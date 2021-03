Como usar as fases da Lua a seu favor

Os antigos observaram o grande impacto das fases da Lua sobre as marés, a agricultura e até no humor das pessoas. As compilações sobre os efeitos deste satélite estão na base da Astrologia. Cada fase lunar é própria para algo.

Quem mora no campo tem facilmente esta percepção, mas nos centros urbanos se perdeu de vista essa preciosa bússola, que mostra claramente que há um tempo de plantar, outro de colher, um de expandir, outro de contrair.

Planeje os eventos na sua vida de acordo com o sinalizador mais antigo e preciso da humanidade.

As fases estão divididas em tópicos como humor, favorecimento, desfavorecimento, beleza, relacionamentos, dinheiro e carreira. Guarde com você também o calendário lunar de 2021.

Essas são tendências gerais e coletivas com base em fases da Lua. Para saber os seus trânsitos lunares pessoais, cadastre-se e receba o horóscopo personalizado do Personare.

Caso encontre alguma divergência como, por exemplo, um trânsito pessoal seu que esteja falando em um momento bom para inícios, mas a fase lunar for a Minguante, procure fazer a mescla entre as tendências.

Na situação em questão, você pode aguardar alguns dias até a Lua se tornar Nova e dar a partida em algum projeto que queira iniciar na sua vida.

Não sabe em qual das fases da Lua estamos hoje? Veja aqui qual é a Lua hoje e o signo em que cada fase começa em 2021, mês a mês.

Fases da Lua: use a seu favor

LUA NOVA individualidade e novos projetos

Nesta fase da Lua, há energia abundante para criar novos parâmetros e ideias, no trabalho, no amor e na vida.

HUMOR: Prazer em estar mais consigo mesmo. Em geral, ficamos mais calmos e menos ansiosos.

Prazer em estar mais consigo mesmo. Em geral, ficamos mais calmos e menos ansiosos. FAVORECE: É hora de cuidar das próprias questões como comprar roupas, passear, cultivar a beleza, etc. Inícios, com o plantio de sementes de coisas importantes em nossa vida, como comprar uma casa ou iniciar um curso. É mais interessante se pensarmos em começos duradouros. Lembrando, porém, que o período é promissor, mas precisará de tempo para se consolidar.

É hora de cuidar das próprias questões como comprar roupas, passear, cultivar a beleza, etc. Inícios, com o plantio de sementes de coisas importantes em nossa vida, como comprar uma casa ou iniciar um curso. É mais interessante se pensarmos em começos duradouros. Lembrando, porém, que o período é promissor, mas precisará de tempo para se consolidar. DESFAVORECE: Não é hora de estados de espírito nostálgicos e presos ao passado, já que é tempo de novo, nem de dependências emocionais excessivas. Cada um vai precisar ter o seu espaço.

Não é hora de estados de espírito nostálgicos e presos ao passado, já que é tempo de novo, nem de dependências emocionais excessivas. Cada um vai precisar ter o seu espaço. BELEZA: Ótimo momento para renovar o visual, roupas e acessórios. Bom para começar procedimentos de beleza de longo prazo, como também um programa de atividade física.

Ótimo momento para renovar o visual, roupas e acessórios. Bom para começar procedimentos de beleza de longo prazo, como também um programa de atividade física. RELACIONAMENTOS: Se você conhecer alguém neste período, talvez vocês sejam parecidos, mas precisarão cuidar para não ficarem muito focados cada um em si mesmo. Dado a um individualismo maior, não é a fase ideal para casamentos, mas não chega a ser negativa. Afinal, tem sintonia com começos e vai se encaixar com as relações com espaço para sua autonomia.

Se você conhecer alguém neste período, talvez vocês sejam parecidos, mas precisarão cuidar para não ficarem muito focados cada um em si mesmo. Dado a um individualismo maior, não é a fase ideal para casamentos, mas não chega a ser negativa. Afinal, tem sintonia com começos e vai se encaixar com as relações com espaço para sua autonomia. DINHEIRO E CARREIRA: Bom para começos em geral: iniciar uma poupança, comprar imóveis para investimentos e empreendimentos que dependam mais de iniciativa individual do que de uma colaboração.

