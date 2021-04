A Lua Nova de Abril de 2021 começa no dia 11, às 23h31 (horário de Brasília), e inicia o mês lunar que vai até 11 de maio. E as previsões indicam um mês lunar bastante difícil, com muita tensão. O lado positivo da Lua Nova em Áries é que pode haver mais clareza daquilo que queremos.

Neste artigo, você poderá entender o mapa da Lua Nova de Abril e as previsões para o coletivo e também as tendências para a sua vida, porque a Lua ativa uma casa do seu mapa astral.

Então, é necessário que você leia a Casa que vai ser ativada pela Lua Nova no seu Horóscopo Personalizado, mas também compreenda o contexto geral da lunação, nome dado ao período de 30 dias coberto por uma Lua Nova.

Resumo da Lua Nova de Abril

No plano coletivo, o período ainda vai ser bastante crítico para a situação da pandemia no Brasil , com desdobramentos bastante visíveis já na primeira semana de Lua Nova de abril.

, com potencial de algum acontecimento inesperado. Está claro que este é um mês para se preservar e ficar em casa . O mapa da Lua Nova de Abril que não tem planetas acima da linha do horizonte. A metade superior do mapa tem a ver com o externo e a atividade no mundo.

Foco em trabalho e responsabilidades, por conta do Ascendente em Capricórnio.

Outro contraste entre Capricórnio e Áries é a necessidade de paciência e espera (Capricórnio) versus a impaciência e individualismo (Áries). Ou ainda muitos obstáculos coletivos (Capricórnio) versus sede de começos e iniciativas (Áries).

Um dos pontos fortes do mapa pode ser a possibilidade de se raciocinar com mais maturidade, encarando os fatos.

O mapa da Lua Nova de Abril de 2021 também promete ganhos financeiros para segmentos que não tiveram crise com a pandemia e até aumentaram seus lucros. O consumo de entretenimento e cursos pode seguir em alta.

Já o amor tende ser passional para muitas pessoas, céu ou inferno.

É um mês com alta possibilidade de crises para pessoas próximas. Cuide-se e cuide também dos seus entes queridos.

A Lua Nova de Abril na sua vida

No mês lunar que começa no dia 11 de abril, todos nós podemos entrar em contato com atributos ligados ao signo de Áries.

Áries aciona força, energia, iniciativa, criatividade e começos, mas também maior irritabilidade, impaciência, impulsividade, agitação e correria.

Lua Nova na Casa 1

Este mês marca um momento muito seu, relativo a sua própria individualidade, sobre a qual você tende a ter mais clareza.

Colocar-se em primeiro lugar e ter tempo para si vai ser algo bem importante.

Seu brilho pessoal também pode ficar maior.

Um novo ânimo começa agora.

Lua Nova na Casa 2

Os assuntos práticos e financeiros podem ficar realçados neste período, como ganhar e gastar dinheiro.

Se você é autônomo e/ou depende de comissão, pode querer focar em como ter mais clientes.

Se você tem um emprego, pode querer se mobilizar sobre como gerar melhores resultados para si ou para a empresa.

Lua Nova na Casa 3

Mês bastante baseado em comunicações, ideias e trocas.

Plano mental pode ficar muito ativo, favorecendo escrever, falar, gravar vídeos, fazer postagens, dar cursos ou participar deles.

Importância também em temas ligados à vizinhança, circulação, viagens curtas e contato com parentes e irmãos.

Lua Nova na Casa 4

Sua família, vida pessoal, casa, lar estão em foco neste mês.

Aproveite para ter um tempo para si e para os seus.

Você pode querer curtir um pouco mais a sua privacidade.

Assuntos emocionais e ligados a rever o passado podem emergir mais.

Questões ligadas a bens imóveis podem surgir nesta lunação.

Lua Nova na Casa 5

Se você é pai/mãe, seus filhos podem estar em um momento mais vitalizado ou com maior visibilidade.

Você pode se voltar mais para o seu lazer e para aquilo que você que te dá prazer.

Destaque para o amor, seja para pessoas solteiras ou comprometidas.

A sua criatividade também pode estar mais desperta. Para quem faz uso profissional dela, como artistas, é um período positivo para expor seu trabalho para o mundo.

Lua Nova na Casa 6

Mês de muito trabalho, com aperfeiçoamentos e tarefas para desempenhar.

