Temos uma semana bastante taurina pela frente e assim segue até os primeiros dia de maio. A semana começa já com o Sol entrando em Touro, às 17h33min desta segunda-feira, dia 19 (sim, quem nascer antes das 17h33 ainda é de Áries, entenda aqui).

Antes disso, às 07h29min, Mercúrio entrou em Touro. Os dois astros se somam a Vênus que já está em Touro desde o dia 14 – por sinal, Vênus tem total afinidade com esse signo, afinal estamos falando do planeta dos relacionamentos e do signo do prazer).

Tudo isso significa que começa uma fase com um pouco mais de cautela depois de um período bastante ariano e impetuoso.

Vamos, então, para o dia a dia das previsões astrológicas para a semana de 19 a 25 de abril.

Lembrando que as previsões são coletivas e é sempre bom associar o céu geral com o seu Horóscopo pessoal, baseado no seu mapa astral. Veja o Horóscopo Personare gratuitamente aqui.

Segunda: Sol + Mercúrio + Vênus + Touro

Sol e Mercúrio ingressam em Touro nesta segunda, dia 19, somando-se a Vênus, que já está neste signo desde a semana passada. Ao invés do ímpeto ariano, que nos acompanhava desde 20/03, a prudência pode prevalecer, assim como o plano concreto e material da energia taurina.

Já plano mental, que esteve mais arrojado com Mercúrio em Áries (04 a 19/04), passa a precisar mais de dados e garantias com a passagem por Touro (19/04 a 03/05). Busca-se mais segurança.

Um traço famoso do segundo signo do zodíaco é a teimosia, por isso, até o início de maio, não perca tempo em querer convencer ninguém de nada que já seja contrário ao que a pessoa já pensa. Além disso, as pessoas podem ficar menos abertas a ideias muito inovadoras e até radicais. Sabe aquela frase “seguro morreu de velho”? Pode ser o grande mote – e motivação – deste período de Mercúrio em Touro.

Em contrapartida, Touro tem como ponto forte ser muito afetivo e afetuoso e as trocas e palavras podem ser assim nesta semana. Mercúrio se junta a Vênus da metade da semana em diante, em um forte poder de sedução com as palavras, além de mais elogios e afetividade.

Aliás, a grande ênfase taurina pode nos deixar mais motivados para o prazer. Uma exceção a isso pode acontecer de quinta (22) a terça-feira (27), quando Vênus e Mercúrio ficam conjuntos a Urano e formam ângulo de tensão com Saturno.

Terça: Mercúrio e Vênus interagem com Urano e Saturno

A partir da terça-feira (20), Mercúrio e Vênus começam a interagir com Urano e Saturno, trazendo surpresas, reviravoltas, falhas em equipamentos, questões financeiras no âmbito pessoal ou coletivo. Mais do que nunca, as artes da diplomacia serão exigidas para não haver ruídos nas relações.

Os trânsitos exatos são Vênus e Mercúrio em conjunção com Urano e formando ângulo de tensão com Saturno. Vamos ao lado positivo e de desafio destes aspectos.

Se há algo que Urano faz bem é renovar. Então, estamos em uma semana para renovar ideias , sobretudo a respeito de relacionamentos, finanças e amor (assuntos de Vênus).

, sobretudo a respeito de relacionamentos, finanças e amor (assuntos de Vênus). Mercúrio conjunto a Urano em Touro pode nos mostrar coisas novas em um âmbito prático . Esta semana tem tendência a abertura à criatividade e à inovação.

. Esta semana tem tendência a abertura à criatividade e à inovação. Podem surgir pessoas novas e surpreendentes , diferentes do padrão usual. Mas não há garantias que estes contatos durem. Saiba aproveitar a onda.

, diferentes do padrão usual. Mas não há garantias que estes contatos durem. Saiba aproveitar a onda. Há potencial para rupturas em relações que estejam desgastadas ou viver o dilema romper versus dar mais uma chance e continuar se houver uma reestruturação. As relações podem ser de afetivas, comerciais, de amizade ou profissionais.

ou viver o dilema romper versus dar mais uma chance e continuar se houver uma reestruturação. As relações podem ser de afetivas, comerciais, de amizade ou profissionais. Pode ser uma semana tensa para muitas pessoas, com aumento de ocorrências imprevisíveis.

