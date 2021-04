A palavra sexo aciona automaticamente os instintos humanos e nos faz pensar em fatos, sensações, fantasias, enredos íntimos, secretos, que formam nosso baú particular de memórias. Além da prática em si, a sexualidade contém outros elementos interessantes, como a sedução, a fantasia, o carinho, a troca de energias…

A Astrologia, que procura compreender padrões humanos de comportamentos, pode trazer algumas reflexões sobre as várias maneiras de lidar com a sexualidade de cada signo. Além de analisar os signos solares, se você está interessado em saber algo sobre seu comportamento sexual ou o de outra pessoa, é importante saber os signos dos planetas Marte e Vênus.

O planeta Marte simboliza nossa capacidade de iniciativa, além de estar ligado aos impulsos, instintos e desejos. Por isso, quando se fala em sexo, Marte aparece como um dos elementos em destaque.

Além dele, Vênus, que representa nossa capacidade de relacionamento e sedução, também se apresenta como um planeta fundamental nesse campo.

A Astrologia ajuda você a entender a sexualidade de cada signo, como se comporta no amor e na cama. Por isso, é interessante também fazer o seu Mapa Sexual.

Sexualidade de cada signo no Mapa Astral

Existem outros planetas que contribuem para o entendimento de como cada um de nós funciona na questão sexual. A Lua, por exemplo, fala de nossas reações e defesas emocionais, por isso, também indica nosso grau de dependência emocional e outros traços de afetividade que envolvem o sexo.

O Ascendente, por sua vez, mostra os aspectos com os quais nos identificamos, aquilo que admiramos no outro e em nós mesmos. Por isso, também é um fator de atração. Para saber todas essas informações, você pode consultar gratuitamente seu Mapa Astral.

Como se vê, muito além de saber a sexualidade de cada signo, o ideal é conhecer outros elementos, que podem fornecer dados mais elaborados. Já que não podemos dar conta de todos esses dados sem um Mapa Astral individualizado, tentaremos entender um pouquinho da influência dos signos nesse assunto instigante.

Para tal, vamos dividi-los a partir dos elementos: fogo, terra, ar e água.

Sexualidade de cada signo

Elemento Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Os signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário) tendem a ser mais instintivos, imediatistas e passionais, movidos pelo alimento da paixão, admiração, tesão, enfim, pelo calor do momento.

Áries é o mais movido a essa sensação de retorno imediato. O sexo tende a ser vigoroso, pois Áries é um signo entusiasmado e dinâmico, que não gosta de nada lento ou parado. Geralmente, os arianos tomam a iniciativa, partindo para cima do objeto de desejo.

Podem gostar de certos jogos de poder e sedução, mas nada pesado. Pelo contrário, esses joguinhos devem alimentar o entusiasmo. Assim como se envolvem intensamente e rapidamente, os arianos podem se desinteressar e iniciar novas paixões numa velocidade rápida.

Leão é um signo que caracteriza pessoas em busca de semelhantes do ponto de vista da identificação e da admiração. Valorizam a beleza aparente, bem como pessoas que passam a imagem de super mulheres ou super homens, ou seja, quem tem carisma social e glamour. Sentem-se atraídos por pessoas cobiçadas e quanto maior o investimento nesse campo da sedução, mais o sexo poderá se tornar mais interessante.

O orgulho acompanha esse signo, portanto, os jogos de poder que envolvem a afirmação da autoestima e a disputa pelo domínio das emoções pode ser uma constante e até se tornar um estímulo ao bom sexo. Em resumo, é preciso não deixar que o leonino domine sempre para que “não perca a graça”.

Finalmente, os nativos de Sagitário têm muita tendência ao flerte. O mundo é cheio de possibilidades e os sagitarianos sabem muito bem disso. Gostam de desafios e precisam sentir que estão sempre crescendo com algo novo. Por isso, pode funcionar propor invenções no sexo ao parceiro com ênfase nesse signo.

Entusiasmados, otimistas, generosos e ingênuos, os sagitarianos podem mergulhar de cabeça em uma paixão e auxiliar muito seus companheiros, mas tendem, assim como o signo de Áries, a enjoar do conhecido, buscando novos horizontes.

Elemento Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Em geral, os signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) tendem a gostar muito do contato físico.

Touro, dentre eles, é o que mais valoriza o sexo pela sensação da prática, sem necessariamente vinculá-lo a fantasias mentais mirabolantes. Pode-se dizer, arquetipicamente, que esse signo é um amante dos prazeres sensoriais, do conforto e de navegar em mares conhecidos. Por isso gosta da sedução e de pessoas elegantes e perfumadas, sentindo-se atraído por uma aparência produzida, um charme na medida.

Touro tem fama de ciumento e possessivo e, de fato, quando possui desejo e vínculo sexual com alguém, pode se incomodar quando se sente perdendo o monopólio do afeto e do sexo.

