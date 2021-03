A fase de muitos desafios iniciada em março, com o Pendurado, segue agora com o Arcano IV, o Imperador, que é a carta do tarot para abril de 2021. Este período, que se encerrará somente em junho, é particularmente delicado pelo estado de vulnerabilidade que nos encontramos devido aos efeitos da pandemia, pois estamos sujeitos a uma força maior, ainda não controlada.

Dessa forma, os desafios deste mês estão no autocontrole e no entendimento de que não podemos fazer o que queremos, pois isso terá consequências devastadoras mais à frente. O cansaço do tempo prolongado de restrições pode nos levar a transgressões que não serão nem revolucionárias, nem transgressoras, ao contrário, trarão retrocessos e mais perdas severas.

Na imagem da carta do Imperador, vemos um monarca sentado no trono, empunhando seu cetro com firmeza e vigor, exercendo a sua autoridade. A carta é uma representação da autoafirmação e da vontade pessoal, da certeza de si mesmo e das autoridades, os chefes e os líderes e de tudo que tem forma, estrutura e firmeza.

Encontramos o desafio que este Arcano traz num pequeno detalhe em sua iconografia clássica: é desenhado de perfil, como se não estivesse tão preocupado com quem olha para ele. O Imperador tem seu olhar voltado para o cetro que empunha, símbolo de sua autoridade.

Essa posição mostra a falta de alteridade, ou seja, de saber que os outros não são continuações de nós mesmos, tendo formas de ser e ver o mundo diferentes. É a visão parcial, que só olha a si mesmo, agindo com parcialidade e intransigência, sem nenhuma capacidade de negociação.

Se observamos as cartas do ano até agora, o Imperador se volta na direção do Pendurado, dando as costas para o Mundo (Arcano de maio, o próximo mês), indicando que a vontade pessoal tende a ser colocada sobre as necessidades coletivas.

Social x pessoal em abril

Os Arcanos do Tarô são representações simbólicas da realidade. Não funcionam sozinhos. Precisamos interpretá-los nos contextos que se inserem, a partir da relação que mantém com o que os circunda.

O Imperador se volta na direção do “castigado”, aquele que tem uma visão distorcida da vida por estar com a cabeça invertida. Ele é a sua posse e o seu bem mais precioso. Este Imperador dá as costas para grandiosidade e riqueza do “mundo”, isolando-se em seu mundinho, buscando o que não tem nada para dar, insistindo no que é inútil. O único resultado possível é a perda proporcional a todo o esforço empreendido, voluntária e equivocadamente.

Apesar de sua expressão problemática na dimensão coletiva, esta energia pode ser mais bem canalizada e aproveitada no nível pessoal. Em que direção você a conduz? Essa é uma forte energia de concretização, de realização de autoafirmação.

Para melhor aproveitá-la, deixo algumas dicas:

Procure agir de forma prática e objetiva. Evite perder tempo pensando demais, deixando passar a hora certa de agir

Foque no que for importante para você. Evite a dispersão e a procrastinação

O Imperador tem olhos naquilo que é dele, portanto, não faz sentido perder tempo achando que a grama do vizinho é mais verde

Dê prioridade para o que for melhor para o seu sucesso

Não renuncie ao que é seu. Preserve o que conquistou e procure investir seus recursos na construção de um alicerce para a sua vida

Olhe com atenção para o seu trabalho e para suas finanças, pois serão as áreas de maior destaque no mês

Economia em abril

Apesar de ser um arcano com forte expressão na economia, o Imperador, pela sua visão autocentrada e distante de realidades que existem fora das suas perspectivas e vontades, pensa somente em lucros, não tendo consciência da responsabilidade social.

Então, vemos uma tentativa de segurar a economia diante da crise, sem levar em conta as demandas da saúde, por exemplo, área a que, no momento, a economia nunca esteve tão condicionada.

Poderemos ver movimentos que busquem incentivar o comércio, a indústria e os setores que movem a área numa tentativa de dar-lhe um gás, mas há possíveis riscos de não serem adequados e comprometerem ainda mais a sua estabilidade.

O que a compromete é o que se fará agora.

A pandemia segundo o Tarot em abril

A área da saúde terá mais um momento tenso e desafiador. A ênfase na realização da vontade individual em detrimento da responsabilidade coletiva continuará intensificando a sua crise e acelerando o seu colapso.

Para entender o contexto desta área da vida, basta observar a direção do olhar do Imperador para o Pendurado no mês anterior. Em março, batemos o recorde de vidas perdidas e a tendência é que isso se mantenha de forma consistente.

Veja que o Pendurado está numa condição semelhante aos enfermos, que perdem a autonomia sobre seus próprios corpos. Tudo isso pode ser evitado se cada um de nós cumprirmos com responsabilidade e consciência as medidas de preservação da vida, os protocolos de segurança necessários para o enfrentamento da pandemia.

