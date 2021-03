Áries no Mapa Astral: em que área da vida você tem coragem de sobra?

Não são apenas as pessoas que nasceram com o Sol em Áries que têm as características pelo primeiro signo do Zodíaco, sabia? Todo mundo tem Áries no Mapa Astral.

Em 2021, a entrada do Sol em Áries ocorre no dia 20 de março, às 6h37. E Áries é um dos três signos de fogo, elemento que traz a vontade de viver, iniciativa e desejo de fazer as coisas acontecerem, principalmente as novas.

Por isso, todos temos um pouco da coragem de Áries em algum aspecto da vida. Entenda o que o signo representa em cada casa astrológica e como você pode aproveitar a energia ariana na sua vida.

Como ver em que Casa está Áries no Mapa Astral?

Abra o seu Mapa Astral – que pode ser feito gratuitamente aqui no Personare. Observe a imagem da sua mandala. Ali estão os símbolos de todos os signos conforme o céu astrológico do seu nascimento. Agora é hora de encontrar Áries no Mapa Astral. Procure pelo Carneiro, que é símbolo do signo de Áries. O símbolo é representado pelos dois chifres do animal. Veja em que Casa Astrológica (1, 2, 3..) o símbolo do signo de Áries está. Basta conferir o significado do signo na Casa Astrológica correspondente.

Áries na Casa 1

Casa 1 é a do Ascendente, portanto, representa o Eu e como se apresenta aos outros. Se você tem Áries no Mapa Astral nesta posição, é alguém de muita energia e de muita iniciativa. Provavelmente, você tem muita coragem de assumir riscos.

Quer se testar, quer provar coisas novas e não tem problema de ser a sua própria cobaia e para os outros. Apareceu algo novo? Você deverá ser o primeiro! Você também tem tendência a ser bastante competitivo – tanto com os outros quanto consigo mesmo.

O maior problema de ter Áries aqui – e em qualquer lugar do Mapa – é o de ter muita iniciativa, mas não necessariamente de concluir o que começou.

Isso acontece porque perde logo o interesse e passa adiante o que iniciou, porque já quer começar algo novo.

Áries na Casa 2

É a Casa das posses, da capacidade de ganhar dinheiro e do sentido de valor, de como você se valoriza e espera que outros te valorizem.

Se você tem Áries na 2, provavelmente não tem medo de fazer novos tipos de investimento e de tentar novas formas de ganhar dinheiro. Você confia que consegue ganhar dinheiro com algo mesmo sem nunca ter feito aquilo. Sua iniciativa, quase ingênua, e vontade de inovar acabam sendo superiores nesses quesitos.

A tendência é de que seja alguém com potencial para trabalhar com vendas, no formato de comissão, porque quer sempre ganhar e bater as metas superando os colegas.

Áries na Casa 3

Casa dos processos mentais e verbais, a 3 também é a das relações com ambiente em que vive, o que inclui irmãos, primos, tios e vizinhos.

Áries no Mapa Astral nessa posição tende a torná-lo uma pessoa briguenta, daquelas que tá sempre batendo boca com alguém e que não leva desaforo para casa. Ou que tá sempre brigando com o irmão ou instigando que outros briguem.

Além disso, é sincero e fala o que pensa. Portanto, melhor nem lhe perguntar algo se não quer uma resposta direta, sem filtros e verdadeira. Com isso, pode até ofender os outros mesmo em querer.

Também pode ser um ótimo vendedor, porque como a Casa 3 é apresenta pequenas viagens e deslocamentos curtos, você pode ser um profissional bom em abrir novos mercados locais para a empresa.

É uma pessoa que não tem problema em fazer networking, porque é bom em se comunicar. O problema é que não tem muita diplomacia, então, tem que ser algo não muito formal.

Áries na Casa 4

Casa 4 representa o lar, as raízes familiares e a influência da família de origem. Se você tem Áries aqui, provavelmente é visto como alguém doce, tranquilo e apaziguador da porta de casa para fora.

Mas, dentro, você acaba depositando todas suas frustrações e não aceitar perder uma briga. Adora entrar em debate, mas nem leva muito a sério – acha até divertido.

Por outro lado, não é alguém que tende a ficar dependente da família por muito tempo. Vai querer alçar voo cedo e buscar sua independência e seus próprio território.

