Ano Novo Astrológico 2021: data, previsões e desafios

Para a Astrologia, o ano novo não começa em 1º de janeiro, e sim, quando o Sol ingressa no signo de Áries. Por isso, o Ano Novo Astrológico 2021 começa no dia 20 de março, às 6h37min no Brasil.

Esse dia e hora geram um mapa astral para o país para aquele ano que começa. No caso do Brasil, o mapa é feito para a capital, Brasília, e neste artigo vamos interpretar este mapa para entender tudo sobre o Ano Novo Astrológico, as previsões, os desafios e as oportunidades que vai abranger toda a coletividade do país.

Ano Novo Astrológico 2021 x 2020

Vamos começar relembrando o Ano Novo Astrológico 2020. No ano passado, o mapa para o Brasil teve grande ênfase no signo de Capricórnio. Esse signo cobra muita responsabilidade e pode nos deixar muito voltados ao trabalho e em assuntos mais sérios e estruturais. E foi exatamente assim.

O mapa do Ano Novo Astrológico 2021 tem Ascendente em Áries, um signo de iniciativa, que empreende começos e a ser arrojado. Áries indica a abertura de caminhos pelas próprias ideias, não raro, pioneiras. A partir de agora, você poderá entender as previsões para:

as atitudes, que são regidas pelo Ascendente

as finanças, a partir do signo na Casa 2 no mapa do Ano Novo Astrológico

as comunicações, com a Casa 3

a espiritualidade, com a Casa 12

o amor, ao analisarmos o posicionamento de Vênus

As previsões para o Ano Novo Astrológico 2021 são para o âmbito coletivo. Seu Ano Novo Astrológico pessoal começa no dia do seu aniversário e você pode ver as suas tendências pessoais no mapa da sua Revolução Solar. Acompanhe também seus trânsitos pessoais gratuitamente no Horóscopo Personalizado.

Áries, o Ascendente do Brasil em 2021

Não espere um ano de contemplação e descanso. O ativo signo de Áries ocupa o Ascendente do mapa do Brasil no Ano Novo Astrológico 2021, que indica a abertura de caminhos pelas próprias ideias, não raro, pioneiras.

Ponto fortes do Ascendente em Áries em 2021

2021 não é ano de esperar soluções caírem do céu, caminhos mostrados por fórmulas prontas, zonas de conforto e segurança. Nada disso combina com Áries.

O mote é se arrisque, se jogue, vá em frente, acredite em você!

O Sol brilha conjunto ao Ascendente deste mapa, favorecendo as pessoas mais autoconfiantes, criativas e arrojadas , que não têm medo de acreditar em si mesmas e se lançarem em coisas novas.

, que não têm medo de acreditar em si mesmas e se lançarem em coisas novas. Pode haver maior senso de individualidade. Aproveite isso, pois Áries fala que só você pode pensar em você e na sua própria vida, ninguém pode fazer isso por você e tomar decisões que só a você cabem.

Apesar de ainda estarmos em um contexto de pandemia, não é ano de se colocar em último lugar , é preciso tocar a sua vida em frente e seus projetos. Mas sempre tomando todos os cuidados necessários para não se colocar em risco nem as outras pessoas.

Pontos fracos:

Correr riscos demais pode ser perigoso. Tenha atenção!

Áries pode trazer tendência de insubordinação e individualismo, o que, no contexto de uma pandemia, que pede colaboração coletiva, pode ser muito complicado e contrário a um espírito colaborativo.

Cuide com atitudes egoístas, impulsividade desmedida e agressividade, que é o lado sombra de Áries.

Posturas infantis e brigas à toa, ao invés de usar a boa liderança e assertividade do lado luz de Áries, podem colocar muitas coisas a perder.

Para algumas pessoas, a quem faltar persistência, pode ter só começos e fantasias e não se sair verdadeiramente do lugar.

Casa 2 e as Finanças no Ano Astrológico 2021

Urano ocupa a Casa 2 do mapa do Ano Novo Astrológico para o Brasil. Esse posicionamento favorece a criatividade para ganhar dinheiro e abrir novas frentes de negócio – algo que já estava muito em voga no ano passado, como serviços virtuais, aplicativos, investimento em informática, modernizações e a inventividade para se driblar as limitações de uma pandemia.

