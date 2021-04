As palavras têm muita força e ativam o pensamento positivo, redirecionando a energia para o foco na realização dos desejos, inclusive os amorosos, tão desejados. Utilizando frases de motivação ou afirmações positivas você pode, sim, atrair amor.

Já fiz muitas frases de motivação em diferentes momentos da minha vida pessoal e profissional, e confirmo: elas funcionam! Outro dia, fazendo limpeza e organização das gavetas, encontrei uma lista antiga com várias frases sobre o que eu desejava, e me surpreendi com as realizações.

Parecem milagres – e se você acreditar, elas realmente podem funcionar como milagres. Recorro à frase de Einstein para reforçar o que digo:

Só há duas maneiras de viver a vida: a primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. (Albert Einstein)

Conheço pessoas que também colocaram essa prática das afirmações positivas em suas vidas – e tudo melhora. Quer saber como atrair amor utilizando afirmações positivas? Acompanhe as dicas a seguir.

Ritual de frases de motivação para atrair amor

Você pode escrever em um papel, pronunciar mentalmente ou falar com você mesma na frente de um espelho. Ou simplesmente ler mais sobre o assunto.

A seguir, veja como você deve fazer as afirmações para que elas realmente funcionem.

Passo a passo

Escreva seus desejos no papel, porque é como fazer disso um documento oficial dos seus projetos de vida. As afirmações devem ser sempre no tempo presente, como se já estivessem acontecendo e, assim, essas frases terão muita força. Escreva com caneta preta nova em um papel vermelho novo e guarde dentro de um envelope também vermelho. Depois, recomendo ler em voz alta e, em seguida, ficar em silêncio e respirar profundamente três vezes. A seguir, você pode colocar o envelope com as afirmações perto da porta de entrada da sua casa, local que atrai a energia e fará você se lembrar do seu desejo com positividade. Outra sugestão é colocar na gaveta de cabeceira do seu quarto, que simboliza apoio e futuro, ou pode colocar as suas afirmações no seu altar. Outra ideia é pendurar o envelope perto de uma janela para que os ventos levem seus pedidos e os espalhe pelo universo.

Por que essas cores?

A cor vermelha para o papel e para o envelope potencializa a realização, pois é a cor da proteção, da ação, do amor, do elemento fogo.

E usar a caneta preta (o preto simboliza a energia do elemento água) no papel vermelho (o vermelho simboliza a energia do elemento fogo), proporciona a união dessas duas energias auspiciosas – o movimento contínuo da água e a ação do fogo. Isso vai potencializar seus projetos, sonhos e desejos.

A tinta preta no papel vermelho é um costume oriental . O preto representa a água e a sabedoria profunda e o vermelho representa o fogo e o sucesso.

. O preto representa a água e a sabedoria profunda e o vermelho representa o fogo e o sucesso. Segundo um ditado popular “Quando um pingo de água cai sobre o fogo, acontece uma ebulição; e é por ebulição que todas as coisas acontecem”.

Afirmações positivas para atrair amor

Você pode seguir essas frases ou usá-las como exemplo para escrever do seu próprio jeito.

Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida.

Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor.

Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias.

Sinto-me bem ao me olhar no espelho dizendo: Amo você de verdade!

Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer, aqui e agora.

Atraio amor e romance para a minha vida e os recebo agora.

Atraio o(a) companheiro(a) ideal e verdadeiro(a).

Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade.

Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amada(o) e o amor me acolhe aonde quer que eu vá.

O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor e me abro para que ele me encontre no momento certo.

Somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos.

Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito.

Tenho um parceiro(a) maravilhoso(a) e ambos estamos felizes e em paz.

Para inspirar

Filmes:

Sob o sol de Toscana – prestem atenção nos desejos que a protagonista faz ao chegar à casa

– prestem atenção nos desejos que a protagonista faz ao chegar à casa O Segredo, ouse sonhar – prestem atenção nos diálogos e na frase no início do filme

Livro:

O Poder das Afirmações Positivas, Louise Hay, Editora Sextante – é de onde retirei algumas das afirmações para este artigo e possui várias afirmações temáticas. Mesmo se você não usar as afirmações, apenas de ler, já servirá para você atrair o que deseja para sua vida.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

