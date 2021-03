Ano Universal 5 e Mês Universal 9: a numerologia para abril de 2021 indica que neste mês será necessário sacrifício pessoal em prol das mudanças. Como são dois números associados a recomeços (5 e 9), algumas surpresas poderão ocorrer, demandando reviravoltas e renascimentos.

Abril deverá ser um período propício para encerrar hábitos, vícios e atitudes egoístas, a fim de superar as crises. Que a compreensão, as renúncias pessoas e a doação possam ser as atitudes que nos farão dar uma guinada em prol do progresso.

Esse é o cenário geral das previsões da numerologia para abril de 2021. Para ver as tendências para a sua vida no quarto mês do ano, você precisa entender que vive a energia representada por seu Ano Pessoal, Trimestre pessoal e Mês pessoal.

O AMOR E A NUMEROLOGIA PARA ABRIL DE 2021

Você pode ver qual é o número que representa você neste mês assim:

Seu Ano Pessoal é a soma do dia e mês que você nasceu (sem o ano) + o número 5, que representa 2021. Aqui no seu Mapa do Ano é possível calcular automaticamente.

Aqui nas Previsões Numerológicas você pode ver gratuitamente o seu Trimestre e Mês Pessoal.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 5

Pessoas solteiras: será um período com um conflito entre a necessidade de liberdade (representada pelos números 1 e 5) e o desejo de se relacionar (simbolizado pelo 6). Como o 1 e o 5 são maioria, pode ser que a predisposição a não se prender a ninguém e a nenhum compromisso vença. A não ser que você consiga se abrir ao novo, tal como iniciando um novo relacionamento e, nele, possa viver um companheirismo mais livre, sem amarras e cobranças.

Pessoas comprometidas: eis um mês que possivelmente terá um conflito entre você e a pessoa parceira. A insatisfação estará grande e a vontade de ter mais estímulos, novidades e mudanças na troca afetiva prepondera. Daí a importância de propor ideias e programas que gerem uma renovação do companheirismo e um espaço maior na relação para desenvolver algum projeto pessoal.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 6

Pessoas solteiras: os três ciclos atuantes em abril estão associados a uma predisposição maior em se relacionar. Tanto que uma maior carência emocional poderá ser percebida em você. Sendo assim, você terá um mês bastante favorável para aproveitar o poder realizador do 8 (de seu Trimestre Pessoal) para iniciar uma história de amor com muito romantismo e companheirismo (representados pelos números 2 e 6)

Pessoas comprometidas: se você estava esperando um momento apropriado para formalizar o laço afetivo com a pessoa parceira, ele chegou. Pode também ser a decisão de ter um filho ou adotar uma criança, morarem juntos ou tornar o ambiente familiar e doméstico mais belo, confortável e propício para um relacionamento mais satisfatório. Também poderão deparar com alguma divergência a ser ajustada, resolver algumas questões burocráticas ou financeiras da vida a dois, bem como um amparar o outro por conta de maiores responsabilidades familiares neste período.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 7

Pessoas solteiras: em abril, há uma predisposição a ser uma pessoa mais desconfiada e reservada com relação a se envolver num vínculo amoroso. Se for para iniciar uma vida a dois, que você sinta confiança nesta pessoa e perceba que terá espaço para manter determinado nível de privacidade, ou tempo para estudar e aprender algo que lhe dará muito prazer em conhecer neste mês. Mas a tendência preponderante é de ficar na sua, sem se abrir para ninguém, pois gostará ainda mais de sua própria companhia neste período.

Pessoas comprometidas: eis um mês que você precisará de mais tempo para si e para seus próprios projetos, tal como se dedicar a estudar algo, fazer uma pesquisa ou mesmo para algum hobby. Então, converse com a pessoa parceira, porque seu par poderá notar que você estará mais distante em abril. Dialogando e explicando que você está sentindo uma maior necessidade de curtir sua própria companhia, pode-se evitar desconfianças e conflitos desnecessários. E também valerá a pena iniciarem um novo nível de intimidade e prazer entre vocês, inclusive sexual.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 8

Pessoas solteiras: você estará com uma predisposição mais séria neste mês, seja por estar se dedicando mais ao trabalho, ou por assumir maior responsabilidade na família ou na residência. E isso poderá tirar bastante do tempo para a vida afetiva. Se for se relacionar, terá de ser com alguém que realmente perceba na prática o quanto o vínculo com essa pessoa poderá ser durável e seguro.

