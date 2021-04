Você sabia que os astros revelam até mesmo como é o beijo de cada signo? No Mapa Sexual, o simbolismo de Marte é o que mais se refere ao que gostamos de fazer num dos momentos mais envolventes de uma relação.

Marte em Áries

A pessoa com Marte em Áries é intensa e entusiasmada, gosta de realizar seus desejos com urgência.

Tende a ter movimentos fortes no beijo e um ritmo acelerado, quase agressivo. Por conta de sua grande iniciativa e preferência em dominar.

Detesta rotina. Ou seja, beijo xoxo não é com ele.

Marte em Touro

Quem tem Marte em Touro precisa de afeto, toque e carinho na hora do beijo. Costuma ter uma boa performance, sem precisar fazer esforço.

Prefere beijar em lugares confortáveis e bonitos, e pode ser muito possessivo em relação à pessoa parceira.

Prefere movimentos densos e constantes, com pegada intensa, mas sem grande velocidade.

Marte em Gêmeos

Ao analisar como é o beijo de cada signo, a pessoa com Marte em Gêmeos é do tipo que curte beijar e, ao mesmo tempo, trocar palavras ao pé do ouvido.

Hábil com as mãos, pode gostar de fazer carinho na outra pessoa – inclusive, a famosa “mão boba”.

Entusiasmado e espontâneo, gosta de viver aventuras e novidades em tudo que envolve relação afetiva.

Marte em Câncer

Com uma personalidade profunda, possivelmente os sentimentos que nutre pela pessoa parceira influenciam sua performance do beijo.

Gosta de intimidade, então se beneficia mais quando beija alguém que lhe proporcione segurança emocional.

Quanto mais se sentir protegido, cuidado e entregue, mais caliente será o beijo.

Marte em Leão

Quem tem Marte em Leão é um amante sensual e caloroso, que fascina as pessoas. Com uma personalidade magnética, gosta de se divertir quando se envolve com alguém.

Um pouco exibicionista, é atraído por pessoas belas e tende a gostar de beijar em locais públicos.

Como é muito expressivo e passional, possivelmente gosta e sabe surpreender o outro.

Marte em Virgem

A pessoa com Marte em Virgem é do tipo extremamente crítica, que valoriza a higiene, a estética e os detalhes na hora do beijo. Gosta de curtir o momento em lugares acolhedores e limpos.

Não costuma ter muita paciência para amores platônicos, pois acredita no que é experimentado na prática.

Quando sente confiança no outro, entrega-se profundamente e revela toda sua intensidade.

Marte em Libra

Como detesta solidão, para quem tem Marte em Libra ter companhia é fundamental. Exerce o poder de atração usando seu charme e sedução.

Gosta de beijo com algumas doses de refinamento e elegância, por isso pode se retrair se a pessoa parceira falar ou agir com vulgaridade.

O beijo é muito melhor se envolver boa música, um jantar à luz de velas ou uma conversa inteligente.

Marte em Escorpião

Quem tem Marte em Escorpião é sensual, insaciável e reservado. Com o objetivo de agradar o outro, usa de muitas artimanhas para seduzir quem deseja, só precisa tomar cuidado com o instinto de posse.

Seu beijo é intenso e magnético.

Escorpião quer sempre controlar e dominar as situações, e quando beija não é nem um pouco diferente.

Marte em Sagitário

De natureza sedutora, você sabe conquistar com seu brilho, lábia e otimismo. Detesta rotina e por isso está sempre em busca de experiências diferentes e novidades.

Sente atração por pessoas inteligentes e tende a tomar iniciativa na conquista, com seu jeito vibrante.

Gosta de variar o tipo e o ritmo dos beijos, tornando tudo muito envolvente.

Marte em Capricórnio

Você não é do tipo que seduz qualquer um que encontra pela frente e só consegue se entregar ao beijo se sentir segurança no outro.

Por esse motivo, é possível que o beijo melhore com o tempo.

Apesar de aparentar frieza, você tem uma forte sensibilidade corporal e beijo é muito importante, preferindo aqueles com trocas de carinho.

Marte em Aquário

Você tem uma natureza sexual que preza pela inovação, liberdade e quebra de tabus.

Por isso, gosta de experimentar, aprecia novidades e pode não se contentar com uma pessoa só, a não ser que haja extremo respeito à individualidade.

Deseja que a pessoa parceira seja diferente, independente e, acima de tudo, sua amiga. O beijo preferido é do tipo exótico, nada convencional.

Marte em Peixes

Afetivamente você pode ser apegado e carente, do tipo que deseja possuir a pessoa parceira.

Seu beijo é sutil, sensível, delicado e romântico, por isso curte quando o beijo inclui trocas de poesias, músicas e mensagens.

Curte, além do beijo, toques suaves e frases doces. Seu beijo, em resumo, é sensual, sem ser picante.

