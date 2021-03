Esta semana é uma daquelas “ilhas astrológicas” de aspectos positivos, ainda que no contexto de uma pandemia, com forte impulso para amor, harmonia e, ao mesmo tempo, maior maturidade. Por outro lado, no domingo (04), já se estreita um aspecto bastante perigoso para o contexto da pandemia. O quarto mês do ano promete ser um período bastante difícil para o Brasil neste quesito.

Saiba tudo para aproveitar um bom momento harmonioso em que o céu traz, sendo que a partir da semana que vem vão começar muitas tensões que vão permear todo o mês de abril.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Semana tem boas energias de Vênus

A semana começa com Sol e Vênus juntos, um excelente aspecto que fica presente até 06/04. O planeta do amor também está em sinergia com Saturno e Marte. Entenda cada aspecto abaixo – se quiser entender mais sobre Vênus no mapa astral, veja este artigo:

Sol-Vênus

Hora de ter mais prazer com a vida, desfrutar dos bons momentos ou saber criá-los.

Ótimo para ter mais lazer e mais prazer!

Faça coisas para turbinar a sua autoestima.

O momento pode ser bom para compras e tratamentos de beleza, além de renovação do visual.

Na medida do possível, invista no amor, isto está favorecido por esta especial conjunção! Esteja mais disponível para sedução e surpreender a pessoa amada.

Talvez você tenha alguma sorte, ganhe algum presente ou benefício, ou você esteja mais benevolente com alguém, querendo ajudar. A gentileza está no ar.

Momento mais afetivo. Aproveite para colocar em dia seus contatos, tendo mais carinho com seus familiares e amigos.

Vênus-Saturno

Se as boas notícias de Sol/Vênus não bastassem, o planeta do amor ainda faz dois ótimos aspectos. Um com Saturno, até sexta-feira (02), o que pode ajudar quem esteja procurando um par a conhecer por aplicativos pessoas que também estejam nesta sintonia, já que é uma energia de busca de estabilidade (Saturno é o planeta da estabilidade, responsabilidade e lições).

Também é um aspecto que auxilia na estabilidade das demais relações, afetivas ou não. As relações tendem a ser dirigidas por maior previsibilidade, sem precipitações ou solavancos.

O aspecto também é ótimo para pesquisar preços, pechinchar, fazer boas compras. Muito bom realizar procedimentos estéticos de longo prazo, como peelings, tratamento de acne, que precisam do fator tempo para darem bons resultados.

Vênus-Marte

Outro ótimo contato de Vênus começa na sexta-feira (02), que é um sextil do planeta do amor com Marte, que rege a atração física. Nada melhor do que as duas energias em harmonia, não acha?

É um aspecto astrológico que fomenta a química. Que tal demonstrar mais o seu desejo? A combinação também é muito boa para atividade física, com mais prazer em mexer o corpo.

Vênus/Marte também estimula negócios e vendas, especialmente se você tiver iniciativa e ir atrás do seu cliente.

Aproveite a boa maré de Vênus para criar uma atmosfera de entendimento nas suas relações, pois a partir do final da próxima semana vão começar várias tensões, podendo haver mais conflitos nas relações e outros desafios.

Até quarta: conjunção Mercúrio-Netuno

Até a quarta-feira (31), fica bem próxima a conjunção de Mercúrio com Netuno, que junta dois planetas muito diferentes entre si (Mercúrio é o planeta da mente e Netuno é o planeta das ilusões). Veja como pode funcionar no positivo e no negativo:

É ótima para meditações, visualizações, estudar simbolismo, analisar sonhos e buscar conexão com o plano espiritual. Se a ansiedade pintar, aqui tem uma meditação para a ansiedade.

O lado direito do cérebro, mais ligado a imagens e linguagens não verbais, está em ebulição. Muito bom para produzir conteúdos imaginativos e criativos!

Porém, a parte lógica e racional fica mais comprometida, com mais potencial de distração, distorções e mal-entendidos. Para quem está fazendo sua declaração de imposto de renda, seu cuidado deve ser redobrado para não cometer erros.

Tenha atenção, pois pode haver mais circulação de informações falsas, bem como golpes na Internet, ocorrências de plágio e clonagem de contas de aplicativos.

Cuidado com as promessas feitas estes dias, que poderão não se cumprir integralmente.

Possibilidade de revelações de notícias surpreendentes, mas com chance de ambiguidade e pouca clareza.

Podem ocorrer problemas em sistemas, com trânsito e deslocamentos.

Se o excesso de imaginação não for canalizado, pode dar margem a fantasias e/ou hipersensibilidade.

A partir de quarta: Mercúrio em sextil com Plutão

A partir da quarta-feira (31), Mercúrio faz sextil com Plutão, o que traz mais profundidade e sagacidade para o plano mental. Se antes desses dias você tiver ficado em dúvida sobre algo, com este aspecto você tende a discernir melhor e perceber melhor entrelinhas e nuances de questões.

Excelente para tudo o que se refira a vasculhar, aprofundar, compreender, como leituras, cursos ou terapias. Dias de trocas mais instigantes e que vão mais fundo.

Até domingo: Sol em sextil com Saturno

O Sol faz sextil com Saturno até o domingo (04), o que ajuda para pautarmos muita coisa pelo bom senso e maturidade, atitude que pode evitar muitos problemas e inspirar em melhores escolhas.

Bom entendimento com figuras de autoridade, por isso esta é uma boa semana para pedidos e negociações.

Desejo por ter a vida em ordem, mesmo que o dia a dia possa se desorganizar um pouco, por conta da conjunção Mercúrio/Netuno, acima explicada.

No domingo, Mercúrio ingressa em Áries

Mercúrio ingressa em Áries no domingo (04), transitando por este signo até 19/04. Mercúrio é mais intrépido em Áries. Você pode se sentir com mais ousadia para correr mais riscos, e isto pode ser bom ou ruim, dependendo da situação. Se estiver com medo sem muita justificativa, Mercúrio em Áries pode impulsionar, mas há o potencial imprudência.

Mercúrio em Áries tende mais ao foco em si mesmo e a um pensar mais objetivo. As palavras também podem ficar mais objetivas.

O lado positivo deste trânsito é que empurra mais para a ação, traz muitas ideias novas e mente mais decidida. Assuntos gerais também caminham mais rapidamente.

Aqui, vale checar em que área da vida Mercúrio está agora no seu Horóscopo. É essa área que tende a sentir mais a presença de Áries. No exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na casa 6. Veja o seu caso gratuitamente no seu Horóscopo Personare.

Domingo: Marte-Netuno e a alta vulnerabilidade na pandemia

Apesar de ser uma semana cheia de contatos positivos, a partir do domingo (04), Marte intensifica a quadratura com Netuno, fortemente presente até meados de abril. É um aspecto que reforça a ideia de contaminação a partir da circulação. Definitivamente, não é momento de se expor ao perigo.

Março marcou alta vulnerabilidade à pandemia, com muitos planetas em Peixes e em contato com Netuno, que trouxeram um aumento de pessoas em hospitais (regidos por Peixes) e uma alta taxa de transmissão do vírus (Netuno). Tudo isto ficou congelado no mapa da Lua Nova de 13/03, com efeitos até 11/04, claramente marcado pela doença. Não se espere ainda melhora em abril, que vai ter um Céu bastante tenso.

Marte/Netuno também indica baixa no sistema imunológico de pessoas suscetíveis a isto, e um aumento das demais infecções respiratórias que não sejam por Covid-19, como gripes, asma e alergias. E, no caso do Covid-19, este é um contato que em muitos casos pode gerar perigosa debilidade.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]