Um alerta para esta semana: tenha diplomacia nas relações, pois o clima não anda muito tolerante e existe a tendência de aumentar algo ou até inventar. Cuide para evitar tensões desnecessárias.

Para as pessoas que aplicam no mercado financeiro ou estão com negócios engatilhados, há potencial de mudanças súbitas ou então surpresas.

Muna-se de paciência, pois sistemas estão mais sujeitos a falhas e impedimentos a partir de quinta-feira (22). Falhas de todos os tipos podem acontecer em equipamentos nesta semana.

e impedimentos a partir de quinta-feira (22). Falhas de todos os tipos podem acontecer em equipamentos nesta semana. A partir da quinta-feira, o trabalho e os deveres podem se interpor ao lazer e ao prazer. Por exemplo, um resfriado que impede uma interação.

Algumas pessoas podem ficar mais exigentes ou fechadas por algum motivo. Atenção com preocupações.

Para a pandemia, nota-se que é um contexto ainda muito delicado, com chance de perdas súbitas de pessoas e/ou internações.

A partir de terça, Plutão se afasta de Sol e Mercúrio

A partir da terça-feira (20), começam a se afastar os aspectos do Sol e Mercúrio em tensão com Plutão, que podem ter trazido crises, mais seriedade e maior intensidade pessoal na semana passada.

No coletivo, as crises evidenciadas por Plutão tenso com Sol e Mercúruio ficaram bem visíveis com a situação ainda bastante dramática no Brasil envolvendo o Covid-19, a morte e o funeral do Príncipe Philip (Plutão rege também a morte) e as revelações de agressão do vereador Dr. Jairinho a ex-companheiras e seus filhos, dentre outras notícias. Todos assuntos plutonianos, bem carregados.

Em paralelo, o Sol também esteve em sextil com Júpiter, aspecto que se afasta igualmente a partir de terça-feira. Este aspecto pode aumentar o ânimo, a esperança e a positividade em meio a tensões.

Sexta: Marte em Câncer

O Sol faz um ótimo contato com Marte nesta semana, aspecto que dá excelente disposição, energia e iniciativa, além de favorecer começos.

E, para completar, Marte está em ótima sinergia com Júpiter, favorecendo ações expansivas. É mais um aspecto a dar pique, que é algo que realmente não vai faltar por estes dias! Ações podem ficar com mais confiança e assertividade.

Marte estava em Gêmeos desde 4 de março – que pode ter nos deixou mais versáteis e com a mente bastante ativa – ingressa em Câncer, um signo mais sensível e emotivo. Marte fica em Câncer do dia 23 de abril a 11 de junho. Nossas ações podem ficar mais motivadas por sentimentos e isso tanto pode nos favorecer como atrapalhar.

Marte em Câncer dá garra por motivos emocionais, mas às vezes o que nos motiva pode não ser a melhor coisa, como teimar em um relacionamento que já se esgotou. Porém, muitas vezes, Marte em Câncer nos faz lutar por algo importante, que pode ser muito benéfico e estar mais próximo dos nossos sentimentos. Tudo é feito com muita energia emocional. Só a auto-observação pode ajudar.

Outro ponto deste posicionamento é que as ações, que estiveram mais extrovertidas, direcionadas para assuntos gerais e variados, agora tendem a se concentrar mais na família e na vida privada. Do lato positivo, pode ser um bom tempo de estar mais com os familiares e fazer mais coisas com e para seus entes queridos.

Veja que a tendência afetuosa de três planetas em Touro até o início de maio é reiterada por este posicionamento, uma vez que Touro e Câncer têm natural afinidade. Então, a afetividade e o desejo de raízes e segurança fica em alta.

Mas há quem possa também ter desentendimentos e/ou passar por turbulências na família, notavelmente nos primeiros dez primeiros dias de junho, quando Marte vai estar em tensão com Plutão, período que também pode ser bem complicado para a pandemia e eventos mundiais.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]