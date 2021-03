O que será que os astros preveem para o seu signo em abril? O Ano Novo Astrológico 2021 já está a todo vapor e no dia 19 de abril entramos no segundo signo do Zodíaco, Touro. Mas todo o mês será marcado por desafios para todos os signos.

Confira a seguir, primeiro, as previsões para o seu Ascendente, conforme as regras dos horóscopos, e, depois, o que diz o seu Signo Solar.

Se você ainda não sabe quais são os seus, faça o seu Mapa Astral gratuito e descubra esse e outros pontos que ajudam a entender melhor a sua personalidade. E se quiser saber quais as tendências para hoje, confira seu horóscopo personalizado!

ÁRIES

Entre os dias 4 e 19, o planeta Mercúrio passa pelo signo de Áries, estimulando o pensamento rápido, a capacidade de tomada de decisões importantes em circunstâncias emergenciais. Os dias 16 a 19, quando ocorre sêxtil de Mercúrio tanto com Marte quanto com Júpiter, serão de ainda mais coragem e assertividade.

Os dias 11 e 12 de abril são as datas da Lua Nova de Áries em 2021, favorecendo a renovação. É provável que arianas e arianos, neste período, tomem atitudes que desencadeiam mudanças significativas em suas próprias vidas, com maior possibilidade de êxito.

A partir do dia 15, o planeta Vênus sai de Áries e migra para Touro, estimulando nas pessoas de Áries a capacidade de lidar com o dinheiro. Entretanto, entre os dias 23 e 27, é provável que ocorram algumas restrições financeiras que devem ser respeitadas, ainda que haja a tentação de tomar atitudes impulsivas.

Para maiores detalhes, não deixe de consultar seu horóscopo personalizado! Vale lembrar que abril é o mesmo de aniversário da maioria das pessoas de Áries, portanto, é ótimo momento para fazer sua Revolução Solar, que mostrará as inclinações individuais mais marcantes ao longo do próximo ano.

TOURO

Abril é marcado pela migração do planeta Vênus para o signo de Touro no dia 15, onde permanece até o dia 9 de maio. Neste período de quase um mês, taurinas e taurinos se sentirão instigados a tomar consciência do próprio valor, tornando-se mais cientes das qualidades que possuem.

O trânsito de Vênus por Touro é excelente para melhorar a autoestima, mas isso passa necessariamente pela necessidade de se confrontar com alguns pontos delicados que demandam atenção. Entre os dias 23 e 27 de abril, há o risco de serem críticas demais consigo mesmas, expondo-se desnecessariamente.

Após este período, você provavelmente entrará em uma nova fase, de cura e maior valorização de si. A partir do dia 20 de abril, o trânsito do planeta Mercúrio pelo seu signo solar sugere melhoria das qualidades de comunicação. Haverá circunstâncias que favorecem o êxito a partir da palavra falada ou escrita.

No entanto, evite entrar em polêmicas entre os dias 23 e 27. Estes dias, por vários motivos, são suas zonas vermelhas durante o mês de abril. Para maiores detalhes, não deixe de consultar seu horóscopo personalizado!

GÊMEOS

Ao longo do mês, há várias datas-chave para as pessoas do signo de Gêmeos: os dias 2 e 3 são marcados pela necessidade de dedicar muito tempo e energia a uma pessoa amada que precisará de cuidados. Os dias 8, 9 e 10 sugerem imprevistos profissionais que demandarão jogo de cintura.

Os dias 16 e 17 são marcados por certa flutuação de humor e são dois dias especialmente vulneráveis em abril para este signo. O planeta Marte continua em Gêmeos até o dia 23 de abril, intensificando a força de vontade, a garra e o espírito de luta das pessoas geminianas. Além de ser um ótimo período para atividades desportivas.

Os dias 12 e 13 envolvem um alinhamento Lua-Marte que favorece iniciativas e o espírito competitivo, apesar de ser uma configuração que intensifica a impaciência. Entre 4 e 19 de abril, os trânsitos conjugados do Sol e de Mercúrio favorecem as suas relações de amizade. Mas, a partir do dia 20 e durante quase um mês, você passará por uma fase de intensificação do recolhimento social.

CÂNCER

Os primeiros 20 dias de abril de 2021 tendem de boas oportunidades para as pessoas do signo de Câncer, quando o assunto é trabalho e carreira. Se aproveitado o contexto, cancerianas e cancerianos brilharão bastante e chamarão a atenção de forma positiva, com ênfase nos dias 10, 11 e 12.

Nos dias 4 e 5 podem ocorrer desentendimentos afetivos motivados por questões profissionais, mas nada que não dê pra tirar de letra, com alguma paciência e capacidade de escuta.

No dia 23, ocorre um evento astrológico bastante especial para as pessoas de Câncer: a entrada do planeta Marte no seu signo, o que só ocorre a cada dois anos e meio, aproximadamente. Até 11 de junho deste ano, o fenômeno representa um momento de intensificação da capacidade combativa.

