos e saudades que precisarão ser bem digeridos. As lições extraídas do passado podem ser fundamentais para aprimorar sua forma de dar e receber amor.

Maio pode ser um mês de formalização de um vínculo. Há possibilidade de aprofundar os laços afetivos.

Tente superar algumas paranoias, ciúmes e inseguranças. Não se deixar entrar em jogos de controle, em quem manda em quem, também valerá a pena.

Em vez de ceder à vontade de outras pessoas para evitar conflitos (o que pode gerar mágoas e ressentimentos que futuramente podem sair de forma explosiva), dialogue e tome decisões justas.

MÊS PESSOAL 8

Você está fervendo de desejo? Está sentindo que o poder assertivo está acentuado? A tendência é exatamente nesse sentido em maio.

Talvez você não tenha muito tempo para o amor, uma vez que o dinamismo está enorme para alcançar algum objetivo profissional ou pessoal. O momento é ótimo para concretizar uma renovação prazerosa em sua vida. Direcione essa energia tão poderosa para se direcionar assertivamente no rumo de quem quer se relacionar.

Se você está em um relacionamento, pode haver mais embates com a pessoa parceira. Saiba se afirmar com construtiva assertividade ao propor novidades práticas e renovadoras para viver com mais prazer sua vida conjugal.

Você provavelmente estará com muita energia, com vontade feroz de fazer valer os seus desejos por mais reconhecimento, atenção, elogios. E se não obtém todo esse olhar e valorização de seu par, isso poderá lhe deixar com bastante irritação.

Cuidado para não ferir outras pessoas pela imposição de sua vontade e por uma atitude muito impaciente e agressiva. Direcione esse ímpeto para os seus projetos e também para atividades físicas.

MÊS PESSOAL 9

Provavelmente o lado romântico prevaleça sobre o seu lado que é mais desconfiado, sério e resistente a uma nova história de amor.

Aproveite para viver uma relação afetiva prazerosa (seja ela nova ou já em andamento) e, ao mesmo tempo, podendo construir os alicerces que farão este relacionamento durar.

Maio tende a ser um período emocionalmente mais intenso para você. Ficar numa vida sem sal dificilmente será tolerado neste período.

É forte a previsão de que você sinta mais paixão, mais tesão, mais prazer e romantismo no seu relacionamento. Tente expressar seus desejos e sentimentos criando um clima mais envolvente, sedutor e divertido com quem você ama.

Algum sonho poderá ser realizado neste mês.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Experimente o Horóscopo personalizado Personare, uma análise completa e gratuita dos seus trânsitos astrológicos hoje.

+ Conheça as oportunidades e desafios para os seus próximos 3 meses com as Previsões Numerológicas.

+ Precisando de uma orientação de Tarot? Conheça os jogos de Tarot Online Personare.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]