LUA CRESCENTE: iniciativas e resultados rápidos

Essa é uma das melhores fases da Lua! Fase que tem uma forte energia proativa, por isso aproveite o momento de agitação.

HUMOR: Há uma agitação maior, com estímulos interno e externo para agir com resultados rápidos.

Há uma agitação maior, com estímulos interno e externo para agir com resultados rápidos. FAVORECE: A fase crescente já está mais "aquecida" que a nova, favorecendo eventos e lançamento de projetos em que se espere uma resposta mais rápida e mais imediata. É mais desafiadora que a Lua Nova, pedindo mais iniciativa, energia e proatividade. Portanto, mãos à obra!

A fase crescente já está mais "aquecida" que a nova, favorecendo eventos e lançamento de projetos em que se espere uma resposta mais rápida e mais imediata. É mais desafiadora que a Lua Nova, pedindo mais iniciativa, energia e proatividade. Portanto, mãos à obra! DESFAVORECE: Não é a fase ideal para comprar frutas, verduras, legumes e flores com o objetivo de durar mais tempo, já que irão amadurecer mais rápido. Na beleza, evite tinturas e depilação (não vão durar muito). Não é, também, um momento para passividade e falta de posicionamento.

Não é a fase ideal para comprar frutas, verduras, legumes e flores com o objetivo de durar mais tempo, já que irão amadurecer mais rápido. Na beleza, evite tinturas e depilação (não vão durar muito). Não é, também, um momento para passividade e falta de posicionamento. BELEZA: É hora de fazer um corte para crescimento de cabelo (renovação), dietas e procedimentos para ganho de peso ou de massa muscular, como iniciar suplementação do que estiver faltando no seu organismo. A energia física também estará ampliada para malhar.

É hora de fazer um corte para crescimento de cabelo (renovação), dietas e procedimentos para ganho de peso ou de massa muscular, como iniciar suplementação do que estiver faltando no seu organismo. A energia física também estará ampliada para malhar. RELACIONAMENTOS: Há uma boa atmosfera de entrosamento, ainda que com algumas possíveis divergências contornáveis. Por isso será bem interessante se você conhecer alguém neste período. É uma fase positiva para casamentos, associada a ampliação, colaboração e crescimento.

Há uma boa atmosfera de entrosamento, ainda que com algumas possíveis divergências contornáveis. Por isso será bem interessante se você conhecer alguém neste período. É uma fase positiva para casamentos, associada a ampliação, colaboração e crescimento. DINHEIRO E CARREIRA: Uma fase boa para lançamentos, marketing e promoção de produtos e projetos, contratação de pessoas com um perfil proativo, acordos, negociações e pedidos de um aumento salarial.

LUA CHEIA: hora de se expor

Não é tempo de reverter ou mudar o jogo, mas de seguir nas tendências já existentes e aproveitar a facilidade de mobilização do outro e das relações para mostrar o seu melhor.

HUMOR: É uma fase de ficar mais sociável, extrovertido, mas também mais volátil e ansioso.

É uma fase de ficar mais sociável, extrovertido, mas também mais volátil e ansioso. FAVORECE: É a fase lunar "campeã" para eventos com o público, pois as pessoas estão mais sociáveis e extrovertidas do que em qualquer outra fase da Lua. Entretanto, há também mais descontrole emocional, com aumento de acidentes e maior agitação nas nossas emoções.

É a fase lunar "campeã" para eventos com o público, pois as pessoas estão mais sociáveis e extrovertidas do que em qualquer outra fase da Lua. Entretanto, há também mais descontrole emocional, com aumento de acidentes e maior agitação nas nossas emoções. DESFAVORECE: Não é a hora para ações que possam impactar e causar algum tipo de polêmica, como uma demissão ou pedido de divórcio. Nas cirurgias, há tendência a maior agitação e também inchaço. Também não é um bom momento para procedimentos que envolvam uma redução, como iniciar dietas, tanto pela ansiedade gerada como pela tendência à retenção de líquido.

