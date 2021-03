Você pode usar a Astrologia e a Aromaterapia, ou seja, os óleos essenciais de cada signo para equilibrar a alimentação. Afinal, o que, quanto e como você come está muito ligado à emoção, e as emoções estão ligadas à mãe, que é representada pela Lua na Astrologia.

Por isso, o signo lunar diz muito sobre como você se relaciona ou se desequilibra na hora de comer. Não sabe qual é o seu signo lunar? Faça o Mapa Astral gratuito e descubra onde ela estava no seu nascimento.

Já a Aromaterapia é um método terapêutico que usa o aroma de óleos essenciais extraídos de plantas, flores e frutas para trazer bem-estar físico e emocional. Ou seja, ajuda no equilíbrio das emoções e, consequentemente, dos hábitos alimentares também.

Em uma live, as especialistas Solange Lima e Vanessa Tuleski compartilharam dicas práticas sobre como utilizar óleos essenciais para equilibrar maus hábitos alimentares que podem ser relacionados com cada signo lunar. Importante lembrar que esses hábitos ruins são tendências, não necessariamente todas as pessoas com aquele signo lunar desenvolverão tais ações.

Como usar óleos essenciais na alimentação

Os óleos essenciais indicados podem ser colocados no colar aromático , com duas a três gotas de cada, para que tenham efeito durante todo o seu dia, inclusive no momento das refeições.

, com duas a três gotas de cada, para que tenham efeito durante todo o seu dia, inclusive no momento das refeições. Também podem ser colocados no ambiente, seja em um spray de ambiente (com 40 ml de álcool de cereais, 20 ml de água deionizada e 24 gotas do óleo escolhido) ou em difusores , com três a quatro gotas de cada óleo quando fizer uma sinergia, usando na hora das refeições.

(com 40 ml de álcool de cereais, 20 ml de água deionizada e 24 gotas do óleo escolhido) ou em , com três a quatro gotas de cada óleo quando fizer uma sinergia, usando na hora das refeições. Pode ser usado um inalador , com duas a três gotas, para beneficiar-se do óleo escolhido. Use principalmente antes das refeições, que é o momento que tem de fazer boas escolhas.

, com duas a três gotas, para beneficiar-se do óleo escolhido. Use principalmente antes das refeições, que é o momento que tem de fazer boas escolhas. Não coloque os óleos essenciais diretamente nos alimentos ou nos recipientes usados para fazer as refeições, como pratos e talheres.

Os óleos essenciais de cada signo

Óleos essenciais para Lua em Áries

Como Áries é um signo do elemento fogo, tem muita energia e vitalidade. Por isso, a alimentação de quem tem Lua ariana pode ser agitada e apressada, refletindo em preferência por fast foods e alimentos industrializados. Pode acabar excedendo o consumo de carne, de sal e condimentos.

Lavanda: pode trazer mais tranquilidade e calma e desinflamar um pouco as emoções para fazer melhores escolhas alimentares.

pode trazer mais tranquilidade e calma e desinflamar um pouco as emoções para fazer melhores escolhas alimentares. Alecrim, limão e hortelã-pimenta : podem ajudar na organização da alimentação, a planejar cardápios e preparar refeições, porque ajudam a trazer foco e trazer para o momento presente.

: podem ajudar na organização da alimentação, a planejar cardápios e preparar refeições, porque ajudam a trazer foco e trazer para o momento presente. Limão : pode ser associado à lavanda ou ser utilizado individualmente para ajudar a desintoxicar o organismo por conta do excesso de carne, de sal ou condimentos.

: pode ser associado à lavanda ou ser utilizado individualmente para ajudar a desintoxicar o organismo por conta do excesso de carne, de sal ou condimentos. Cravo, canela e cardamomo : também ajudam com a tendência a se alimentar com condimentos, podem ser usados na forma de óleos para trazer nesse aspecto.

: também ajudam com a tendência a se alimentar com condimentos, podem ser usados na forma de óleos para trazer nesse aspecto. Patchouly: esse óleo quebra padrões de comportamento, portanto, ajuda a reduzir a pressa, agitação e ficar mais centrada durante as refeições.

