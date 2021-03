Cada signo rege um órgão do corpo humano

A Astrologia tem uma vertente médica, a Astrologia Médica, na qual planetas e signos regem funções e órgãos do corpo, em uma teia de inter-relações bastante complexa, tal como acontece também no corpo humano.

Nesta vertente, os signos regem partes do corpo, com Áries no topo do corpo, governando a cabeça, e Peixes na base, governando os pés.

Quando temos o Sol em um determinado signo, aquilo que é chamado de “nosso signo”, podemos ter aquela parte do corpo mais propensa a apresentar problemas de saúde, mas isto também pode ocorrer por outros posicionamentos astrológicos que não apenas o signo solar.

Assim, um geminiano com muita ênfase em Câncer (com o Ascendente e a Lua neste signo, por exemplo) pode ter vulnerabilidade estomacal que é típica deste segundo signo, e não de Gêmeos.

Por isso, que toda leitura astrológica precisa sempre levar em conta o mapa astral inteiro da pessoa.

Veja quais partes e órgãos são regidas por cada signo

Primeiro, veja no seu mapa astral qual signo você tem destacado. Depois, confira as questões que podem aparecer na sua saúde. Este artigo não pretende ser de previsão e/ou de diagnóstico, tendo apenas função introdutória sobre as regências médicas atribuídas aos signos.

Partes do corpo que rege: cabeça, crânio, couro cabeludo, rosto. Atribui-se a este signo as glândulas suprarrenais, que lançam adrenalina no corpo, o hormônio da reação imediata de correr diante do perigo ou enfrentar.

cabeça, crânio, couro cabeludo, rosto. Atribui-se a este signo as glândulas suprarrenais, que lançam adrenalina no corpo, o hormônio da reação imediata de correr diante do perigo ou enfrentar. Possíveis desafios na saúde: é comum que pessoas com Áries ou Marte (regente deste signo) destacado no mapa tenham enxaquecas e dores de cabeça mais recorrentes. Machucados na cabeça, problemas nos ouvidos e nariz (como sinusite), podem ter a ver com Áries.

Partes do corpo que rege: toda a região do pescoço e garganta. Abrange a boca, língua, laringe e cordas vocais. A glândula taurina é a tireoide.

toda a região do pescoço e garganta. Abrange a boca, língua, laringe e cordas vocais. A glândula taurina é a tireoide. Possíveis desafios na saúde: pessoas com destaque em Touro podem ter vulnerabilidade na garganta, com mais tendência a infecções e problemas diversos. Tem potencial para hipo ou hiper tireodismo quando há desequilíbrios, bem como o crescimento anormal da tireoide, resultando em bócio.

Partes do corpo que rege: este versátil signo rege todo o aparelho respiratório, pulmões, ombros, braços e mãos.

este versátil signo rege todo o aparelho respiratório, pulmões, ombros, braços e mãos. Possíveis desafios na saúde: todas as afecções respiratórias são governadas por Gêmeos, como a asma ou a bronquite. Algumas pessoas com Gêmeos destacado podem ter maior vulnerabilidade a gripes e resfriados. Os problemas nos ombros, braços e mãos, como tendinite, bursite e lesões por esforço repetitivo, também podem acontecer com quem tem este signo em destaque.

Partes do corpo que rege: a região do ventre, notadamente o estômago, bem como os seios e as glândulas mamárias. O esôfago também está sob a sua regência.

a região do ventre, notadamente o estômago, bem como os seios e as glândulas mamárias. O esôfago também está sob a sua regência. Possíveis desafios na saúde: os empáticos cancerianos, regidos pela Lua, são famosos por terem o estômago mais sensível, com mais tendência a azias e úlceras estomacais. O útero também é regido por Câncer (mas não os ovários.) Tem tendência a inchaços e retenção de líquidos.

Partes do corpo que rege: o exuberante signo de Leão rege a coluna vertebral, a região lombar, o tórax e o coração.

o exuberante signo de Leão rege a coluna vertebral, a região lombar, o tórax e o coração. Possíveis desafios na saúde: a medida em que se tornam mais velhos, pessoas com Leão em destaque no mapa precisam aprender a moderar o temperamento forte e também os prazeres à mesa para que não sejam entupidas as veias e artérias com excesso de gordura, podendo gerar problemas cardíacos.

