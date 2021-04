A SuperLua é uma Lua cheia, só que bem maior. Superluas geralmente aparecem cerca de 7% maiores do que uma lua cheia típica e cerca de 15% mais brilhantes. Elas ocorrem de uma a seis vezes por ano.

Só que a Superlua de 27 de abril de 2021 pode ser diferente, pode ser bem impactante. Cada lua tem um mapa astral. A Lua Cheia começa às 00:31 do dia 27 de abril e vai ter Urano e Aquário presentes no Ascendente. E isso pode gerar questões muito impactantes para todos nós.

Neste artigo, você vai ver a análise do mapa astral desta Superlua 2021, que traz previsões para o coletivo. É sempre importante ver que área da sua vida a lua pode destacar nesse momento. Para isso você precisa:

Entender que áreas da vida, na Astrologia, são representadas por casas. Cada casa tem um número, de 1 a 12. Entenda cada casa astrológica aqui.

Seu mapa astral é único e vale para a vida toda. Mas seu mapa conversa com o céu do dia, por isso vale ver que área da sua vida a lua de hoje está destacando. Isso você pode ver gratuitamente no seu Horóscopo Personalizado aqui.

Cada fase da lua tem pontos favoráveis e outros não muito indicados. Saiba aqui como usar as fases da lua a seu favor.

Entenda as previsões para a Superlua 2021

O mapa da Superlua de 27/04 vai ter Ascendente em Aquário e Urano na base. O signo e o planeta estão conjuntos ao Fundo-do-Céu, que marca o início da Casa 4 (que representa o lar e a família).

Isso indica que a Superlua pode destacar algum acontecimento impactante, algum susto, surpresa ou reviravolta, em especial envolvendo alguma figura masculina, já que o Sol (símbolo do masculino) está conjunto a Urano e ao Fundo-do-Céu. Esse é um dos pontos mais sensíveis de um mapa astrológico, que amplifica as questões dos planetas próximos a ele.

Além de surpresas e fatos que podem chocar, Urano também pode sugerir a possibilidade de revoltas, agitação e acontecimentos de grande repercussão e que fogem ao controle. Urano também rege acidentes de todos os tipos, em especial aéreos e na saúde.

Saturno, porém, está no Ascendente deste mapa, em tensão com Urano, podendo indicar energia de contenção, depressão ou crises que possam ser estruturais ou mexer com estruturas.

Isso tudo pode ocorrer já nas proximidades da Superlua do dia 27 de abril de 2021 uma vez que uma Lua Cheia repercute pelos 14 dias seguintes até a próxima Lua Nova.

É grande a possibilidade de que algo muito chocante e inesperado possa ocorrer nas imediações da Superlua – pode ser uma partida súbita e precoce de alguém ou algo que possa trazer precariedade e imprevisto como o que aconteceu no Amapá em novembro de 2020 – quando também ocorreu uma Superlua como essa.

Na sua vida pessoal, é importante ter atenção, afinal as previsões podem gerar algum estresse e qualquer Lua Cheia sempre pode aumentar a ansiedade. Portanto:

Nos dias próximos da Lua Cheia, evite atitudes radicais, correr riscos desnecessários ou ter atitudes impulsivas e impensadas

Isso também vale para suas relações e vínculos, uma vez que Vênus, o planeta dos afetos, e Mercúrio, o planeta das comunicações, também fazem parte desta configuração tensa no mapa da Super Lua.

Superluacheia de 27 de abril e o Festival de Wesak

Esta Superlua ocorre Touro (aqui tem um guia com os significados das luas em cada signo) e é quando se realiza o Festival de Wesak no mundo inteiro.

O Festival de Wesak é uma data especial no calendário oriental, considerado por muitos o dia mais poderoso do ano. De acordo com a tradição, Buda desceria na Terra durante esta Lua Cheia, derramando uma chuva de energia e bênçãos.

Por causa disso, os simpatizantes das tradições orientais ligadas à espiritualidade realizam intensas e fervorosas meditações, nas quais fazem pedidos para Gautama Buda e também agradecem pelas coisas boas recebidas.

No Brasil, as meditações devem ocorrer na noite de 26 de abril de 2021, uma vez que o horário exato da Lua Cheia vai ser no dia seguinte, às 00h31.

Para a Astrologia, faz sentido que seja uma Lua Cheia especial, uma vez que o signo de Touro tem a ver com a energia de abundância. Touro tem grande ligação com a Mãe Terra, e toda Lua Cheia marca um apogeu, daí ser um dia de “chuva de bênçãos”.

Uma sutileza astrológica, porém, é que Escorpião, signo oposto e complementar a Touro, no qual a Lua vai estar, tem a ver com processo de limpezas e purificação. Assim, ficaria como uma sugestão não só pedir coisas boas, mas também perdoar, liberar ressentimentos, limpar, bem como rogar pela finalização de ciclos que precisam ir.

A história da Superlua

O termo Superlua foi usado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979, e diz respeito à Lua estar 90% próxima de seu perigeu.

Alguns astrólogos tendem a associá-la ao aumento de catástrofes naturais no período de até cinco dias antes e depois dela. Porém, não há consenso na comunidade astrológica sobre se a Superlua realmente teria efeitos de “Superlua” ou se há apenas uma Lua cheia que aparenta ser maior e mais brilhante vista da Terra, e que depende do restante do Céu como um todo.

Além disso, como qualquer Lua Cheia, ela amplifica o que estiver no restante do Céu Astrológico.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]