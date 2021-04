A luta contra o Covid-19 pode encarar aspectos astrológicos bastantes difíceis na semana que vai de 5 a 11 de abril. É que Marte faz um aspecto de tensão com Netuno. A tendência é de caos e desorganização. Além disso, Vênus faz quadratura com Plutão, aspecto que indica crise.

A semana também tem previsões astrológicas mais leves, como as boas relações que Vênus faz com Sol, Marte e Júpiter, que podem trazer harmonia nas relações e colabora com negócios, parcerias e transações comerciais. Mercúrio também faz bom contato com Saturno, o que pode melhorar a concentração e a organização pessoal.

Entenda todos os destaques astrológicos da semana. São previsões que valem para o coletivo. Para ver as previsões específicas para sua vida, veja o seu Horóscopo Personalizado, que usa as informações do seu mapa astral de nascimento para analisar o céu astrológico de agora e traz tendências que só valem para você. O Horóscopo Personalizado é gratuito e fica neste link.

Os ótimos contatos de Vênus

Até a metade da semana, ocorre a conjunção do Sol com Vênus. Conjunção é quando dois planetas estão bem próximos e pode unir as características desses dois astros. Entenda tudo sobre conjunção aqui. Sol e Vênus conjuntos trazem busca mais acentuada por prazer e gratificação, o que às vezes até interfere um pouco nos deveres.

Em tempos de pandemia, Sol-Vênus pode fazer com que aumentem os contatos por aplicativos de relacionamentos. E inclina para que as pessoas fiquem mais gentis umas com as outras.

Vênus também faz um sextil com Marte ao longo de toda a semana, um aspecto em que os dois unem suas características favoráveis e destacam tendências positivas.

Vênus é o planeta do amor, e Marte, da atração. Nada melhor do que os dois em boa comunicação, para quem quer encontrar alguém com quem tenha química ou para estar em um momento mais atrativo e apimentado. Além de tudo, Vênus/Marte ajuda, na medida do possível, a movimentar transações e negócios.

E Vênus faz ainda bom aspecto com Júpiter, o que pode trazer otimismo e bom humor para as interações e indicar o fechamento de parcerias interessantes.

Mercúrio-Saturno: mente mais racional

A partir de quinta-feira (08), ocorre um sextil entre Mercúrio e Saturno, que tende a inspirar sensatez e avaliação, seja no plano das ideias, como no das palavras, ambas regidas por Mercúrio. Pode funcionar para quem avalia situações e pensa duas vezes antes de se precipitar com atitudes radicais ou impensadas.

Além disso, este sextil ajuda também a ter mais racionalidade e organização no cotidiano. Pode favorecer quem estiver lidando com dados e informações, pois o plano mental pode estar mais lógico e bem encadeado Melhor diálogo, igualmente, com figuras de autoridade.

Tensão entre Vênus e Plutão: crises

A partir da sexta-feira (09), Vênus faz quadratura com Plutão. Esse encontro difícil se faz presente até a metade da semana que vem e não ajuda em nada na pandemia porque indica elevado número de óbitos, potencial de crises sobre familiares, amigos ou conhecidos que possam estar doentes ou com algum problema mais sério.

Muita gente pode atravessar crises por estes dias, por motivos variados, ou presenciar crises ocorrendo muito perto.

Este é o primeiro aspecto tenso de Vênus em abril, há outros, o que pode fazer com que negócios andem com o freio de mão mais puxado neste mês.

neste mês. Para algumas pessoas, a tensão entre Vênus e Plutão pode representar conflitos em seus relacionamentos afetivos , em especial em razão de atitudes individualistas ou egoístas.

, em especial em razão de atitudes individualistas ou egoístas. E como Vênus está em Áries, essa combinação com Plutão pode caracterizar abril com um mês com potencial de términos de relações que não vão bem .

. O lado positivo é que também pode haver reformulações, desde que os envolvidos estejam abertos à possibilidade de realizar as transformações necessárias. Particularmente, Plutão pede que se vá fundo parar resolver algo, senão não funciona.

Eventos como cenas de ciúme, chantagem ou tentativas de controle podem ocorrer por estes dias. O drama vai estar no ar , e sabermos disso pode ajudar a não levar tudo tão a sério, bem como seria desejável evitar agravar situações já tensas.

, e sabermos disso pode ajudar a não levar tudo tão a sério, bem como seria desejável evitar agravar situações já tensas. A época também é um tanto quanto perigosa para investimentos financeiros, que podem ter risco maior do que o imaginado.

Marte-Netuno: imunidade em baixa

Até quarta-feira da semana que vem (14), Marte faz tensão com Netuno, aspecto nada favorável no contexto da pandemia do novo coronavírus. Por outro lado, o Sol faz bom contato com Marte, trazendo influência contrária. Isso significa que Marte-Netuno pode debilitar e Sol-Marte pode fortalecer.

Veja as previsões para estas interações contraditórias.

Baixa do sistema imunológico para muitas pessoas (Marte/Netuno), com mais propensão a viroses, alergias, asma e problemas respiratórios. Está bem claro que não é momento de facilitar em relação ao Covid-19. Algumas pessoas hospitalizadas podem ficar bastante enfraquecidas e debilitadas. Sol-Marte pode ajudar a reagir bem. Para ajudar, aqui tem um guia com alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade.

(Marte/Netuno), com mais propensão a viroses, alergias, asma e problemas respiratórios. Está bem claro que não é momento de facilitar em relação ao Covid-19. Algumas pessoas hospitalizadas podem ficar bastante enfraquecidas e debilitadas. Sol-Marte pode ajudar a reagir bem. Para ajudar, aqui tem um guia com alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade. Momento de grande luta contra a pandemia no Brasil, com tendência a muito caos e confusão em hospitais.

Talvez você oscile entre momentos de muita ação e energia e outros de baixa vitalidade, com muito sono, querendo descansar ou até mesmo sentir esgotamento. Se sentir que precisa descansar um pouco, se poupe. Atividade física pode ser importante nesta semana, com o Sol e Marte em bom aspecto entre si, ajudando a elevar o ânimo.

Assertividade e iniciativa de um lado, mas, de outro, possibilidade de ações encontrarem obstáculos e atrasos de ordem maior.

Possibilidade de surgirem situações confusas.

Desequilíbrio emocional em alta. Se você precisar, aqui tem um guia de áudios de meditação para fazer em casa.

Marte-Netuno é um aspecto de grande risco de ações confusas, desorganizadas e equivocadas. Tenha atenção ao andamento de todo tipo de procedimento e iniciativa.

Para começos e novidades, pode haver expectativas inflacionadas e metas não realistas.

A partir do domingo (11), Sol e Marte formam um bom aspecto com Júpiter, ajudando a trazer força e ânimo maior para começar a lutar contra o difícil quadro da pandemia. O aspecto fica presente no mapa da Lua Nova (que começa no dia 11 também), que, entretanto, ainda não vai ser nada fácil para um contexto de pandemia.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]