Partes do corpo que rege: o meticuloso signo de Virgem tem regência sobre os intestinos, em especial o delgado.

o meticuloso signo de Virgem tem regência sobre os intestinos, em especial o delgado. Possíveis desafios na saúde: Virgem, o signo que rege a alimentação, e a pessoa virginiana não demora a perceber que precisa ser mais seletivo e saudável para se alimentar para não ter problemas como colites, cólicas intestinais e disfunções gástricas, também mais comuns quando se torna muito nervoso e perfeccionista.

Partes do corpo que rege: o clássico signo de Libra rege a região da cintura e também os rins, com grande sensibilidade neste par de órgãos.

o clássico signo de Libra rege a região da cintura e também os rins, com grande sensibilidade neste par de órgãos. Possíveis desafios na saúde: mais do que qualquer outro, precisa observar a adequada ingestão de líquidos. Infecções urinárias, por exemplo, podem levar a inflamação nos rins, que se não tratada podem ser fatal.

Partes do corpo que rege: o intenso signo de Escorpião tem regência sobre a bexiga e órgãos sexuais e reprodutores, como pênis, próstata, vagina, ânus e, também, sobre o intestino grosso.

o intenso signo de Escorpião tem regência sobre a bexiga e órgãos sexuais e reprodutores, como pênis, próstata, vagina, ânus e, também, sobre o intestino grosso. Possíveis desafios na saúde: não é incomum que pessoas com Escorpião em destaque possam ter as dolorosas hemorroidas. Precisa ter especial cuidado com doenças sexualmente transmissíveis.

Partes do corpo que rege: o otimista signo de Sagitário, governado por Júpiter, rege o quadril, o fêmur e as coxas, bem como o fígado e o pâncreas.

o otimista signo de Sagitário, governado por Júpiter, rege o quadril, o fêmur e as coxas, bem como o fígado e o pâncreas. Possíveis desafios na saúde: um estilo desregrado de vida pode levar pessoas com destaque no signo de Sagitário a problemas no fígado e também com sobrepeso. Há potencial também de em movimentos de crise quebrarem a bacia ou o fêmur.

Partes do corpo que rege: o focado signo de Capricórnio ter regência sobre as partes duras do corpo, como dentes, ossos e joelhos.

o focado signo de Capricórnio ter regência sobre as partes duras do corpo, como dentes, ossos e joelhos. Possíveis desafios na saúde: não são incomuns pessoas com forte destaque de Capricórnio ou de Saturno, o seu regente, tenham tratamentos dentários prolongados para realizar uma recorrência neste tipo de questão. Abrange todas as questões ortopédicas e de reumatismo.

Partes do corpo que rege: o agitado signo de Aquário a região do tornozelo e calcanhares, bem como a circulação sanguínea.

o agitado signo de Aquário a região do tornozelo e calcanhares, bem como a circulação sanguínea. Possíveis desafios na saúde: Pessoas com o signo de Aquário em destaque quando estão em desequilíbrio podem ter problemas de pressão alta ou varizes. Aquário ou o seu regente, Urano, em destaque também pode ocasionar propensão a acidentes.

Partes do corpo que rege: o sistema linfático é governando pelo sensível signo de Peixes, que também rege os pés, ficando mais vulneráveis a fascite plantar e deformidades nos dedos.

o sistema linfático é governando pelo sensível signo de Peixes, que também rege os pés, ficando mais vulneráveis a fascite plantar e deformidades nos dedos. Possíveis desafios na saúde: em função de grande sensibilidade, pessoas com Peixes em destaque no mapa podem ter doenças de difícil diagnóstico, além de sintomas alérgicos. São especialmente vulneráveis, bem como quem tem Netuno, o regente de Peixes, em destaque, a todo tipo de química, medicamento, álcool e drogas, precisando tomar cuidado com isto. Atribui-se a glândula pineal a Peixes em razão da conexão dela com processos de meditação e conexão espiritual.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]