Aliás, quando conquista isso, se irrita facilmente quando “invadem” o seu espaço. Dentro de casa, acaba sendo o líder. Quem organiza as festas, decide quem faz o quê e espera que todo mundo leve adiante sem precisar fazer muito.

Áries na Casa 5

Casa 5 representa os hobbies, os divertimentos e os romances. Também diz respeito à autoexpressão. Se você tem Áries aqui, deve ser alguém que tem necessidade expressar da maneira como é. Que não gosta de amarras e de restrições ou que tentem te colocar dentro de uma caixa.

Também é alguém muito fiel a quem realmente é. Você também deve ser supercriativo e alguém muito festeiro. Aquele que arma uma festa em 20 minutos e reúne todo mundo, atribuindo funções a cada um.

Em relação a romance, é do tipo apaixonado e aquele que briga com o parceiro só para terminar o dia na cama, fazendo as pazes. Acho que é bom brigar, porque aquece os ânimos. Também curte muito esporte, especialmente, se envolver competição ou luta.

Além disso, tem uma relação muito honesta com filhos. Tende a ter uma relação de dominação com eles, mas também vai ser criança igual aos filhos. Quando fica bravo fica muito bravo, xinga e coloca de castigo, mas também passa rápido e esquece logo.

Áries na Casa 6

Casa 6 representa o dia-a-dia, o trabalho, a saúde e os hábitos. Você que Áries aqui deve ter muita energia e saúde física e, geralmente, não fica doente por tempo prolongado. Quando fica, tem um febrão por 24 horas e, no dia seguinte, está superbem.

O risco são os acidentes, porque como é alguém que tem pressa e impaciência, acha que pode sempre mais e acaba se machucando. Mas levanta e quebra de novo.

Para tentar dar vazão à energia, acaba sendo uma pessoa inquieta. Não gosta de trabalhar em escritório e de fazer tudo igual todo dia. Precisa estar em movimento

Gosta de fazer tudo de forma original e fica entediado se tiver que fazer tudo da mesma forma. É uma pessoa motivada para trabalhar. Se por acaso não estiver, é porque o trabalho não está gerando nenhum tipo de paixão, de idealismo, de competitividade – e aí você fica frustrado.

É um líder natural e que sabe trabalhar de forma independente. São também um pouco mandões e pode ser difícil de administrar como funcionário.

Áries na Casa 7

Casa 7, do Descendente, das parcerias conjugais e de negócios e do casamento. Se você tem Áries na 7, deve ser alguém que gosta de brigar com o companheiro. Gosta de entrar em debates (pequenos), é competitivo com o outro e teimoso.

É jogo rápido e o embate não perdura, mas você quer ver quem pode mais. E não gosta de quem abaixa a cabeça, mas de quem o enfrenta e tenha personalidade para lhe fazer frente. O problema é que quer isso e testa o tempo inteiro.

O parceiro precisa entender que se quiser paz com alguém com Áries na 7 precisa manter a relação ativa, interessante e manter o engajamento, que não precisa ser através da briga.

Também é alguém muito motivado pelos outros e que funciona muito melhor quando trabalha em parceria e cooperação. Tem tanto o poder de motivar os outros, mesmo quando o outro não está ciente disso, como de ser influenciado a agir pelos demais.

Áries na Casa 8

É a Casa da sexualidade, da intimidade e das finanças compartilhadas. Também está relacionada a heranças, morte e regeneração. Se você tem Áries aqui, provavelmente tenha dificuldade em relação a compartilhar as suas finanças.

Deve ser quem controla as despesas do casal e também a receita própria e a do outro. Também tende a se envolver com seguro e herança e tenha dificuldade com litígios.

Por outro lado, é alguém que quer tudo que está oculto. Por isso, fuçar e tenta descobrir o que está por trás de tudo. Tem até uma curiosidade mórbida ou inata. Do ponto de vista sexual, tem de tomar cuidado com a ejaculação precoce, porque é uma pessoa que tem muita pressa.

O lado positivo é que está sempre disposto, que tentar coisas novas, gosta de explorar e de inventar na cama – ou onde for.