Pessoas comprometidas: será um mês para você tanto oferecer quanto receber o amparo da pessoa parceira, especialmente por conta de maiores deveres profissionais ou familiares. Terá de administrar muito bem o tempo e as tarefas cotidianas, a fim de viverem o lazer e o prazer, e não ficar naquela sobrecarga de responsabilidades, com excessiva seriedade e severidade. Lembre-se de também curtir em abril.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 9

Pessoas solteiras: a liberdade está intensificada. O desejo de não se prender a nada nem a ninguém está forte. Se for se envolver com alguém, possivelmente será apenas para aproveitar o seu maior magnetismo, inclusive sexual, neste mês de abril, em alguma aventura amorosa. Experimentar ou simplesmente curtir mais tempo para si e seus projetos, especialmente cursos e estudos.

Pessoas comprometidas: a insatisfação na vida a dois poderá estar acentuada em abril, desejando mudanças significativas em seu relacionamento. Em vez de chutar o balde imprudentemente ou mesmo se envolver em uma aventura sexual com outras pessoas, se você gosta de seu par, procure propor novidades mais estimulantes que possam fazer a relação renascer e o vínculo de vocês ser renovado.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

Pessoas solteiras: neste mês, tem um lado que está mais carente (representado pelo 6 de seu Ano Pessoal) e outro que prefere ficar na sua, cuidando de seus próprios projetos e interesses pessoais (representado pelo 1 e pelo 7). Como a força maior está na privacidade e na independência, talvez prefira manter-se nessa condição. Se for para começar um relacionamento, e isso está favorável, uma vez que está no Mês Pessoal 1 (propício a um novo ciclo), no Trimestre Pessoal 7 (apropriado para um vínculo mais íntimo e profundo) e no Ano Pessoal 6 (associado a um maior romantismo), terá de ser com alguém que realmente confie e sinta uma afinidade realmente profunda.

Pessoas comprometidas: neste mês, valerá a pena dialogar com seu par e informar-lhe de que quer mais tempo para você (especialmente para estudar e se preparar em relação a algum projeto que almeja começar). Esse respeito à sua individualidade e esse espaço de maior autonomia na vida a dois podem, inclusive, ser os meios através dos quais poderá atingir um novo nível de companheirismo e confiança entre você e seu par.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

Pessoas solteiras: há um lado que almeja se vincular a alguém com quem tenha uma sintonia de alma e perceba um significado maior para se relacionar com tal pessoa. Estabelecer um laço íntimo, repleto de companheirismo e intensidade. Mas se o medo de se entregar for muito grande, como costuma ser para esses números, especialmente quando misturados, você poderá preferir ficar na sua e cultivar a solidão, tal como para estudar profundamente algum tema.

Pessoas comprometidas: o diálogo será crucial para você não guardar mágoa, ressentimento e decepção com a pessoa parceira. Ter a maturidade de conversar de forma profunda com seu par, a fim de decidirem de comum acordo o que podem mudar para terem um novo nível de cumplicidade, intimidade e amor será essencial. E poderá ser o divisor de águas para amarem de um jeito ainda mais intenso e satisfatório.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

Pessoas solteiras: eis um ótimo período para começar um relacionamento. Porque a força materializadora do Ano Pessoal 8 poderá ser direcionada para a área afetiva (2 e 3 de seu Trimestre e Mês Pessoais). Então, aproveite para expor seus desejos e seduzir a pessoa com a qual almeja construir uma vida a dois.

Pessoas comprometidas: em abril, você vai almejar colocar mais paixão e romantismo em sua vida afetiva. Para isso, seduza a pessoa parceira por meio da expressão de seus desejos por mais intensidade e afetuosidade na vida a dois. Evite guardar ressentimentos e se anular na relação. E demonstre de forma prática, diplomática e sensível o seu amor e o que quer de reconstrução e reestruturação de um relacionamento mais satisfatório.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 4

Pessoas solteiras: o potencial de realizar um grande sonho está a seu dispor neste Ano Pessoal 9. Como está no Mês e Trimestre simbolizados pelo 4, isso pode representar um foco em construir uma vida a dois há muito sonhada e repleta de segurança. Se for para se relacionar, que seja algo sério e duradouro. Aí sim. Se não tiver esse pré-requisito, preferirá ficar cuidando de algum parente, de assuntos familiares, residenciais e profissionais.

Pessoas comprometidas: o período será de maiores deveres profissionais ou responsabilidades familiares, especialmente para realizar alguma grande meta nessas áreas. E, por isso, a seriedade ou mesmo preocupação poderão tirar o tempo para o lazer e a vida a dois. A pessoa parceira precisará compreender seu momento e, se possível, apoiar-lhe. Ou receber sua ajuda inspiradora e prática para seu par concretizar algum objetivo. O sonho de ter a casa própria, de formalizar o laço afetivo, enfim, sonhe alto e realize gradualmente essa ambição

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

