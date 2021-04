Semana astrológica agitada essa que encerra abril e se abre para maio. Entre 26 de abril e 2 de maio temos Superlua, que coincide com o famoso Festival de Wesak, e tensão entre o planeta dos relacionamentos e Saturno – que pode aumentar as sensações de frustração, exigência e mal humor.

Entenda os aspectos astrológicos mais importantes da semana com as previsões para o coletivo. Após a leitura, veja também as previsões personalizadas para sua vida no Horóscopo Personalizado, que é gratuito e ajuda você a entender como o céu astrológico atual atua no seu mapa.

Terça é dia de Superlua

Esta Lua Cheia vai ter um mapa astral impactante e é possível que por estes dias haja vários acontecimentos agitados e inesperados no mundo, desde acidentes até reviravoltas. Leia as previsões completas sobre a Superlua cheia de 27 de abril aqui.

Na vida pessoal, esta Lua Cheia pode incitar forte lampejo por mudanças, modernizações e novos rumos. Mas temnha atenção com o lado negativo dela, que pode ser o excesso de impulsividade ou até de imprudência. Ela vai realçar um dos principais aspectos de 2021, a quadratura entre Saturno e Urano (entenda melhor aqui), que traz forte desejo de mudar, mas fala do esforço e persistência para fazer isto.

Quarta: fim da Vênus em tensão com Saturno

Vênus ainda faz uma difícil quadratura com Saturno, que pode nos deixar, por algum motivo, com maior sensação de frustração, exigência ou mal humor. O aspecto está presente desde o último final de semana e começa a se afastar a partir da quarta-feira (28). Vênus em quadratura com Saturno pode ter múltiplas manifestações. Veja algumas possibilidades abaixo, mas lembre-se de que esta é uma previsão coletiva e nem tudo pode ocorrer com você:

Frustração é algo comum durante uma quadratura entre o planeta dos relacionamentos e o planeta das responsabilidades. Esse sentimento pode vir da insatisfação de algum desde o âmbito financeiro até profissional, afetivo, familiar ou emocional.

A possibilidade de frustração pode provocar reflexões importantes, despertando maior realismo – que não precisa ser confundido com pessimismo.

Por causa das frustrações, podemos perceber carência maior por estes dias.

Sensações de escassez e dureza são comuns durante uma quadratura entre Vênus e Saturno.

Algumas pessoas podem ter incômodos físicos durante este dias. São comuns queixas de enxaquecas ou aparecimentos de dores por qualquer motivo.

Geralmente, as pessoas ficam mais sérias nas relações quando há essa tensão entre o planeta dos relacionamentos e o das responsabilidades. Alguns relacionamentos (afetivos ou de negócios) podem ficar menos espontâneos, com esfriamento ou afastamento. Como Saturno está envolvido, isso pode ocorrer por força de eventos como uma fase de muito trabalho ou preocupações.

Ainda sobre relações, pode ser que as pessoas fiquem mais rigorosas ou críticas, podendo haver, ainda, a chance de interpretações equivocadas.

Se estiver passando por algo assim, aguarde o aspecto passar (a partir de quarta, dia 28) para ter uma visão melhor da situação.

Procure ter mais cuidado e diplomacia nas relações em geral para evitar arrependimentos.

Tende a haver contraste entre prazer e trabalho, às vezes pendendo para um lado (a famosa preguiça) ou outro (por compulsão ou necessidade).

Quarta-feira: Mercúrio começa um sextil com Netuno

Mercúrio faz sextil com Netuno a partir de quarta (28). Podem emergir mais pensamentos negativos. Se estiver sentindo isto, afaste-os ocupando-se com estudos, leituras e atividades (meditação também pode ajudar). Ou então pode ser a hora de procurar uma terapia ou ajuda se realmente sente que precisa resolver algo interiormente, já que, como vai se ver a seguir, esta semana vai inspirar mudanças.

Mercúrio em sextil com Netuno pode aumentar a intuição e torna os pensamentos e a comunicação mais empáticos e suaves. Mais inspirações e boas ideias podem surgir por estes dias, bem como coincidências. Para quem procura uma via de entendimento, é um contato que ajuda. Também auxilia em qualquer tipo de comunicação com o plano espiritual, favorecendo, portanto, terapias e consultas.

Sexta: a boa cooperação entre Vênus e Netuno

A partir de sexta-feira (30), Vênus vai estar em ótima sinergia com Netuno, o que pode amenizar as relações. O sextil entre Vênus e Netuno pode brindarnos com um final de semana mais ameno e com mais fluidez. No amor, esse aspecto estimula enormemente o romantismo e a receptividade. É hora de gestos mais delicados e imaginativos e de soltar a capacidade de seduzir.

Vênus em sextil com Netuno também favorece um lazer que relaxe, como estar em contato com água, assistir a um filme que se sabe que vai gostar ou estar em interação com pessoas leves. Pode haver mais sorte e beneficiamento por estes dias, como uma gentileza que alguém lhe faça e que te alegre. Também ajuda na esfera financeira e negócios.

Sexta: entre a agitação e os limites do Sol em contato com a quadratura Saturno-Urano

O Sol faz aspecto com a quadratura Saturno-Urano, que é uma das marcas astrológicas de 2021. A quadratura Saturno/Urano traz grande anseio por mudanças, mas boa parte delas vai precisar de foco e esforço para ser realizada.

O Sol em conjunção com Urano pode deixar as pessoas mais impacientes e elétricas (o aspecto exato ocorre na sexta-feira, dia 30), mas o Sol em quadratura com Saturno pode nos obrigar a moderarmos e a lidarmos com limites e limitações. Assim, muita gente pode se sentir mais impulsiva, querendo “chutar o balde”, finalizar coisas que estão incomodando, mas isto talvez não seja possível de imediato, a não ser que se banque algum tipo de escolha ou prejuízo.

Sol-Urano-Saturno também podem aparecer como boas doses de agitação, sobrecarga e estresse para algumas pessoas. Lembre-se que sempre há muitas hipóteses de manifestação para os aspectos.

Do lado positivo, Sol em aspecto com Urano traz forte anseio de libertação. Podem surgir poderosos insights por estes dias e se algo que vem sendo aturado à toa, sufocando a identidade, e precisando de um novo gás ou direcionamento.

Pode haver lampejo de maior autenticidade e de buscar por mudanças. Mas nem sempre estas mudanças podem ser imediatas. O lado bom deste forte aspecto é que também parece acordar quem está adormecido. Cuide, porém, com atitudes intempestivas, sobretudo nas relações.

O Sol em quadratura com Saturno, mais presente a partir de sexta-feira (30), pode indicar a necessidade de paciência em alguma situação ou com alguma restrição.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]