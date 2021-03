Previsões astrológicas de 15 a 21 de março de 2021

Esta semana vai apresentar um fluxo e vitalidade bem melhor do que a anterior. Na semana passada, as previsões astrológicas , com a conjunção do Sol com Netuno, tiveram momentos de certa confusão, caos e hipersensibilidade, individual ou coletivamente falando.

Veja aqui o resumo dos principais aspectos da semana e, na sequência, as previsões para cada um deles.

Mercúrio muda para Peixes na segunda-feira (15): o pensamento pode ficar menos lógico e mais intuitivo até 04/04. Atenção com distrações e confusões, inclusive nas comunicações.

na segunda-feira (15): o pensamento pode ficar menos lógico e mais intuitivo até 04/04. Atenção com distrações e confusões, inclusive nas comunicações. Vênus conjunto com Netuno vai até a terça-feira (16) e pode produzir mais romantismo e mais carência no âmbito coletivo. Pede cuidado com investimentos e com a gestão financeira.

vai até a terça-feira (16) e pode produzir mais romantismo e mais carência no âmbito coletivo. Pede cuidado com investimentos e com a gestão financeira. O Sol em sextil com Plutão até sexta-feira (19) é um contato de recuperação, em especial da atmosfera da semana passada.

até sexta-feira (19) é um contato de recuperação, em especial da atmosfera da semana passada. Ótimo aspecto de Mercúrio com Urano começa a partir de sexta-feira (19), que pode estimular novas ideias.

começa a partir de sexta-feira (19), que pode estimular novas ideias. Também na sexta iniciar uma quadratura de Mercúrio com Marte , que pode trazer mais correria e irritabilidade para o dia a dia.

, que pode trazer mais correria e irritabilidade para o dia a dia. Ingresso do Sol em Áries no sábado (20) , trazendo o Ano Novo Astrológico e nova força e motivação coletiva e pessoal!

, trazendo o e nova força e motivação coletiva e pessoal! Vênus em sextil com Plutão até o domingo (21) pode propiciar intimidade e química no amor, aproveite! Favorável para ganhos.

até o domingo (21) pode propiciar intimidade e química no amor, aproveite! Favorável para ganhos. Vênus muda para Áries a partir do domingo (21), onde fica até meados de abril. Aproveite a última semana de maior tolerância nas relações com Vênus em Peixes, pois este não é o ponto forte de Vênus em Áries; saiba como este trânsito vai funcionar.

a partir do domingo (21), onde fica até meados de abril. Aproveite a última semana de maior tolerância nas relações com Vênus em Peixes, pois este não é o ponto forte de Vênus em Áries; saiba como este trânsito vai funcionar. Marte em trígono com Saturno até 27/03 é um aspecto que ajuda a lidar melhor com a pandemia, com potencial de alguns gestores terem ações mais coordenadas e pautadas por bom senso. Na vida pessoal, ajuda a se organizar melhor!

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Lua Nova e o momento delicado para pandemia no Brasil

Quem já leu as previsões para a Lua Nova que começou no dia 13/03 sabe que até meados de abril o Céu no Brasil,vai ser bastante complicado para o contexto da pandemia. A crise já começou na Lua Nova de fevereiro.

Porém, nas previsões astrológicas desta semana dois aspectos podem ajudar a lidar melhor com a situação:

Sol em sextil com Plutão

no plano coletivo, indica a possibilidade de atuar de forma mais pontual em emergências, com os lockdowns que estão sendo feitos em várias partes do Brasil. Pode também auxiliar a recuperar a saúde de várias pessoas doentes em casa ou internadas em hospital.

no plano pessoal, pode ajudar a recuperar o rumo e o foco emocional – na semana passada estava muito mais difícil se organizar essas duas questões. Tivemos a sensação de termos sido engolfados pelo fluxo. Agora, é possível sentirmos força maior de direcionamento, motivação e até transformação do que não vinha bem! Revitalização.

Marte em boa sinergia com Saturno

Marte é o planeta da ação, e, até o dia 27/03, vai estar em boa sinergia com Saturno. Isto ajuda para que as ações sejam pautadas pelo bom senso e melhor coordenadas, com maior potencial de que sejam conduzidas por figuras de autoridades habilitadas.

Na vida pessoal, este aspecto pode auxiliar para que você se organize melhor, o que vai permitir melhor produtividade e alcançar alguns resultados.

Esse excelente aspecto também disponibiliza doses a mais de disciplina, seja para tocar a dieta em frente, malhar ou cumprir seus objetivos. Quem sabe até voltar a acordar mais cedo, depois de dias mais cheios de sono e desorganizados.

Segunda: Mercúrio em Peixes

Depois de uma longuíssima temporada em Aquário (08/01 a 15/03), Mercúrio ingressa em Peixes na noite de segunda-feira (15/03), ficando neste signo até 04/04.