Porém, Urano em tensão com Saturno, aspecto que vai estar presente durante todo o Ano Astrológico 2021, não é um posicionamento que propicie estabilidade e, sim, para uma inclinação a altos e baixos. Quem partir para novos negócios deverá levar isto em conta, o que vai pedir boa capacidade de adaptação e fluxo de caixa capaz de segurar nas fases de baixa.

Há risco de quebra de negócios considerados estáveis e os novos, que podem não conseguir se estabelecer. Mudanças também podem ocorrer em questões financeiras e até estruturais, que impactarão no futuro de empresas e negócios. Leve isto em conta em possíveis investimentos.

Casa 3 no mapa de 2021: tempo de cursos e muita comunicação

Marte, o regente do Ascendente em Áries, encontra-se na Casa 3, em Gêmeos, no mapa do Ano Novo Astrológico 2021. Isto implica em um ano focado em comunicação, seja para propagar e vender produtos e serviços ou para disponibilizar cursos, trocas, aprendizados. A comunicação será intensa até março de 2022. As redes sociais provavelmente vão continuar dominantes em um contexto limitado sob várias aspectos para eventos presenciais.

Marte em Gêmeos também colabora com ideias, fomentando as coisas novas que este Ascendente em Áries pede. A Lua, regente das necessidades emocionais do povo, não está conjunta a Marte, mas também está em Gêmeos.

Vejamos como estes dois planetas em Gêmeos podem funcionar no Ano Novo Astrológico 2021:

Pontos fortes:

Plano mental pode ficar hiper ativado, com boas ideias e criatividade.

Mais maleabilidade. Possivelmente estaremos menos rígidos e, por isso, podemos considerar mudanças, adaptações, experiências e novidades.

Pode haver muita necessidade de se comunicar e aprender. Portanto, é ótimo para muitos cursos virtuais, livres e comunicação.

Necessidade de espairecer, que, se realizada com responsabilidade, implica em, por exemplo, caminhar ou andar de bicicleta com máscara, mantendo distanciamento e sem promover aglomerações, enquanto persistir a pandemia.

Mesmo em ano de pandemia, 2021 está longe de qualquer tipo de marasmo.

Pontos fracos:

Pode haver muita dificuldade em conter aglomerações, que é o que propaga a transmissão do Covid-19. Altas taxas de transmissão do vírus, por conta disso, enchendo hospitais enquanto não se alcançar número elevado de vacinações.

Mercúrio e Marte formam quadratura o que traz tendência a muitas brigas e bate-bocas em um ano fortemente polarizado, não raro de forma agressiva. Pode haver muitos haters e brigas gratuitas. Observe a si mesmo quanto a isso. Não é brigando e impondo pontos de vista que se muda a cabeça de ninguém.

em um ano fortemente polarizado, não raro de forma agressiva. Pode haver muitos haters e brigas gratuitas. Observe a si mesmo quanto a isso. Não é brigando e impondo pontos de vista que se muda a cabeça de ninguém. Potencial ampliado de acidentes em deslocamentos, com mais acidentes em 2021 do que em 2020.

Chance de conflito e dificuldade com países vizinhos e envolvendo fronteiras . Isso pode ocorrer com brasileiros que tentarem cruzar sair do país quanto para voltar ao Brasil.

. Isso pode ocorrer com brasileiros que tentarem cruzar sair do país quanto para voltar ao Brasil. Estão em alta a superficialidade e a falta de base de várias informações passadas, assim como polêmicas, assuntos superficiais, fofocas e fake news em detrimento de questões mais sérias.

Saturno e Júpiter em Aquário

Saturno e Júpiter ocupam o signo de Aquário, que rege grupos e coletivo, e ambos os planetas vão estar muito bem, respectivamente, com Marte e com a Lua. Veja algumas previsões:

Alguns grupos engajados e comprometidos podem querer fazer bons trabalhos sociais ou coletivos.

Boas ideias e iniciativas para jovens e adolescentes. Uma parte deles pode conseguir avançar no ensino, infelizmente, porém, não a camada mais carente.