Os cuidados com a saúde estão com sinal verde, como marcar consulta, realizar exames, melhorar a alimentação e regularizar a sua rotina.

Lua Nova na Casa 7

A área de reflexão e acontecimentos vai ser a das parcerias e relações.

Este é um mês bem relacional para você. Vai ser um assunto para se pensar e para agir.

Para quem está em um relacionamento sério, também pode haver fatos e projetos novos para seu par ou para a parceria.

Novos movimentos afetivos podem começar para pessoas solteiras.

Lua Nova na Casa 8

Podem surgir temáticas ligadas ao dinheiro de terceiro ou dinheiro em sociedade com outras pessoas.

Destaque para temáticas ligadas à sexualidade, sentimentos profundos, intimidade, cirurgias, finalizações, renascimentos, revisões, crises ou transformações.

Lua Nova na Casa 9

Tende a haver ativações ligadas a ensino à distância, especializações, estudos, viagens ou contatos com o exterior.

Questões filosóficas e de ampliação de visão também pode se destacar na sua vida em Abril.

Pode haver um toque de entusiasmo e a busca por novos horizontes neste mês.

Lua Nova na Casa 10

Total gás no âmbito profissional, projeção, realizações, com muito mais chance de força.

Temáticas ligadas a objetivos maiores e vocação podem ter mais destaque neste mês.

Lua Nova na Casa 11

Mês com importância de grupos, amigos, amizades, trocas, bem como participação no âmbito coletivo.

Bastante focado em projetos para o futuro e novas direções, seja com ideias ou execução.

Lua Nova na Casa 12

Podem ser acionadas questões ligadas seu mundo psíquico e espiritual, bem como influências inconscientes.

Você pode ter que lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia.

Gestar projetos e/ou ter ações de bastidores pode ocorrer.

Ajudar outras pessoas ou estar mais sensível e precisar de apoio também pode acontecer.

Bom momento para retiros, trabalhos espirituais e meditação.

Lua Nova de abril: um mês ainda muito crítico para a pandemia

O mapa da Lua Nova de abril (veja a imagem ao lado) começa no dia 11 de abril e vai até 11 de maio (veja o calendário lunar de 2021 aqui). Ele ainda mostra contexto muito difícil para a crise sanitária no Brasil em razão do Covid-19.

Capricórnio é o Ascendente da Lua Nova de Abril de 2021. O signo marca a necessidade de seriedade, restrições e responsabilidade. É bom lembrar que Capricórnio era o Ascendente do mapa de ingresso do Sol em Áries em 2020, quando começou a pandemia e os brasileiros já estavam sob restrições.

Plutão está na primeira Casa desta lunação (entenda o que são casas astrológicas aqui). O planeta deixa clara que a situação instalada em fevereiro e março não se desfaz em abril. Plutão faz ainda um ângulo de tensão com Sol e Lua do mapa, o que reforça a previsão de muita crise, dramaticidade e mortes.

Cinco planetas estão na Casa 4 do mapa da Lua Nova de Abril e enfatizam o lar, a casa, o estar em casa e se proteger, e também proteger a família.

Economicamente, o mapa ainda indica momento geral complicado. Todavia, há oportunidades de ganhos para quem trabalhar com entregas, cursos, ensino, tecnologia, informática e setores que não estão sendo afetados pela pandemia (é importante lembrar que alguns tipos de negócios até cresceram em 2020/2021).

Momento de tensão para dirigentes, uma vez que o Sol e a Lua estão em desafio com Plutão. Esse aspecto destaca questões ligadas ao poder, seja de mau uso, abuso ou disputa de poder. Há tendência de ações mais autoritárias ou intempestivas.

Agilidade e emergências em serviços de saúde; muitas pessoas ainda podem enfrentar o caos, falta de material e desorganização.

Previsão de que os serviços de saúde continuem cheios e sobrecarregados por causa de Marte em trígono com Júpiter na Casa do dinheiro. Somente aqueles que contarem com melhores recursos financeiros, como hospitais particulares, é que tendem a se sair um pouco melhor.

