Signo Ascendente: como saber e qual é o significado

Seu signo ascendente revela a maneira que chega a um lugar, como começa coisas novas na vida e a primeira impressão que as pessoas têm de você. Também indica como você deseja ser visto pelos outros, seu jeito de se vestir, sua constituição física e até a sua profissão.

O signo ascendente é aquele que estava ascendendo no horizonte no momento em que nascemos. Ele muda conforme o lugar de nascimento – e quatro minutos de diferença na hora em que nascemos podem variar o ascendente em um grau, por exemplo.

Por isso, hora e local de nascimento são dados tão fundamentais para a confecção do Mapa Astral.

É a partir dessas informações que será determinado não só o ascendente, como também os signos das cúspides de todas as demais casas do seu Mapa – áreas de experiência individual.

Quando os planetas ascendem – ou cruzam o horizonte pelo lado leste -, passam do nosso plano interno ao nosso plano externo.

Este é o ponto onde se manifestam as energias do ego, ou seja, é o nosso ponto de manifestação perante à vida. Por isso, o nosso signo ascendente costuma ser a primeira coisa que os outros notam na gente.

As características daquele signo são as primeiras impressões que nós deixamos.

É por meio do signo que simboliza o ascendente que naturalmente nos colocamos perante o mundo que nos cerca. É com aquela energia que sempre começamos algo novo.

O ascendente vai influenciar também a nossa aparência física e a maneira como nos vestimos, já que é através da forma como nos vestimos que nos manifestamos para o mundo.

Qual máscara você usa na vida social?

Mas, se o ascendente fala de ego, e já sabemos que o Sol também fala de ego, como distinguir os dois? É fácil: o signo solar representa algo mais profundo sobre a gente, aquilo que realmente somos e desejamos ser cada vez mais.

Já o ascendente é a máscara que usamos ao nos apresentarmos ao mundo, antes de nos sentirmos preparados para deixar o outro ver o nosso Sol, o nosso verdadeiro "eu".

O ascendente é uma máscara social, o nosso "eu" mais superficial, a maneira que encontramos de chegar às outras pessoas, de fazer amigos, nos aproximarmos, nos relacionarmos.

Achamos que daquela forma será mais fácil, ou mais seguro, estabelecer uma relação onde o nosso Sol possa ser manifestado em sua plenitude. O ascendente é uma "ferramenta" que representa o início da nossa vida e a nossa entrada no mundo.

Também permite que continuemos "entrando" neste mesmo mundo, através das diferentes situações que nos são apresentadas.

Descubra seu ascendente aqui e depois confira abaixo o significado.

Ascendente em Áries

Quem tem Ascendente em Áries aborda a vida de maneira frontal e sincera porque sempre diz o que pensa, não costuma ser muito diplomática.

É corajosa

Tem garra para lutar por aquilo que deseja

Não costuma temer riscos

Impulsiva, quer tudo para agora

Não gosta de perder tempo

Sua tendência a competir e sua energia física favorecem atividades esportivas

Ascendente em Touro

Quem tem Ascendente em Touro costuma ser estável e pacífica. Também não é dada a desperdícios financeiros, mas não economiza com o próprio conforto

Encara a vida de maneira prática

É uma apreciadora das coisas boas, seja comida, roupas ou lugares

Não gosta de tirar conclusões precipitadas

Costuma demorar mais a reagir às coisas que vive

Adora tudo que é familiar e duradouro

Ascendente em Gêmeos

Quem tem Ascendente em Gêmeos aborda o mundo com mente aberta e curiosa.

Tende a ser muito sociável, que conversa com todo mundo, e com quem se pode conversar sobre quase tudo

Tem dificuldade em manter interesse em algo por muito tempo

Usa a palavra como forma de se aproximar dos outros

Costuma ser ativo e falar gesticulando muito com as mãos

Ascendente em Câncer

Uma pessoa delicada, sensível e quase maternal, assim é a pessoa com Ascendente em Câncer. Aqueles que rodeiam essa pessoa sentem como se ela fosse um ponto de firmeza e segurança.