Trabalho e dinheiro em abril

É momento de cuidar e fazer a manutenção do que se tem. Trabalho e dinheiro são a excelência do Imperador, mas como ele está posicionado de forma tensa, é preciso ter atenção para que não haja perdas.

Em qualquer investimento e aplicação dos seus recursos, e com isso quero dizer, desde comprar um item para casa, uma camisa ou uma aplicação financeira, pense, repense e pense mais uma vez. Tenha minúcia na análise antes de tomar qualquer decisão.

Se conseguir, tente juntar o máximo que der, pois, mais tarde, pode ser necessário ter uma pequena reserva.

Para quem está trabalhando, o mês tende a ser bastante exigente. Procure manter a calma e evite enfrentamentos, buscando uma via mais diplomática. Caso não tenha como evitar, foque a sua atenção em si e não reaja a provocações.

Use seus resultados e qualquer elemento concreto como sua arma e escudo. Trabalhe com empenho e aproveite esta energia para potencializar suas realizações.

Para quem está desempregado, mesmo neste difícil contexto de pandemia, há possibilidades de conseguir algum dinheiro extra ou mesmo um bom trabalho. Porém, é preciso fazer como o Imperador. Ser firme, valorizar-se e fazer tudo que puder, sem procrastinar.

Amor em abril

O individualismo do Arcano IV indica desafios nas questões relacionais pela dificuldade de enxergar o outro e fazer as cedências necessárias em qualquer relacionamento. Portanto, neste mês, procure olhar mais para as pessoas, até as que não fazem parte da vida afetiva, mas a quem estamos ligados pela coletividade.

Os solteiros podem aproveitar este tempo para cuidarem de si e das áreas de suas vidas que exigem atenção e empenho, deixando para se dedicarem e atrair o amor no próximo mês.

Se aparecer alguma boa oportunidade, não a desperdice. Isso quer dizer mais do que não a deixar passar, mas começar entendendo que um relacionamento se faz a dois e a pessoa com quem estamos também tem desejos, gostos, vontades e necessidades que precisam ser atendidas.

Para os compromissados, não é um período de todo ruim, apenas evitem discussões sobre assuntos mais espinhosos e atitudes mais radicais e autocentradas. É um bom momento para planejarem projetos em comum e se apoiarem nos seus projetos pessoais.

Saúde em abril

Cada pessoa tem sua própria história, características pessoais e diferentes estados de saúde. A partir desta particularidade, que impossibilita que uma previsão geral seja específica, ficam algumas dicas para esses dias de abril:

O autocuidado é uma das direções apontadas pelo Arcano IV. Olhe para si com mais atenção, agindo pronta e adequadamente diante de qualquer anomalia que apareça, sem deixar para depois

A posição tensa do Imperador traz uma ênfase na posição de seus braços e pernas, que aparecem dobrados ou esticados, indicando uma tensão sobre o corpo. Façam alongamentos e tentem relaxar o quando puderem

Reparem que o Imperador segura o seu cetro, colocando à sua frente. O cetro é a autoridade, ninguém pode passar do cetro, ele é o limite, colocando o Imperador sozinho e protegido em seu trono. A distância mantém cada um no seu lugar, nada mais adequado para o momento atual. Portanto, é imperativo o distanciamento social para a manutenção da saúde.

Espiritualidade em abril

O momento descrito pelas qualidades do Arcano IV tem características mais materialistas. A consciência coletiva se volta para o mundo concreto, exigindo da espiritualidade manifestações objetivas.

Apesar de não ser a área de excelência do Arcano IV, ele também traz a sua contribuição para a espiritualidade. A vontade pessoal canalizada para a concretização de um objetivo específico é um dos pontos fortes deste período.

Para isso, podemos trabalhar com um ritual simples que terá um efeito poderoso.

Ritual para a carta do Tarot para abril: O imperador

Eleja o que quer realizar. Quanto mais específico, melhor. Por exemplo: “Eu quero prosperidade” é muito vago, fazendo a energia se dispersar em tudo que isso representa. Então, o ideal é: “Eu quero recursos para poder comprar o carro que que desejo”. Pegue quatro moedas de qualquer valor, vá até uma árvore bem bonita E enterre-as perto do seu tronco oferecendo-as para a Mãe Terra, pedindo que seu desejo seja realizado. Você também pode imprimir o desenho do seu desejo e deixá-lo onde possa vê-lo. Todas as vezes que estiver perto da imagem, sorria e sinta-se feliz, como se já tivesse seu desejo realizado, e agradeça ao universo e aos anjos pela sua realização.

Por fim, para que possa promover uma das transformações mais positivas no mundo, beneficiando a vocês mesmos e a todos os seus mais amados, estenda essas bênçãos para as demais pessoas, num alcance que foge à sua vista, é muito simples:

Quando sair, use sempre máscara, higienize seu corpo constantemente, saia de casa somente para o que for essencial e, quando chegar a sua vez, vacine-se.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]