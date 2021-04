Hora de se preparar para Maio. A dica da Astrologia para você ler as previsões para o seu signo no Horóscopo de Maio de 2021 é que você primeiro leia as tendências para o seu Ascendente e complemente com as indicações para o seu signo solar.

Para confirmar seu signo Ascendente, veja gratuitamente aqui. E para ver as previsões personalizadas, em uma análise que une o céu astrológico de agora e o seu mapa astral, leia o seu Horóscopo Personalizado aqui.

ÁRIES

Para o signo de Áries, em maio dois pontos podem ser mais significativos: bens materiais e esfera familiar.

O Sol favorece a tomada de consciência no que diz respeito à forma como Áries utiliza suas posses. Trata-se de uma excelente oportunidade para melhores entendimentos sobre como funciona a economia.

Já o trânsito do planeta Marte sugere um mês de conflitos na esfera familiar.

TOURO

Neste que é o mês de aniversário da maioria das pessoas que nasceu com o Sol em Touro, Urano entra na jogada e determina abertura para o progresso em diversos sentidos. Touro se percebe com mais disposição para o novo.

Ao longo do mês, as pessoas deste signo provavelmente experimentarão circunstâncias estressantes que envolvem o plano profissional. É importante estabelecer limites bem precisos.

Júpiter favorece a amizade com pessoas que ocupam cargos importantes e poderão favorecer as pessoas de Touro em mais de um aspecto da vida.

Aproveite que seu aniversário está próximo e veja as previsões para o ano que começa a partir deste dia na sua Revolução Solar.

GÊMEOS

Poderes naturais de comunicação do Signo de Gêmeos estarão fortalecidos. Maio se configura, portanto, como um mês excelente para escrever, se comunicar pela palavra, fazer contatos, estudar, ler, e qualquer outra atividade intelectual.

A partir do dia 30, contudo, Mercúrio entra em movimento retrógrado, o que instigará principalmente as pessoas de Gêmeos a realizar revisões importantes em suas vidas, sejam tais revisões de ordem profissional, espiritual ou afetiva.

No dia 20 de maio, às 16h36, o Sol entra em Gêmeos indicando a proximidade do aniversário de quem nasce com Sol neste signo. Aproveite e veja sua Revolução Solar que é um Mapa Astral que aponta tendências e desafios para o seu novo ano.

CÂNCER

O mês de maio é marcado pelo trânsito do planeta Marte pelo signo de Câncer. Este movimento planetário sugere intensificação da vitalidade e da disposição guerreira para as pessoas deste signo, mas também, por outro lado, pode significar algumas circunstâncias estressantes.

Pessoas de Câncer mais amadurecidas se perceberão mais determinadas, ativas, dinâmicas, e serão capazes de realizar conquistas importantes ao longo de todo o mês de maio.

Pessoas menos maduras deste signo, por outro lado, poderão se perceber inclinadas a brigas sem fim e disputas desnecessárias.

LEÃO

Os primeiros 20 dias do mês de maio de 2021 são intensos para Leão num sentido profissional. Circunstâncias favorecerão que as pessoas deste signo chamem a atenção no trabalho, o que também traz efeitos colaterais inevitáveis, como se perceber alvo da inveja alheia.

A Lua Nova de maio, pode apresentar surpresas interessantes no tocante a uma renovação profissional. O mês também favorece a projeção social, a expressão de emoções e pensamentos, porém é importante tomar cuidado com certa tendência ao egocentrismo ao longo desses dois dias.

VIRGEM

Maio tende a ser um mês um pouco estressante para as pessoas de Virgem, principalmente no âmbito profissional ou estudantil.

Se por um lado os trânsitos de Mercúrio e de Vênus sinalizam bons contatos e oportunidades interessantes em termos de trabalhos ou estudos, há também uma forte tendência a ter de lidar com a discordância contínua.

