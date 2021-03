Semana tem Sol e Vênus em Áries e tensão de Mercúrio e Marte

A primeira semana do ano novo astrológico 2021 começou com um ótimo aspecto que pode ser sentido por todos: Sol e Vênus em Áries ajudam a melhorar a autoestima e destacam afeição e gentileza. Mas também tem tensão no ar com a quadratura entre Mercúrio e Marte, que pode destacar muito nervosismo e muitas situações emergenciais.

Sobre a pandemia, a semana também tem Marte em bom aspecto Saturno que pode auxiliar para que figuras de autoridade consigam gerir melhor situações. A irritabilidade pode ficar bem visível principalmente nas proximidades do início da Lua Cheia, que ocorre no domingo (28).

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Sol e Vênus em Áries e a abertura para o amor

Vamos começar com as boas novas! Sol e Vênus caminham em Áries juntos até 06/04. A conjunção entre os dois astros ajuda a melhorar a autoestima, ter mais prazer com a vida, desfrutar dos bons momentos ou saber criá-los, ter mais afetividae, ser agradável e se relacionar melhor.

Crie mais lazer e prazer na sua vida (com os devidos cuidados, afinal vivemos uma pandemia e é preciso cuidar uns dos outros)!

(com os devidos cuidados, afinal vivemos uma pandemia e é preciso cuidar uns dos outros)! Faça coisas para turbinar a autoestima.

Na medida do possível, invista no amor.

Além disso, esta é uma combinação de sorte e benefício. Ou seja, pode haver melhoras em vendas, negócios ou mesmo algum tipo de ajuda, favor ou presente. Sol e Vênus conjuntos também são muito bons para questões estéticas, como dar um trato no visual.

É realmente um contato amenizador de tensões, sejam as que já vêm acontecendo em 2020 e 2021, como as mais pontuais, desta e da próxima semana. É como se houvesse um senso diplomático que pode ser usado para contornar situações e amenizar potenciais desentendimentos, ou, mesmo, relaxar após momentos de maior nervosismo.

Tensão entre Mercúrio e Marte

O bom aspecto entre Sol e Vênus em Áries talvez possa ajudar na tensão imediata desta semana: a quadratura entre Mercúrio e Marte.

Desde que Mercúrio ingressou em Peixes, na segunda-feira da semana passada (15), podemos ter sentido um pouco mais de atrapalhação no dia a dia e nos nossos afazeres, ou algo pode ter nos perturbado. Quando Mercúrio começou a quadrar Marte, no final da última semana, pode ter gerado ainda mais irritação.

A quadratura entre esses dois planetsa segue até o final de março, mas o dia aspecto exato é na quarta-feira (24). Observe se pode ser um dia especialmente irritante ou corrido. E, lembre-se, tudo passa. Aqui vão algumas dicas de como lidar melhor a tensão entre Mercúrio e Marte:

Você pode sentir mais distração.

Pense duas vezes antes de tomar decisões ou dar seu consentimento para algo, para não se arrepender depois por não ter visto algum detalhe importante e acabar ficando com ansiedade por um ato impensado.

Deslocamentos podem estar mais perigosos, principalmente nas duas últimas semanas de março. Aliás, essa é uma marca do Mapa do Ingresso do Sol em Áries em 2021, fazendo com que venha, infelizmente, a ocorrer mais acidentes no Brasil em 2021.

Tenha mais atenção, seja como pedestre ou dirigindo .

. O dia a dia pode ficar bem agitado. Saiba a hora de parar para poder desacelerar antes de dormir

Com o nervosismo, vem chance maior de bate-bocas. Veja se vai valer a pena entrar em determinadas discussões.

Se você se irritar, encontre uma alternativa para descarregar a irritação e não levar isso para o dia seguinte.

Cuide com as palavras, para que não saiam muito diretas e/ou agressivas.

Por causa da possibilidade de maior irritabilidade e tensão, mais gente pode ter crises de rinite, sinusite, alergias, enxaqueca e dor de cabeça.

Mercúrio e Urano e Vênus e Saturno em boa sinergia

Mercúrio vai estar em ótima sinergia, até a metade da semana, com Urano, que estimula a ter nova perspectiva de questões e emergirem também, ideias e soluções. Aproveite que a sua mente pode estar mais livre e desimpedida para olhar questões sob um novo ângulo, e isto pode ajudar muito, seja em assuntos subjetivos ou práticos.

A partir do sábado (28), durando uma semana, Vênus faz bom aspecto com Saturno. Essa é uma energia de busca de estabilidade que pode ajudar em relações em geral, amorosas ou não. As relações tendem a ser dirigidas por maior previsibilidade, sem precipitações ou solavancos.

O aspecto também é ótimo para pesquisar preços, pechinchar, fazer boas compras e realizar procedimentos estéticos de longo prazo, como peelings, tratamento de acne, que precisam do fator tempo para darem bons resultados.

Marte e Saturno e a pandemia

Marte vem fazendo um trígono com Saturno, que termina nesta semana, prezando por forma de agir mais racional e organizada. Também pode auxiliar a controlar o impulso de brigar, presente nesta semana, quando isto não for a melhor alternativa.

Marte/Saturno, no contexto de pandemia, auxilia para que figuras de autoridade consigam gerir melhor situações, ainda que a semana possa ter muito nervosismo e muitas situações emergenciais por conta do Covid-19.

No domingo (28) começam dois aspectos concomitantes e contraditórios entre si, que vão estar presentes na semana seguinte: o Sol em sextil com Saturno e Mercúrio em conjunção com Netuno. O primeiro colabora para administrar, enquanto Mercúrio com Netuno aumenta ainda mais a distração, confusões e problemas em sistemas e trânsito.

Mercúrio/Netuno eventualmente também traz pensamentos e avaliações confusos. Porém, o Sol em bom contato com Saturno indica que há bom senso disponível para quem se propuser a pensar e avaliar com calma.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]