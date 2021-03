Só existem dois tipos de pensamentos: os bons e os ruins. Aqueles que nos deixam com um sorriso no rosto, e aqueles que nós franzem a testa. Congelar um pensamento destrutivo ou ruim e mudar o seu foco de atenção é a única forma de manter o controle da mente negativa e o equilíbrio emocional. Por isso, a meditação para planejar o futuro é uma estratégia muito eficientes.

Por isso, gosto muito de usar em minhas meditações pessoais a Escala de Orientação Emocional sugerida no livro "Peça e será atendido", dos autores Esther e Jerry Hicks. Ela me ajuda a elevar o nível de prazer gradativamente.

Aumento significantemente os pensamentos alegres, os sentimentos otimistas, que me mantém mais estimulada a continuar. Essa proposta alivia, recupera, fortalece e pode trazer autoconhecimento e amor próprio.

Quer experimentar? Antes de irmos de fato para o exercício de meditação para planejar o futuro, vou contar uma breve parábola para mostrar como a nossa mente funciona.

Como o pensamento funciona

Estava me preparando para escrever este texto quando recebi, em sincronia, na minha caixa de e-mail uma mensagem que me fez lembrar um conceito Védico Indiano.

No paraíso, basta sentar debaixo de uma árvore dos desejos que, imediatamente, seu pensamento se realiza.

Conta uma velha lenda que um homem certa vez sentou-se embaixo de uma dessas árvores, cansado e com fome, desejando comida. Imediatamente, apareceu um prato de comida. Ele saciou sua fome e só se questionou no que estava acontecendo quando pensou em algo para beber e viu à sua volta muitos sucos e vinho.

Imaginou que deveria estar sonhando ou que alguns espíritos estavam fazendo truques com ele. Nisso, diversos espíritos apareceram e conforme ele foi ficando com medo, tudo que pensava continuava a se realizar. Até que, apavorado, pensou que agora só faltava eles o matarem. E assim aconteceu.

Isso porque nossos pensamentos, medos, desejos e receios estão criando nosso sofrimento ou nossa alegria neste momento

Esta parábola quer nos fazer compreender que nossa mente é a árvore dos desejos, e que nossos desejos mais cedo ou mais tarde vão se realizar. Se refletirmos mais profundamente, constataremos que nossos pensamentos, medos, desejos e receios estão criando nosso sofrimento ou nossa alegria neste momento.

Eu costumo me perguntar, sempre que lembro, no que eu estou pensando e o que este pensamento me faz sentir. Experimente também.

Escala de Orientação Emocional

Quer experimentar? Identifique na lista abaixo o que está sentindo em relação ao seu momento atual. Pense: "Não seria bom se esta situação se resolvesse a meu favor?"

A partir desta possibilidade, lembre-se que você não controla nada no futuro, que precisa ter consciência de que existem mil possibilidades a cada segundo, e que você pode e deve escolher sentir tudo resolvido positivamente em sua vida.

Como será? Não importa. Acalente a certeza de merecer e receber o melhor. Nada mais do que o melhor para você. Sinta essa verdade, agora.

O intuito é você ir subindo na tabela de emoções de 22 em direção ao 1.

Alegria/Conhecimento/Autoconfiança/Liberdade/Amor/Admiração Paixão Entusiasmo/Ânsia/Felicidade Crença/Expectativa positiva Otimismo Esperança Contentamento Tédio Pessimismo Frustração/Irritação/Impaciência Sobrecarga Desapontamento Dúvida Preocupação Reprovação Desânimo Raiva Vingança Ódio/Ira Inveja Insegurança/Culpa/Desvalorização Medo/Sofrimento/Depressão/Desespero/Impotência

Depois de identificar os sentimentos, medite sobre o que deseja realizar.

Meditação para planejar o futuro

Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Faça três respirações profundas.

Sinta o seu corpo físico em todos os seus detalhes.

Inspire, segure a respiração por alguns segundo e sinta seus pés.

Expire, segure por alguns segundos seus pulmões sem ar.

Inspire segurando mais uma vez e sinta suas pernas.

Expire, segure e suba para os quadris e vá subindo alterando e segurando a respiração até o topo de sua cabeça.

Depois de reconhecer seu corpo, relaxe e só preste atenção em sua respiração ou apenas sinta-se presente, aqui e agora.

Após o tempo que quiser, ainda com os olhos fechados, se questione: "Não seria bom se…", e traga para seu coração a alegria de sentir que seria ótimo, seria maravilhoso…

E aí, sem ao menos perceber, você já vai ter mudado sua escala de emoções.

Faça isso sempre que quiser e principalmente quando estiver triste ou preocupado com o futuro. Mude seu pensamento ou a perspectiva da sua visão limitada acerca do que deseja realizar.

Sua realidade está sempre em suas mãos. Depende só de você se propor a pensar, a sentir, a acreditar nas melhores possibilidades da sua mente ou da árvore dos desejos na sua vida.

Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

[email protected]