Por fim, tendo Áries aqui e sendo esta uma Casa que envolve controle, se houver conflito com questões financeiros, o sexo não vai acontecer. Da mesma forma, se houver problema no sexo, vai prejudicar o lado financeiros. Afinal, ambas as coisas (sexo e dinheiro) servem para controlar o outro.

Áries na Casa 9

Casa 9 representa filosofias e religiões, além de dizer respeito a viagens longas e à relação com o estrangeiro. Dessa forma, tendo Áries aqui, você tende a explorar terras distantes, outras culturas e filosofias de vida. Quer conhecer o mundo inteiro, visitar tudo quanto é lugar e experimentar diferentes hábitos.

O que pode vir a ser um problema é que, apesar do grande interesse em questões acadêmicos e culturas estrangeiras, pode não levar as coisas até o fim. O interesse acaba e você abandona.

Geralmente, vai defender veementemente o que acredita e não descansar até convencer os outros disso.

Além disso, tem a sensação de que as coisas são eternas. Influenciado pelo fogo na Casa 9, é um otimista a respeito do futuro, visionário, criativo e até se expressa de forma dramática. Mas é alguém que vai lutar pelos seus ideais.

Áries na Casa 10

Casa 10 representa a vida pública, a profissão, a fama, o prestígio e o reconhecimento.

Assim como Áries na Casa 6, que também fala sobre questões de trabalho, Áries na 10 também indica alguém que é independente, autônomo, pioneiro e que gosta de trabalhar com direcionamento – sem ficar muito preso.

A diferença está na questão da imagem pública. Na 10, você pode ser alguém muito popular ou muito impopular. Sem meio termo. Devido ao seu comportamento, de querer fazer tudo e assumir as coisas para si.

Ou te adoram, porque te acham confiável, ou de acham insuportável, geralmente te vendo como agressiva e arrogante.

Também são ótimos líderes e são pioneiros, mas também podem perder o interesse facilmente caso a situação caia na rotina e se torne monótona.

Áries na Casa 11

É a Casa que envolve os grupos dos quais você faz parte e a relação com os amigos. Também representa os planos e os projetos para o futuro.

Áries na 11 pode discutir muito com os amigos. Nada grande, geralmente, por motivos bestas.

Também é alguém que mantém aquele grupo da adolescência, mas que está sempre fazendo ou buscando novos amigos.

Porque quer por perto pessoas que te estimulem, desafiem e motivem, por pessoas que tenham essa mesma energia ariana de querer ampliar e crescer.

Em relação a planos, você deve estar sempre buscando algo novo e aquele plus que te movimenta.

A dificuldade é de trabalhar em grupo, porque a sua tendência é de achar que a sua opinião vale mais e que sempre tem razão, por isso, acaba preferindo fazer as coisas sozinhas.

Também é a Casa dos sonhos, então, não tem problema em inventar novas formas de chegar onde almeja. Você vai testar novos meios, e não ficará preso ao que não funciona.

Áries na Casa 12

A Casa 12 representa a saúde mental e também o inconsciente coletivo, as fraquezas que a pessoa oculta dentro de si, os bloqueios secretos, a energia e o que a gente não vê.

Por isso, quem tem Áries no Mapa Astral aqui tende a reter a raiva dentro de si – o ideal, é possível ver no Mapa, é que tenha algum outro Planeta para manifestar as energias retidas.

Caso contrário, caso não dê vazão aos sentimentos como impulsividade e teimosia, a pessoa pode adoecer, porque a coragem acaba ficando em segundo plano.

Como também é a Casa de religião, você tende a querer conhecer novas crenças, aquelas que ninguém conhece.

Um bom conselho é procurar terapia, para que as emoções sejam extravasadas e que você consiga externar o que se passa aí dentro.

Como aproveitar Áries no Mapa Astral?

Como Áries é um signo cardinal, que é uma energia iniciadora, essa área mostra onde você quer tentar coisas novas e se arriscar mais.

Também é um campo no qual ninguém precisa lhe motivar – você tem automotivação e age por conta própria.

Por Áries ser um dos signos de fogo, nessa área você tem maior necessidade de crescer, de aprender, de descobrir e de explorar.

Tendo isso em mente, que tal começar a explorar ainda mais essas características arianas na sua vida?

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