A partir do dia 14 de maio, entretanto, com o trânsito de Júpiter em oposição ao Sol das pessoas de Virgem, abrem-se oportunidades muito interessantes em termos de relacionamento. Se você quiser ver se seu mapa combina com o mapa de quem você ama, olhe a sinastria amorosa.

LIBRA

Maio de 2021 é um período de tremenda energia profissional para os librianos. O trânsito de Marte enfatiza uma energia agressiva que, sendo bem canalizada, permitirá que as pessoas de Libra galguem posições importantes e atinjam patamares mais elevados.

Há, por outro lado, tendência a competições, brigas e desentendimentos no trabalho, o que é natural, uma vez que Marte impele a pessoa a conquistar espaços.

A partir do dia 25 a vida tende a ficar mais divertida, e as pessoas de Libra reduzirão um pouco a tendência competitiva e conquistadora do mês, se dando à oportunidade de se divertir, namorar, relaxar.

ESCORPIÃO

Mercúrio e Vênus sugerem um período propício para a internalização, a investigação psicológica, o recolhimento. Este mês também alerta para pessoas deste signo não viajarem.

Portanto, aquele retiro em um lugar exótico será melhor substituído por um retiro na própria casa. Evidentemente, será preciso criar condições para que o ambiente doméstico se torne um lugar de paz e harmonia.

Há, em maio, forte predisposição a discussões intermináveis por motivos ideológicos e políticos. Convém evitar, afinal dificilmente alguém sairá convencido.

SAGITÁRIO

Em todo o ano de 2021, maio tende a ser o mês mais favorável para a vida afetiva das pessoas de Sagitário, graças ao alinhamento de Mercúrio e Vênus em Gêmeos, seu signo oposto.

A partir do dia 9, Vênus entra na jogada, o que acrescenta um toque afetuoso aos diálogos e favorece bastante as relações em geral, principalmente as íntimas. Há também possibilidade de modificações no âmbito doméstico: mudanças de residência, ou simplesmente reformas, por menores que sejam.

Júpiter favorece a otimização, a expansão, e seus ciclos envolvem também ter que aprender a identificar o que é supérfluo.

CAPRICÓRNIO

O mês de maio de 2021 tende a ser delicado para pessoas deste signo, tanto no que diz respeito à vida conjugal (se houver), quanto no que concerne a eventuais associações.

Marte em oposição ao Sol sugere uma tendência a se colocar em situações de conflito com os outros. Este mês também tende a ser delicado para a vitalidade capricorniana. Como

Marte estará se opondo ao Sol em Capricórnio, a energia atinge os níveis mais baixos do ano. Convém agir com ponderação alimentar, dormir adequadamente, evitar hábitos perigosos.

AQUÁRIO

Maio de 2021 é um mês repleto de eventos astrológicos significativos para as pessoas de Aquário. Em primeiro lugar, teremos a temporária mudança de signo do planeta Júpiter, que fica em Aquário até o dia 13. Podem ocorrer convites interessantes, propostas significativas de trabalho (já viu seu mapa profissional?), oportunidades singulares de lucro.

Neste mês pode-se observar também um processo de amadurecimento bastante significativo, com importância dada a tudo o que é sólido. A busca por consolidação, por estabilidade, marca a existência das pessoas aquarianas em maio.

No decorrer do mês, Mercúrio e Vênus passam a favorecer atividades de lazer: jogos, hobbies, brincadeiras, enfim, tudo o que acende o lado criança das pessoas de Aquário.

PEIXES

O mês de maio é marcado por um evento altamente significativo para as pessoas de Peixes: a entrada do planeta Júpiter no signo.

Esse movimento é especialmente afortunado, pois representa uma janela de múltiplas oportunidades. A expansão dos horizontes é significativa, e pode se dar pelo início de algum curso ou trabalho novo que seja especialmente revigorante e estimulante.

Aliás, excelente momento para aprender outra língua. É preciso tomar cuidado especial com uma sensação aumentada de poder na segunda quinzena de maio, para não se colocar em situações de risco. O entusiasmo é a palavra-chave para as pessoas de Peixes, a partir de 14 de maio.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]