Tem capacidade quase automática de gerar identificação com outras pessoas

Quando atacada ou envolvida em alguma discussão, sua reação instintiva é se retrair e evadir a situação

Odeia discussões e sempre cuida aquilo que diz para não ferir os demais

Ascendente em Leão

Pessoas com Ascendente em Leão não costumam passar despercebidas quando chegam a um lugar. Todos notam sua presença e se sentem atraídos por sua energia.

Sua personalidade forte e sua generosidade a tornam facilmente o centro das atenções.

Por ser uma pessoa muita expressiva no que diz respeito a sentimentos, em algumas ocasiões, pode ser excessivamente dramática

Tem energia calorosa, otimista e cheia de vitalidade

Ascendente em Virgem

Pessoas de Ascendente em Virgem estão sempre prontas a resolver um problema. Ativas e de ideias práticas, não pensam duas vezes em se prontificar para a realização de alguma tarefa.

São muito detalhistas

Buscam a perfeição naquilo que fazem

Podem perder tempo com coisas desnecessárias

Têm cuidado especial com o próprio corpo e com a própria saúde

Costumam ser humildes e pacientes

Podem ser muito críticas

Ascendente em Libra

Pessoas com Ascendente em Libra são diplomatas por natureza. Sempre em busca do equilíbrio e da harmonia nas relações, são essencialmente sociáveis, carismáticas e atentas às necessidades alheias.

São bons anfitriões

Tem facilidade para fazer amigos e reunir pessoas

Gostam de colaborar com os outros

Têm forte sentido de justiça

Podem ser indecisas

Precisam sempre pesar todos os lados de uma situação

Ascendente em Escorpião

Pessoas com Ascendente em Escorpião costumam entrar nos ambientes de maneira silenciosa e se dedicar a ficarem observando tudo e todos por um tempo, antes de se integrar.

Introvertidos e reservados

Têm uma postura autoprotetora inicialmente

Não costuma ser uma pessoa muito social

Apesar de ter poucos amigos, a relação com esses é de lealdade

Pode contar com ela tanto nos bons quanto nos maus momentos.

Ascendente em Sagitário

Não importa aonde cheguem, pessoas com Ascendente em Sagitário sempre trazem ao ambiente energia de otimismo e fé no futuro. Os outros costumam se reunir para ouvir essa pessoa contar suas histórias.

Sua posição diante da vida os torna inspiração para outras pessoas

São a alma de todas as festas

São atraídos por discussões filosóficas

São essencialmente livres, amigáveis e idealistas

Ascendente em Capricórnio

Não importa quanto tempo demore, pessoas com Ascendente em Capricórnio jamais começarão algo até estarem absolutamente seguras de que podem levar aquilo adiante, seja uma relação, um trabalho ou uma simples atividade.

Em princípio, têm atitude reservada e séria

Não costumam ter pressa

Não são dadas a tomar riscos

Sabem perseverar

Acreditam que as coisas boas da vida levam tempo para se concretizarem

Ascendente em Aquário

Com aparência um pouco desligada, pouco desinteressada, quem tem Ascendente em Aquário é sociável, aberto ao novo e ao outro, mas sempre mantém certa distância em suas relações.

Sente medo intrínseco de perda de liberdade

Teme que as relações possam privá-lo de liberdade

Em equipe, costuma ser aquele que apresenta as soluções mais engenhosas para os problemas

É amigo de todo mundo e todos sentem que podem contar com ele.

Acha que pode contar apenas com poucas pessoas na vida

Ascendente em Peixes

Há duas maneiras relativamente fáceis de identificar pessoas com Ascendente em Peixes: a primeira é pela maneira como se vestem, tendendo para o estilo "hippie"; a segunda é pela facilidade que têm de se mesclar e se adaptar ao ambiente em que se encontram.

São simpáticas e compreensivas

Estão sempre dispostas a ajudar

Seu idealismo compromete o sentido prático

São melhores ouvintes do que solucionadoras de problemas

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]