Marte em Gêmeos está na Casa da Saúde do mapa da Lua Nova de Abril e ressalta os problemas respiratórios, seja por Covid-19 ou pelas afecções respiratórias que começam no outono, como asma, rinite, viroses, alergias e outras. É importante que toda a população continue se cuidando, pois a vulnerabilidade ao vírus que causa a Covid-19 e as suas novas cepas podem seguir bastante em alta.

Marte recebe um trígono de Júpiter, indicando boa evolução de alguns pacientes.

Todavia, Marte quadra Netuno, um aspecto enfraquecedor, e mostra grande contingente de pessoas fortemente debilitadas, inclusive profissionais de saúde exauridos pelo esforço continuado.

Um bom aspecto entre Mercúrio e Saturno destaca pessoas que tentam organizar questões e ter embasamento mais técnico e racional, inclusive para gerir recursos.

Uma Lua Nova em Áries pede ação e decisão, seja para lidar com circunstâncias críticas, ou para saber também como não agravá-las.

As fake news vão continuar em alta, com muitas polêmicas – e até brigas – envolvendo elas.

Relacionamentos e amor em abril e início de maio

Vênus está bastante tensionada no mapa da Lua Nova de Abril, indicando que este NÃO é um período para pressionar, provocar, agir de forma autoritária e sem tato. Atitudes desSe tipo não vão encontrar humor conciliatório da outra parte. O mês, infelizmente, tende ao aumento de violência doméstica.

Como Vênus em Áries faz bom aspecto com Júpiter em Aquário, uma dica para as relações funcionarem é tentar não interferir e mandar na outra pessoa. Tanto Áries como Aquário apreciam liberdade e independência. Sabe o lema “viva e deixe viver?”. Na contramão disso, muita gente pode ficar mais controladora e ciumenta, o que pode ocasionar desentendimentos.

No amor, Vênus em quadratura com Plutão não tem meio termo. Pode haver grandes “barracos”, brigas, como também forte química, algo mais para o passional do que tranquilo. Também há chance de se conhecer alguém com quem se tenha química, mas que se note um lado mais complicado da personalidade desta pessoa à espreita. Muitas pessoas também podem terminar relacionamentos em abril.

Saúde de 11 de abril a 11 de maio: cuide-se e aumente a imunidade

Saúde em abril tem algo crítico coletivamente. Individualmente, pode haver mais cansaço, vulnerabilidade e dificuldade em repor a energia. Há maior tendência a alergias e viroses.

Porém, um bom aspecto de Marte com Júpiter pode indicar que, se houver coisas que empolguem, como projetos e eventos online bacanas, a energia tende a se elevar. A atividade física pode ser bem importante neste mês, afinal a Lua Nova ocorre em Áries, signo que rege a atividade física, o que pode ajudar a regular melhor o sono.

Trabalho e carreira durante a Lua Nova de Abril

No trabalho, talvez as pessoas se dividam entre momentos de muito pique e rendimento e assuntos que estejamos mais enrolados e atrasados. Apesar de o contexto coletivo estar complicado para as finanças, muita gente vai oferecer serviços e ter ótimos ganhos neste mês.

A ênfase no elemento Ar faz de abril um mês inventivo. Com a Lua Nova em Áries, empreendimentos podem até começar, como novos negócios, ideias e projetos. Você vai ter mais clareza do que quer, diferente do mês anterior, pisciano, em que nem sempre a clareza estava acessível.

Plano mental: entre a racionalidade e a impressionabilidade

O plano mental para muitas pessoas tende a ter clareza e pragmatismo neste mês, o que é uma boa notícia. De alguma forma, vai se voltar para os âmbitos familiar e financeiro, podendo haver sensatez nestas questões. A mente tende a pensar “duas vezes” ao invés de tomar decisões inapropriadas.

Todavia, nem todo mundo vai estar com o plano mental que se acabou de descrever. Por isso é tão importante ver em qual casa astrológica a Lua Nova cai no seu Horóscopo (veja no início do texto).

Há, também, tendência ao excesso de sensibilidade e impressionabilidade. É sabido que em momentos de tensão coletiva muitas pessoas perdem a razoabilidade e estouram desequilíbrios psíquicos. Se você sente que está hipersensível, uma das saídas pode ser a atividade física.

Uma lunação em Áries convida a se mexer, e não a ficar parado. Busque também assuntos que entretenham a sua mente. Vale até fantasia, como desenhos animados, séries românticas ou que puxem para um lado mais cômico e leve.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

