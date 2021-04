Então você chegou aqui buscando como fazer Yoga em casa. Vamos começar pelos benefícios de fazer a prática no conforto do seu lar!

Primeiro : Você tem que se inteirar e experimentar as novas tecnologias, é importante que você tenha um wi-fi em sua casa ou um bom pacote de dados no seu celular. Caso você ainda tenha dificuldade peça ajuda aos “universitários” toda família tem uma pessoa super antenada em tecnologia que vai se sentir super feliz em ajudar.

Segundo : Tenha em mente os primeiros Yama e Niyama. O primeiro yama (uma espécie de código de ética na Yoga) diz que temos que ter consideração para com todos os seres vivos. Já o primeiro niyama (base moral na Yoga) é limpeza, manter o corpo e o ambiente ao nosso redor limpo e asseado.

: Tenha em mente os primeiros Yama e Niyama. O primeiro yama (uma espécie de código de ética na Yoga) diz que temos que ter consideração para com todos os seres vivos. Já o primeiro niyama (base moral na Yoga) é limpeza, manter o corpo e o ambiente ao nosso redor limpo e asseado. Terceiro: Você está no conforto de seu lar. Já imaginou chegar, tomar um banho, colocar a roupa de prática, ligar o computador e fazer aula de yoga na sua casa, com o seu professor lhe orientando e corrigindo caso seja necessário. O melhor é que quando a aula acabar você recolhe seu material e pode fazer o que quiser, ou até mesmo antes de sair para o trabalho, escola ou começar seu home office.

Quarto: Timidez não é problema. Como cada praticante está em casa, todos estarão focados no instrutor de Yoga. Ninguém vai prestar atenção em você, só o professor.

Sobre o material para a prática, tenha seu tapete de Yoga, blocos, cintos, mantas e almofadões, para ter apoio durante as aulas e facilitar os asanas.

Procure um cantinho arejado e calmo na sua casa, não precisa ser um espaço grande, e comece!

Escolhendo seu instrutor e linha de yoga para fazer em casa

Faça uma pesquisa sobre as linhas de Yoga e veja qual você acha mais interessante para seu estilo de vida, existem várias, algumas práticas são mais intensas fisicamente, outras são mais leves. Aqui alguns tipos de Yoga pra você começar a entender:

Depois que você escolher a linha, procure por instrutores certificados que estejam oferecendo práticas on-line em tempo real. Entre em contato, tire dúvidas e, se possível, faça uma aula experimental para ver se é realmente o que está procurando.

A maravilha da Internet é que você pode estar em um estado, município ou até país e seu professor em outro. Acabou o problema de não poder praticar o que você quer e com quem quiser!

Agora que já listei todas as vantagens da prática de yoga on-line em tempo real, comece a fazer a sua pesquisa, escolha seu instrutor e usufrua de todos os benefícios do yoga. A prática on-line em tempo real ou presencial têm os mesmos benefícios.

Exercícios de Yoga em casa

Vamos praticar.

Namaste

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

[email protected]