Mercúrio em Peixes é ótimo para:

linguagens não lógicas

favorece imagens, música, poesia

é bom para estudar sobre o inconsciente e espiritualidade

a mente (que é regida por Mercúrio) pode viajar mais e ficar mais sensível, criativa e imaginativa (características de Peixes).

Desafios com Mercúrio em Peixes:

fica muito mais fácil se distrair, cometer erros e se atrapalhar.

procure conferir mais o que fizer

cheque se você compreendeu mensagens e se teve clareza em transmiti-las, para evitar mal entendidos e confusão.

Até terça: previsões astrológicas para Vênus e Netuno conjuntos

Até terça-feira (16), Vênus está conjunto a Netuno, o que é um aspecto ambivalente. Pode trazer mais romantismo, mas também pode haver mais carência no amor. E nas finanças requer maior cuidado, já que pode haver mais ilusão. Nesta época, poderão acontecer muitas fraudes, que vão ser reveladas depois, por isto fique atento a transações suspeitas. Além disso, pode ser muito fácil levar gato por lebre e cair em propagandas enganosas.

A partir de terça: Vênus em sinergia com Plutão

A partir da terça-feira (16) e indo até o domingo (21), Vênus faz excelente sinergia com Plutão, o que fomenta a química e a intimidade.

Ótimo momento para pessoas comprometidas colocarem um pouco mais de erotismo e “pimenta” na relação e para quem não estiver em um relacionamento encontrar pessoas com quem vão ter aquela química especial. Então, as coisas esquentam favoravelmente para o amor nesta semana.

Para isso, vale ficar atento aos aspectos que Vênus está fazendo no seu Horóscopo Personalizado, que é gratuito e tem como base os dados do seu mapa natal.

No exemplos abaixo, você pode ver que uma pessoa está com Vênus na casa 6, sugerindo uma boa fase para a pessoa aprimorar alguma habilidade e um período de atmosfera harmoniosa no trabalho. Já a segunda pessoa está passando por um trânsito lento e longo que indica fase para rever valores e relações.





Sexta: Mercúrio em aspecto com Urano e com Marte

A partir de sexta-feira (19), Mercúrio faz um aspecto fluente com Urano e um desafiador com Marte. Mercúrio/Urano estimula o plano das ideias, em especial com ideias criativas sobre finanças, investimentos, formas de ganhos. A dica é que você procure ficar aberto a sugestões, pois elas podem ser bem interessantes. E dê dicas para o outro se você sentir que pode ajudar em algo.

Mas Mercúrio também vai ficar em tensão com Marte, o que vai se estender para toda a próxima semana. É um aspecto de correria e também acidentável (evite correr riscos desnecessários), em especial em deslocamentos. E outra coisa que ele pode significar são bate bocas e polêmicas. A dica vai ser, em determinadas situações, contar até 10, para que a fala saia, em uma situação em que seja necessário pontuar algo, saia assertiva, mas não agressiva, que é o lado negativo deste aspecto.

Sábado: Ano Novo Astrológico e Sol em Áries

O Sol ingressa em Áries às 6h37 de sábado (20): é o Ano novo astrológico (na quinta-feira estreia a série de vídeos especiais com as previsões no YouTube do Personare, ative o alerta) momento em que o ano finalmente começa para a Astrologia, e na vida pessoal também.

O Sol em Áries traz ânimo e energia para começos e ir atrás do que queremos. Há menos passividade, e mais iniciativa e ação. Além disso, Áries nos ajuda a estarmos mais em conexão com a nossa individualidade, algo como “se eu não cuidar de mim e das minhas prioridades, quem vai fazer isto?”. Aproveite, assim, este belo novo impulso!

Domingo: Vênus em Áries

Vênus ingressa em Áries no final da manhã de domingo (21). Vênus em Peixes (que termina no domingo) é um posicionamento astrológico bastante especial, que tanto favorece o amor como o entendimento nas relações em geral, pois há mais compreensão e pensa-se duas vezes antes de se entrar em embates desnecessários.

Vênus em Áries já não é assim. É mais franco e direto. Ou seja, até 14/04, as relações ficam permeadas pela franqueza. Do lado positivo, ficam mais sinceras, sem tantas meias verdades e promessas que não se pretende cumprir.

Mas já deu para ver que não é hora de “pisar no calo de ninguém”, pois Vênus em Áries tem um estilo bem mais “bateu, levou” do que Vênus em Peixes. A fase mais crítica de Vênus em Áries ocorre entre 9 a 14/04.

No amor, Vênus em Áries se parte mais para a ação e há mais a famosa “pegada”. Nas finanças, Vênus em Áries pode trazer mais gastos rápidos e impulsivos, mas também favorecer o famoso “ir à luta”, com as pessoas mais proativas para venderem seus produtos e serviços e lutarem mais por seus ganhos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]