Óleos essenciais para Lua em Touro

Quem tem Lua em Touro tem tendência desenvolver compulsões. A alimentação pode ter muitos doces, frituras e carboidratos. Touro é um signo muito resistente a mudanças, por isso pode precisar de ajuda para ter hábitos mais saudáveis. Também é conhecido pela procrastinação e autossabotagem

Cacau absoluto : esse óleo ajuda a controlar compulsões, porque impacta na grelina, conhecida como o "hormônio da fome", e ajuda a reduzir o apetite e a famosa gula taurina, trazendo mais saciedade.

: esse óleo ajuda a controlar compulsões, porque impacta na grelina, conhecida como o "hormônio da fome", e ajuda a reduzir o apetite e a famosa gula taurina, trazendo mais saciedade. Bergamota e patchouly : podem ser usados juntos, inclusive com o cacau absoluto, ajudando também a controlar vontade por doces e alimentos que dão mais prazer, como frituras e carboidratos.

: podem ser usados juntos, inclusive com o cacau absoluto, ajudando também a controlar vontade por doces e alimentos que dão mais prazer, como frituras e carboidratos. Gerânio : é um óleo que ajuda a dar coragem para mudar, a implementar novos e mais saudáveis hábitos alimentares.

: é um óleo que ajuda a dar coragem para mudar, a implementar novos e mais saudáveis hábitos alimentares. Canela : trabalha a mudança também e pode ser incluído no dia a dia para ajudar a lua taurina a se abrir pro novo.

: trabalha a mudança também e pode ser incluído no dia a dia para ajudar a lua taurina a se abrir pro novo. Laranja: pode ser usado em sinergia com gerânio e canela para potencializar o movimento e a ação. Podem ajudar a fazer planejamentos e cardápios com comidas mais leves e saudáveis, mas que não deixem de ser gostosas, para agradar o paladar e o prazer, importantes ao taurino.

Óleos essenciais para Lua em Gêmeos



Gêmeos tem como característica a comunicação e, para quem tem a Lua no signo, pode ser aquele tipo de pessoa que se distrai na hora da refeição, que acaba comendo demais ou beliscando sem ter fome.

Sândalo: aguça a curiosidade por coisas novas, tanto em relação a sabores, quanto conhecimento, por isso, pode potencializar e aguçar essa característica que já é do geminiano.

aguça a curiosidade por coisas novas, tanto em relação a sabores, quanto conhecimento, por isso, pode potencializar e aguçar essa característica que já é do geminiano. Lavanda: pode ajudar a trazer equilíbrio para as escolhas alimentares.

pode ajudar a trazer equilíbrio para as escolhas alimentares. Limão, hortelã, alecrim e cardamomo : ajudam a ter foco, ou seja, se concentrar e estar presente na hora de escolher o que comer e, principalmente, quando estiver comendo.

: ajudam a ter foco, ou seja, se concentrar e estar presente na hora de escolher o que comer e, principalmente, quando estiver comendo. Patchouly: é um óleo que ajuda a quebrar padrões, que, no caso da Lua geminiana, pode ser o padrão de querer experimentar um monte de coisas, e comer mesmo que não tenha necessidade.

Óleos essenciais para Lua em Câncer

Como a Lua em Câncer é a Lua da família, com mais conexão com a mãe, tende a ser uma pessoa que busca acolhimento materno, inclusive na comida. São pessoas com tendência a desenvolver distúrbios alimentares, que costumam ter muita relação com o emocional, do tipo que come muito quando está triste ou que para de comer quando está depressivo.

Manjerona : Para ser acolhido e suprir essa carência da mãe, o óleo de manjerona (que alguns chamam de mãe+jerona) pode ser ótimo, dando o colo de mãe necessário e evitando descontar em escolhas como as comfort food, comidas mais gordinhas.

: Para ser acolhido e suprir essa carência da mãe, o óleo de manjerona (que alguns chamam de mãe+jerona) pode ser ótimo, dando o colo de mãe necessário e evitando descontar em escolhas como as comfort food, comidas mais gordinhas. Lavanda : super indicado para trabalhar a carência afetiva típica de Câncer e trazer equilíbrio emocional. Dessa forma evita a tendência do "comer emocional" que pode levar a compulsões alimentares.