Virgem é um signo um pouco mais complexo para se entender na sexualidade do que Touro. Aquetipicamente, o signo de Virgem pode ter alguns tabus relacionados ao sexo, querendo “purificar” algo que por vezes lhe soa como embaraçoso, vergonhoso.

Eis um signo que racionaliza um pouco as emoções, tendo dificuldades iniciais em se soltar totalmente. Tende a ser marca de pessoas cuidadosas e prestativas, que fazem mimos para os outros, mas que também esperam esforço para serem agradados na relação e na prática sexual. Ainda podem ser críticos, exigindo agrados mútuos.

Já o último signo de Terra, Capricórnio, é, inicialmente, mais reservado. Capricornianos tendem a melhorar seu desempenho sexual conforme sua segurança e confiança aumentam no parceiro.

Podem ser bem intensos na cama, desde que estejam confiantes. A vida material também pode influenciar sua desenvoltura e seu prazer a dois.

Elemento Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Ao contrário dos dois elementos descritos acima, o Ar caracteriza signos mais mentais, ou seja, que priorizam a produção de ideias a respeito das emoções, pessoas e fatos. Para os signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário), sentir não é suficiente. É necessário dar forma mental às emoções, um sentido ideológico, algo que os faça acreditar para além da sensação física. Isso geralmente requer investimento nos flertes e na troca de ideias.

Gêmeos é um signo em busca de experiências do mundo. Adora flertar, instigar uma boa conversa, seduzir por meio das palavras, estar em bares e cinemas com pessoas interessantes. A inteligência, as boas ideias e a independência fascinam os geminianos. E o sexo em si deve ser acompanhado de estímulos, como palavras ao pé do ouvido ou até uma boa conversa de bar, antes do ato…

Conhecido como um signo infiel, Gêmeos é o adolescente do zodíaco que quer apenas se divertir. Se houver leveza, inteligência e dinamismo social e cultural, esta pessoa está fisgada.

Já Libra é um signo que exige elegância nas relações. É preciso que haja elogios, harmonia e charme na medida certa para que o sexo se mantenha prazeroso. O flerte é uma marca desse signo.

Librianos valorizam uma vida social, intelectual e cultural intensa, dinâmica, sentindo-se atraídos por pessoas inteligentes e carismáticas. A aparência e a gentileza também contam pontos. Esse signo não combina com vulgaridade na cama, preferindo sempre contatos gentis e elegantes.

O último signo de ar, Aquário, é considerado o mais mental do zodíaco. Costuma gostar de ser e parecer diferente, colocando certa irreverência e independência em sua sedução. Antenados nos fatos do mundo e em boas conversas, aquarianos podem dar aquela desanimada diante de comportamentos preconceituosos, chavões ou demonstrações de burrices.

Sentem-se atraídos por pessoas que se destacam social e culturalmente, gostando da intensa troca de ideias. Por isso podem facilmente se interessar por colegas de estudo ou de profissão. Na cama, precisam de estímulos mentais que complementem os carinhos físicos. Um lembrete: esse signo não lida bem com cobranças.

Elemento Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Chegamos ao grupo dos signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes), que exigem da vida emoções profundas e relacionamentos que extraem o máximo das possibilidades dos sentimentos e das trocas. No sentido afetivo, é algo visceral, de entrega quase como uma simbiose, em que se espera que dois sejam um só.

O signo de Câncer é inicialmente desconfiado, precisando de bases seguras para se entregar. Espera vínculos de cumplicidade e intimidade que nem sempre são encontrados por aí.

Os nativos desse signo são cuidadosos, gostando de mimar o parceiro, desde que estejam sendo correspondidos. São intensos e apaixonados no sexo, gostando de romantismo.

Escorpião é normalmente um signo difícil de ser compreendido. Trata-se de pessoas com necessidade de ter domínio sobre as emoções, por isso preferem ser reservadas em sua vida pessoal. Intensos, sensuais, viscerais, os escorpianos não aceitam nada pela metade.

Querem “devorar” a pessoa a quem desejam e podem ser obstinados nas conquistas. Com faro de desconfiança, sabem quando estão sendo traídos e podem entrar em perigosos jogos de amor. Possessividade e domínio podem ser características marcantes.

O último signo do zodíaco, Peixes, é capaz de fazer verdadeiros mergulhos profundos no amor. Fantasioso, romântico, sonhador, idealista, esse signo pode criar imagens mentais muito fortes que intensificam o prazer sexual.

Muitas vezes podem acreditar em relacionamentos predestinados, algo como encontros marcados pelo destino, o que traz uma aura especial ao romance. Buscam um encontro de almas, por isso podem exigir alta dose de investimento de energia do parceiro, com carinho, atenção, cuidado. Amam como delicadas e sonhadoras crianças.

Clarissa De Franco

Clarissa De Franco é psicóloga, com Doutorado em Ciência das religiões e Pós-Doutorado em Estudos de Gênero. Atua com Direitos Humanos, Gênero e Religião, além de ser terapeuta, taróloga, astróloga e analista de sonhos.

[email protected]