Trata-se de um ciclo que, a propósito, favorece bastante as atividades desportivas como um todo. Convém aproveitar este “extra” de energia para acelerar as coisas que andavam lentas ou mesmo paradas. Cuidado, contudo, com os dias 25 e 26, pois tendem a ocorrer brigas e outras circunstâncias estressantes no ambiente doméstico e familiar.

LEÃO

Para as pessoas do signo de Leão, abril seria especialmente favorável para viagens, se não fosse pela pandemia. Mas existem muitas outras formas de vivenciar este trânsito: fazendo um curso de idiomas, estudando história e cultura de outros povos, intensificando o contato com pessoas de outros países, etc. Os dias 10, 11 e 12 são especialmente promissores neste sentido.

Considerando a Lua, pessoas de Leão devem ficar atentas na noite do dia 5 e nos dias 6 e 7, quando haverá oportunidades para chegar a acordos com a pessoa amada ou com sócios e, para os que não têm nem um amor para chamar de seu nem sócios, a Lua nestes dias inclina à possibilidade de conversas significativas com pessoas que já ocuparam esses lugares.

O trânsito de Marte favorece amizades com pessoas mais agressivas e enérgicas, sobretudo até o dia 23 de abril. Entre os dias 15 e 17, é bastante provável que amigos fortes e determinados ajudem pessoas de Leão a resolver problemas difíceis.

Na esfera profissional, o trânsito de Mercúrio estimula melhorias a partir do dia 20. Mais especialmente entre os dias 24 e 26, há boas chances de propostas novas, convites de última hora e outros fatores imprevistos, porém positivos, que permitem o crescimento profissional.

VIRGEM

Abril é marcado por muita atribulação e desafios profissionais na vida das pessoas do signo de Virgem. Até o dia 23, será necessário lidar com as exigências de um cotidiano estressante, e há risco de sobrecargas significativas, com risco de ficar doente, ou algo do tipo.

Os dias 8, 9 e 10 são favoráveis no sentido de que a ajuda pode vir. Cuidados especiais são necessários nos dias 15, 16 e 17 de abril, pois há risco de grave estresse ao longo desses dias, principalmente se a ajuda necessária não for solicitada entre 8 e 10 de abril.

Até o dia 19, os ciclos astrológicos favorecem a identificação de tudo o que não serve mais e que precisa ser descartado. Tanto num sentido físico quanto emocional, libere-se dos excessos. Doar o que não se usa mais e não forçar relacionamentos que não fazem mais sentido é a grande lição dos primeiros 20 dias do mês.

A segunda quinzena de abril seria boa para viajar se não fosse pela pandemia. Mas é possível aproveitar os benefícios deste período, viajando de outras formas: que tal fazer um curso de idiomas ou mesmo estudar outras culturas?

LIBRA

O mês inicia propício para a vida amorosa das pessoas do signo de Libra, até o dia 14, com ênfase maior entre os dias 10 e 12. O período favorece bastante os encontros, mas convém lembrar que ainda estamos enfrentando uma situação sanitária bastante grave.

Viagens decididamente não estão favoráveis para as pessoas de Libra, por uma razão dupla: a primeira é a situação sanitária, e a segunda é uma razão astrológica. Para quem librianas e librianos, o ciclo de Marte não favorece viajar, pois imprevistos e chateações sérias tendem a ocorrer.

Marte também favorece debates ideológicos furiosos até o dia 23. Mesmo o libriano mais diplomático se sentirá tentado a entrar em discussões acaloradas.

Por fim, a partir do dia 24, as pessoas de Libra entram em um ciclo importante em termos profissionais, marcado por fortes competições e sobrecargas. Mas este ciclo será mais forte em maio, e sobre isso conversaremos no mês que vem.

ESCORPIÃO

Abril inaugura um período positivo em termos amorosos para as pessoas do signo de Escorpião. A partir do dia 15, aumentam as chances de entendimento recíproco, além de uma carga de sensualidade, o que beneficia tanto aqueles que já estão em relacionamentos quanto os que não estão.

Os dias 22, 23 e 24 tendem a ser surpreendentes no plano amoroso, sobretudo para quem está solteiro. O amor, no caso, vem de onde menos se espera!

É um mês importante para resolver questões relacionadas à saúde. As pessoas de Escorpião estarão mais vulneráveis e, por isso mesmo, precisam redobrar os cuidados, ainda mais considerando a pandemia. O ciclo astrológico é favorável para novos hábitos, principalmente se forem iniciados antes do dia 19 e, de preferência, nos dias 11 e 12 de abril.

Por fim, até o dia 23, e especialmente considerando os dias 15, 16 e 17, convém tomar muito cuidado com pequenos acidentes envolvendo material cortante. Cuidado também com acidentes de trânsito e quaisquer outros problemas desencadeados por imprudência, pressa e impaciência.

