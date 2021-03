A pedra turquesa já foi considerada a pedra símbolo da Pérsia, também muito usada pelos antigos egípcios, astecas, povos mesopotâmios, chineses e até pelos índios americanos, especialmente os Navajos. Todos esses povos utilizaram a turquesa por sua beleza e, principalmente, como amuleto para proteger de energias externas e sinalizar – por meio da mudança de tonalidade da pedra – o estado de saúde das pessoas.

Só a cor da pedra já encanta: entre o azul e o verde, a turquesa é uma cor envolvente, refrescante e tranquilizante. Suas referências são sempre ligadas à beleza e ao bem-estar como, por exemplo, o mar turquesa.

Além de ser bonita, a pedra relaxa todo o sistema nervoso, acalma a mente e ajuda a verbalizar os pensamentos. A Turquesa oferece uma energia de paz, harmonia e equilíbrio, e pode também auxiliar pessoas a lidarem de forma apropriada com as situações difíceis da vida.

Pedra Turquesa pode melhorar qualidade de vida

Além disso, a Turquesa combate a ansiedade e pode amenizar a dificuldade para dormir, o excitamento nervoso, a falta de fé em si mesmo, o negativismo, os pensamentos repetitivos e a inflexibilidade.

Também melhora a qualidade de vida, pois trabalha o bem-estar físico e o aumento da imunidade.

Como se não bastassem todos esses benefícios, a pedra ainda nos anima a começar de novo, com forças renovadas e ideias novas.

A Turquesa é indicada para os momentos em que nos sentimos sozinhos, e também nos ajuda a ser mais comunicativos, sensíveis e criativos.

No geral, nos sintoniza com a energia de integridade, poder, seriedade, generosidade, saúde, cura, frescor e limpeza.

Meditação com a Pedra Turquesa

Chakra Frontal: relaxamento

Colocada no chakra frontal (localizado entre as sobrancelhas), proporciona clareza nos pensamentos, aprofundamento no aprendizado e limpeza dos pensamentos repetitivos.

A seguir, veja um passo a passo para meditar com a pedra Turquesa e obter um estado de relaxamento:

Coloque a pedra no chakra frontal Respire lenta e profundamente de 15 a 20 minutos Imagine que está inspirando um ar azul Faça o exercício de duas a três vezes na semana

Chakra Laríngeo: desbloqueio

Usada no chakra laríngeo (localizado na altura da garganta), a Turquesa ajuda a expressar o conhecimento por meio de palavras, desbloqueando e dissolvendo inibições exageradas.

A seguir, veja um passo a passo para meditar com a pedra Turquesa e melhorar a sua expressividade:

Posicione a pedra sobre a região da garganta Respire lenta e profundamente de 15 a 20 minutos Imagine que você está inspirando o ar azul Faça o exercício de duas a três vezes na semana

Como cuidar da Pedra Turquesa

Por ser uma pedra macia, evite limpá-la na água (nunca a deixe de “molho”, por exemplo). Opte por deixá-la em cima de uma drusa ou sob o sol, de duas a três horas.

Use e abuse dos poderes da Pedra Turquesa para obter calma e bem-estar em sua vida.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON, leia previsões para todo o seu ano no Mapa do Ano 2021.

+ Conheça os seus trânsitos astrológicos: um horóscopo grátis baseado em todo seu Mapa Astral.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]