: super indicado para trabalhar a carência afetiva típica de Câncer e trazer equilíbrio emocional. Dessa forma evita a tendência do "comer emocional" que pode levar a compulsões alimentares. Patchouly : ajuda a quebrar padrões de comportamento, inclusive aquelas que têm origem na infância e são comuns à lua canceriana, podem tratar e prevenir distúrbios alimentares.

: ajuda a quebrar padrões de comportamento, inclusive aquelas que têm origem na infância e são comuns à lua canceriana, podem tratar e prevenir distúrbios alimentares. Erva-doce: óleo que trabalha a memória afetiva e pode ser usado para remeter a alguma memória da infância, como o bolo de fubá da avó, por exemplo, trazendo uma conexão positiva e evitando descontar na alimentação.

Óleos essenciais para Lua em Leão

Como a Lua leonina gosta de coisa boa, do bom e do melhor, pode acabar exagerando e consumindo alimentos ricos em gordura, e acabar desenvolvendo doenças como colesterol e triglicerídios. Pode exagerar em coisas como sal e açúcar. Tem tendência a um ter problemas que envolvem a circulação sanguínea, por conta dos alimentos gordurosos.

Limão e Laranja : são desintoxicantes e purificantes do sangue, além de potencializarem a alegria e a leveza típicas de Leão.

: são desintoxicantes e purificantes do sangue, além de potencializarem a alegria e a leveza típicas de Leão. Lavanda : para equilibrar a típica busca por excesso do signo fogo, a lavanda é um óleo que quem tem Lua em Leão não pode esquecer.

: para equilibrar a típica busca por excesso do signo fogo, a lavanda é um óleo que quem tem Lua em Leão não pode esquecer. Patchouly : para mudar esses hábitos não saudáveis e quebrar padrões de comportamentos, o patchouly é ideal para compor sinergias.

: para mudar esses hábitos não saudáveis e quebrar padrões de comportamentos, o patchouly é ideal para compor sinergias. Cipreste: pode ajudar a amenizar os sintomas de problemas que envolvem a circulação sanguínea.

Óleos essenciais para em Virgem

A tendência da Lua virginiana não é de se preocupar tanto com o sabor, mas mais em se alimentar de forma rápida, porque a pessoa tende a ser bastante preocupada e atarefada, com isso, pode ser bastante nervosa e ansiosa. Por conta disso, pode acabar desenvolvendo gastrite.

Laranja, tangerina, bergamota e lavanda: ajudam a lidar com nervosismo e ansiedade.

ajudam a lidar com nervosismo e ansiedade. Capim-limão: ajuda a liberar o chakra laríngeo, liberando as emoções e permitindo se expressar sem agressividade.

ajuda a liberar o chakra laríngeo, liberando as emoções e permitindo se expressar sem agressividade. Laranja doce : também ajuda com a gastrite, liberando os espasmos gástricos. Para isso, faça uma massagem no abdômen, abaixo do umbigo, utilizando 30g de um creme neutro com 4 gotas de óleo essencial – pode ser 2 de laranja doce e 2 de patchouly, que vai auxiliar nesse processo.

: também ajuda com a gastrite, liberando os espasmos gástricos. Para isso, faça uma massagem no abdômen, abaixo do umbigo, utilizando 30g de um creme neutro com 4 gotas de óleo essencial – pode ser 2 de laranja doce e 2 de patchouly, que vai auxiliar nesse processo. Gerânio: caso o virginiano de Lua precise potencializar a sua famosa organização, planejamento e foco, use o óleo de gerânio ou adicione à sinergia com os demais óleos indicados.

Óleos essenciais para em Libra

Tem tendência a ser "formiguinha" e desenvolver compulsão por doces. Por conta disso, pode ter tendência ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode decorrer em diabetes. Outro problema comum da Lua em Libra é a dificuldade de ingerir água, levando à retenção de líquidos e problemas renais.