SAGITÁRIO

Em abril, há um momento astrológico um tanto desafiador para a vida amorosa das pessoas do signo de Sagitário. O ciclo iniciado em março perdura até 23 de abril, sugerindo inclinação a discussões e estresse com a pessoa amada. Mesmo para sagitarianos que estão solteiros, o ciclo de Marte leva a uma predisposição ao desentendimento.

Com Marte, a pessoa que mais atrairá Sagitário será também a que mais a irritará, e isso faz parte de todo e qualquer relacionamento, mais cedo ou mais tarde. Tome especial cuidado com os dias 15, 16 e 17, quando a Lua entra na jogada, piorando a situação. Nestes dias, convém não forçar a barra.

Mas há coisas positivas, também. A primeira quinzena de abril é extremamente favorável ao desenvolvimento de novos hobbies. Os dias 10, 11 e 12 tendem a trazer a oportunidade de descobrir algum novo talento, interesse ou lazer. Invista nisso, afinal são práticas que ajudarão você a passar mais tranquilamente pelo isolamento social.

A partir do dia 20, será preciso redobrar os cuidados no que diz respeito a hábitos e saúde, especialmente entre os dias 23 e 26. Não cometa imprudências que gerarão arrependimentos posteriores. Leve a sério as recomendações dadas por seu médico e pelas autoridades sanitárias.

CAPRICÓRNIO

O mês de abril é, para as pessoas do signo de Capricórnio, marcado por uma inclinação a cuidar do lar e da família. Entre os dias 5 e 19, haverá a oportunidade para conversas importantes que conduzem à resolução de problemas familiares, assim como a possibilidade de realizar pequenas mudanças e reformas na casa.

Os dias 10, 11 e 12 são, especialmente, um período que enfatiza ainda mais a oportunidade de melhorar as coisas na própria casa e nas relações familiares.

Até o dia 23, convém tomar cuidado com a própria saúde. O risco de problemas inflamatórios e pequenos acidentes aumentou no mês anterior e continua firme neste. Preste atenção especialmente com os dias 15, 16 e 17.

A partir do dia 24, o trânsito de Marte passa a estimular fortes atrações para as pessoas de Capricórnio. Para as que estiverem solteiras, aumentam as chances de paixões intensas, mas também marcadas por atritos. Para quem já está acompanhado, aumenta a dinâmica sexual do casal, mas também as disputas.

AQUÁRIO

Abril seria um mês muito bom para viagens para as pessoas do signo de Aquário, mas infelizmente estamos ainda vivenciando uma situação de emergência sanitária grave. Há outras formas de “viajar” que envolvem ler, estudar (principalmente idiomas e outras culturas), além de intensificação de contatos virtuais com estrangeiros.

A partir do dia 20, a frequência astrológica muda completamente, passando a favorecer a introspecção, o recolhimento, os retiros. Aquarianos podem e devem aproveitar este momento para fazer pequenas reformas em casa, tornar o lugar mais agradável.

Para os que têm filhos, os primeiros 20 dias do mês podem ser bem estressantes, mas no fim de abril as coisas tendem a melhorar bastante. A exceção no que tange à harmonia doméstica envolve os dias 27 e 28, quando questões de trabalho provavelmente demandarão a atenção dos nativos de Aquário.

A partir do dia 24 e ao longo do próximo mês, convém não abusar da atividade física, pois há risco de inflamações, luxações e pequenos acidentes.

PEIXES

Uma certa inclinação para atritos familiares e domésticos, iniciada no mês de março, continua forte ao longo de abril e se intensifica nos dias 15, 16 e 17 para quem é do signo de Peixes. Tudo isso muda no dia 24, mas até lá convém evitar piorar os conflitos.

Considerando que Júpiter e Saturno favorecem retiros voluntários e a prática da meditação, aproveite os dias 5, 6 e 7 para se fortalecer psiquicamente, afastando-se voluntariamente dos problemas do mundo. De preferência, faça um “detox virtual”, desconectando-se ao longo desses dias. Será melhor para você.

Abril tende a ser, contudo, um mês interessante para questões financeiras. Compras e vendas de coisas importantes estão favorecidas, além de investimentos e uma reorganização da forma como você lida com seus bens materiais. Os dias 10, 11 e 12 são especialmente benéficos neste sentido.

Após o dia 20, a frequência muda e passa a favorecer cursos, leituras e intercâmbios intelectuais. Favoreceria viagens rápidas também, se não fosse pelo risco sanitário altíssimo que estamos todos vivendo. Contatos importantes com pessoas que moram longe tendem a ocorrer nos dias 27 e 28 de abril, com altas chances de oportunidades que não devem ser deixadas de lado, mesmo que não pareçam lá grande coisa.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON, leia previsões para todo o seu ano no Mapa do Ano 2021.

+ Conheça os seus trânsitos astrológicos: um horóscopo grátis baseado em todo seu Mapa Astral.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]