Não é a hora para ações que possam impactar e causar algum tipo de polêmica, como uma demissão ou pedido de divórcio. Nas cirurgias, há tendência a maior agitação e também inchaço. Também não é um bom momento para procedimentos que envolvam uma redução, como iniciar dietas, tanto pela ansiedade gerada como pela tendência à retenção de líquido. BELEZA: É a melhor hora para o corte de cabelo para dar volume e hidratação para pele e cabelo.

É a melhor hora para o corte de cabelo para dar volume e hidratação para pele e cabelo. RELACIONAMENTOS: O período guarda ambiguidade para casamentos e relacionamentos, pois há uma abertura para os relacionamentos e é a fase em que estamos mais em busca do outro. Atração e paquera em alta. Entretanto, se não houver equilíbrio emocional de uma ou ambas partes, há maior chance de briga e divergência. Festa de casamento e Lua de mel serão animadas.

O período guarda ambiguidade para casamentos e relacionamentos, pois há uma abertura para os relacionamentos e é a fase em que estamos mais em busca do outro. Atração e paquera em alta. Entretanto, se não houver equilíbrio emocional de uma ou ambas partes, há maior chance de briga e divergência. Festa de casamento e Lua de mel serão animadas. DINHEIRO E CARREIRA: Ótima fase para eventos, promoções e comércio. Negociações terão que levar em consideração o outro para serem bem sucedidas. Nas finanças, tenha cuidado com a "gastação", as compras por impulso e algum endividamento podem acontecer no período.

LUA MINGUANTE: recolhimento e planejamento

Esqueça as novidades nesta fase lunar, a menos que esteja ainda só no planejamento. Hora de ser mais esperto e discreto. Por isso, poupe-se de conflitos e da perda de energia.

HUMOR: É um momento de reflexão e recolhimento.

É um momento de reflexão e recolhimento. FAVORECE: É o momento para tratamentos de saúde e cirurgias, que terão melhor eliminação do inchaço e cicatrização. Boa fase para atividades em que se queira sigilo e término de etapas como demitir um funcionário, fechar uma empresa ou preparar a troca de uma sede, para fazer uma abertura em um período mais favorável para começos de Lua nova, por exemplo.

É o momento para tratamentos de saúde e cirurgias, que terão melhor eliminação do inchaço e cicatrização. Boa fase para atividades em que se queira sigilo e término de etapas como demitir um funcionário, fechar uma empresa ou preparar a troca de uma sede, para fazer uma abertura em um período mais favorável para começos de Lua nova, por exemplo. DESFAVORECE: Não é um momento favorável para eventos, a não ser que se queira um público restrito e selecionado, com pouco alcance. Também não ajuda começos importantes e lançamentos, compra de flores em botão e frutos verdes, vão demorar para desabrochar ou amadurecer.

Não é um momento favorável para eventos, a não ser que se queira um público restrito e selecionado, com pouco alcance. Também não ajuda começos importantes e lançamentos, compra de flores em botão e frutos verdes, vão demorar para desabrochar ou amadurecer. BELEZA: É uma fase favorável para tinturas, manutenção de alisamentos, depilação e limpezas de pele. Corte de cabelo para mantê-lo curto e fazer dieta e procedimentos de emagrecimento.

É uma fase favorável para tinturas, manutenção de alisamentos, depilação e limpezas de pele. Corte de cabelo para mantê-lo curto e fazer dieta e procedimentos de emagrecimento. RELACIONAMENTOS: As relações ficam com um clima maior de introspecção. Carinho e intimidade podem substituir uma maior atração física. Não favorece, porém, celebração de casamentos, pois é uma energia de final, a não ser que se queira uma cerimônia discreta/sigilosa para poucos.

As relações ficam com um clima maior de introspecção. Carinho e intimidade podem substituir uma maior atração física. Não favorece, porém, celebração de casamentos, pois é uma energia de final, a não ser que se queira uma cerimônia discreta/sigilosa para poucos. DINHEIRO E CARREIRA: É uma fase boa época para avaliações e preparações para um novo ciclo. Ideal para fazer fechamentos, como concluir um projeto. Nas finanças, é positivo para negociar o pagamento de dívidas, redução de juros ou um plano de economia, visando reduzir montantes devido.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