Cacau, bergamota e patchouly : a combinação pode ser usada para ajudar a controlar a compulsão por doces.

: a combinação pode ser usada para ajudar a controlar a compulsão por doces. Canela: para ajudar na questão do açúcar, a canela é ótima, podendo ser usada na forma de óleo em spray ou colar, ou adicionando a canela em pó ou em pau na comida, principalmente nos doces.

Óleos essenciais para Lua em Escorpião

Quem tem Lua em Escorpião costuma ser ótimo em fazer dieta ou adotar hábitos saudáveis. Mas assim como a canceriana, a Lua escorpiana é bastante ligada ao emocional, até de forma mais profunda. Por isso, é alguém que precisa estar com o emocional equilibrado para se alimentar bem, o que pode levar a distúrbios alimentares.

Lavanda: ajuda quem precisa equilibrar o emocional.

ajuda quem precisa equilibrar o emocional. Tea tree : ajuda na limpeza do campo energético, reduzindo esses problemas.

: ajuda na limpeza do campo energético, reduzindo esses problemas. Gerânio e grapefruit : ajudar muito as mulheres com essa Lua a passarem pela fase da TPM, quando as emoções afloram e os desequilíbrios alimentares podem aumentar. Ambos ajudam a reduzir os sintomas e trazem leveza e tranquilidade quando usados no período pré-menstrual.

: ajudar muito as mulheres com essa Lua a passarem pela fase da TPM, quando as emoções afloram e os desequilíbrios alimentares podem aumentar. Ambos ajudam a reduzir os sintomas e trazem leveza e tranquilidade quando usados no período pré-menstrual. Erva-doce, funcho-doce, pimenta e limão: se precisar de uma ajudinha no detox, pode usar esses óleos indicados para turbinar jejuns ou estratégias nutricionais específicas.

Óleos essenciais para Lua em Sagitário

Parecido com Áries, a Lua em Sagitário tem forte energia, com tendência a festas e exageros frequentes. Por conta dos excessos e abusos alimentares – daqueles que a pessoa começa a comer e não para mais -, a Lua sagitariana pode necessitar de detox. Sagitário é um signo curioso e interessado em aprender e, no caso da Lua, o assunto é comida. Pode precisar de ajuda para se concentrar e ter foco para aprender.

Lavanda e patchouly : ajudam a trazer equilíbrio e a mudar o padrão exagerado.

: ajudam a trazer equilíbrio e a mudar o padrão exagerado. Limão: é excelente para ajudar em processos de detox.

é excelente para ajudar em processos de detox. Alecrim: ajuda na concentração e a ter foco para aprender. É importante respeitar as devidas restrições.

Óleos essenciais para em Capricórnio

Entre as características capricornianas mais marcantes estão a persistência e a responsabilidade, o que pode acabar gerando preocupação em excesso com o trabalho, por exemplo. Vale evitar ser aquelas pessoas que comem e trabalham ao mesmo tempo, o que pode acabar levando a refeições rápidas e nutricionalmente pobres. Um dos problemas comuns dessa Lua envolvem os ossos, por isso precisa cuidar com problemas como osteoporose e queda de cálcio.

Laranja: ajuda a focar no aqui e agora. Bom para usar en quanto come.

ajuda a focar no aqui e agora. Bom para usar en quanto come. Lavanda e patchouly : nessa sinergia, lavanda atua no equilíbrio e o patchouly age como "quebrador" de padrões e ajudam a centrar a Lua em Capricórnio na alimentação balanceada e nutritiva, que é tão importante para manter o rendimento e a produtividade no trabalho.

: nessa sinergia, lavanda atua no equilíbrio e o patchouly age como "quebrador" de padrões e ajudam a centrar a Lua em Capricórnio na alimentação balanceada e nutritiva, que é tão importante para manter o rendimento e a produtividade no trabalho. Tea tree: atua como apoio para prevenir osteoporose e queda de cálcio na menopausa.

