De acordo com a sabedoria chinesa do Feng Shui, o banheiro não é apenas o “vilão” que leva a energia embora, mas é também um local da casa que tem ligação com o fluxo de dinheiro e com emoções, pois representa a prosperidade que desejamos ter em nossas vidas.

E já que os banheiros e lavabos estão relacionados com as finanças, capriche muito na decoração para que representem a riqueza e a prosperidade.

Plantas para banheiro no Feng Shui, assim como espelhos e outros objetos, podem fazer a diferença no sucesso financeiro. Além disso, prevenir e consertar vazamentos e infiltrações ajuda a evitar perdas financeiras e desequilíbrios emocionais na sua vida pessoal e profissional.

Feng Shui no banheiro

O banheiro é o local da casa propício ao relaxamento e renovação de energias por meio dos banhos que ajudam a limpar o corpo físico e mental. Por isso, há muitas emoções, pensamentos e energias armazenadas nesse local.

Decoração para o banheiro

Para equilibrar a energia do banheiro, decore-o com:

objetos de cor amarela

decoração floral

plantas em vasos com terra

vasos de cerâmica

boa iluminação

espelhos amplos

quadros de natureza

flores naturais

velas e aromas de mel, eucalipto ou lavanda

acessórios prateados ou dourados

deixe as portas fechadas

toalhas e tapetes em tons terrosos, alaranjados ou amarelos

mantenha as tampas dos vasos sanitários abaixadas

Plantas para banheiro Feng Shui

Entre todos os itens, colocar plantas nos banheiros e lavabos traz muitos benefícios. De acordo com o Feng Shui, podemos escolher quais são as mais favoráveis aos nossos ambientes, assim como fazemos com os demais objetos decorativos.

Em relação ao banheiro, o Feng Shui recomenda plantas naturais em vaso com terra. Os vasos podem ser de cerâmica ou ter as cores do elemento terra que são amarelo, laranja, castanhos, marrons, tons terrosos.

Sugestões de plantas para banheiro:

Zamioculcas

Lírio da Paz

Antúrios

Orquídeas

Jiboia

Espada de São Jorge

Espelhos: Feng Shui no banheiro

Outro objeto que desperta muita curiosidade no Feng Shui é o espelho, pois é considerado um dos objetos de cura do Feng Shui.

Sendo assim, os espelhos funcionam como remédios, promovendo curas nos ambientes, ao emanar o chi (energia vital) por meio das propriedades energéticas e dependendo da intenção com a qual é colocado no ambiente. Os espelhos podem ampliar, elevar, acelerar, duplicar, afastar um determinado tipo de energia.

Siga estas dicas simples para escolher o espelho do seu banheiro:

Espelho grande, além de ampliar o espaço, ajuda na hora de se auto-observar.

Molduras douradas, prateadas, acobreadas, ajudam na energia de prosperidade.

Não usar espelhos recortados que dividem a imagem.

Não usar espelhos pequenos e que “cortem” o reflexo da cabeça do maior morador da casa.

Cuidados para o banheiro

Evite encostar a cabeceira da cama na parede que faz divisa com o banheiro , pois isso pode atrapalhar a qualidade de seu sono.

, pois isso pode atrapalhar a qualidade de seu sono. Se não puder evitar essa posição, inclua a cor amarela na parede e uma planta em vaso com terra no banheiro, para barrar a energia que vem desse ambiente.

e uma planta em vaso com terra no banheiro, para barrar a energia que vem desse ambiente. Se o banheiro estiver no final de um longo corredor, coloque um quadro que transmita a sensação de caminho ou infinito, ou um espelho do lado de fora da porta do banheiro para a energia circular melhor na sua casa.

da porta do banheiro para a energia circular melhor na sua casa. Se o seu banheiro ou lavabo estiver perto da entrada da casa, coloque um cristal multifacetado no batente do lado de fora da porta para manter o equilíbrio do local.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