Alguns gestores podem ter ações bem planejadas e bem coordenadas, o que pode ajudar tanto na pandemia como em iniciativas dentro de empresas para modernizações.

Podem surgir gestos visionários, com boas sementes de futuro sendo plantadas.

Pessoalmente, projetos seus em que você possa trabalhar com foco e afinco, abrindo coisas boas para o seu futuro. Ótimo para planos que alcancem grupos e coletivo.

Boa sinergia com amigos, que podem ser fonte de ânimo e otimismo, ajudando a ver questões sob outra perspectiva. Conte e seja a pessoa que dá apoio, suporte e estabilidade.

Peixes e Casa 12 lotada no Ano Novo Astrológico 2021

A Casa 12 está lotada no mapa de 2021 e isso pode trazer algumas dificuldades na pandemia. Esta é a Casa, dentre outros significados, de flagelo, vulnerabilidade, hospitalizações e doenças. Se não houver cuidado, podemos passar boa parte do ano “enxugando gelo”: tratando de infecções e reinfecções por Covid-19.

Estudantes de camadas mais baixas também têm possibilidade de um ensino deficitário este ano em razão de problemas estruturais, como acesso à Internet e equipamentos.

Na Astrologia, a Casa 12 está ligada a estados psíquicos vulneráveis, e, enquanto uma parte das pessoas vai estar ligada no lado Yang do mapa, que toca projetos, tem boas ideias e iniciativas, outra parte poderá ter de lidar com debilidade física e/ou emocional pessoal ou de pessoas próximas.

Muita gente pode ficar doente psicologicamente em 2021, com a possibilidade de altos índices de depressão e ansiedade.

Até mesmo pelo fato de estarmos indo para o segundo ano de uma grave pandemia mundial, que gerou tantas perdas. Este estado de espírito impressionável e pouco objetivo pode ajudar a fomentar notícias delirantes e boatos.

Uma Casa 12 cheia também pode indicar muitas coisas acontecendo por debaixo dos panos, como desvios de dinheiro, fraudes, roubos e golpes.

Se você ou alguém próximo não anda bem, vai ser importante procurar ajuda, e ajuda idônea, em um ano com potencial de falsos gurus e gente ótima de lábia. Em um ano em que vai se tentar vender de tudo, não vão faltar promessas milagreiras e superficiais para qualquer tipo de problema.

A melhor forma de se usar a Casa 12 bastante destacada deste mapa é buscando por meditação, conexão espiritual e momentos de descanso e, se possível, de ligação com a natureza. Parar um pouco a correria e o excesso de atividade vai ser importante em um ano que promete ser agitado e cheio de atividades, não raro múltiplas.

Vênus: e o amor, como vai ficar?

Vênus, o planeta do amor, está em Peixes, seu signo de exaltação, no mapa do Ano Novo Astrológico 2021. O amor tende a estar mais romântico e sensível neste período. É um ano com alto potencial para se apaixonar e viver coisas intensas, com Vênus em bom aspecto com Plutão. Ou então para manter a intimidade e a conexão com a pessoa amada.

Mas Vênus ainda vai estar em orbe de afastamento com Netuno, e este é aspecto que requer cautela com fantasias e enganos, amores “impossíveis” ou platônicos e até sofrimento no amor. Muita gente pode imaginar coisas sem se pautar na realidade.

Se você estiver vivenciando isso, amigos poderão estar tentando te avisar de algo. Ou talvez você é quem veja alguém vivenciando isto. Nem sempre o aviso surte efeitos, mas é importante que não deixe de ser dado ou minimamente considerado. Então, a dica para o amor em 2021 é: cuidado com a fantasia.

Mas com Vênus conjunto ao Sol o amor tem potencial, sim, para ser intenso e prazeroso em 2021 – ainda que, para algumas pessoas, um tanto equivocado ou cego, como já foi dito – e algo a ser vivido em privacidade, menos no mundo e mais na esfera íntima.

E, em razão da conjunção com o Sol, talvez podendo trazer um certo alívio, porto seguro, poesia especial para a vida pessoal. Enfim, mesmo sendo um ano tão Yang sob uma certa perspectiva, o amor definitivamente vai estar no ar em 2021.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