Óleos essenciais para Lua em Aquário



Aquário é um signo muito mental, que está sempre pensando e agitando tudo. Por isso, quem tem Lua aquariana, pode levar o nervosismo para a hora da comida, e não comer ou comer em excesso por distração, por exemplo.

Lavanda: fundamental para trazer equilíbrio.

fundamental para trazer equilíbrio. Laranja, tangerina e limão : os óleos cítricos podem ser usados junto com a lavanda para trazer o foco da pessoa para a hora da refeição, acalmar as ideias e colocá-la presente enquanto se alimenta. O limão, especialmente, pode ajudar na flexibilidade e em provocar mudanças de hábitos.

: os óleos cítricos podem ser usados junto com a lavanda para trazer o foco da pessoa para a hora da refeição, acalmar as ideias e colocá-la presente enquanto se alimenta. O limão, especialmente, pode ajudar na flexibilidade e em provocar mudanças de hábitos. Patchouly : esse óleo "quebrador" de padrões também ajuda a acalmar a mente aquariana e trazer a pessoa para o aqui e agora, elevando a disciplina para que não fique horas sem comer, pulando refeições e comendo demais à noite, por exemplo. O patchouly pode ajudar a ter uma rotina alimentar.

: esse óleo "quebrador" de padrões também ajuda a acalmar a mente aquariana e trazer a pessoa para o aqui e agora, elevando a disciplina para que não fique horas sem comer, pulando refeições e comendo demais à noite, por exemplo. O patchouly pode ajudar a ter uma rotina alimentar. Vetiver: como é um óleo de aterramento, o vetiver vai ajudar, junto com a lavanda e os demais, à Lua aquariana a ficar mais presente e centrada.

Óleos essenciais para em Peixes

Como Peixes é muito sensível, a Lua pisciana pode tornar a pessoa mais carente e acabar descontando na comida, principalmente comendo demais. São pessoas com tendência a pecarem pelo excesso de empatia e acabarem absorvendo energias negativas das outras pessoas, até se sobrecarregar e descontar na comida. A Lua pisciana pede muito que a pessoa busque terapia, principalmente as alternativas e holísticas, além de meditação e yoga,

Lavanda : ajuda a trazer equilíbrio emocional e evitar o "comer emocional" que pode levar a compulsões alimentares.

: ajuda a trazer equilíbrio emocional e evitar o "comer emocional" que pode levar a compulsões alimentares. Funcho-doce, erva-doce, limão e pimenta : por serem óleos desintoxicantes, podem ajudar muito a purificar o organismo da pessoa que comeu demais por estar triste ou carente. Até o chá de erva-doce ou uma pitada de pimenta na comida podem ajudar no processo.

: por serem óleos desintoxicantes, podem ajudar muito a purificar o organismo da pessoa que comeu demais por estar triste ou carente. Até o chá de erva-doce ou uma pitada de pimenta na comida podem ajudar no processo. Citronela, tea tree e líbano : são óleos que ajudam a proteger a energia.

: são óleos que ajudam a proteger a energia. Sândalo e olíbano: ajuda na concentração e em práticas como meditação e yoga.

Contraindicações dos óleos essenciais

Alecrim, funcho-doce e erva-doce são alguns dos óleos essenciais indicados que podem ter contraindicações, seja para grávidas ou pessoas com alguma doença. Por isso, ao usar esses aromas ou mesmo os outros, é recomendado consultar um aromaterapeuta.

Além de contraindicar alguns óleos, esse profissional vai investigar a sua rotina e seu hábitos e poder fazer a recomendação mais precisa, tanto nas escolhas dos aromas quanto na forma de uso para potencializar os benefícios.

+ Leia previsões personalizadas e coletivas para o seu ano, no nosso especial Previsões para 2021.

+ 2021 tá ON, leia previsões para todo o seu ano no Mapa do Ano 2021.

+ Conheça os seus trânsitos astrológicos: um horóscopo grátis baseado em todo seu Mapa Astral.

+ 2021 tá ON! Leias as previsões para o seu signo em 2021.

Solange Lima

Terapeuta holística e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia, Shiatsu, Reflexologia e Reiki. Realiza atendimentos em São Paulo.

[email protected]