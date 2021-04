Nunca a significação do que representa o termo casa teve tanta importância como nos dias atuais. A casa é escritório, escola infantil, cinema na noite de sexta e praia em dia de domingo.

O terapeuta te espera em sua sala virtual que é também a dele, o professor que te orienta no projeto de fim de curso está lá, na sala de aula que é tão sua quanto dele. E os colegas de trabalho, em suas salas compartilhadas, já não se sabem se aquele quadro mosaico é do Léo ou da Júlia, ou mesmo seu.

O sentir a casa tem outro significado, ela não está mais fora de você, embora você sempre estivesse dentro dela, agora, mais do que nunca ela está em você, ou melhor, ela é você. Por mais piegas que essas vagações sobre o sentir a casa possam parecer, as vistas de uma casa, de fato, estão diferentes.

Devemos celebrar? Desculpar-nos? Culpar-nos? Quem sabe. De qualquer modo, nos resta procurar nos importar com o que realmente vale nesse momento: esquentar o pé com pantufa bem quentinha em dias frios de trabalho naquela reunião virtual que só você vai saber do seu calçado, deixar umas comidinhas ao lado do computador pro intervalo entre uma aula e outra, e sabe que mais? Sair mais cedo da mesa de trabalho pra preparar uma comida fresca e um docinho, quem sabe, depois.

Cuidar da sua casa nesse momento é como cuidar de você

Se tiver um sofá gostoso e uma almofada colorida, aconchego que não é luxo, a simplicidade mágica do acolhimento criada por você é o que importa, o seu toque na casa, o seu toque em você.

Parte de uma potência que busca criar um novo olhar para seu lugar que é extensão de nós mesmos. Criar e sentir, aprendizado que a casa pode dar muito mais que antes, e a sala mais importante é a sala do coração.

Algumas indicações de harmonização de energia ambiental, com bases diretas do Feng Shui podem seguramente beneficiar a relação entre morador e ambiente, a busca por um sentir mais pleno, saudável e com mais energia de alto astral é fundamental para que nos sintamos com mais vida e mais disposição para realizar tudo o que queremos e precisamos.

Vamos começar com algumas dicas importantes?

Uma das coisas principais que podemos perceber na nossa casa quando simplesmente estamos caminhando por ela, ou realizando alguma tarefa em algum cômodo, é sentir como o vento chega até nós, por quais aberturas, qual a sensação que ele lhe transmite.

É agradável? O fluxo é muito intenso ou razoável? Tudo o que formos considerar em primeiro lugar é a partir de nossa percepção, chave para possíveis mudanças que podem ser feitas no ambiente. É por ela que você poderá perceber se alguma coisa está diferente quando você muda de lugar de trabalho.

Algumas observações podem ser feitas:

se está mais satisfeito,

se sua produção está rendendo mais ou não,

se sente mais cansaço no fim do dia que antes,

se tem tido algumas dores de cabeça que antes não tinha etc.

Isso tudo são indícios que podem denotar alguma necessidade de harmonizar seu local, que possa favorecer energeticamente o ambiente e consequentemente se estenda até você, apoiando sua energia pessoal.

Conhecer e lembrar daquilo que te faz bem, uma música, um objeto que remete a momentos alegres, som de água, brilho do sol adentrando no local, aroma de erva, beleza de flor, tudo isso são objetos simples que podem trazer grande diferença para seu modo de sentir, de produzir e de concluir seu dia com energia mais equilibrada e saudável.

Para sentir a casa, considere também o que você não gosta

Conhecer e lembrar daquilo que você não gosta também é um exercício importante para manter ao seu redor só o que lhe favorece, porém, algumas indicações são consideradas nocivas de modo geral.

Trabalhar debaixo de uma escada, ter a mesa de trabalho entre o vão de duas portas, ter uma luminária em cima da sua cabeça, ou mesmo uma janela com entrada de energia intensa e cortante são, de fato, pontos simples de se reconhecer e evitar.

Como mencionamos antes, as bases do Feng Shui são ferramentas muito eficientes que podem contribuir para essa ação, um profissional pode certamente oferecer ferramentas preciosas que elevem o padrão energético do local e da pessoa inserida através de prospecções medidas no imóvel, e análises da constituição energética pessoal.

No entanto, com nossa disposição interna de nos conhecer, saber o que é bom pra nós e usar a percepção a nosso favor, já teremos um grande passo para a realização do nosso mais poderoso bem, a saúde dentro da casa.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

[email protected]